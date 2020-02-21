Proclamas - 21/02/20
Proclamas
Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPE ROMANO SOUTO DE CASTRO, natural de João Neiva-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na R. Waldemar Vercosa Pitanga, 511, Itapuã, Vila Velha-ES e BIANCA FERREIRA ASSIS, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Waldemar Verçosa Pitanga, 511, Itapuã, Vila Velha-ES. 18141 2.: RAPHAEL SOARES SABADINI, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Joaquim Manoel Macedo, nº 22, Boa Vista, Vila Velha-ES e ARIEL HERCULANO MACEDO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, divorciado(a), tosadora, residente na Rua Alexandre Queiroz da Silva, nº 69, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 18142 3.: EVERTON ROBERTO ARAUJO SILVA, natural de São Paulo-SP, com 34 anos de idade, solteiro(a), adjunto operativo, residente na R Goiania, 235, Ap 404, Ed. Madison, Itapua, Vila Velha-ES e LUDMILLA FERNANDA GINELLI SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente de cobrança, residente na R Grecia, 07, Nova Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 18143 4.: VANDERLEI DE JESUS SILVA, natural de Itamarandiba-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua 26, nº 61, Santa Monica Popular, Vila Velha-ES e BERNARDETE FERREIRA DA SILVA, natural de Bezerros-PE, com 54 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua 26, nº 61, Santa Monica Popular, Vila Velha-ES. 18144 5.: VICTOR BRUNORO DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua do Pinheiro, nº 84, Praia de Itapuã, Vila Velha-ES e THAÍS ZOCATELLI FIORETE, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), arquiteta e urbanista, residente na Rua Arthur Czartoryski, nº 571, Apto 904, Jardim da Penha, Vitória-ES. 18145 6.: DIOGO GOMES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Antônio Regis dos Santos, nº 6, Itapoã, Vila Velha-ES e KAROLINE VIANA DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na R Diogenes Malacarne, n 121, Ap 303, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18146 7.: MITCHELL ANDRADE DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Rosental de Oliveira, 15, Santa Rita, Vila Velha-ES e GREYCIELLE RODRIGUES RIBEIRO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Av Getulio Vargas, 39, Glória, Vila Velha-ES. 18147 8.: JOÃO VICTOR PALCICH IGLÉSIAS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Rua José Celso Claudio, nº 105, Praia De Gaivotas, Vila Velha-ES e GABRIELA CORTELETTI TÁPIAS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de RH, residente na Rua Valerio Coser, 187, Nova America, Vila Velha-ES. 18148 9.: WERTHER ESPINDULA DE MATTOS COUTINHO, natural de Vitoria-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Fernando Coelho, nº 03, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES e THAÍS COELHO DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operadora, residente na Rua Fernando Coelho, nº 03, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES. 18149 10.: PEDRO NEPOMUCENO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), téc. de operação, residente na Alexandre Martins de Castro Filho, 5, Itapuã, Vila Velha-ES e ELISA FRAGA GOMES, natural de Carangola-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 5, AP 603 ED ULAN BATOR, Itapuã, Vila Velha-ES. 18150 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de fevereiro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO VICTOR ALEXANDRE, natural de Governador Valadares-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Marataízes, 250, Valparaíso, Carapina, Serra-ES e NICHOLE SANTOS PINHEIRO, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Marataízes, 250, Valparaíso, Carapina, Serra-ES. 29727 2.: BARTOLOMEU ANDRÉ PIANCA JANUÁRIO, natural de Vitoria-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), tecnico em automação industrial, residente na Rua Domineu Rody Santana, 74, Ap 1106, Bl 02, Ourimar, Carapina, Serra-ES e ANA CLÁUDIA MARTINS ARAÚJO, natural de Montes Claros-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Domineu Rody Santana, 74, Ap 1106, Bl 02, Ourimar, Carapina, Serra-ES. 29731 3.: RAMON NOGUEIRA DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), tecnico em manutenção, residente na Rua Santa Luzia, nº 6, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e FRANCIELY IDELFONSO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), tecnica de enfermagem, residente na Rua Santa Luzia, nº 6, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 29734 4.: RAFAEL DE MELO SANT'ANA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Angola, S/n, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES e DAYANA NASCENTE DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua Angola, S/n, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES. 29735 5.: DAVI AMORIM SALGUEIRO, natural de Recife-PE, com 39 anos de idade, solteiro(a), servidor publico, residente na Avenida dos Sabiás, s/n Ap. 1202, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e AGNES DE DEUS FALCÃO NASCIMENTO, natural de Paulista-PE, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Avenida dos Sabiás, s/n Ap. 1202, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29737 6.: LUCIANO PEREIRA SOBRINHO, natural de Ipatinga-MG, com 37 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativo, residente na Rua Anjico, 73 , Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e PRICILA MEIRELLES ALVARENGA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), contadora, residente na Rua Anjico, 73 , Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29738 7.: ELIAS CARVALHO OLIVEIRA, natural de Vitoria-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), bombeiro hidraulico, residente na Rua Onze, 08, Maringá, Carapina, Serra-ES e ÉLVILA KELLY GOMES COELHO, natural de Vitoria-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Onze, 08, Maringá, Carapina, Serra-ES. 29739 8.: AILTON REIS SILVA, natural de Santa Teresa-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Aloísio Sepulcri Júnior, nº 221, Guaraciaba, Carapina, Serra-ES e ADRIANA ROSA RODRIGUES DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), pedagoga, residente na Rua Aloísio Sepulcri Júnior, nº 221, Guaraciaba, Carapina, Serra-ES. 29755 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 20 de fevereiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: HENRIQUE RIBEIRO AGUIAR, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rua Antônio dos Reis Paiva, nº 32, Planalto, Linhares-ES e JÉSSICA CESAR REIS, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operadora de produção, residente na Rua Antônio dos Reis Paiva, nº 32, Planalto, Linhares-ES. 10045 2.: LUCIO FLAVIO BIANCARDI, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Rua Professor Paulo Shultz, nº 331, Araçá, Linhares-ES e VITÓRYA SILVA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Professor Paulo Shultz, nº 331, Araçá, Linhares-ES. 10046 3.: LUIZ FILIPPI ROSSI SIGNORELLI, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Termininos, nº 105, Lagoa do Meio, Linhares-ES e NATÁLIA DA PENHA PIONA MATEDE, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, nº 0, Interlagos, Linhares-ES. 10047 4.: MÁRCIO DOS SANTOS SOUZA, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), operador máq IV, residente na Rua Antônio Soares, nº 538, Jocafe II, Linhares-ES e FRANCIELE DE ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Antônio Soares, nº 538, Jocafe II, Linhares-ES. 10048 5.: JONAS FELIPE DE JESUS SANTOS, natural de Salvador-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Boa Vista, nº 257, Centro, Linhares-ES e KAYNE FAGUNDES SILVA SANTOS, natural de Eunápolis-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Boa Vista, nº 257, Centro, Linhares-ES. 10049 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 20 de fevereiro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: VANDERLEI JESUS LOPES, natural de Caravelas-BA, com 42 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rodovia Governador Mário Covas, s/n Nova Carapina I, Serra-ES e IVONE DA PENHA STABNOW DETMANN, natural de Vitoria-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rodovia Governador Mário Covas - Lado Par, 01, Nova Carapina I, Serra-ES. 09962 2.: FERNANDO GOMES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), ambulante, residente na Rua Juiz de Fora, nº 81, Nova Carapina I, Serra-ES e FABRÍCIA FONSECA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Juiz de Fora, nº 81, Nova Carapina I, Serra-ES. 09963 3.: MARCELO BORGES PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), açougueiro, residente na Avenida Rio de Janeiro, nº 33, Serra Dourada I, Serra-ES e DERLANE NEVES TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Rio de Janeiro, nº 33, Serra Dourada I, Serra-ES. 09965 4.: LÁZARO MURTA CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Tamboril, nº 14, Serra Dourada I, Serra-ES e RAIANY ALVES WALCHER, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Tamboril, nº 14, Serra Dourada I, Serra-ES. 09966 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 20 de fevereiro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTÔNIO PAULO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, Solteiro(a), almoxarife, residente na Escadaria José Cândido Pinto, nº 40, Romão, Vitória-ES e CISLENE DE ASSIS, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Escadaria Caminho Pentecostal, s/nº , Romão, Vitória-ES. 23870 2.: THIAGO MOURA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Divorciado(a), assistente administrativo, residente na Rua Jamil Simões, nº 259/102, Bonfim, Vitória-ES e ELISANGELA PITANGUI BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Divorciada(o), recepcionista, residente na Rua Jamil Simões, nº 259/102, Bonfim, Vitória-ES. 23872 3.: LUCIANO FRANCISCO DIAS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua Penha Paula Francisco, nº 36, Andorinhas, Vitória-ES e THAÍS DUTRA SILVA, natural de Colatina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), servidora pública estadual, residente na Rua Antônio Folhagem Leitão, nº 71, Bela Vista, Colatina-ES. 23877 4.: NATÃ NAUM PIRES, natural de Belo Horizonte-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), Contador, residente na Rua Neves Armond, nº 42/406, Praia do Suá, Vitória-ES e NAYANI SIBELE OLIVEIRA MORONI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Psicóloga, residente na Rua Neves Armond, nº 42/406, Praia do Suá, Vitória-ES. 23878 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de fevereiro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: JACKSON MARSAL DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Recluso no Centro de Detenção Provisório de Vila Velha, Xuri, Vila Velha-ES e ANA CLAUDIA SALES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), cuidadora, residente na Rua Sergipe, S/nº, Itangua, Cariacica-ES. 08209 2.: ALEXSANDRO SANTOS DO NASCIMENTO, natural de Ilhéus-BA, com 29 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 06, Morada da Barra, Vila Velha-ES e DAIANA MOREIRA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 06, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08211 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de fevereiro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO ADEMILSON ROSA, natural de Colatina-ES, com 60 anos de idade, solteiro(a), garí, residente na Rua Itabira, nº 33, Grande Vitória, Vitória-ES e SANDRA IZABEL REIAME, natural de Ecoporanga-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Itabira, nº 33, Grande Vitória, Vitória-ES. 16958 2.: ROMERO MATOS LUCINDRO, natural de Alfredo Chaves-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Apóstolo São Paulo, nº 141, Santo André, Vitória-ES e RAYANE VIEIRA, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Apóstolo São Paulo, nº 141, Santo André, Vitória-ES. 16959 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de fevereiro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ FERNANDO GOMES DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar de armazem, residente na Avenida Sagarana, nº 16, Bom Pastor, Viana-ES e VICTÓRIA EMANUELY MOREIRA GOTARDO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na LTM Nova Viana, N° 10, Centro, Viana-ES. 06848 2.: WILLIAM DE AZEVEDO TAMBORIM, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), vendedor interno, residente na Rua São Caetano, nº 08, Nova Bethânia, Viana-ES e TATIANI RIBEIRO COIMBRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Caetano, nº 08, Nova Bethânia, Viana-ES. 06849 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 20 de fevereiro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLAUDENILSON RIBEIRO DE JESUS, natural de Itanhém-BA, com 36 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Irineu de Fraga Neves, nº 16, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES e VANESSA DOS SANTOS SOUSA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), faxineira, residente na Rua Irineu de Fraga Neves, nº 16, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES. 232728377 2.: ANTONIO CARLOS NUNES PEREIRA, natural de Ibiraçu-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), açouqueiro, residente na Rua Adolfino Zamprogno, nº 05, Santa Rita, Vila Velha-ES e MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONCEIÇÃO, natural de Itamaraju-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Adolfino Zamprogno, nº 05, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728378 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de fevereiro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALDAIR JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Zilda Azeredo Cordeiro, Nº 31, Barra do Riacho, Aracruz-ES e ADRIANA ALMEIDA DE DEUS, natural de Mucuri-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Zilda Azeredo Cordeiro, Nº 31, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00577 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 20 de fevereiro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: EUCLESIO SCHAEFFELEN, natural de Santa Leopoldina-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), atendente de farmárcia, residente na Rua Vinte e Tres de Agosto, nº 13, Flexal II, Cariacica-ES e VALQUIRIA SOUZA DOS SANTOS, natural de Ibirapitanga-BA, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Vinte e Tres de Agosto, nº 13, Flexal II, Cariacica-ES. 12761 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 20 de fevereiro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de lava jato, residente na Rua Alice Bumachar Neffa, nº 125, Jardim Camburi, Vitória-ES e ESTEFANIA MARIA ZEFERINA VENTURA, natural de Mogi das Cruzes-SP, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Alice Bumachar Neffa, nº 125, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23647 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de fevereiro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS, natural de Buerarema-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), balanceiro industrial, residente na Rua Eduardo Bozzi, 31, Cohab, João Neiva-ES e ALRIDIANA REALI, natural de Colatina-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Rua Eduardo Bozzi, 31, Cohab, João Neiva-ES. 03020 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 20 de fevereiro de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi