Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publicidade Legal

Proclamas - 21/10/20

21/10/20

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 01:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 01:00

Arquivos & Anexos

Proclamas - 21/10/20

Tamanho do arquivo: 587kb
Baixar

Proclamas

Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO VALADARES COSTA, natural de Brasília-DF, com 34 anos de idade, divorciado(a), marítimo, residente na Avenida Santa Leopoldina, S/nº, Bloco 110 F, Aptº 302, 7ª Etapa, Ed. Rio Bananal, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e LETICIA GOMES MEDEIROS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2300, Aptº 302, 7ª Etapa, Ed. Rio Bananal, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07574 2.: ACHILLES BRAGA LIMA DE MELLO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), consultor de vendas, residente na Rua São Paulo, nº 60, Ed. Brisa Do Mar, Apto. 502, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e LUARA NIELSEN LAGO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Rua São Paulo, nº 60, Ed. Brisa Do Mar, Apto. 502, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 07747 3.: HENRIQUE JÚNIO TEIXEIRA RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Mecânico de bicicletas, residente na Rua Marilândia, nº 16, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e SABRINA DA SILVA SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Vasco da Gama, nº 703, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 07788 4.: JOMAR DE JESUS RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Raul Pompéia, S/nº, Boa Vista I, Vila Velha-ES e CIRLEI CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Raul Pompéia, S/nº, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 07789 5.: FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Chacaras Figueiras, Nº08, São Torquato, Vila Velha-ES e CLÁUDIA PETRUCCI DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 47 anos de idade, divorciado(a), Psicóloga, residente na Rua Trinta de Janeiro, Nº515, Nossa Senhora da Graças,, Governador Valadares-MG. 07790 6.: MARCELO GONÇALVES DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), marcineiro, residente na Rua Odete Pires Nery, nº 12, Cocal, Vila Velha-ES e AMABLE TEONÍLIA CELEGHINI SILVEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), Psicóloga, residente na Rua Odete Pires Nery, nº 12, Cocal, Vila Velha-ES. 07791 7.: JOSÉ AIDNE DE ARAÚJO JUNIOR, natural de São Luís-MA, com 49 anos de idade, divorciado(a), RADIOLOGISTA, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 465 - Apartamento 203 Edificio Chateau D´Orly, Praia da Costa, Vila Velha-ES e FERNANDA GRAYCE SILVA LIMA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, divorciado(a), Militar, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 465 Apt. 203 Ed. Chateau D Orly, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18464 8.: LUIS HENRIQUE FELIPE BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Frambosa, nº 26, Jaburuna, Vila Velha-ES e ANNA LUIZA DOS SANTOS PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Frambosa, nº 26, Jaburuna, Vila Velha-ES. 18467 9.: ALEXSANDRO RAMOS DE MORAES, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), técnico eletrônico, residente na Rua Florismar, nº 11, Garoto, Vila Velha-ES e SUELLEN CHRISTINY DA SILVA MADEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Amazonia, nº 24, Quadra 19, Setor América, Cidade Continental, Serra-ES. 18470 10.: ÁLEF ALVES DOS SANTOS, natural de Valença-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Pedro Loyola Neto, nº 17, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e ADRIANI PATRICIA DA SILVA ALVES, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Santa Catarina, nº 483, Itapuã, Vila Velha-ES. 18472 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de outubro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WÂNDERSON ROSÁRIO DE ASSIS, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Rondônia, nº 48, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e GILCIARA DIAS, natural de Jaguaré-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), assistente administrativo, residente na Rua Rondônia, S/n, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 10423 2.: RAFAEL MENEZES DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, Divorciado(a), autonomo, residente na Rua Baixo Guandu, S/n, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e DAYANNE DA SILVA ALVES, natural de Acopiara-CE, com 31 anos de idade, Divorciada(o), cabeleireira, residente na Rua Jardim Mirim, nº 146, Cobilândia, Vila Velha-ES. 10429 3.: SINVAL PEREIRA DE SOUZA, natural de Aracruz-ES, com 66 anos de idade, Divorciado(a), carpinteiro, residente na Rua Santa Maria, S/n, Palmeiras, Serra-ES e MARIA DE FÁTIMA FERREIRA GOMES, natural de São João do Ivaí-PR, com 55 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Santa Maria, S/n, Palmeiras, Serra-ES. 10433 4.: WALISSON COUTINHO BATISTA, natural de Uruçuca-BA, com 35 anos de idade, divorciado(a), montador de andaimes, residente na Rua dos Lótus, nº 37, Cascata, Serra-ES e REGIANE PENHA DE JESUS, natural de São Paulo-SP, com 41 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua dos Lótus, nº 37, Cascata, Serra-ES. 10453 5.: RHUAN ERDMANN VIEIRA FELIX, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Quatro, nº 258, Jardim Bela Vista, Serra-ES e JÉSSICA SOARES SANTANA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Quatro, nº 258, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 10454 6.: SAULO MARIANO RODRIGUES NEVES JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua do Agapanto, 102, Cascata,, Serra-ES e POLLYANE GRACINO FRAGA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Psicologa, residente na Rua Agapanto, 102, Cascata,, Serra-ES. 10460 7.: ALEXANDRE SIQUEIRA REIS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 22 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua do Agapanto, nº 72, Cascata, Serra-ES e KEZIA DE SOUZA NINS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua das Angélicas, nº 152, Cascata, Serra-ES. 10461 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 20 de outubro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Sooretama Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ DOS SANTOS ROSA, natural de Barro Preto-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Luiz Pereira, S/n,sayonara, Sooretama-ES e ADRIANA SILVA NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Luiz Pereira, S/n,sayonara, Sooretama-ES. 04608 2.: JOSÉ LUCAS DE SOUZA ALVES, natural de São Mateus-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Pintor de obras, residente na Rua Bicuíba, nº 133, Parque São Jorge, Sooretama-ES e DEIZIELLY SABINO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Bicuíba, nº 133, Parque São Jorge, Sooretama-ES. 04609 3.: CRISTIANO CASSIANO DE AZEVEDO, natural de Pedro Canário-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Ipê, Nº81, Sayonara, Sooretama-ES e MARCELA SILVA CRULHE, natural de Pedro Canário-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ipê, Nº81, Sayonara, Sooretama-ES. 04610 4.: GILSON RIBEIRO SOBRINHO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), Trabalhador rural, residente na Rua Boa Esperança, 05, Centro, Sooretama-ES e HELENA COSTA NOVAIS, natural de Prado-BA, com 51 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Boa Esperança, 05, Centro,, Sooretama-ES. 04611 5.: CLÁUDIO ROBERTO DA SILVA, natural de Santos-SP, com 47 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São Francisco, Nº447, Centro, Sooretama-ES e ADEANIA SILVA RODRIGUES, natural de Nova Venécia-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Rod. ES 315, S/n, Boa Esperança, Zona Rural, Sooretama-ES. 04612 6.: DANIEL TREVEZANI BIANCARDI, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Av. Angelo Suzano, nº 243, Centro, Sooretama-ES e TAINA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), atendente de caixa, residente na Av. Angelo Suzano, nº 243, Centro, Sooretama-ES. 04613 7.: MYKAEL SQUASSANTE SCHENEIDER, natural de Rio Bananal-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), entregador, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, Nº1891, Shell, Linhares-ES e JULIANA MOURA CAMARA SANTOS, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), faxineiro, residente na Av. Cristo Rei, Nº1086, Sayonara, Sooretama-ES. 04614 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 20 de outubro de 2020 Esmael Nunes Loureiro Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALCIMAR BORGES DOS PASSOS, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Jorge Cussuol, N° 286, Bairro Aviso, Linhares-ES e LUCIMAR BENEVITZ NEVES, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Rua Jorge Cussuol, N° 286, Bairro Aviso, Linhares-ES. 10472 2.: RICHARDSON PINHA DE OLIVEIRA CORREIA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), suboficial, residente na Rua Odilon Nunes Barroso, nº 972, Planalto, Linhares-ES e EMILY COSTA SALVADOR, natural de Linhares-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Odilon Nunes Barroso, nº 972, Planalto, Linhares-ES. 10473 3.: RODRIGO ALMEIDA PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, nº 2521, Interlagos, Linhares-ES e PÂMELLA DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Carlos Chagas, nº 2124, Interlagos, Linhares-ES. 10474 4.: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA BENINCÁ, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Portugal, S/N, Jardim Laguna II, Linhares-ES e YULLI PEREIRA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), escrevente, residente na Rua Pernambuco, nº 254, Aviso, Linhares-ES. 10475 5.: JOÃO WELLINGTON LEMOS FRAGA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Avenida Monteiro Lobato, nº 552, Palmital, Linhares-ES e ALINE BRAZ PEREIRA, natural de São Mateus-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), autonoma, residente na Avenida Monteiro Lobato, nº 552, Palmital, Linhares-ES. 10476 6.: ALEX BAPTISTA RIGO, natural de Colatina-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), caminhoneiro, residente na Rua das Goiabeiras, nº 819, Jardim Laguna, Linhares-ES e EDIVÂNIA LEMOS, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua das Goiabeiras, nº 819, Jardim Laguna, Linhares-ES. 10477 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 20 de outubro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO VITOR DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Cinco de Setembro, nº 55, Santa Tereza, Vitória-ES e JESSICA DA SILVA CRUZ, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Afrodite, nº 13, Praia dos Recifes, Vila Velha-ES. 17158 2.: PEDRO IGOR PRADO CARVALHO, natural de Belém-PA, com 26 anos de idade, solteiro(a), cobrador, residente na Rua Carlos Roberto Santana, S/nº, Estrelinha, Vitória-ES e LEIDIANE NASCIMENTO OLIVEIRA, natural de Camacã-BA, com 31 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Carlos Roberto Santana, S/nº, Estrelinha, Vitória-ES. 17159 3.: JABISON NASCIMENTO DE ARAÚJO, natural de Camacã-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de estoque, residente na Rua Tubarão, nº 25, Estrelinha, Vitória-ES e LARISSA SANTOS SANTANA, natural de Camacan-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Tubarão, nº 25, Estrelinha, Vitória-ES. 17160 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de outubro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: YANN ALVES DIAS, natural de Iúna-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Aurora Amaral Figueiredo, nº 50, Bairro Guanabara, Iúna-ES e POLIANE NUNES DE OLIVEIRA, natural de Guaçuí-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Psicóloga, residente na Córrego Barra Grande, Zona Rural, Iúna-ES. 08690 2.: FRANCISCO XAVIER CRUZ, natural de Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Antonio Sarapião Trindade, Número 71, Bairro Quilombo, Iúna-ES e CLAUDINETE MARTINS DA COSTA, natural de Iúna-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na José Pedro Gonçalves, Número 508, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08706 3.: EDIMILSON JOSÉ CURTY, natural de do Distrito de Santíma Trindade, Iúna-ES-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Fazenda São Cristóvão, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES e MÔNICA DA SILVA, natural de do Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Fazenda São Cristóvão, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES. 08707 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 20 de outubro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO MANCINI MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua V, nº 28, Santa Luzia, Cariacica-ES e CLEIDILAINE MANCINI DE SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua V, nº 28, Santa Luzia, Cariacica-ES. 13222 2.: FABIANO VIEIRA DOS REIS, natural de Cariacica-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Lemos, nº 08, Porto Novo, Cariacica-ES e SOLYENE BARCELLOS DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Lemos, nº 08, Porto Novo, Cariacica-ES. 13223 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 20 de outubro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: HALLY NUNES PIMENTA RAMOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de prótese dentária, residente na Rua Alberto Lucarelli, nº 15, Bonfim, Vitória-ES e DJUDI FERREIRA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 43 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Alberto Lucarelli, nº 15, Bonfim, Vitória-ES. 24241 2.: BRUNO RODRIGUES ZANQUETA, natural de São Paulo-SP, com 31 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Boa Vista, nº 123, Jesus de Nazareth, Vitória-ES e SANDRA OLIVEIRA DE MELO, natural de Ecoporanga-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), assistente administrativo, residente na Rua Boa Vista, nº 123, Jesus de Nazareth, Vitória-ES. 24242 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de outubro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: BENEDITO ANTONIO JOVENCIO JUNIOR, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente de produção, residente na Estrada Pau Brasil, Barra do Riacho, Aracruz-ES e TAIS NARA DO NASCIMENTO LIMA, natural de Pancas-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Estrada Pau Brasil, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00612 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 20 de outubro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: HUGO BATISTA DE OLIVEIRA, natural de Divinópolis-MG, com 24 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, nº 882, Maria Ortiz, Vitória-ES e GESSYLENA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, nº 882, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24052 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de outubro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS BRAGA PEREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), entregador, residente na Frade, Itapecoá, Itapemirim-ES e DARLING DÁVYLA DIAS SERPA, natural de Anchieta-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operadora de pedágio, residente na Frade, Itapecoá,, Itapemirim-ES. 01159 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 20 de outubro de 2020 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS MOTHÉ TAVARES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Jaçanã, nº 383, Lagoa de Carapebus, Carapina, Serra-ES e MÔNICA SABARA FARDIN, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de atendimento, residente na Rua Jaçanã, nº 383, Lagoa de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 30623 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 20 de outubro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: THYAGO PEREIRA BERTO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), lojista, residente na Rua Carlos Gomes, nº 230, Barramares, Vila Velha-ES e LUDMILA BRUNO FERRAZ, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), telemarketing, residente na Rua Carlos Gomes, nº 230, Barramares, Vila Velha-ES. 08536 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de outubro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: HIGOR CASSIANO NEVES, natural de Guarulhos-SP, com 20 anos de idade, Solteiro(a), ajudante geral I, residente na Avenida Guarapari, nº 26, Areinha, Viana-ES e ESTERLANIA NUNES DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Barão de Mesquita, S/nº, Vale do Sol, Viana-ES. 07080 2.: OLIANO GERALDO DIAS, nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de misturador, estado civil solteiro, com quarenta (40) anos de idade, natural de Viana-ES, nascido em 05 de abril de 1980, residente na Rua Sumare, nº 31, Vila Nova em Viana-ES, filho de GERALDO DIAS, falecido e THEREZINHA IZABEL SIMÃO DIAS, brasileira, residente em Viana-ES e ROSANA DA SILVA BERNARDINO, nacionalidade brasileira, profissão faturista, estado civil solteira, com trinta e nove (39) anos de idade, natural de Rio de Janeiro-RJ, nascida em 12 de junho de 1980, residente na Rua Pasteur, nº 01, Vila Nova em Viana-ES, filha de ALDEMIR PEREIRA BERNARDINO, brasileiro, residente em Viana-ES e EDNA DA SILVA PEREIRA, brasileira, residente em Viana-ES.. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 20 de outubro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados