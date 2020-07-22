Arquivos & Anexos
Proclamas - 22/07/20
Proclamas
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: VANDERLEI BESERRA NASCIMENTO JÚNIOR, natural de Vitória da Conquista-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), atendente telemarketing, residente na Rua Princesa Izabel, nº 26, Aribiri, Vila Velha-ES e LARISSA DE ALMEIDA RORIZ, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente telemarketing, residente na Rua Cristal, nº 12, São Geraldo, Cariacica-ES. 26969 2.: ADRIANO SANTOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar tecnico, residente na Rua Antônio Esteves, nº 12, Vera Cruz, Cariacica-ES e GABRIELA RODRIGUES DA SILVA GONÇALVES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Antônio Esteves, nº 12, Vera Cruz, Cariacica-ES. 26970 3.: ALBERTO GONÇALVES CUNHA, natural de Guaçuí-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), técnico de telecomunicações, residente na Rua Engenheiro José Serta, nº 27, Jardim América, Cariacica-ES e CAROLINA CABRAL CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Engenheiro José Serta, nº 27, Jardim América, Cariacica-ES. 26971 4.: VICTOR HUGO MARQUES, natural de Governador Valadares-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), encarregado de mecânica, residente na Rua Antônio Esteves,nº07, Vera Cruz, Cariacica-ES e NATALIA SOARES BOA SORTE SOUZA, natural de Salvador-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Antônio Esteves,nº 07, Vera Cruz, Cariacica-ES. 26972 5.: BRUNO JOSÉFE FRANCEBILIO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua Odônia da Costa Machado Toledo, S/n, Santa Bárbara, Cariacica-ES e GISLANE OLIVEIRA RODRIGUES, natural de Nanuque-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), Atendente de lojas, residente na Rua Odônia da Costa Machado Toledo, S/n, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 26973 6.: LUIZ CARLOS DOS SANTOS, natural de Camamu-BA, com 46 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Jerônimo Monteiro, nº 25, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e SIRLENE MARIA VAZ, natural de Pancas-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Jerônimo Monteiro, nº 25, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 26974 7.: GABRIEL ALMEIDA FIORENTINI, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de estoque, residente na Avenida Leopoldina, nº 61, Vila Palestina, Cariacica-ES e THAYNÁ FERRO MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Leopoldina, nº 61, Vila Palestina, Cariacica-ES. 26975 8.: JONECY RODRIGUES FALCÃO, natural de Viana-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Quatro, nº 13, Maracanã, Cariacica-ES e LICIANE RIBEIRO SOARES, natural de Afonso Claúdio-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Quatro, nº 13, Maracanã, Cariacica-ES. 26976 9.: AUDECIO DE OLIVEIRA FILHO, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), bombeiro militar, residente na Rua Estanislau Magesk, S/n, Piranema, Cariacica-ES e ANIELE MAROTTO DE CARLI, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Estanislau Magesk, S/n, Piranema, Cariacica-ES. 26977 10.: JULIANO MENDONÇA MOSQUINI, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Porteiro, residente na Rua Machado de Assis,sn, Sotelândia, Cariacica-ES e ÊMELLY GOMES PISSINATTI, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Vendedor de comércio varejista, residente na Rua Machado de Assis,sn, Sotelândia, Cariacica-ES. 26978 11.: LUIS GUSTAVO CEVOLANI MONDEGO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Londrina,nº351, Bela Vista, Cariacica-ES e AWANY PIO ARAÚJO, natural de Ibirité-MG, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Alfredo Chaves, nº 53, Bandeirantes, Cariacica-ES. 26979 12.: FELIPE DA SILVA TEIXEIRA, natural de Novo Hamburgo-RS, com 31 anos de idade, solteiro(a), Supervisor de logística, residente na Rua Domingos Martins, nº 62/406, Bloco B, Vila Capixaba, Cariacica-ES e SABRINA DA SILVA, natural de Novo Hamburgo-RS, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Domingos Martins, nº 62/406, Bloco B, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 26980 13.: ADILSON SILVA DOS SANTOS, natural de Eunapolis-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), encarregado de depósito, residente na Avenida Tucano, nº 15, São Conrado, Cariacica-ES e LEZIANE MARTINS DE OLIVEIRA, natural de Nanuque-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Tucano, nº 15, São Conrado, Cariacica-ES. 26981 14.: HARLEY DEIVESON BARROS PORTO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Sete de Setembro, s/nº , Boa Sorte, Cariacica-ES e DÉBORA PENA PEREIRA, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua São Luiz, nº 132, Boa Sorte, Cariacica-ES. 26982 15.: JOÃO PEREIRA DE ALMEIDA, natural de Barro Preto-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua California, Nº22, Jardim dos Palmares, Cariacica-ES e FLAVIANA SOUZA DA COSTA, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua California, Nº22, Jardim dos Palmares, Cariacica-ES. 26983 16.: BRUNO REBULI DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), administrador de empresas, residente na Rua Santa Leopoldina, nº 5, Vila Capixaba, Cariacica-ES e MARIANA ARIANE NOGUEIRA FREITAS, natural de Governador Valadares-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Rua Santa Leopoldina, nº 5, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 26984 17.: DANIEL PIMENTEL SOARES, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Estoquista, residente na Rua Jamaica, nº 20, Jardim América, Cariacica-ES e DOMINIK COELHO DE OLIVEIRA SOUSA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Rua Londrina, N°197, Itapemirim, Cariacica-ES. 26985 18.: EDUARDO GOMES VIANA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Rua Espirito Santo, 21, Castelo Branco, Cariacica-ES e RAQUEL SOARES BARBOSA DE AMORIM, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Espirito Santo, 21, Castelo Branco, Cariacica-ES. 26986 19.: EMERSON ASSIS COELHO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), cobrador, residente na Rua Saquarema, nº 140, Vista Dourada, Cariacica-ES e VANDERLEIA APARECIDA DE OLIVEIRA, natural de Domingos Martins-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Saquarema, nº 140, Vista Dourada, Cariacica-ES. 26987 20.: RHYAN SIQUEIRA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de pericíveis, residente na Rua Engenheiro Hélio Ferraz, nº 12, Alto Boa Vista, Cariacica-ES e EULIAMARA GONZAGA OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Engenheiro Hélio Ferraz, nº 12, Alto Boa Vista, Cariacica-ES. 26988 21.: MARCELO ALVES BATISTA, natural de Governador Valadares-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua B, nº 16, Jardim de Alah, Cariacica-ES e LORENA LOPES GERALDO, natural de Governador Valadares-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua B, nº 117, Jardim de Alah, Cariacica-ES. 26989 22.: JOSE CARLOS FRANÇA NUNES, natural de Aimorés-MG, com 63 anos de idade, divorciado(a), Contador, residente na Rua Nova República, nº 82, Bela Aurora, Cariacica-ES e FERNANDA CRISTINA DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), encarregada departamento pessoal, residente na Rua Nova República, nº 82, Bela Aurora, Cariacica-ES. 26990 23.: FLAVIO DE SOUZA MOREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Mecânico de veículos, residente na Rua Padre Leandro Del Omo,nº05, São Francisco, Cariacica-ES e REJANE DE JESUS BARATELLA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Operador de caixa, residente na Rua Padre Leandro Del Omo, Nº05, São Francisco, Cariacica-ES. 26991 24.: ALEXSANDRO AUGUSTO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Despachante aduaneiro, residente na Rua Onze, nº 01, Vale Esperança, Cariacica-ES e EMANUELE GONÇALVES FRANÇA, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), analista de gestão de pessoas, residente na Rua Onze, nº 01, Vale Esperança, Cariacica-ES. 26992 25.: PAULO IVAZINGER SANTOS, natural de Conceição da Barra-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), bancário, residente na Rua Castelo, nº 15/402 Lt 26 Qd 01, Ed Schwans, Vila Capixaba, Cariacica-ES e MONIQUE CALIARI SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Castelo, nº 15/402 Lt 26 Qd 01, Ed Schwans, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 26993 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 21 de julho de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAMIÃO DE JESUS BRITO, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), auxiliar mecânico, residente na Rua Amélio Marchetti, nº 432, Planalto, Linhares-ES e JOSILENE BARBOZA COIMBRA, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), funcionária publica, residente na Rua Amélio Marchetti, nº 432, Planalto, Linhares-ES. 10247 2.: GERALD ALEXANDRE DE JESUS SOARES, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Alegre, nº 591 , Aviso, Linhares-ES e DAIANE MELO DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Avenida Alegre, nº 591 , Aviso, Linhares-ES. 10248 3.: MOISÉS DA SILVA OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, divorciado(a), produtor rural, residente na Rua Artur Pinto Santana, nº 876, Interlagos, Linhares-ES e MARCELA DA CRUZ BRITO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Artur Pinto Santana, nº 876, Interlagos, Linhares-ES. 10249 4.: MAYCON RAMOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnico em agropecuaria, residente na Assentamento Sezinio Fernandes de Jesus, S/n, Area Rural, Linhares-ES e ISLAINY DA CONCEIÇÃO NEVES SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Assentamento Sezinio Fernandes de Jesus, S/n, Area Rural, Linhares-ES. 10250 5.: RODRIGO ZANI, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua José Doano, nº 41, Nova Betânia, Linhares-ES e ADRIANA QUEIROZ DA SILVA COSTA, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Rua José Doano, nº 41, Nova Betânia, Linhares-ES. 10251 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 21 de julho de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS SOUZA SILVA, natural de Itabuna-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), operador de equipamento, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 106, Apto. 1003, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e FABIANE ALVES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de atendimento, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 106, Apto. 1003, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 07625 2.: MAXSUEL FERREIRA DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de corte, residente na Rua Alvares Cabral, nº 443, Cristovão Colombo, Vila Velha-ES e SIMONE ALVARENGA MATIAS, natural de Afonso Claúdio-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Alvares Cabral, nº 443, Cristovão Colombo, Vila Velha-ES. 18317 3.: ELIVANDER FERNANDO RODRIGUES, natural de Irupi-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Tocantis, nº 478, Soteco, Vila Velha-ES e GEANI SIQUEIRA DA SILVA, natural de Mantena-MG, com 48 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Tocantins, nº 478, Soteco, Vila Velha-ES. 18318 4.: DIONE MAICON DA CONCEIÇÃO, natural de Ecoporanga-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Theologo Barbosa, nº 45, Campo Verde, Cariacica-ES e ISABELA DANTAS DA SILVA, natural de Ilhéus-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Visconde de Taunay, nº 497, Soteco, Vila Velha-ES. 18319 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de julho de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CAIO LINIKER DA CRUZ SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 20 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de motorista, residente na Rua da Liberdade, nº 445, Bairro Flexal II, Cariacica-ES e NATÁLIA BATISTA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), doceira, residente na Rua da Liberdade, nº 445, Bairro Flexal II, Cariacica-ES. 12965 2.: WANDERSON DA SILVA RANGEL, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), montador, residente na Rua Três Corações, nº 251, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e ANA PAULA CARDOSO DA FONSECA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Divorciada(o), caixa, residente na Rua Três Corações, nº 251, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 12967 3.: FERRANE HENDRIX GOMES DOS PASSOS, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Dois, S/nº, Bubú, Cariacica-ES e WISLEY SARA PEREIRA DE CAMARGO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Dois, S/nº, Bubú, Cariacica-ES. 12968 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 21 de julho de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: EUCLIDES MARTINS LOPES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), armazenista, residente na Rua Pau Brasil, nº 147, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e LUANA NASCIMENTO ALVES, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Pau Brasil, nº 147, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30190 2.: ODIVAL VERGILIO MILANESI NETO, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Paulo Afonso, nº 218, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e ELZA REGINA DE OLIVEIRA PEZZINI, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Paulo Afonso, nº 218, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 30191 3.: HELIOMAR ALVES DA SILVA JÚNIOR, natural de Ibatiba-ES, com 24 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de manutenção, residente na Rua Rio Jucú, nº 1102, Apto 202, André Carloni, Carapina, Serra-ES e MARIA LUIZA MELLO DA HORA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rio Jucú, nº 1102, Apto 202, André Carloni, Carapina, Serra-ES. 30193 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 21 de julho de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO Faço saber que pretender casar-se: 1.: GLEYDSON VINÍCIUS ARTHUR ANACLETO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de manutenção predial, residente na Rua Agripina Simonato Spadetto, nº 160, Bairro Pedro Rigo, Conceição do Castelo-ES e PRISCILA DE OLIVEIRA SIQUEIRA FERREIRA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Enfermeira, residente na Rua Agripina Simonato Spadetto, nº 160, Bairro Pedro Rigo, Conceição do Castelo-ES. 00530 2.: FABRICIO DE OLIVEIRA GUARNIER, natural de Conceição do Castelo-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Calceteiro, residente na Loteamento Campo Verde, S/n, Bairro Pedro Rigo, Conceição do Castelo-ES e CHAYANE BATISTA DE SOUZA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Isidoro Mareto, nº 10, Centro, Conceição do Castelo-ES. 00531 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 21 de julho de 2020 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO BERGAMI SGRANCIO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), músico, residente na Avenida Presidente Costa e Silva, nº 880, República, Vitória-ES e STEFANIA MARQUES FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativa, residente na Avenida Presidente Costa e Silva, Nº 880, República, Vitória-ES. 23843 2.: PAULO HENRIQUE SANTANA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rua José Alves, nº 51, 2º Pavimento, Goiabeiras, Vitória-ES e GRAZIELLY SANTOS DA VITÓRIA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), assistente administrativa, residente na Rua José Alves, nº 51, 2º Pavimento, Goiabeiras, Vitória-ES. 23847 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de julho de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE QUADRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Emílio Francisco da Vitória, nº 53, Inhanguetá, Vitória-ES e JÉSSICA JESUS NASCIMENTO NORONHA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Santo Antônio, nº 724, Mário Cypreste, Vitória-ES. 17042 2.: AILTON RIBEIRO DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 50 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua Jonael Sócrates Medeiros Ferreira, nº 54, Nova Palestina, Vitória-ES e SILVANA CORREA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua Jonael Sócrates Medeiros Ferreira, nº 64, Nova Palestina, Vitória-ES. 17043 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de julho de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: NELSON SANTOS CARDOSO, natural de Conceição da Barra-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rodovia Norte Sul, nº 56, Cidade Pomar, Serra-ES e LUCIENE GONÇALVES DE OLIVEIRA, natural de Itamaraju-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rodovia Norte Sul, nº 56, Cidade Pomar, Serra-ES. 10195 2.: RENATO FERRARI DE ALMEIDA, natural de Santo André-SP, com 32 anos de idade, divorciado(a), técnico segurança do trabalho, residente na Rua Coronel Fabriciano, nº 399, Nova Carapina II, Serra-ES e THAYONARA MENDONÇA CEZAR, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Coronel Fabriciano, nº 399, Nova Carapina II, Serra-ES. 10208 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 21 de julho de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ ARILDO FAGUNDES FARIAS, natural de Governador Valadares-MG, com 30 anos de idade, Divorciado(a), atendente de telemarketing, residente na Rua Conde de Linhares, S/nº, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e MÔNICA SANTANA GOMES, natural de Pau Brasil-BA, com 27 anos de idade, Divorciada(o), cozinheira, residente na Rua Conde de Linhares, S/nº, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08366 2.: JOSIVALDO DE DEUS COSTA, natural de Canavieiras-BA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), meio oficial, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 900, Morada da Barra, Vila Velha-ES e KAROLAYNE JESUS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 16 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 900, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08368 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de julho de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGE LUIS RIBEIRO SAMORA, natural de Cachoeira Paulista-SP, com 32 anos de idade, Solteiro(a), empresário, residente na Rua Joaquim Gonçalves Alves, sem Número, Jerônimo Monteiro-ES e JORDANA BORINI FREIRE, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), bióloga, residente na Rua Joaquim Gonçalves Alves, sem Número, Centro, Jerônimo Monteiro-ES. 01021 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 21 de julho de 2020 Bruno Bittencourt Bittencourt Tabelião de Notas e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: GIOVANY BRUNO DA RESSURREIÇÃO NASCIMENTO ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de pedreiro, residente na Rua Saldanha da Gama, nº 02, Aribiri, Vila Velha-ES e AMANDA GUEDES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Saldanha da Gama, nº 02, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728541 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de julho de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY TAMARCIO PACHECO, natural de Viana-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Dom Pedro II, nº 18, Universal, Viana-ES e GLENDA LASCOLLA, natural de Colatina-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Dom Pedro II, nº 18, Universal, Viana-ES. 06959 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 21 de julho de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala __________________________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1- SAULO DE TASSO ALIBERTO SANTOS e LUANA MENDES EVENCIO, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil solteiro, profissão operador de produção, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteira, profissão recepcionista, residente em Vila Velha-ES. 2- WEINE STEIN COÊLHO e DRIELY DE PAULA MACHADO, ele natural de Vila Velha-ES, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil divorciado, profissão empresário, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil divorciada, profissão empresária, residente em Vila Velha-ES. 3- LUCIANO DA SILVA e JULIANA DE OLIVEIRA, ele natural de Iúna-ES, com trinta e dois (32) anos de idade, estado civil divorciado, profissão operador de concretagem, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Duque de Caxias-RJ, com trinta e cinco (35) anos de idade, estado civil solteira, profissão Auxiliar administrativo, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 21 de julho 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil