Proclamas - 22/02/2020

Arquivos & Anexos
22-02 - PROCLAMAS - DIGITAL.pdf
Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: WASHINGTON LUIZ ALVES DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 30 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Linhares, nº 15, Bandeirantes, Cariacica-ES e JACKLAYNE CRISTINA BRAZ DE CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Linhares, nº 15, Bandeirantes, Cariacica-ES. 26723 2.: RAMON SANTOS GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Cassiano Castelo,nº50, Castelo Branco, Cariacica-ES e THAYNARA FERNANDES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Recepicionista, residente na Rua Cassiano Castelo, nº 50, Castelo Branco, Cariacica-ES. 26724 3.: ARILDO FERNANDES, natural de Linhares-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Costa Brandão, Nº 633, Rosa da Penha, Cariacica-ES e ABIDA FRANKLA VIEIRA, natural de Cariacica-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Costa Brandão, Nº: 633, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 26725 4.: JOHN LENNON BATISTA DAMASCENO, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), gerenciador de prevenção de perdas, residente na Rua Antônio Paula, nº 18, Santa Bárbara, Cariacica-ES e TELMA DE OLIVEIRA TEIXEIRA, natural de Ouro Preto do Oeste-RO, com 30 anos de idade, solteiro(a), Cabeleireira, residente na Rua Antônio Paula, nº 18, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 26726 5.: ADRIANO BORGES DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Maria Preta, nº 06, Rosa da Penha, Cariacica-ES e LAURIENE SUZANO DA ROCHA, natural de Cariacica-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Maria Preta, nº 06, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 26727 6.: RONILSON CANTILIO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua P, 401, Bela Vista, Cariacica-ES e PRISCILA MICHELLE GOMES BRITO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de recursos humanos, residente na Rua Montes Claros, nº 19, Bela Vista, Cariacica-ES. 26728 7.: EDNEI ELIAS CHAGAS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Sete, nº 184, Maracanã, Cariacica-ES e NEUZA CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Sete, nº 184, Maracanã, Cariacica-ES. 26729 8.: RODRIGO LUCIO RAMOS DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 34 anos de idade, divorciado(a), técnico mecânico, residente na Rua Paulicéia, nº 05, Oriente, Cariacica-ES e SILMARA DA VITÓRIA ALCÂNTARA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Paulicéia, nº 05, Oriente, Cariacica-ES. 26731 9.: GILLIARD FERREIRA AMADOR, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Maria da Silva, S/n, Castelo Branco, Cariacica-ES e ANDRESSA CONCEIÇÃO CUNHA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Maria da Silva, S/n, Castelo Branco, Cariacica-ES. 26732 10.: RAFFAEL SILVA FLORENTINO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua Bahia, nº 309, Colina, Cariacica-ES e JULIANE MAFORTE MACHADO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), cuidadora de criança, residente na Rua Bahia, nº 309, Colina, Cariacica-ES. 26733 11.: CLÁUDIO SOUZA DE OLIVEIRA, natural de Eunápolis-BA, com 54 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 12, Bela Aurora,, Cariacica-ES e ALBA VALÉRIA PONTES RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), cuidadora, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 12, Bela Aurora,, Cariacica-ES. 26734 12.: JOSIMAR COSTA ELIAS, natural de Conceição da Barra-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), açougueiro, residente na Rua João Pessoa, Nº: 17, Novo Brasil, Cariacica-ES e JUSSÁRA FLORIANO DA CRUZ, natural de Conselheiro Pena-MG, com 41 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua João Pessoa, nº 17, Novo Brasil, Cariacica-ES. 26735 13.: EDSON DE MELO SANTOS, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 32 anos de idade, divorciado(a), programador, residente na Rua Pastor Fernando Drumont, nº 7, Alto Laje, Cariacica-ES e LAYANE PEREIRA CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Pastor Fernando Drumont, nº 7, Alto Laje, Cariacica-ES. 26736 14.: MATHEUS CARVALHO, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Colatina, nº 06, Bandeirantes, Cariacica-ES e THAMIRES SILVA DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Rio Marinho, S/n, Vera Cruz,, Cariacica-ES. 26737 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 21 de fevereiro de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO GUARAPARI Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONALDO RIBEIRO DE LIMA, natural de Arataca-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Trindade, S/n, Kubitschek, Guarapari-ES e MÔNICA DE JESUS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Trindade, S/n, Kubitschek, Guarapari-ES. 11698 2.: CLAUDIO SCHUNK, natural de Guarapari-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), caseiro, residente na Rua Ademar de Barros, S/n, Santa Margarida, Guarapari-ES e ROSANGELA DOS SANTOS CASTRO, natural de Camacan-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Ademar de Barros, S/n, Santa Margarida, Guarapari-ES. 11699 3.: CARLOS BIDÚ FREITAS, natural de Aurelino Leal-BA, com 55 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Diamante, nº 81, Santa Mônica, Guarapari-ES e SIRLEIA SILVA SANTANA FREITAS, natural de Ipiaú-BA, com 45 anos de idade, divorciado(a), gerente, residente na Rua Diamante, nº 81, Santa Mônica, Guarapari-ES. 11700 4.: LEANDRO THOMAZ MARTINS, natural de Belford Roxo-RJ, com 38 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Avenida Anchieta, nº 1500, Ipiranga, Guarapari-ES e JOCELMA LUIS JESUS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 41 anos de idade, divorciado(a), balconista, residente na Avenida Anchieta, nº 1500, Ipiranga, Guarapari-ES. 11701 5.: CHRISTIANO GOMES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Três de Maio, 709, Santa Margarida, Guarapari-ES e LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Três de Maio, 709, Santa Margarida, Guarapari-ES. 11702 6.: RENATO MARQUES DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), pecuarista, residente na Área Rural, Pau D'Óleo, Guarapari-ES e JASMINE RODRIGUES MARTINS, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), atendente de consultório, residente na Área Rural, Pau D'Óleo, Guarapari-ES. 11703 7.: MANUEL MORENO, natural de Salvador-BA, com 82 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Onze, 160, Nova Guarapari, Guarapari-ES e SILVANA BARBOSA, natural de Guarapari-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública municipal, residente na Rua Onze, 160, Nova Guarapari, Guarapari-ES. 11704 8.: WASHINGTON PEREIRA DA SILVA, natural de Itabela-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), servidor público municipal, residente na Rua Afonso Claudio, nº 331, Bela Vista, Guarapari-ES e COSMIRA SERAFIM DOS SANTOS, natural de Pau Brasil-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Afonso Claudio, nº 331, Bela Vista, Guarapari-ES. 11705 9.: CESAR AUGUSTO DE CARVALHO LIMA, natural de Itacoatiara-AM, com 60 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida Praiana, nº 1503, Praia do Morro, Guarapari-ES e MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA MENEZES, natural de Rio Branco-AC, com 58 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Avenida Praiana, nº 1503, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11706 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 21 de fevereiro de 2020 ALBERSON RAMALHETE COUTINHO Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS SIVIRINO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), auxiliar fiscal, residente na Rua Professora Maura Abaurre, nº 97, Maria Ortiz, Vitória-ES e ARIELA GOMES DOS SANTOS HORETO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Professor José Leão Nunes, nº 29, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23873 2.: ROGÉRIO REIS, natural de Iúna-ES, com 60 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Escadaria Carmosina Andrade Reis, nº 25, Bento Ferreira, Vitória-ES e ROSA MARIA RIBEIRO, natural de Brasília-DF, com 54 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria Carmosina Andrade Reis, nº 25, Bento Ferreira, Vitória-ES. 23875 3.: PATRICK DE ALMEIDA ARAGÃO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua São Marcos, nº 18, Santos Dumont, Vitória-ES e AMANDA FERREIRA DA VITORIA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua São Marcos, nº 18, Santos Dumont, Vitória-ES. 23876 4.: DIEGO COELHO LORENZONI, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Rua Theófilo Costa, nº 160, Jardim Camburi, Vitória-ES e THAÍS TEIXEIRA DE PAIVA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Rua Marcílio Dias, nº 128, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias-RJ. 23879 5.: LUCAS MARTINEZ DA COSTA, natural de Guaçuí-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), Arquiteto urbanista, residente na Rua Diógenes Nascimento das Neves, nº 115/401, Barro Vermelho, Vitória-ES e INGRID NUNES RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Itapoã, nº 21, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 23880 6.: ANTONIO CARVALHO NASCIMENTO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Cecília de Souza, nº 119, Maria Ortiz, Vitória-ES e ELISANGELA SILVA DA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Cecília de Souza, nº 119, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23882 7.: CHRISTIAN ZAGOTTO SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), engenheiro, residente na Rua José Luiz Gabeira, nº 170, Barro Vermelho, Vitória-ES e ELAINE DE SOUZA BARBOSA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), Analista de TI, residente na Rua José Luiz Gabeira, nº 170, Barro Vermelho, Vitória-ES. 23883 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de fevereiro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE VENTURIN FACCIN PACHECO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), publicitário, residente na Avenida Carlos Orlando Carvalho, nº 490, Jardim da Penha, Vitória-ES e ISADORA ANDRADE BASTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engeheira, residente na Avenida Carlos Orlando Carvalho, nº 490, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23645 2.: CARLOS HENRIQUE SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 34 anos de idade, divorciado(a), gerente de logística, residente na Avenida Luiz Manoel Vellozo, nº 545, Apto 304, Jardim da Penha, Vitória-ES e CAMILA FURNO BUNGENSTAB DE LIMA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Avenida Luiz Manoel Vellozo, nº 545, Apto 304, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23648 3.: RICARDO ABIDALA KEIDE, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 42 anos de idade, divorciado(a), servidor público federal, residente na Rua Desembargador Danton Bastos, nº 17, República, Vitória-ES e PALOMA BARCELO TEIXEIRA, natural de Santa Bárbara-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Adalberto Simão Nader , nº 961, Apto 202 , República, Vitória-ES. 23649 4.: GUILHERME PAULO DE BARROS, natural de Viçosa-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), gerente de produtos, residente na Rua José Guilherme Neffa, nº 15, Jardim Camburi, Vitória-ES e TAYANE DE CASTRO ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua José Guilherme Neffa, nº 15, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23650 5.: BRUNO FIORIN HERNIG, natural de Porto Alegre-RS, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, nº 1171, Ed. Salvador Apto 203, Jardim da Penha, Vitória-ES e LARISSA COCCHI SANTOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, nº 1171, Ed. Salvador Apto 203, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23651 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de fevereiro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAULO DE AGUIAR LIMA, natural de Vitoria-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Quintino Costa, nº 32, São Lourenço, Serra-ES e CAROLINA CORREIA SACRAMENTO, natural de Vitoria-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), educadora física, residente na Rua Quintino Costa, nº 32, São Lourenço, Serra-ES. 09961 2.: ESTEVÃO DE FREITAS FARIA, natural de Colatina-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Cambuquira, nº 152, Nova Carapina II, Serra-ES e ISABELLY RAYANNY SILVA MENDES, natural de Belo Horizonte-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de dentista, residente na Rua Cristalina, nº 123, Nova Carapina II, Serra-ES. 09964 3.: COSME PEREIRA DA SILVA, natural de Mucurici-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Vitória Régia, nº 94, Campinho da Serra I, Serra-ES e AUVERIDE MARIA ALVES, natural de Cova de Natividade-MG, com 59 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Vitória Régia, nº 94, Campinho da Serra I, Serra-ES. 09968 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 21 de fevereiro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: FLORISVALDO LEMOS COELHO SOBRINHO, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), ajudante de camunhão, residente na Rodovia BR 101, S/n, São Cristovão, Ibiraçu-ES e DANIELI DOS SANTOS CONCEIÇÃO, natural de Ibiraçu-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rodovia BR 101, S/n, São Cristovão, Ibiraçu-ES. 00799 2.: MARCIO ANTONIO DINIZ MACHADO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), administrador rural, residente na Rua Projetada, S/n, Guatemala, Ibiraçu-ES e JÉSSICA TÁPIAS DOS SANTOS, natural de Governador Valadares-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Projetada, S/n, Guatemala, Ibiraçu-ES. 00800 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 21 de fevereiro de 2020 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO GASPARINI RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Desembargador Eurípedes Queiroz do Valle, nº 335, Jardim Camburi, Vitória-ES e HELENA MARIA PAVAN BARROS, natural de Vitoria-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Professor Telmo de Souza Torres, 208, Centro, Vila Velha-ES. 18151 2.: GABRIEL AFONSO DE MEDEIROS, natural de Fundão-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Joaquim Nabuco, nº 1265, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES e JAQUELLINE PEREIRA DA SILVA, natural de Araruama-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Joaquim Nabuco, nº 1265, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES. 18152 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de fevereiro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO ALVES SENA JUNIOR, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), cabeleireiro, residente na Recluso no Complexo Penitenciario de Vila Velha, PEVV I, Xuri, Vila Velha-ES e SULAMITA ALESSANDRA SILVA LIMA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Conceição, nº 57, São Francisco, Cariacica-ES. 08212 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de fevereiro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JUVANILDO MACHADO MOREIRA, natural de Jaguaquara-BA, com 29 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Oswaldo Cruz, nº 10, Santana, Cariacica-ES e KARINE EVANGELISTA CORDEIRO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Oswaldo Cruz, nº 10, Santana, Cariacica-ES. 12762 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 21 de fevereiro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANGELO TENÓRIO LOCATELLI, natural de São Mateus-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro civil, residente na Avenida Aluísio Azeredo, nº 760, Palmital, Linhares-ES e ISABÉLLY ARAUJO BRUMATTI, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Avenida São Mateus, nº 553, Aviso, Linhares-ES. 10050 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 21 de fevereiro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Araçatiba Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADAIR GONÇALVES DOS SANTOS, natural de Santa Teresa do Bonito-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de armazem, residente na Rua Jason Vieira Sanglard, S/n, Jucu, Viana-ES e CAMILA DOS SANTOS DA ROCHA, natural de Itapebi-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Jason Vieira Sanglard, S/n, Jucu, Viana-ES. 01628 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 21 de fevereiro de 2020 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã e Oficiala de Registros Públicos _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ HILTON GOMES OLIVEIRA, natural de Mucurici-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), operador de balança, residente na Rua Bahia, nº 6, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e SILVIANE DE JESUS ELIAS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Bahia, nº 6, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29758 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 21 de fevereiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: VICTOR LOPES ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), axiliar de cobrança, residente na Rua São Mateus, nº 36, Santa Inês, Vila Velha-ES e NATHIELY VENTURA MARIANO BONO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), estagiaria, residente na Rua São Tomé, nº 91, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728379 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de fevereiro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã CARTÓRIO 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: MATHEUS RANGEL MARVILLA, de nacionalidade brasileira, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, nascido em 09 de outubro de 1998, estado civil solteiro, profissão promotor de vendas, residente na Rua Padre Otávio Moreira, s/nº, Centro, Itapemirim-ES, filho de MARCIANO DE AZEREDO MARVILLA e ILZA HELENA RANGEL DE AZEVEDO MARVILLA e JANE CARLA DOS SANTOS RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, nascida em 31 de agosto de 2000, estado civil solteira, profissão do lar, residente na Rua Padre Otávio Moreira, s/nº, Centro, Itapemirim-ES, filha de JOSÉ EDUARDO RIBEIRO ALVES e CRISTIANE DOS SANTOS RANGEL ALVES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 21 de fevereiro de 2020 Natalia Bastos Bechepeche Antar Oficial do Registro Civil