Proclamas - 22/08/2020
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIONALDO ALVES TAVARES JUNIOR, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), consultor de vendas, residente na Rua Vital Brasil, nº 121, Praia do Riacho, Guarapari-ES e LAÍS GUIMARÃES DE MENEZES, natural de Alfredo Chaves-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua República Árabe Síria, nº 204, Centro, Guarapari-ES. 11873 2.: MARCELO MOTA DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Piauí, nº 105, Camurugi, Guarapari-ES e DALZIMAR DE LOURDES GUISSO, natural de Afonso Claúdio-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Piauí, nº 105, Camurugi, Guarapari-ES. 11874 3.: GILMAR CORREIA DE AMARAL, natural de Itabuna-BA, com 34 anos de idade, divorciado(a), técnico em telecon, residente na Rua do Barão, nº 126, Bela Vista, Guarapari-ES e CLAUDIA GONSALVES BATISTA, natural de Caratinga-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), estudante, residente na Rua do Barão, nº 126, Bela Vista, Guarapari-ES. 11875 4.: MATHEUS DE OLIVEIRA ROSA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), gerente administrativo, residente na Rua Manoel Alvarenga, nº 40, Perocão, Guarapari-ES e JULIA BEATRIZ DE OLIVEIRA FALCÃO, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Manoel Alvarenga, nº 40, Perocão, Guarapari-ES. 11876 5.: JOSÉ CARLOS VIEIRA, natural de Anchieta-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Linhares, nº 181, Bela Vista, Guarapari-ES e SOLANGE MARIA GEREMIAS, natural de Mantena-MG, com 53 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Linhares, nº 181, Bela Vista, Guarapari-ES. 11877 6.: LUAN DA SILVA QUEIROZ, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), chapeiro, residente na Avenida Santa Cruz, nº 1, Jabaraí, Guarapari-ES e LUCIANA ARAUJO FERNANDES, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Santa Cruz, nº 1, Jabaraí, Guarapari-ES. 11878 7.: DOUGLAS ALVES PEREIRA, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Manoel Gomes Paula, nº 361, Camurugi, Guarapari-ES e KETHELYN BORGES OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Tieres José Gegenheimer, nº 31, Camurugi, Guarapari-ES. 11879 8.: MARCUS VINÍCIUS COUTO COSTA, natural de Sete Lagoas-MG, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 105, Ipiranga, Guarapari-ES e LEANDRA SANTOS DE SOUZA PEDRO, natural de Sete Lagoas-MG, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 105, Ipiranga, Guarapari-ES. 11880 9.: JIRLEI BATISTA ADORNO, natural de Camacan-BA, com 36 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rodovia 480, Nº. 3353, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES e EDLAINE DUARTE DE OLIVEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 35 anos de idade, divorciado(a), estudante, residente na Rodovia 480, Nº. 3353, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES. 11881 10.: JOSÉ FRANCISCO GARCIA, natural de Colatina-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Wilson Coutinho Furtado, nº 54 , Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES e VILMA MATIAS FERNANDES, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Wilson Coutinho Furtado, nº 54, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES. 11882 11.: MAICON CARNEIRO ROCHA, natural de Brasília-DF, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnico em elevador, residente na Rua Santana do Iapó, nº 734, Muquiçaba, Guarapari-ES e POLLYANA LOUREIRO BRAMBATI, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Dez, nº 1, Fátima Cidade Jardim, Guarapari-ES. 11883 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 21 de agosto de 2020 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Sooretama Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODINELE REIS BARBOSA, natural de Ibicaraí-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), Mecânico, residente na Rua Sucanga, nº 102, Sayonara, Sooretama-ES e EDILENE DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Sucanga, nº 102, Sayonara, Sooretama-ES. 04573 2.: GIDEON ARAÚJO DOS SANTOS, natural de Ibirataia-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Corrego Juerana B, S/n, Zona Rural, Sooretama-ES e KATIANE DE JESUS SANTOS, natural de Taboao da Serra-SP, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Corrego Juerana B, S/n, Zona Rural, Sooretama-ES. 04574 3.: CHRISTIAN ESPÍRITO SANTO FERNANDES, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), montador, residente na Rua Joana Alves Miranda, Nº32, Centro, Sooretama-ES e VANDERLÉIA BORGES ALACRIDES, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Joana Alves Miranda, Nº32, Centro, Sooretama-ES. 04575 4.: NATÃ DIAS RAMOS, natural de Campo Grande-MS, com 27 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Avenida Doutor José Antônio Palmeira da Silva, nº 664, Três Barras, Linhares-ES e TAYNARA RIGATO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Projetada, S/n, Nova Canaã, Sooretama, Sooretama-ES. 04576 5.: ELIAS DOS SANTOS SANTIAGO, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), assistente de qualidade, residente na Av. Vista Alegre, Nº755, Centro, Sooretama-ES e MARIA CAROLINA DE MORAES, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Av. Vista Alegre, Nº755, Centro, Sooretama-ES. 04577 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 21 de agosto de 2020 Esmael Nunes Loureiro Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILLIAN DA SILVA ATHAIDES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico em ar condicionado, residente na Rua Alexandre Queiroz, nº 39, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e LEILIANE KELLEN CASTRO SOUZA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), gerente de loja, residente na Rua Alexandre Queiroz, nº 39, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08416 2.: MATUZALEM PILON, natural de Afonso Cláudio-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 585, Barramares, Vila Velha-ES e POLLIANA PINHEIRO DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 585, Barramares, Vila Velha-ES. 08417 3.: ANDERSON VIEIRA BONGIOVANI, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Rua Do Tamarino, nº 616, Quadra 21, Lote 18, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e GABRIELA NOGUEIRA GOULART, natural de Vitoria-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Do Tamarino, nº 616, Quadra 21, Lote 18, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08418 4.: CRISTIAN RAFAEL CRUZ DE ALMEIDA, natural de Marília-SP, com 30 anos de idade, solteiro(a), serralheiro, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 35, Casa, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e TATIANE SILVÉRIO ARAÚJO, natural de Jundiaí-SP, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 35, Casa, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08422 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de agosto de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALTER GUSTAVO NAUMANN NETO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), professor de inglês, residente na Rua Antônio Gil Veloso, nº 52, Santa Cecília, Vitória-ES e ANTONIO CESAR ANGELI, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Antônio Gil Veloso, nº 52, Santa Cecília, Vitória-ES. 24054 2.: EVANDRO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de lavanderia, residente na Rua Jarbas Pinto Fraga, nº 102, Bonfim, Vitória-ES e MÁRCIA FELICIO DO NASCIMENTO, natural de São Mateus-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Jarbas Pinto Fraga, nº 102, Bonfim, Vitória-ES. 24068 3.: MARLON OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), policial penal, residente na Rua Doutor Bolivar de Abreu, nº 91, Bento Ferreira, Vitória-ES e THAÍS FACCO KRAUSE, natural de Santa Maria de Jetibá-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Doutor Bolivar de Abreu, nº 91, Bento Ferreira, Vitória-ES. 24072 4.: RAPHAEL NOGUEIRA RAMOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Publicitário, residente na Rua Professor Edmundo Malizech, Santa Lúcia, Vitória-ES e NATALIA FIOROT CORADINI, natural de Colatina-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Professor Edmundo Malizech, Santa Lúcia, Vitória-ES. 24076 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de agosto de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS MACIEL COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Amazonas, nº 151, Cariacica Sede, Cariacica-ES e STHÉFANY DA SILVA LOPES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Amazonas, nº 151, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 13049 2.: ADEILTON PEREIRA DA SILVA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 32 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Belo Horizonte, S/nº, Nova Esperança, Cariacica-ES e ALANE PEREIRA DOS SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Belo Horizonte, S/nº, Nova Esperança, Cariacica-ES. 13050 3.: MARCELO DE OLIVEIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua da Paz, nº 150, Cariacica Sede, Cariacica-ES e MARCELY COUTINHO BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua da Paz, nº 150, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 13052 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 21 de agosto de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROSNEY ROHR WETLER, natural de Nanuque-MG, com 43 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Neves Armond, nº 350, Apto 2307, Bento Ferreira, Vitória-ES e LETICIA DALVI, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), profissional de marketing, residente na Rua José Nascif, nº 23, República, Vitória-ES. 23834 2.: DYLAN BACHOUR BEZERRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), professor, residente na Rua Marquês de Montalvão, nº 41, Jardim da Penha, Vitória-ES e JULIANA DE OLIVEIRA VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Marquês de Montalvão, nº 41, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23928 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de agosto de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO NASCIMENTO SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), Atendente de farmácia, residente na Rua Nely Carvalho, nº 31, Ibes, Vila Velha-ES e LORENA DA COSTA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Natalino de Freitas Neves, nº 46, São Pedro, Vitória-ES. 17074 2.: GUILHERME BANHOS CASAGRANDE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), corretor de imóveis, residente na Rua Manoel Francisco Ribeiro, nº 60 A, Consolação, Vitória-ES e ANDRESSA FREITAS DE ASSIS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua Francisco Rufino, nº 68, Santo Antônio, Vitória-ES. 17075 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de agosto de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIANO DA SILVA SANTOS, natural de Nova Venécia-ES, com 35 anos de idade, Divorciado(a), borracheiro, residente na Rua Trípoli, nº 190, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES e JACIARA XAVIER DOS SANTOS, natural de Ibirapitanga-BA, com 40 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua Trípoli, nº 190, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES. 30156 2.: TIAGO PEREIRA ARANTES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua das Violetas, nº 1, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e ROZIMEIRE SANTOS CALAZANS, natural de Camacan-BA, com 34 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de logística, residente na Rua das Violetas, nº 1, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30338 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 21 de agosto de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONALDO JAIR DOS SANTOS, natural de Domingos Martins-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), motorista carreteiro, residente na Rua Projetada, S/n, Bairro Nicolau de Vargas e Silva, Conceição do Castelo-ES e ÉRIKA DE SOUZA ALVES, natural de Conceição do Castelo-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Projetada, S/n, Bairro Nicolau de Vargas e Silva, Conceição do Castelo-ES. 00534 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 21 de agosto de 2020 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE COMARCA DA CAPITAL (SUCURSAL) Faço saber que pretender casar-se: 1.: DERVAL JUNIOR OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de São João da Barra-RJ, com 45 anos de idade, divorciado(a), tecnólogo em radiologia, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 106, Aptº 304, Vila das Garças, Bloco 7B, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e JULIANA AMARAL AVIRES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 106, Aptº 304, Vila das Garças, Bloco 7B, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 07672 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de agosto de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro e Tabeliã de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARLINDO MARCIO FERREIRA PATRICIO, natural de Ipatinga-MG, com 44 anos de idade, divorciado(a), eletrotécnico, residente na Rua E, 307, Castelândia, Jacaraípe, Serra-ES e KARINE GOMES DA SILVA KEGLER, natural de Rosário-MA, com 36 anos de idade, divorciado(a), publicitária, residente na Avenida Goiânia, nº 35, Serra Dourada II, Serra-ES. 10302 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 21 de agosto de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ FERNANDO PORTO CARVALHO, natural de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Santo Antônio, nº 26, Centro, Itapemirim-ES e SAMARA MARVILA FAVA DOS SANTOS, natural de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Santo Antônio, nº 26, Centro, Itapemirim-ES. 13944 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 21 de agosto de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ CARLOS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Marcelino José da Silva, S/nº, Universal, Viana-ES e RUTHILÉIA SILVA, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, Solteira(o), repositora de vendas, residente na Rua Marcelino José da Silva, S/nº, Universal, Viana-ES. 07004 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 21 de agosto de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala