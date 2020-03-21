Proclamas - 21/03/2020
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO GUARAPARI Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROSEMERIO MAIOLI DE ALMEIDA, natural de Guarapari-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Rodovia BR 101 Sul, S/nº., Iguape, Guarapari-ES e ERIKA CRISTINA LOUREIRO, natural de Guarapari-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rodovia BR 101 Sul, S/nº., Iguape, Guarapari-ES. 11742 2.: YGOR VAZ FREITAS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Monte Serrat, S/n, Pontal de Santa Mônica, Guarapari-ES e MAINÃ CRISTINA DOS SANTOS THEODORO, natural de Juiz de Fora-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Rua João Alberto Kracher, nº 140, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11743 3.: JHONATAN DE JESUS DO ROSÁRIO, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Atílio Vivacqua, nº 10, Coroado, Guarapari-ES e LEDINEIA VIEIRA DOS SANTOS, natural de Anchieta-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Sossego, S/n, Bairro Morrinho, Guarapari-ES. 11744 4.: ÍTALO VITOR DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnico em automação, residente na Rua Quatro, S/nº., Fátima Cidade Jardim, Guarapari-ES e MICHELI CAMARGO CAETANO, natural de Guarapari-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Quatro, S/nº., Fátima Cidade Jardim, Guarapari-ES. 11745 5.: ADRIANO SIMON FAVA LEITE, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Zona Rural, Barro Branco, Guarapari-ES e ROBERTA FOSSI, natural de Muqui-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Zona Rural, Barro Branco, Guarapari-ES. 11746 6.: REINAN BARBOSA DE OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar geral, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 09, Ipiranga, Guarapari-ES e SABRINA DOS SANTOS VIEIRA, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), feirante, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 09, Ipiranga, Guarapari-ES. 11747 7.: BHERNARD DE OLIVEIRA CARDOSO LOURENÇO, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Avenida Beira Mar, nº 2340, Praia do Morro, Guarapari-ES e BRUNO JESUS BIANCHI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Avenida Beira Mar, nº 2340, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11748 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 20 de março de 2020 ALBERSON RAMALHETE COUTINHO Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELLINGTON MODESTO DOS REIS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Divorciado(a), fiscal de prevenção de riscos, residente na Beco Algenico José Coelho, nº 50, Forte São João, Vitória-ES e ROZANA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Beco Algenico José Coelho, nº 50, Forte São João, Vitória-ES. 23941 2.: LEONEL BENTO GOMES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), assistente de farmácia, residente na Escadaria Santino Bruschi, nº S/nº, Bairro da Penha, Vitória-ES e EMILY MAIA BAIOCO, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria Santino Bruschi, nº S/nº, Bairro da Penha, Vitória-ES. 23943 3.: JORGE LUIZ ROSA VIANA, natural de Vitoria-ES, com 66 anos de idade, Divorciado(a), eletricista, residente na Rua Ângelo Zardine, nº 115, Santa Martha, Vitória-ES e ANTONIETTA MARIA RAMOS, natural de Pacas-ES, com 60 anos de idade, Divorciada(o), diarista, residente na Rua Ângelo Zardine, nº 115, Santa Martha, Vitória-ES. 23944 4.: JAIRO LIRIO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 61 anos de idade, Solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Elvira Maria Monteiro, nº 39, Joana D'arc, Vitória-ES e MARIA JUDITH FRAGA MORAES, natural de Serra-ES, com 71 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Elvira Maria Monteiro, nº 39, Joana D'arc, Vitória-ES. 23945 5.: JORGE OLIVEIRA LELLIS JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Coronel Schwab Filho, nº 242, Bento Ferreira, Vitória-ES e PRISCILA ANDRADE SILVA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 38 anos de idade, divorciado(a), agrônoma, residente na Rua Coronel Schwab Filho, nº 242, Bento Ferreira, Vitória-ES. 23946 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de março de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: NIRSON SCHOWAMBACH, natural de Laranja da Terra-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Avenida Governador Lindenberg, nº 764, Centro, Linhares-ES e ELIANE DE OLIVEIRA, natural de São Mateus-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Governador Lindenberg, nº 764, Centro, Linhares-ES. 10097 2.: JOÃO MANOEL DOS SANTOS SANTANA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Alegre, N° 1258, Bairro Araça, Linhares-ES e FABÍOLA SANT'ANA CUNHA, natural de Jaguaré-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), psicologa, residente na Avenida Alegre, N° 1258, Bairro Araça, Linhares-ES. 10098 3.: ELIAS DE JESUS OLIVEIRA FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Operador de empilhadeira, residente na Rua Mauro Soeiro Banhos, nº 22, Planalto, Linhares-ES e AVELIANE COSTA REIS, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Mauro Soeiro Banhos, nº 22, Planalto, Linhares-ES. 10099 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 20 de março de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIAN ALTOÉ ASSÚ, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Radio operador, residente na Rua Carlos Cariello, nº 250, Apto 1104, Jardim Camburi, Vitória-ES e EMANUELLA BARBOZA PRATA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Médica, residente na Rua Carlos Cariello, nº 250, Apto 703 Jardim Camburi, Vitória-ES. 23699 2.: LUIZ FELIPE ROCHA DA PALMA, natural de Belém-PA, com 59 anos de idade, solteiro(a), publicitário, residente na Rua Paschoal Delmaestro, nº 69, Jardim Camburi, Vitória-ES e ARACELIO CAETANO DE SOUZA, natural de Itaguaçu-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), massoterapeuta, residente na Rua Paschoal Delmaestro, nº 69, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23702 3.: LEANDRO DOS SANTOS GOMES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 41 anos de idade, divorciado(a), contador, residente na Rua Milton Manoel dos Santos, nº 403, Jardim Camburi, Vitória-ES e SCHIRLEY DOS SANTOS GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), Assistente financeiro, residente na Rua Milton Manoel dos Santos, nº 403, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23713 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de março de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JESSE CONTAS GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua dos Pinheiros, nº 43, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e CAMILA GOMES BATISTA, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua dos Pinheiros, nº 43, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29873 2.: JOSUÉ VIEIRA PEREIRA, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços, residente na Beco 7, nº 47, Cantinho do Céu, Carapina, Serra-ES e MARIANA FERREIRA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Beco 7, nº 47, Cantinho do Céu, Carapina, Serra-ES. 29880 3.: EDSON BATISTA, natural de Alcobaça-BA, com 49 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Três, nº 59, São Diogo I, Carapina, Serra-ES e REGINA BATISTA DOS SANTOS DA COSTA, natural de Alcobaça-BA, com 54 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua Três, nº 59, São Diogo I, Carapina, Serra-ES. 29881 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 20 de março de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: VANDERLAN NEVES FREIRE, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), servente, residente na Beco Clube, S/n, São Pedro, Vitória-ES e ADRIANA FERNANDES GUIMARÃES, natural de Diadema-SP, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Beco do Clube, S/n, São Pedro, Vitória-ES. 16973 2.: ANTONIO JÚNIO GONÇALVES DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 18 anos de idade, solteiro(a), Repositor, residente na Rua São José Pescador, nº 14, Redenção, Vitória-ES e LANIELLY DE OLIVEIRA PARDINHO, natural de Nova Viçosa-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São José Pescador, nº 14, Redenção, Vitória-ES. 16974 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de março de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAGNO CARVALHO DE SOUZA, natural de Sobradinho-DF, com 26 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Das Torres, S/n, Flexal II, Cariacica-ES e HULIANA MOURA CORREIA, natural de Santa Teresa-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), leiturista, residente na Rua das Torres, S/n, Flexal II, Cariacica-ES. 12812 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 20 de março de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: UDSON FELIPE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Sebastião Inacio da Silva, nº 25, Santa Rita, Vila Velha-ES e MILENA DE OLIVEIRA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rosental de Oliveira, Nº24, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728430 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de março de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Dyonízio Ruy Sucursal Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS ALBERTO NUNES LOPES, natural de Governador Valadares-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rodovia do Sol, nº 1980, Aptº 704, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e RAYSSA FAJARDO, natural de Governador Valadares-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rodovia do Sol, nº 1980, Aptº 704, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07526 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de março de 2020 Lucy de Oliveira Ruy