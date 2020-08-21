Proclamas

Proclamas - 21/08/20

Proclamas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 01:00

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 01:00

Arquivos & Anexos

Proclamas - 21/08/20

Tamanho do arquivo: 607kb
Baixar

Proclamas

Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIONY ESTEVO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua São Paulo, nº 283, Bela Aurora, Cariacica-ES e THAMYRES DE SOUZA NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora de educação física, residente na Rua São Luiz, nº 238, Boa Sorte, Cariacica-ES. 27054 2.: GABRIEL HEQUER RANGEL, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Antonio Peixoto, nº 56, Vera Cruz, Cariacica-ES e SARA RODRIGUES LAZARINI, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pref Vicente Santorio Fantini, nº 1, Vera Cruz, Cariacica-ES. 27055 3.: JACKSON LIMA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Paraguai, nº 119, Jardim América, Cariacica-ES e ARACÉLIA PORTO LAZARINI, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Paraguai, nº 119, Jardim América, Cariacica-ES. 27065 4.: WANDERSON JÚLIO DE ALMEIDA, natural de Mantenópolis-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Cláudio Coutinho, nº 1, Flexal II, Cariacica-ES e GABRIELA MACHADO MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), confeiteira, residente na Rua Bom Pastor, nº 70, Campo Grande, Cariacica-ES. 27068 5.: TONY CRAUS CAMPANHARO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Professor de filosofia no ensino médio, residente na Rua Odônia da Costa Machado Toledo,sn, Santa Bárbara, Cariacica-ES e VALQUIRIA DE AMORIM SIQUEIRA, natural de São Paulo-SP, com 39 anos de idade, solteiro(a), gerente administrativo, residente na Rua Odônia da Costa Machado Toledo,sn, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 27071 6.: JOSEFF DINIZ QUEIROZ, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Costa Brandão, nº 107, Rosa da Penha, Cariacica-ES e SARA ALVES CAMARGO, natural de Afonso Claúdio-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Costa Brandão, nº 107, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 27072 7.: JHONNY MIKE FREITAS SOUZA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Avenida Rio Grande do Norte, nº 84, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES e MICHELE SANTOS DA ROCHA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de curso, residente na Avenida Rio Grande do Norte, nº 84, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES. 27073 8.: RENAN DO ROSARIO FITARONI, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de operações, residente na Rua das Palmeiras, nº 78, Vila Independência, Cariacica-ES e EDIVANIA FERREIRA DA CRUZ, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua das Palmeiras, nº 78, Vila Independência, Cariacica-ES. 27074 9.: MARIO ANDRADE, natural de São Paulo-SP, com 36 anos de idade, divorciado(a), Montador de vidros, residente na Rua Volta Redonda, nº 452, Jardim Botânico, Cariacica-ES e ESTER DOS SANTOS SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Atendente de balcão, residente na Rua Volta Redonda, nº 452, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 27075 10.: SERGIO LUIZ FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Santa Fé, nº 179, Vila Palestina, Cariacica-ES e SANDRA CÉLIA PIMENTEL BELARMINO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 45 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Santa Fé, nº 179, Vila Palestina, Cariacica-ES. 27076 11.: SIDIOMAR AIRES, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnico exiliar de regulação médica, residente na Rua da Assembléia, nº 41, Castelo Branco, Cariacica-ES e EDILEUSA CRUZ DE OLIVEIRA, natural de Itabuna-BA, com 31 anos de idade, divorciado(a), babá, residente na Rua da Assembléia, nº 41, Castelo Branco, Cariacica-ES. 27077 12.: GUSTAVO ANTONIO DA SILVA BARBOZA, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua São Benedito, nº 7, Santa Cecília, Cariacica-ES e LARISSA ALVES GONÇALVES, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua São Pedro, nº 17, Santa Cecília, Cariacica-ES. 27079 13.: MARCELO DAMACÊNA MARQUES, natural de Eunápolis-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), técnico instalador, residente na Rua Paraguai, nº 222, Jardim América, Cariacica-ES e LORENA SOUZA DUTRA, natural de Eunápolis-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Paraguai, nº 222, Jardim América, Cariacica-ES. 27081 14.: SERGIO ALEXANDRE RIBEIRO TENORIO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Begônia, nº 46, Rio Marinho, Cariacica-ES e THAINARA FERNANDES FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Begônia, nº 46, Rio Marinho, Cariacica-ES. 27083 15.: ALEXANDRE SILVA DE AGUIAR, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Adelia Sá Rodrigues, nº 125, Santa Barbara, Cariacica-ES e JAMILLE DE MATOS CAMPOS, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Adelia Sá Rodrigues, nº 125, Santa Barbara, Cariacica-ES. 27085 16.: MÁRCIO DA SILVA BARBOSA, natural de Alto Rio Novo-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), desempenador de rodas, residente na Avenida Fernando Antônio, nº 1420, Sotelândia,, Cariacica-ES e CLÁUDIA DE JESUS DE MOURA, natural de Ilhéus-BA, com 34 anos de idade, divorciado(a), balconista forneira, residente na Avenida Fernando Antônio, nº 1420, Sotelândia,, Cariacica-ES. 27086 17.: VALDIR ROBSON MACHADO, natural de Guarapari-ES, com 59 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua São Jorge, nº 668, São Benedito, Cariacica-ES e IVANÍ PAULINA DE MORAIS, natural de Barra de São Francisco-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua São Jorge, nº 668, São Benedito, Cariacica-ES. 27087 18.: IZAIAS PINTO MEIRELES, natural de Cariacica-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), balconista, residente na Rua Bolívar de Abreu, nº 13, Campo Grande, Cariacica-ES e ALDINÉIA DAS NEVES, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Bolívar de Abreu, nº 13, Campo Grande, Cariacica-ES. 27088 19.: LUCAS BASTOS SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), corretor de imóveis, residente na Rua Duque de Caxias, nº 8, Alto Lage, Cariacica-ES e RAIANY EMANOELA PAPI DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Santos Dumont, nº 3, Itaquari, Cariacica-ES. 27090 20.: HELIO VIEIRA RANGEL, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Bertino Borges, nº 235, Boa Sorte, Cariacica-ES e FABÍULA SILVA DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Humberto, nº 191, Boa Sorte, Cariacica-ES. 27091 21.: JORSINÉLIO COSTA DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), operador de máquinas, residente na Rua M, 87, Castelo Branco, Cariacica-ES e ROSA APARECIDA TEIXEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua M, 87, Castelo Branco, Cariacica-ES. 27094 22.: ISAIAS RUFINO DA SILVA, natural de Ecoporanga-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Begônia, nº 326, Rio Marinho, Cariacica-ES e VIVIANA DE SOUZA SILVA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Begônia, nº 326, Rio Marinho, Cariacica-ES. 27098 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 20 de agosto de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIAS VICTOR DE MELO JÚNIOR, natural de Boa Esperança-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de odontologia, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 134, Aptº 02, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e PATRICIA AZEVEDO DE SOUZA VAGMAKER, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 134, Aptº 02, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 07669 2.: DEIVID FERNANDES XAVIER, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), garçon, residente na Rodovia do Sol, Nº1726, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e DIANA MAZOCCO LORENZON, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Servidora Pública, residente na Rodovia do Sol, Nº1726, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07674 3.: MARCOS VINICIUS ROSA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico em elétrica, residente na Avenida Délio Silva Britto, nº 650, Ed. Areia Branca, Condomínio 5ª Etapa, Aptº 401, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e RENATA DIAS CASTAGNA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Avenida Délio Silva Britto, nº 650, Ed. Areia Branca, Condomínio 5ª Etapa, Aptº 401, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07675 4.: RAFAEL GONÇALO COMARELA, natural de São Mateus-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Antônio Régis dos Santos, S/nº, Aptº 604, Praia de Itapuã, Vila Velha-ES e LUDIMILA OLIVEIRA MOREIRA DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira de produção, residente na Rua Antônio Régis dos Santos, S/nº, Aptº 604, Praia de Itapuã, Vila Velha-ES. 07676 5.: ROBERTO FERREIRA DE SOUZA, natural de Sao Paulo-SP, com 31 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Rua Dezoito, nº 43, Santa Monica, Vila Velha-ES e ÁLICE QUEIROZ CORREIA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Três, nº 09, Ataide, Vila Velha-ES. 18360 6.: GERALDO JUNIO VAZ BARCELOS, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Jaime Duarte Nascimento, nº 86, Itapuã, Vila Velha-ES e NATALIA DE MORAIS NORBERTO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), servidora pública estadual, residente na Rua João Joaquim da Mota, nº 334, Apartamento 301, Edifício Mar Verde, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18369 7.: IGOR ALTOÉ DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua São Paulo, nº 2167, Apt. 804, Itapuã, Vila Velha-ES e BRUNA MARTINS PIMENTEL CAPISTRANO, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Lúcio Bacelar, nº 280, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18370 8.: JONATHAS CORREIA LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Olegario Mariano, nº 2, Soteco, Vila Velha-ES e PATRICIA GOMES FIGUEREDO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Rua Olegário Mariano, nº 2, Soteco, Vila Velha-ES. 18371 9.: EROS AUGUSTO BORGES, natural de Cambuci-SP, com 72 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Itaquari, nº 295, Apartamento 507, Praia de Itapoã, Vila Velha-ES e JUREMA FRANCISCA ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), representante de vendas, residente na Rua Itaquari, nº 295, Apartamento 507, Praia de Itapuã, Vila Velha-ES. 18372 10.: CAIO CÉSAR SIMAN RIBEIRO, natural de Ipatinga-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), agente de televendas, residente na Rua São Paulo, N° 2255, Apartamento 101, Itapuã, Vila Velha-ES e LAYZA FERREIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Vinte e Dois, N° 8, Apartamento 301, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 18373 11.: VITOR CARNEIRO ESCOCARD, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Gastão Rouback, Nº 250, Apt. 604, Praia da Costa, Vila Velha-ES e PAULA DORNELLAS VILLELA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Antonio Gil Veloso, nº 250, Apt. 604, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18374 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de agosto de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO BARCELLOS PANDOLFI, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), enfermeiro, residente na Avenida Presidente Rodrigues Alves, nº 31, Qd 20, Juparanã, Linhares-ES e THAYARA VIEIRA TELLAROLI, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Vereador Wilmo Guizani, nº 10, São José, Linhares-ES. 10311 2.: PAULO GEOVANI MODENESI, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), veterinário, residente na Rua Perci de Carvalho, nº 706, Três Barras, Linhares-ES e ÉRIKA DE CARVALHO HENRIQUES, natural de Conselheiro Pena-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Perci de Carvalho, nº 706, Três Barras, Linhares-ES. 10312 3.: JOSÉ CARLOS BENEVIDES, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua Duarte da Costa, nº 312, Interlagos, Linhares-ES e VALTINÉIA NASCIMENTO DE SOUZA, natural de São Mateus-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Duarte da Costa, nº 312, Interlagos, Linhares-ES. 10313 4.: THULIO ALERRANDRO MATIAS MANCINI COLARES, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Lastênio Calmon, nº 447, Aviso, Linhares-ES e MAYARA DE MELO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), recpcionista, residente na Rua Lastênio Calmon, nº 447, Aviso, Linhares-ES. 10314 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 20 de agosto de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPE GOMES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), servidor público estadual, residente na Rua Hilton de Oliveira, nº 144, Estrelinha, Vitória-ES e MIRIAN LIMA SANTOS, natural de Itabela-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Antônio Nobre Filho, nº 99, Jabour, Vitória-ES. 23912 2.: WANDERSON PEREIRA CARVALHO, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), condutor socorrista, residente na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 167, Paul, Vila Velha-ES e JORDANA DA SILVA FRANCO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Antonino Ribeiro, nº 41, Mata da Praia, Vitória-ES. 23919 3.: ANTÔNIO MARCOS NERES TEIXEIRA, natural de Carlos Chagas-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Presidente Costa e Silva , nº 74 , República, Vitória-ES e GRAZIELLE PIRES MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Técnica de enfermagem, residente na Avenida Presidente Costa e Silva, nº 74 , Goiabeiras, Vitória-ES. 23927 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de agosto de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: HERCULES MATTHEW NASCIMENTO MATOS, natural de Salvador-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de secretaria escolar, residente na Rua Flor de Lírio, nº 177, Universitário, Vitória-ES e ANNA GABRIELA FERREIRA LIMA, natural de Camacan-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Escadaria Orozimbo Nascimento, nº S/n, Grande Vitória, Vitória-ES. 17071 2.: WALACE DA SILVA LIMA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Garçom, residente na Rua Pedro Bandeira, S/n, Nova Palestina, Vitória-ES e CAROLINE STEFANY MENDES DOS SANTOS, natural de Pancas-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pedro Bandeira, S/n, Nova Palestina, Vitória-ES. 17072 3.: EDSON DE SOUZA, natural de Pancas-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de frente de loja, residente na Beco da Viração, S/n, São José, Vitória-ES e GLEYDI ANA COIMBRA GOMES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Beco Oito, nº 59, Castelo Branco, Cariacica-ES. 17073 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de agosto de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME DE PAULA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), controle de qualidade, residente na Rua Gutenberg, nº 58, Bicanga, Carapina, Serra-ES e LAVÍNIA SILVA DE SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Gutenberg, nº 58, Bicanga, Carapina, Serra-ES. 30329 2.: NATANAEL EBNESER ROSA DA HORA, natural de Camamu-BA, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar operacional, residente na Rua Suécia, nº 17, Cidade Continental-Setor Europa, Carapina, Serra-ES e FRANCIELE HENRIQUE BOTELHO, natural de Afonso Claúdio-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), embaladora, residente na Rua Suécia, nº 17, Cidade Continental-Setor Europa, Carapina, Serra-ES. 30336 3.: VAGNER SANTOS, natural de Itanhém-BA, com 38 anos de idade, Divorciado(a), caldeireiro, residente na Avenida Antônio Azevedo Rodrigues, nº 311, Nova Zelândia, Carapina, Serra-ES e ANDRIELE APARECIDA PEREIRA, natural de Vitoria-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Avenida Antônio Azevedo Rodrigues, nº 311, Nova Zelândia, Carapina, Serra-ES. 30339 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 20 de agosto de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO VITURIANA, natural de Pancas-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua Goiabeiras, nº 449, Vista da Serra II, Serra-ES e NEUZA MARIANO DE MOURA, natural de Resplendor-MG, com 54 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Goiabeiras, nº 449, Vista da Serra II, Serra-ES. 10296 2.: DOUGLAS PEREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), encarregado de mecânica, residente na Av. Vitória Régia, 14, Planalto Serrano, Serra-ES e ILDENIA FRANCISCO SEGANTINI, natural de Pedro Canário-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Guarani, nº 544, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES. 10300 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 20 de agosto de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDINALDO LOUREIRO FERRAZ, natural de Canavieiras-BA, com 70 anos de idade, divorciado(a), Advogado, residente na Rua João da Cruz, 291 Ap/1001, Praia do Canto, Vitória-ES e MARIA CELIA SAMPAIO RÊGO, natural de Salvador-BA, com 62 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública federal/aposentada, residente na Rua João da Cruz, 291 Ap/1001, Praia do Canto, Vitória-ES. 24073 2.: JAMES DA SILVA MELLO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Instalador de antenas, residente na Escadaria Clementina Secundina de Jesus, nº 151, Romão, Vitória-ES e LUCIMAR MARTINS, natural de Barra de São Francisco-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Escadaria Clementina Secundina de Jesus, nº 151, Romão, Vitória-ES. 24079 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de agosto de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: STÉPHANO CHRISTIAN SANTOS SCHREDER, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Nosso Senhor do Bonfim, nº 06, Nova Bethânia, Viana-ES e DANIELI GOES ALVARENGA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Divorciada(o), atendente, residente na Rua Nosso Senhor do Bonfim, nº 06, Nova Bethânia, Viana-ES. 07003 2.: WESLEY SOUZA DUARTE, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Presidente Kennedy, S/nº, Ipanmea, Viana-ES e NATASHA DE FREITAS PEREIRA, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Presidente Kennedy, S/nº, Ipanmea, Viana-ES. 07005 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 20 de agosto de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: HELIOMAR DOS SANTOS REZENDE, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar, residente na Rua Santa Helena, nº 78, Aparecidai, Cariacica-ES e JHENIFFER PEREIRA NEVES, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santa Helena, nº 78, Aparecidai, Cariacica-ES. 13048 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 20 de agosto de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RIAN PRAVATO COELHO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Lavrador, residente na na Localidade de São José do Angá, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES e VALQUIRIA FERREIRA DE ASSIS, natural de Castelo-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na na Localidade de São José do Angá, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES. 00533 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 20 de agosto de 2020 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLAUDINEI BELARMINO FURLANI, natural de Baixo Guandu-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), armazenista, residente na Rua São Salvador, nº 515, Cavalieri, Vila Velha-ES e FABIOLA CORREA LEAL AMORIM, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, Solteira(o), saladeira, residente na Rua São Salvador, nº 515, Cavalieri, Vila Velha-ES. 232728598 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de agosto de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAIMOM MARTINS DE LIMA E SILVA, natural de Iúna-ES, com 24 anos de idade, Divorciado(a), agricultor, residente na Avenida São Vicente de Paula, Número 247, Bairro Quilombo, Iúna-ES e DAIANE TEREZINHA DE SOUSA SILVA, natural de Manhuaçu-MG, com 27 anos de idade, Solteira(o), agricultora, residente na Avenida São Vicente de Paula, Número 247, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08644 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 20 de agosto de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1.: LUCAS MESQUITA PINTO e RENATA COSTA DA SILVA, ele natural de Vitoria-ES, com cinquenta e quatro (54) anos de idade, estado civil divorciado, profissão Funcionário público, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com quarenta e nove (49) anos de idade, estado civil solteira, profissão encarregada, residente em Vila Velha-ES. 2.: BENEDITO DE ASSIS SANTOS e ROSILENE MARIA DE JESUS, ele natural de Colatina-ES, com cinquenta e cinco (55) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Pedreiro, residente em Vila Velha-ES, ela natural de São Geraldo do Baixio-MG, com cinquenta e dois (52) anos de idade, estado civil solteira, profissão autônoma, residente em Vila Velha-ES. 3.: MAURICIO LIMA RANGEL e RONIVÂNIA CURTY RAMOS, ele natural de Vitória-ES, com trinta e dois (32) anos de idade, estado civil solteiro, profissão motorista carreteiro, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Barra de São Francisco-ES, com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil solteira, profissão autonoma, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 20 de agosto 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ  DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: RODRIGO BICKEL, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 03 de abril de 1997, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado Estrada Vicinal, S/N, São Rafael, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Valdemiro Bickel e Janinha Aparecida Bartels Bickel e CRISTIELE KUHN, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 06 de fevereiro de 2001, estado civil solteira, profissão caixa, residente e domiciliada Estrada Vicinal, S/N, São Rafael, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Arvelino Kuhn e Zenilda Mungo Kuhn . 2.: EVANDRO BICKEL PEREIRA, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 26 de abril de 1989, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado Estrada Vicinal, São Rafael, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Deolindo Manoel Pereira e Talcilia Bickel Pereira e FERNANDA BICKER FREIRE DE ALMEIDA, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascida em 26 de julho de 2003, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada Estrada Vicinal, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Fernando José Freire de Almeida e Maria Aparecida Bicker Freire de Almeida . Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 20 de agosto de 2020. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil

