Arquivos & Anexos
Proclamas - 22/10/20
Proclamas
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WLISSES DOS SANTOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Rua André do Espírito Santo, nº 14, Santana, Cariacica-ES e NAARA SERAFIM BARCELOS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente de locação, residente na Rua André do Espírito Santo, nº 14, Santana, Cariacica-ES. 13141 2.: JOÃO LUIS GABRIEL, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, viúvo(a), militar, residente na Avenida Manoel Coutinho, nº 145, Porto de Santana, Cariacica-ES e JUCÉLIA SOUSA DOS SANTOS, natural de Jacundá-PA, com 44 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de consultório dentário, residente na Avenida Manoel Coutinho, nº 145, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13144 3.: MARLLON CHAVES ROCHA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de instalação, residente na Rua Venda Nova do Imigrante, nº 15, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e VIVIAN REINKE PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Claudio Coutinho, nº 18, Flexal I, Cariacica-ES. 13153 4.: DJHON HÉRIK GONÇALVES, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), ajudante, residente na Rua Oitenta e Um, nº 95, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e NICOLY PERINI, natural de Cariacica-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Aloizo Santos, nº 262, São Geraldo II, Cariacica-ES. 13154 5.: MARCOS VINÍCIUS CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), montador de móveis, residente na Rua Silvio de Aguiar, nº 79, Nova Canaã, Cariacica-ES e JOELMA FORTUNATA FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnica em segurança do trabalho, residente na Rua Silvio de Aguiar, nº 79, Nova Canaã, Cariacica-ES. 13156 6.: FERNANDO BORGES DA COSTA PINTO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), metalúrgico, residente na Rua Araponga, nº 32, Retiro Saudoso, Cariacica-ES e SARA FAGUNDES PIRES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Araponga, nº 32, Retiro Saudoso, Cariacica-ES. 13159 7.: HÉRCULES MAGNO DE ALMEIDA, natural de Mantena-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), inspetor de qualidade, residente na Rua Cláudio Coutinho, nº 1, Flexal II, Cariacica-ES e ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Da Galeria, nº 587, Flexal II, Cariacica-ES. 13165 8.: FÁBIO SOUSA DE OLIVEIRA, natural de Una-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), ajudante prático, residente na Avenida Principal, nº 735, Porto de Santana, Cariacica-ES e JULYANA RODRIGUES TELLAROLI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Principal, nº 735, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13172 9.: RODRIGO DE LIMA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), recepcionista geral, residente na Rua Quinta do Sol, nº 287, Rosa da Penha, Cariacica-ES e KARINY ISIDORO ALVES, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Hugo Silveira, nº 58, Itacibá, Cariacica-ES. 13174 10.: JOÃO DIOGO DOS ANJOS PENHA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua Nova São Vicente, nº 218, Porto de Santana, Cariacica-ES e MURYEL VERBO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Nova São Vicente, nº 218, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13195 11.: JÔNATHAS QUENUPE PATROCINIO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Ibiraçu, nº 28, Itacibá, Cariacica-ES e JULIANA NOVAES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Ibiraçu, nº 28, Itacibá, Cariacica-ES. 13197 12.: THIERRY LAMPIER RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Cento e Sete, nº 291, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e EMANUELY CABRAL DE AZEVEDO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Padre Gabriel, nº 37, Vila Progresso, Cariacica-ES. 13198 13.: ADRIANO PEREIRA DE AZEVEDO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), segurança, residente na Rodovia Governador José Henrique Sette, nº 42, Porto Belo II, Cariacica-ES e NUBIA SANTOS AMARO RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rodovia Governador José Henrique Sette, nº 42, Porto Belo II, Cariacica-ES. 13200 14.: LUCIMAR HERINGER DE OLIVEIRA, natural de Pocrane-MG, com 60 anos de idade, divorciado(a), lavador e lubrificador, residente na Travessa Antonio Botelho, nº 68, Bairro Itacibá, Cariacica-ES e ROSÂNGELA PATRICIA DOS REIS, natural de Cariacica-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), assistente social, residente na Travessa Antonio Botelho, nº 68, Bairro Itacibá, Cariacica-ES. 13202 15.: WALTER CÂNDIDO FERREIRA, natural de Carmo da Mata-MG, com 73 anos de idade, solteiro(a), armador, residente na Rua Vinte e Um, nº 210, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA JESUS, natural de Vitória-ES, com 68 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Vinte e Um, nº 210, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13203 16.: ADRIANO FERNANDES PEREIRA, natural de Iúna-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Aricio Schwab Coelho, S/nº, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e SILVANA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), fiscal de caixa, residente na Rua Aricio Schwab Coelho, S/nº, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 13205 17.: FILIPE FABRE RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua São Benedito, nº 1397, Bairro Porto de Santana, Cariacica-ES e DANIELLE FERREIRA DOS SANTOS, natural de Mogi das Cruzes-SP, com 25 anos de idade, solteiro(a), Empresária, residente na Rua São Benedito, nº 1397, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13206 18.: WANDERSON SILVA ALMEIDA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Ilda Ferrari, nº 19, Santana, Cariacica-ES e ANA PAULA MACHADO MOREIRA, natural de Itiruçu-BA, com 30 anos de idade, divorciado(a), balconista, residente na Rua Ilda Ferrari, nº 19, Santana, Cariacica-ES. 13207 19.: TIAGO ROCHA DE LIMA ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), eletromecânico de manutenção, residente na Rua Flor de Laranjeira, nº 24, Porto Belo I, Cariacica-ES e RAISSA MIRANDA DE PAULA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Flor de Laranjeira, nº 24, Porto Belo I, Cariacica-ES. 13212 20.: BISMARQUE DOS SANTOS SOUZA, natural de Aurelino Leal-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), lavador, residente na Rua Evangelica, S/n, Bela Vista, Cariacica-ES e NATALIA CALAVORTY RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Evangelica, S/n, Bela Vista, Cariacica-ES. 13213 21.: DIEGO HENRIQUE QUINTINO MALTA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua 17, S/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e THAMIRES DUARTE DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Boa Vista, S/nº, Flexal, Cariacica-ES. 13214 22.: JOÃO VINICIUS MAURASTONI PEREIRA REGGIANI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico em informática, residente na Rua Manoel Siqueira, nº 1828, Porto Novo, Cariacica-ES e BRENDA SCARPINO DE ASSIS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Manoel Siqueira, nº 1828, Porto Novo, Cariacica-ES. 13215 23.: LEONARDO OVERNEY PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Mato Grosso, nº 12, Porto Novo, Cariacica-ES e NAYARA OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Mato Grosso, nº 12, Porto Novo, Cariacica-ES. 13216 24.: SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, natural de Mantena-MG, com 66 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Sessenta e Seis, S/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e MARTA JERONIMO DE SOUSA, natural de Nova Venécia-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Sessenta e Seis, S/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13217 25.: IZAEL RIBEIRO, natural de São Mateus-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), carpinteiro, residente na Rua C, nº 38, Aparecida, Cariacica-ES e VANESSA BELISARIO BENEDITO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), gerente de vendas, residente na Rua C, nº 38, Aparecida, Cariacica-ES. 13220 26.: JOLIVAL CASTRO DOS REIS, natural de Teófilo Otoni-MG, com 41 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua Cardoso de Mello, nº 56, Itacibá, Cariacica-ES e GISLENE BEATRIZ DE CARVALHO SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública, residente na Rua Cardoso de Mello, nº 56, Itacibá, Cariacica-ES. 13221 27.: ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), recuperador de crédito, residente na Rua Mercúrio, nº 15, Planeta, Cariacica-ES e DAYANE DOS SANTOS AVELINO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), supervisora, residente na Rua Mercúrio, nº 15, Planeta, Cariacica-ES. 13224 28.: WARLLEN EMANOEL DAMASCENA CASTRO, natural de Cariacica-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de informática, residente na Rua São Paulo dos Apóstolos,s/nº, Apto 304, B 13, Tucum, Cariacica-ES e INGRID NICOLAU DE PAULO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar financeiro, residente na Rua São Paulo dos Apóstolos,s/nº, Apto 304, B 13, Tucum, Cariacica-ES. 13225 29.: MARCOS ALMEIDA, natural de Alfredo Chaves-ES, com 47 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Noventa, nº 4, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e LIGIA RIBEIRO FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Divorciada(o), atendente, residente na Rua Noventa, nº 4, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 13226 30.: FÁBIO SIQUEIRA DO NASCIMENTO, natural de Colatina-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Milton Dutra de Freitas, s/n , Vila Merlo, Cariacica-ES e JOSIANE SILVA DOMINGOS, natural de Vitória ES-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Milton Dutra de Freitas, s/n , Vila Merlo, Cariacica-ES. 13227 31.: RAMON NASCIMENTO CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), cobrador, residente na Rua São Francisco de Assis, nº 32, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e WESLAYNE NASCIMENTO SOARES, natural de Cariacica-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Francisco de Assis, nº 32, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 13228 32.: EDALTON RIBEIRO ANDRADE, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), lanterneiro, residente na Rua Amazonas, S/nº, Nova Valverde, Cariacica-ES e JEANE SILVA DOS SANTOS, natural de Porto Seguro-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Amazonas, S/nº, Nova Valverde, Cariacica-ES. 13229 33.: DEIVID MARADONA JOSÉ VITORINO, natural de Inhapim-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Avenida Bonina, nº 1, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e KAMILA FERREIRA DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Bonina, nº 1, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 13230 34.: EDMILSON DE PAULA FOCA LOPES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 48 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Visconde do Rio Branco, S/nº, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e TATIANE CALDEIRA DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Visconde do Rio Branco, S/nº, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 13231 35.: HIAGO TADEU VETTORAZZI, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua São Jorge, nº 36, Itacibá, Cariacica-ES e BRENDA LOUREIRO GRAMELISCH, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Jorge, nº 36, Itacibá, Cariacica-ES. 13233 36.: MARCOS GONÇALVES DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua André do Espírito Santo, nº 332, Santana, Cariacica-ES e MÁGNA COSTA CAJÁ, natural de São Mateus-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua André do Espírito Santo, nº 332, Santana, Cariacica-ES. 13234 37.: MARCELL FILIPP SOUZA CRATZ, natural de Cariacica-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Afonso Cláudio, nº 258, Nova Brasília, Cariacica-ES e KATHERINE CECILIA DURÁN ARAVENA, natural de Las Condes, Chile-ET, com 28 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Copaquiri, nº 262, Comuna de San Joaquin, Chile, -ET. 13236 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 21 de outubro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: SERGIO LUIZ OLIMPIO FILHO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), estagiário, residente na Rua Trinta e Nove, nº 13, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e CATLEEN SANTIAGO SILVA ROSENE, natural de Itaguaí-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Trinta e Nove, nº 13, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 232728690 2.: AMOS SANTOS DE SENA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua São Marcos, nº 21, Santa Inês, Vila Velha-ES e FABIOLA MONACO DOS SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 38 anos de idade, divorciado(a), operador da caixa, residente na Rua São Marcos, nº 21, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728691 3.: CARLOS SCHNEIDER LUCHI, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Emílio Brandão, nº 175, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e JULIANA CAVALCANTE ALBORGUETI, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Emílio Brandão, nº 175, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232728692 4.: ANDERSON SANTANA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), mecânico de refrigeração, residente na Rua Serraria, nº 03, Rio Marinho, Vila Velha-ES e PATRÍCIA OLIVEIRA SANTOS, natural de Botuporã-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de laboratório, residente na Rua Serraria, nº 03, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232728693 5.: JÚNIOR TEIXEIRA BATISTA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Antônio Maria, nº 14, Aribiri, Vila Velha-ES e TAMIRES LISBÔA LAGES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), analista fiscal, residente na Rua Antônio Maria, Nº14 , Aribiri, Vila Velha-ES. 232728694 6.: JOSÉ FLAVIO LEMGRUBER BATISTA DA SILVA, natural de Bom Jesus de Itabapoana-RJ, com 43 anos de idade, solteiro(a), enfermeiro, residente na Rua Emydio Ferreira do Sacramento, nº 274, Ataíde, Vila Velha-ES e DAYANA CRISTINA DA SILVA FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua Emydio Ferreira do Sacramento, nº 274, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728695 7.: WERLEY GOES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), estampador, residente na Rua Povo Heróico, nº 11, Dom João Batista, Vila Velha-ES e FABIANA PASSOS, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Povo Heróico, nº 11, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 232728696 8.: DIOGO AMARAL DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de tesouraria, residente na Rua Jaime de Barros, nº 09, Zumbí dos Palmares, Vila Velha-ES e DANIELA MARIA DE FREITAS ANDRADE, natural de Iúna-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jaime de Barros, nº 09, Zumbí dos Palmares, Vila Velha-ES. 232728697 9.: RENATO ROSA DA CRUZ, natural de Eunápolis-BA, com 30 anos de idade, divorciado(a), gerente comercial, residente na Rua Euclides da Cunha, nº 141, Ataíde, Vila Velha-ES e SUNAMITA DOS SANTOS ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), fiscal de caixa, residente na Rua Euclides da Cunha, nº 141, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728698 10.: WESHELLEY LEANDRO RAMOS, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Roberto de Freitas, nº 32, Aribiri, Vila Velha-ES e GISELLE BRANDÃO LOPES DE JESUS, natural de Itabuna-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de padaria, residente na Rua Roberto de Freitas, nº 32, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728699 11.: GABRIEL ARCANJO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Santa Maria, nº 75, Santa Rita, Vila Velha-ES e LIVIA QUEIROZ DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Santa Maria, nº 75, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728700 12.: SÉRGIO PAULO SALVADOR ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Sílvio Ávidos,3, Santa Rita, Vila Velha-ES e STEFHANY SANT'ANNA PINHEIRO, natural de Sao Gonçalo-RJ, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Sílvio Ávidos,3, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728701 13.: GELCEMIR DOS ANJOS, natural de Nova Venécia-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Fernando Antônio da Silveira, Nº274, Santa Rita, Vila Velha-ES e LUCIANA DE FATIMA MAGACHO, natural de São Jose dos Campos-SP, com 47 anos de idade, divorciado(a), faturista, residente na Rua Fernando Antônio da Silveira, nº 274, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728702 14.: KLEBER ANDRADE PIMENTEL, natural de Angra dos Reis-RJ, com 57 anos de idade, divorciado(a), motorista de aplicativo, residente na Rua Trinta e Cinco, nº 03, Ed. Monzor, Apto 102, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e EGLIÉZI MARTINS MONTI, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), professora de música, residente na Rua Trinta e Cinco, nº 03, Ed. Monzor, Apto 102, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 232728703 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de outubro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: VICTOR OLIVEIRA MATTIUZZI, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico de informatica, residente na Rua Juiz de Fora, nº 133, Barcelona, Carapina, Serra-ES e MARCIA REGINA DA COSTA MACHADO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Juiz de Fora, nº 133, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 30589 2.: JOSÉ VINÍCIUS RODRIGUES, natural de Olho D'Água do Casado-AL, com 24 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Avenida Perimental, nº 123, Maringá, Carapina, Serra-ES e LUANA NICOLAU CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de armazém, residente na Avenida Perimental, nº 123, Maringá, Carapina, Serra-ES. 30590 3.: SÉRGIO MARTINI PARREIRA ZUZA, natural de Belo Horizonte-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnico de automação industrial, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 53, Torre 03, Ap 208, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e JAQUELINE MORETE DOS SANTOS, natural de Mantena-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), bancária, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 53, Torre 03, Ap 208, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30591 4.: CRISTIANO BERNARDO JORGE, natural de Barra de São Francisco-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Castro Alves, nº 170, São Diogo II, Carapina, Serra-ES e PATRICIA KATANNA DIAS CUNHA, natural de Vitoria-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Castro Alves, nº 170, São Diogo II, Carapina, Serra-ES. 30593 5.: AGUSTAVIO RODRIGUES LÔBO, natural de Ataléia-MG, com 67 anos de idade, divorciado(a), Motorista de caminhão, residente na Rua Nelson Teixeira, nº 131, Barro Branco, Carapina, Serra-ES e ORLITA MOREIRA RODRIGUES, natural de Ecoporanga-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Nelson Teixeira, nº 131, Barro Branco, Carapina, Serra-ES. 30594 6.: ERYCK MARCKS ROCHA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de despachante, residente na Rua da Conceição, nº 12, Taquara II, Carapina, Serra-ES e KÉRULLEN VESPER DIAS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua da Conceição, nº 12, Taquara II, Carapina, Serra-ES. 30624 7.: DHYONATHAN ERMENEGILDO SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Martin Lutero, nº 134, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES e MAYARA GOMES SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativa, residente na Rua Martin Lutero, nº 134, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 30631 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 21 de outubro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MOISÉS MARTINS GONÇALVES MARQUES DA SILVA, natural de Timóteo-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresario, residente na Rua Vinte e Três de Maio, nº 375/1201, Parque Moscoso, Vitória-ES e GEISA FIGUEIREDO DE MELLO, natural de Apiacá-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), adovogada, residente na Rua Vinte e Três de Maio, nº 375/1201, Parque Moscoso, Vitória-ES. 24246 2.: NAEME JOSÉ DE SÁ FILHO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Saturnino de Brito, nº 419, Aptº 902 , Praia do Canto, Vitória-ES e BIANCA SCOPEL COSTA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Avenida Saturnino de Brito, nº 419, Aptº 902 , Praia do Canto, Vitória-ES. 24247 3.: EZEQUIAS GOMES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua Doutor João Carlos de Souza, nº 60 , Santa Luíza, Vitória-ES e ROSANIA BORGES BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua Doutor João Carlos de Souza, nº 60 , Santa Luíza, Vitória-ES. 24248 4.: RAFAEL UJIMORI, natural de Lins-SP, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Constante Sodré, nº 821, Praia do Canto, Vitória-ES e GIULIA GOMES TIBERTI, natural de São Mateus-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Constante Sodré, nº 821, Praia do Canto, Vitória-ES. 24249 5.: JOSÉ ANTÔNIO BÔA MORTE DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Escadaria Constantino, s/nº , Gurigica, Vitória-ES e ROSIMAR FELIZARDO, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Escadaria Constantino, s/nº , Gurigica, Vitória-ES. 24250 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de outubro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO SOUZA DE JESUS, natural de Nanuque-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 3005, Aribiri, Vila Velha-ES e MARIA APARECIDA PENHA DE OLIVEIRA, natural de Aimorés-MG, com 55 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 3005, Aribiri, Vila Velha-ES. 07781 2.: SILVESTRE NUNES ALVES, natural de Santos-SP, com 49 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua C, S/n, Bloco 210, Aptº 401, Ed. Tamarix, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e MARIA APARECIDA RODRIGUES ALVES, natural de Salvador-BA, com 54 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua C, S/n, Bloco 210, Aptº 401, Ed. Tamarix, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07792 3.: JOSÉ SERGIO CONCEIÇÃO FELIX, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Emiliana Julia da Silva, N° 42, Glória, Vila Velha-ES e SHEILA SILVA SANTOS, natural de Pedro Canário-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Emiliana Julia da Silva, N° 42, Glória, Vila Velha-ES. 18473 4.: EDIVALDO FERRAZ CARDOSO NETO, natural de Amorinópolis-GO, com 34 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Moema, N° 09, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e JULIANA PIMENTEL DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Moema, N° 09, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 18474 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de outubro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ REGIS PAPACENI LOPES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Baixo Guandu, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES e GEANY DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Mutum-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Rua Baixo Guandu, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES. 10457 2.: WELINGTON PEREIRA CLAUDINO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Avenida Brasília, nº 116, Serra Dourada II, Serra-ES e FERNANDA BORGES CARDOSO, natural de Coração de Jesus-MG, com 27 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Avenida Brasília, nº 116, Serra Dourada II, Serra-ES. 10463 3.: LEIDIAN BATISTA DE OLIVEIRA, natural de Antônio Martins-RN, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços geras, residente na Rua do Castelinho, nº 84, Jardim Guanabara, Serra-ES e CRISTIANE DE ARAUJO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua do Castelinho, nº 84, Jardim Guanabara, Serra-ES. 10468 4.: BRUNO SANTOS DE SOUZA COSTA, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operador de atendimento, residente na Rua Divinópolis, nº 127, Nova Carapina I, Serra-ES e ELAINE ANCELMO BOTELHO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor individual, residente na Rua Divinópolis, 127, Nova Carapina I, Serra-ES. 10473 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 21 de outubro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ESTEVÃO BAYERL PEREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Avenida Monte Castelo, nº 158, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MIRELA LOUVO DOS SANTOS, natural de Muqui-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Farmacêutica, residente na Avenida Monte Castelo, nº 158, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04454 2.: ALEF SILVA LIMA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Operador de ponte rolante, residente na Rua Dona Dalva Melo Santana, nº 01, Doutor Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim-ES e THYARLA LIMA CAMPOS NICOLLI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Rua Dona Dalva Melo Santana, nº 01, Doutor Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04455 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 21 de outubro de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: THYAGO SEPULCRI PINHEIRO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), aeroviário, residente na Rua Joaquim Rodrigues Crystello, nº 140, Apto 301, Jardim Camburi, Vitória-ES e MILENA DE CASTRO GOMES, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), turismóloga, residente na Rua Joaquim Rodrigues Crystello, nº 140, Apto 301, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24037 2.: PEDRO HENRIQUE COSTA MENESES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Carlos Orlando Carvalho, nº 800, Apto 204, Ed. Portinari, Jardim da Penha, Vitória-ES e VANESSA FOSSE DAVID, natural de São Mateus-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Professor Belmiro Siqueira, nº 85, BL 1, Apto 1806, Enseada do Suá, Vitória-ES. 24059 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de outubro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JADERSON SOUZA CARLOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 6.688, Conquista, Vitória-ES e AMANDA DE SOUZA OLIVEIRA, natural de São José dos Campos-SP, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Apóstolo São Paulo, nº 629, Santo André, Vitória-ES. 17161 2.: WELLINGTON SANTOS CRUZ, natural de Vitória-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), Porteiro, residente na Rua Archimimo Mattos, nº 554, Santo Antônio, Vitória-ES e MÁRCIA DA SILVA, natural de Aimorés-MG, com 53 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Archimimo Mattos, nº 554, Santo Antônio, Vitória-ES. 17162 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de outubro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ÉLIO ROBES DE PAULA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), portuário, residente na Rua Feliz, nº 160, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES e MIRIAM MARIA DE SOUZA, natural de Mutum-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Feliz, nº 160, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES. 04162 2.: JOSÉ GERALDO DE JESUS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), segurança, residente na Rua Américo Bernardes, nº 231, Vila Batista, Vila Velha-ES e MARA RÚBIA SILVANO, natural de Alegre-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Américo Bernardes, nº 231, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES. 04164 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de outubro de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: FAGNER PEREIRA KOSKY, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), eletricista força e controle, residente na Rua Vitoria Guilherme de Souza, nº 49, Vila do Riacho, Aracruz-ES e MARCIELLE MACIEL FLORENTINO, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Vitoria Guilherme de Souza nº 49, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00613 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 21 de outubro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO ALVES PORTELA, natural de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), servidor publico, residente na Rua Bom Fim, N° 750, Itaoca, Itapemirim-ES e MARIA EDUARDA CONCEIÇÃO DE FREITAS, natural de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Belo Horizonte, s/n Itaipava, Itapemirim-ES. 01469 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 21 de outubro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO LOUREIRO DE OLIVEIRA, natural de Santa Tereza-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), AUTONOMO, residente na Rua Minas Gerais, nº 1160, João Goulart, Vila Velha-ES e MARIA LUANA DOS SANTOS SILVA, natural de MACEIO-AL, com 22 anos de idade, Solteira(o), DO LAR, residente na Rua Minas Gerais Nº1160, João Goulart, Vila Velha-ES. 08538 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de outubro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIS FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA MACHADO, natural de Viana-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de carga e descarga, residente na Rua Bolivar, nº 45, Bom Pastor, Viana-ES e ELIZABETH LIMA ALVES DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Bolivar, nº 45, Bom Pastor, Viana-ES. 07084 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 21 de outubro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: AMAURI CAPUCHO MACHADO, natural de Alegre-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), militar, residente na Córrego São Silvano, Celina, Alegre-ES e VANILZA QUADRA DE MENDONÇA, natural de Alegre-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), engenheiro agrônoma, residente na Av. Jeronimo Monteiro, Centro, Alegre-ES. 03428 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 21 de outubro de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________CARTÓRIO DE ARAÇATIBA 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JOVIAN RIBEIRO CAMPOS, nacionalidade brasileira, natural de Vila Velha-ES, nascido em 04 de setembro de 2000, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente na Rua Principal, S/n, Mamoeiro em Viana-ES, filho de JOÃO DE SOUZA CAMPOS e IVANY RIBEIRO ZUQUETO CAMPOS. & LEILA SIMÕES ESTEVAM LOPES, nacionalidade brasileira, natural de Serra-ES, nascida em 13 de outubro de 2002, estado civil solteira, profissão autônoma, residente na Rua Adelino Jeremias Mendes, S/n, Jucu em Viana-ES, filha de PAULO SÉRGIO ESTEVAM LOPES e ANDRÉA CRISTINA SIMÕES DE ANDRADE LOPES. 2.: DOUGLAS VELLOZO VICENTE, nacionalidade brasileira, natural de Viana-ES, nascido em 21 de novembro de 1997, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente na Rua Antônio Borges Rocha, n° 94, Bom Pastor em Viana-ES, filho de ALEXANDRE DE ARAUJO VICENTE e MARILZA ROSA VELLOZO VICENTE & EVELYN KETELEN CARDOSO RANGEL, nacionalidade brasileira, natural de Cariacica-ES, nascida em , estado civil solteira, profissão auxiliar contábil, residente na Rua Antônio Borges Rocha, n° 94, Bom Pastor em Viana-ES, filha de FÁBIO FERREIRA RANGEL e LUCIANA CARDOSO DA SILVA Se alguém souber de algum impedimento, oponho-se na forma da Lei. Viana ES, 21 de outubro de 2020 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã Oficial CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 21 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no Patrimonio Alto Silveira, s/n, Brejetuba-ES e WÉLITA MARTINS CUSTODIO, natural de Ibatiba, ES, com 18 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no Patrimonio Alto Silveira, s/n, Brejetuba-ES - 000945 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 21 de outubro de 2020. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã