Proclamas - 22/05/20
Proclamas
Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: EMERSON RANGEL DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), operador de logística, residente na Rua Salinas, nº 206, Nova Carapina I, Serra-ES e GRAZIELE DA SILVA ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de patologia, residente na Rua Salinas, nº 206, Nova Carapina I, Serra-ES. 10078 2.: ALEXANDRE PEREIRA CASTELO, natural de Santa Leopoldina-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Rodrigo Tavares, nº 775, Serra Dourada II, Serra-ES e SABRINA OLIVEIRA PASCHOALINI, natural de Pedro Canário-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Rodrigo Tavares, nº 775, Serra Dourada II, Serra-ES. 10079 3.: ELIAS DE SOUZA SERPA, natural de Mantena-MG, com 44 anos de idade, divorciado(a), metalurgico, residente na Rua Mutum, nº 348, Nova Carapina II, Serra-ES e GERCIANE DE ALMEIDA PEREIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Rua Ouro Preto, nº 135, Nova Carapina II, Serra-ES. 10080 4.: LUIZ DE DEUS DAMASCENO FONTES, natural de Canapi-AL, com 47 anos de idade, divorciado(a), supervisor, residente na Rua das Cravinas, 103, Cascata, Serra-ES e ESTER DE PAULA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), supervisora de RH, residente na Rua das Cravinas, 103, Cascata, Serra-ES. 10085 5.: WANDERSON DE OLIVEIRA BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua João Fernandes Santana, nº 110, São Lourenço, Serra-ES e THALLYTA SORAYA DE OLIVEIRA, natural de Montanha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Via Campagnola, 1, Iterno 5, Villorba, Itália, -ES. 10087 6.: WARLEN VIEGAS TONON, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), frentista, residente na Rua Siriri, nº 02, Serra Dourada III, Serra-ES e KELLEN PIRES MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Siriri, nº 02, Serra Dourada III, Serra-ES. 10088 7.: DANILO MEDEIROS SANTANA, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Américo Miranda, nº 77, São Marcos II, Serra-ES e RITCHELE BRITO FERREIRA, natural de Montanha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Rua Américo Miranda, nº 77, São Marcos II, Serra-ES. 10089 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 21 de maio de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEIDINALDO GONÇALVES DE FREITAS GOMES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), ajudande de padeiro, residente na Rodovia Governador José Henrique Sette, nº 500, Tucum, Cariacica-ES e MAYARA TEIXEIRA VELLANI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rodovia Governador José Henrique Sette, nº 500, Tucum, Cariacica-ES. 12826 2.: ADRIANO EUZEBIO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua 1 de Maio, S/nº, Bairro Grauna, Cariacica-ES e EVELY DO CARMO OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua 1 de Maio, S/nº, Bairro Grauna, Cariacica-ES. 12830 3.: SILAS DOMINGOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua 103, nº 89, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e LÍLIAN AMBROZIO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), depiladora master, residente na Rua 103, nº 89, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 12831 4.: ALANDIONE VIANA CHAGAS, natural de Mantena-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Rua São José, nº 20, Flexal I, Cariacica-ES e LUANA BARRETO PINTO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Técnico em enfermagem, residente na Rua Ipanema, nº 26, Aparecida, Cariacica-ES. 12834 5.: ANDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 41 anos de idade, solteiro(a), auditor, residente na Beco Sagrada Familia, nº 44, Bairro Porto de Santana, Cariacica-ES e CILENE MORAES CHAGAS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Beco do Amor Divino, nº 65, Bairro Porto de Santana, Cariacica-ES. 12835 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 21 de maio de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: MÁRIO MARÇAL DE FARIA, natural de Rio Pomba-MG, com 57 anos de idade, divorciado(a), repositor de mercadoria, residente na Rua Ítala Durão Guimarães, nº 806, Três Barras, Linhares-ES e ANGELA MARIA FAVALESSA, natural de Montanha-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), atendente, residente na Rua Espanha, N° 167, Bairro Jardim Laguna, Linhares-ES. 10134 2.: DANIEL PEREIRA BISPO, natural de São José do Vale do Rio Preto-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), fiscal de prevenção, residente na Rua Antônio Machado, nº 125, Santa Cruz, Linhares-ES e ALESSANDRA ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), dona de casa, residente na Rua Antônio Machado, nº 125, Santa Cruz, Linhares-ES. 10135 3.: IZAC CORADINI HELMER, natural de Rio Bananal-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Prep. de Produção, residente na Rua João Fregona, nº 804, Interlagos, Linhares-ES e MAYARA CARRARA SANTANA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida São Mateus, nº 2452, Shell, Linhares-ES. 10136 4.: LUIZ OLAVO PEREIRA PONTARA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Professor Jones, nº 960 , Centro, Linhares-ES e KAMILA RIBEIRO CAMILLO, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Duarte da Costa, nº 309, Interlagos, Linhares-ES. 10137 5.: ZERCIO LARGURA NETO, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Natalino Messias Pereira, nº 7, Juparanã, Linhares-ES e THAMIRIS BOLSONI FORNACIARI, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Presidente Castelo Branco, nº 37, Juparanã, Linhares-ES. 10138 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 21 de maio de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALESSANDRO VIEIRA TORQUATO, natural de Belmonte-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua D, nº 06, Itanhanga, Vila Velha-ES e SIRLENE DE OLIVEIRA AGUIAR, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), supervisora de loja, residente na Rua D, nº 06, Itanhanga, Vila Velha-ES. 08283 2.: LUIZ COSTA SOARES DA SILVA, natural de Várzea Alegre-CE, com 35 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Castelo Branco, nº 57, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e ERIELEN TELLES CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Castelo Branco, nº 57, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08284 3.: HELTON NATÃ FREITAS OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua das Acacias, nº 80, Morada do Sol, Vila Velha-ES e JENIFFER KLEIN LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), consultora de vendas, residente na Rua das Acacias, nº 80, Morada do Sol, Vila Velha-ES. 08285 4.: ANDRÉ PEREIRA DE FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), feirante, residente na Rua Adolpho Oliveira, nº 116, Quadra 17, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e SULAMITA DA PENHA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Adolpho Oliveira, nº 116, Quadra 17, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08288 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de maio de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: DURVAL BALDAN, natural de Espírito Santo-ES, com 76 anos de idade, viúvo(a), supervisor aposentado, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, nº 101, República, Vitória-ES e CÉLIA MARTA MENDES DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 69 anos de idade, viúvo(a), Pedagoga aposentada, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 1375, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23755 2.: ÉRICK OLINDINO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), agente de aeroporto, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 335, Apto 201, Jardim Camburi, Vitória-ES e AMANDA BANHOS BRAVIN, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Matias Barbosa, nº 862, Nova Carapina II, Serra-ES. 23756 3.: LUCIANO MENDES COLNAGO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley - Lado Ímpar, nº 55, Resid. Barramares Bl B2 Apto 06, Jardim Camburi, Vitória-ES e GABRIELA XAVIER JEAKEL, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley - Lado Ímpar, nº 55, Resid. Barramares Bl B2 Apto 06, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23757 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de maio de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DYONATA TOLEDO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Central, nº 27, Canaã, Viana-ES e LORENA FARIAS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Geraldino Inácio de Oliveira, nº 51, Canaã, Viana-ES. 06858 2.: JHONATHAN ALVES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Pedro Machado da Silva, S/n°, Industrial, Viana-ES e BRUNA AMARAL DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pedro Machado da Silva, S/n°, Industrial, Viana-ES. 06904 3.: JOBES VALADARES, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Antenor Vieira, nº 67, Santo Agostinho, Viana-ES e BRENA DOS SANTOS SILVA, natural de Nova Venécia-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Antenor Vieira, nº 67, Santo Agostinho, Viana-ES. 06907 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 21 de maio de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: LORENÇO HENRIQUE GOMES SILVA, natural de Pancas-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), repositor de vinhos, residente na Avenida Henrique Moscoso, nº 733, Praia da Costa, Vila Velha-ES e THAÍS GOUVEIA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Raul Pompéia, nº 305, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES. 18228 2.: BRUNO SANY PINTO DE FIGUEIREDO, natural de São Paulo-SP, com 37 anos de idade, divorciado(a), supervisor operacional, residente na Rua Humberto Serrano, nº 889, Itapoã, Vila Velha-ES e ROSIANE DE OLIVEIRA MATTOS, natural de Aracruz-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), engenheira de produção, residente na Rua Jatobás, nº 482, Coqueiral, Aracruz-ES. 18229 3.: MARCELO DUARTE SALES, natural de Anápolis-GO, com 36 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Diógenes Malacarne, nº 140, Edificio Villena, Apto 103, Praia da Costa, Vila Velha-ES e JULIANA DA MATA LEMOS, natural de Anápolis-GO, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Diógenes Malacarne, nº 140, Apto 103, Edificio Vile, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18230 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de maio de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALAN DE JESUS DIAS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de estoque, residente na Rua Paulo Afonso, nº 517, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e LARISSA COSTA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Paulo Afonso, nº 517, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 29985 2.: SALOMÃO MOREIRA CATRINQUE, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Iguatemi, nº 736, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e MARINA DE SOUSA NOVAIS, natural de Itabuna-BA, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Iguatemi, nº 736, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29986 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 21 de maio de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAURO NELSON FERREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), Locutor de rádio e televisão, residente na Rua Novaes Mello, nº 137, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES e REGINA CELY PADILHA LEAL, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), Assessor de comunicação, residente na Rua Novaes Mello, nº 137, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04359 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 21 de maio de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior