Proclamas - 20/11/20
Proclamas
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO BERTULANI LOURENCINI, natural de Guarapari-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Antônio Tolentino do Nascimento, nº 29, Praia do Morro, Guarapari-ES e BÁRBARA FERREIRA DA VITÓRIA, natural de Guarapari-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Antônio Tolentino do Nascimento, nº 29, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12014 2.: JONATHAN VIEIRA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Um, nº 21, Village da Praia, Guarapari-ES e JOCILENE RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), zeladora, residente na Rua Um, nº 21, Village da Praia, Guarapari-ES. 12015 3.: CHARLES CADETE GUARNIERE, natural de Guarapari-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Benedito Rangel, nº 55, Aeroporto, Guarapari-ES e GLEICIANE DA SILVA TRANCOSO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Benedito Rangel, nº 55, Aeroporto, Guarapari-ES. 12027 4.: CARLITO BISPO DOS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 61 anos de idade, divorciado(a), rasteleiro, residente na Rua Flamboyante, s/nº, Guarapari-ES e MARIA DA CONCEIÇÃO RAMIRO RAMOS, natural de Anchieta-ES, com 60 anos de idade, viúvo(a), doméstica, residente na Rua Flamboyante, s/nº, Guarapari-ES. 12028 5.: BRUNO ALMEIDA DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua das Hortênsias, nº 94, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES e LARISSA GOMES DOS SANTOS, natural de Santa Maria de Jetibá-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua das Hortênsias, nº 94, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES. 12029 6.: MARCELO PEREIRA MARTINS, natural de Méier-RJ, com 43 anos de idade, divorciado(a), motorista/carreteiro, residente na Rua Duque de Caxias, nº 625, Condados, Guarapari-ES e MARIA DAS GRAÇAS JESUS SENA, natural de Prado-BA, com 120 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Duque de Caxias, nº 625, Condados, Guarapari-ES. 12030 7.: CAÍQUE SENA OLIVEIRA, natural de Pedro Canário-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Avenida Adamastor Antônio da Silva, nº 172, Muquiçaba, Guarapari-ES e MICHELLY DE JESUS LEMES, natural de Goiânia-GO, com 28 anos de idade, solteiro(a), atendente do setor de frios e laticínios, residente na Avenida Adamastor Antônio da Silva, nº 172, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12031 8.: DOUGLAS SANÇÃO MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rodovia BR-101 Sul, S/n, Comunidade Urbana de Amarelos, Guarapari-ES e LORRANE SENA LOBEU, natural de Itamaraju-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), assistente comercial, residente na Rodovia BR-101 Sul, S/n, Comunidade Urbana de Amarelos, Guarapari-ES. 12032 9.: LENO QUARESMA DE SOUZA, natural de Magé-RJ, com 21 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Anhanguera, nº 12, São Gabriel, Guarapari-ES e MARCELA DE JESUS SANTOS, natural de Porto Seguro-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Anhanguera, nº 12, São Gabriel, Guarapari-ES. 12033 10.: LUCAS DE OLIVEIRA SALVADOR, natural de São João de Meriti-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua das Inhuíbas, nº 296, Ipiranga, Guarapari-ES e ANA CAROLINA GOMES ARPINI, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Laura Loureiro das Neves, nº 98, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12034 11.: HAYCKAR QUINTINO DE CARVALHO, natural de Goiânia-GO, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Arizona, nº 87, Praia do Morro, Guarapari-ES e MARCELLA ANDRADE SOARES GOMES, natural de Colatina-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Arizona, nº 87, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12035 12.: BENAIA ALVES DA SILVA, natural de Conceição da Barra-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), ajudante de obras, residente na Rua Vinte e Cinco, nº 92, Itapebussu, Guarapari-ES e EDILENE FRANCISCA DA SILVA, natural de Santo André-SP, com 46 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Vinte e Cinco, nº 92, Itapebussu, Guarapari-ES. 12036 13.: JHONATAS AMARAL DOS SANTOS, natural de Eunápolis-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Oscar Medeiros Torres, nº 51, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES e LUANA SANTOS MOREIRA, natural de Eunápolis-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Oscar Medeiros Torres, nº 51, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES. 12037 14.: THALES VIANA DA COSTA, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), ajudante prático, residente na Rua Maria de Lourdes Calente, nº 110, Jabaraí, Guarapari-ES e LUINE DOS SANTOS BRITO, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Maria de Lourdes Calente, nº 110, Jabaraí, Guarapari-ES. 12038 15.: DIOGO LEÃO ARAÚJO E SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), treinador esportivo, residente na Avenida Prefeito Santa Rita, nº 30, Santa Mônica, Guarapari-ES e GABRIELA EFIGÊNIA CAMPOS SOARES, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Avenida Prefeito Santa Rita, Nº30 , Santa Mônica, Guarapari-ES. 12039 16.: FELIPE GARCIA DE SOUZA, natural de Anchieta-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Zozimo Ferreira Monjardim, S/nº,, Guarapari-ES e MILENA DO AMOR DIVINO, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Zozimo Ferreira Monjardim, S/nº,, Guarapari-ES. 12040 17.: MICHEL BRANDÃO SILVA PIUMBINI, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), educador fisico, residente na Rua Ubá, nº 140, Muquiçaba, Guarapari-ES e BRUNELI DE OLIVEIRA MIRANDA CABREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Ubá, nº 140, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12041 18.: DIEGO NAZARETH DE LIMA, natural de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Cosme Manoel Santana, nº 161, Jabaraí, Guarapari-ES e NAYARA FRANCISCO DOS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cosme Manoel Santana, Nº161 , Jabaraí, Guarapari-ES. 12042 19.: GEOVANE AGUIAR, natural de Guarapari-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Emília Trindade da Silva, nº 182, Itapebussu, Guarapari-ES e TAIANE DA PENHA BENEDITO, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Emília Trindade da Silva, nº 182, Itapebussu, Guarapari-ES. 12043 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 19 de novembro de 2020 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCIANO MARCON THOMPSON, natural de Iconha-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), motorita caminhoneiro, residente na Rua Itamarati, nº 16, Vila Independência, Cariacica-ES e MARLETE IDALINA DE OLIVEIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), microempreendedora, residente na Rua Itamarati, nº 16, Vila Independência, Cariacica-ES. 27297 2.: RONILSON CANTILIO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Fotógrafo, residente na Rua P, Nº401, Bela Vista, Cariacica-ES e PRISCILA MICHELLE GOMES BRITO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), assistente de Recursos Humanos, residente na Rua Quedas do Iguaçú, nº 08, Santa Catarina, Cariacica-ES. 27310 3.: MATEUS DA COSTA SIMPLICIO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua dos Lírios, S/n, Alzira Ramos, Cariacica-ES e KISSIA KAROLINA BESSA DIAS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autonôma, residente na Rua dos Lírios, S/n, Alzira Ramos, Cariacica-ES. 27315 4.: FERNANDO CESAR PORTO FILHO, natural de Vitóri-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Gerente de vendas, residente na Rua Rui Barbosa, nº 20, Alto Lage, Cariacica-ES e JULIANA ZUCCOLOTTO PLAZZI, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Engenheiro José Serta, nº 42, Jardim América, Cariacica-ES. 27320 5.: ANDREWS COGO GONÇALVES, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Analista de sistemas (informática), residente na Rua SGT Brandão, Nº54, Sotelândia, Cariacica-ES e LARISSA VENANCIO LEPPAUS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de farmácia de manipulação, residente na Rua SGT Brandão, Nº54, Sotelândia, Cariacica-ES. 27323 6.: MATEUS PEDRO DE OLIVEIRA BAPTISTA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de farmácia de manipulação, residente na Rua Ilda Rhor, nº 164, Rosa da Penha, Cariacica-ES e CLAUDIA ALINE SANTOS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Faturista, residente na Rua Domingos Vicente, nº 29, Centro, Viana-ES. 27324 7.: GILSON DOMINGOS DE AMORIM, natural de Resplendor-MG, com 58 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Nova República, nº 146, Bela Aurora, Cariacica-ES e MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DO SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 45 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Nova República, nº 146, Bela Aurora, Cariacica-ES. 27328 8.: CHRYSTIAN FELIPE BOSCHETTE BIANCHI, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua São João, nº 100, Novo Horizonte, Cariacica-ES e MARIA ROBERTA COELHO CALIARI, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua São João, nº 100, Novo Horizonte, Cariacica-ES. 27331 9.: GIOVANI DINIZ NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, Nº43 , São Benedito, Cariacica-ES e ROSIANE DE JESUS ALVES, natural de Pinheiros-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, Nº43 , São Benedito, Cariacica-ES. 27332 10.: JOSÉ ARCANJO DE ARAUJO NETO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Sete de Setembro, nº 369, Rosa da Penha, Cariacica-ES e LARYSSA PAGANINI SILVA, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Sete de Setembro, nº 369, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 27333 11.: JEFERSON BELO LENCI, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Marataízes, nº 36, Vista Dourada, Cariacica-ES e BRUNA ARAÚJO SILVA, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Marataízes, nº 36, Vista Dourada, Cariacica-ES. 27338 12.: JOSÉ LUIZ REIS, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), armador, residente na Rua Novo Horizonte, nº 10, Padre Gabriel, Cariacica-ES e ANGELA MARIA IZABEL PISSINATTI, natural de Cariacica-ES, com 58 anos de idade, viúvo(a), cozinheira, residente na Rua Novo Horizonte, nº 10, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 27341 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 19 de novembro de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILDO DA SILVA SOUZA, natural de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), Montador de móveis, residente na Rua Ronilson Rodrigues, nº 07, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e IVANE JORGE DA COSTA RIBEIRO, natural de Alegre-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Empresária, residente na Rua Ronilson Rodrigues, nº 07, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04468 2.: AFRÂNIO RIBEIRO DE SOUZA JÚNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Agripino Oliveira, nº 61, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES e GABRIELA OLIVEIRA DE PAULA ALMEIDA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Agripino Oliveira, nº 61, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04476 3.: ALEXANDRE FRANCISCHETTO NETO, natural de Castelo-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Lívia de Oliveira Depes, nº 14, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ALINE GROLLA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), gerente administrativo, residente na Rua Lívia de Oliveira Depes, nº 14, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04477 4.: JAIRO LUIZ GONZAGA JÚNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidor público estadual, residente na Rua Euclides da Cunha, nº 92, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES e FERNANDA LAURA GARCIA FONSECA DO NASCIMENTO, natural de Anchieta-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Euclides da Cunha, nº 92, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04478 5.: EDAN GOMES ANDRÉ, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Gerente comercial, residente na Rua Manoel Cardoso da Silva, nº 57, Arariguaba, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ISABELLE SILVA SARAIVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Empresária, residente na Rua Padre Siro Franco, nº 54, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04479 6.: RODRIGO LOVATO CRAVEIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Lucínia Braga Machado, nº 162, Abelardo Ferreira Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES e AMANDA HENRIQUES OLIVEIRA, natural de Ferraz de Vasconcelos-SP, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Lucínia Braga Machado, nº 162, Abelardo Ferreira Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04480 7.: SAULO VAGO DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Teotônio Souto Machado, nº 17, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANNE CAROLINE SOARES RODRIGUES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Teotônio Souto Machado, nº 17 , Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04481 8.: LUAN ALMEIDA MARTINS, natural de Vargem Alta-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), resinador, residente na Rua Elimário Venturim, S/N, Pantanal, Vargem Grande de Soturno, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARTHYNA CASSIANO MARTINS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Praça José Lunz, nº 01, Soturno, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04482 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 19 de novembro de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONANTAN ASSUNÇÃO DE ARAUJO, natural de Alcobaça-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), gerente de atendimento, residente na Avenida Brauna, nº 1454, Apto 207, Bloco III, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e MARIELE ANDRADE PEIXOTO, natural de Vitoria-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Brauna, nº 1454, Apto 207, Bloco III, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30381 2.: THIAGO ORTOLAN FEIJÓ, natural de Vitoria-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Técnico em manutenção de celulares, residente na Rua Moscou, nº 02, Porto Canoa, Carapina, Serra-ES e ANA LAURA BISPO FRAGA, natural de Vitoria-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Moscou, nº 02, Porto Canoa, Carapina, Serra-ES. 30657 3.: RENAN OLIVEIRA SANTOS, natural de Pedro Canario-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Governador Leonel de Moura Brizola, S/n, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e LURDINÉIA SANTOS, natural de Pedro Canário-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Governador Leonel de Moura Brizola, S/n, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30725 4.: LUCAS FERNANDES NOVAIS, natural de Brasília-DF, com 31 anos de idade, divorciado(a), taxista, residente na Rua Pedro Joaquim das Virgens, 111, Jardim Tropical, Serra-ES e VERONICA DE CASSIA VIDOTO, natural de Nova Venécia-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), promotora de vendas, residente na Rua Pedro Joaquim das Virgens, 111, Jardim Tropical, Serra-ES. 30751 5.: IGOR ANTONIO SOUSA EDUARDO, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Tupac Amaru, nº 12, Cidade Continental-Setor América, Serra-ES e LETICYA MARIA ARAUJO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), empresária, residente na Rua Tupac Amaru, nº 12, Cidade Continental-Setor América, Serra-ES. 30779 6.: VILMAR PEREIRA, natural de Ibatiba-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Guiomar Soares, S/n, Pitanga, Serra-ES e ROSIGLEIDE GOMES OLIVEIRA, natural de Nanuque-MG, com 38 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Guiomar Soares, S/n, Pitanga, Serra-ES. 30785 7.: JOSÉ JORGE SOARES JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnicco de telecomunicação, residente na Rua Presidente Juscelino Kubitschek Oliveira, S/n, Vila Nova de Colares, Serra-ES e JAQUELINE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Presidente Juscelino Kubitschek Oliveira, S/n, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 30786 8.: JAILSON LEAL DE SOUZA, natural de Prado-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), gari, residente na Rua São Paulo, 1, Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES e CLAUDIA SANTOS, natural de Una-BA, com 49 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua São Paulo, 1, Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES. 30789 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 19 de novembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÁBIO COSTA DA ASSUNÇÃO, natural de Mascote-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), forneiro, residente na Rua Monsenhor Pedrinha, nº 55, Araçá, Linhares-ES e CLEZIA BATISTA DA SILVA, natural de ITAMARAJU-BA, com 39 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Augusto Calmon, Nº1071, Centro, Linhares-ES. 10542 2.: SIDNEY DE AGUIAR, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), operador, residente na Rua Raimundo Costa Pinheiro, nº 10, Quadra 31/10, São José, Linhares-ES e CRIMAILDA BRITO DA SILVA, natural de Itamarajú-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Raimundo Costa Pinheiro, nº 10, Quadra 31/10, São José, Linhares-ES. 10543 3.: MÁRCIO DE JESUS, natural de Londrina-PR, com 46 anos de idade, viúvo(a), operador de caixa, residente na Avenida Frederico Sponfeldner, nº 14, Lt 14, Qd 49, São José, Linhares-ES e LENI ZUQUI, natural de Vila Velha-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Avenida Frederico Sponfeldner, nº 14, Lt 14, Qd 49, São José, Linhares-ES. 10544 4.: EBERSON ANGÊLO DA SILVA, natural de Aimorés-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de decapagem, residente na Rua Luiz de Camões, nº 229, Interlagos, Linhares-ES e CAMILA SILAS BATISTA, natural de Aimorés-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Luiz de Camões, nº 229, Interlagos, Linhares-ES. 10545 5.: IGOR BARBOSA DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Comendador Rafael, Nº 742, Centro, Linhares-ES e ANA PAULA DIAS NUNES PINTO, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de contabilidade, residente na Avenida Comendador Rafael, Nº 742, Centro, Linhares-ES. 10546 6.: LEANDRO SARMENTO BISPO, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Duarte da Costa, nº 297, Interlagos, Linhares-ES e ANA CAROLINA FÊU PISSINATI, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Avenida Pedro Alvares Cabral, N° 1788, Bairro Interlagos, Linhares-ES. 10547 7.: FLAVIO NOGUEIRA, natural de Colatina-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Praça Nestor Gomes, nº 001, Centro, Linhares-ES e ALINE GOMES LOPES, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), dona de casa, residente na Praça Nestor Gomes, nº 001, Centro, Linhares-ES. 10548 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 19 de novembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: CRISTIANO HEMERLY SIMONELLI, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Gerente comercial, residente na Rua Professor Belmiro Siqueira, 85, Apto 403, Enseada do Suá, Vitória-ES e ERIKA ROCHA ZARDINI, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública estadual, residente na Rua Professor Belmiro Siqueira, 85, Apto 403, Enseada do Suá, Vitória-ES. 24315 2.: RAFAEL SNEIDER VIANA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Divorciado(a), Outras, residente na Rua Raimundo C Rodrigues, S/n, São Benedito, Vitória-ES e NATÁLIA CAETANO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Raimundo C Rodrigues, S/n, São Benedito, Vitória-ES. 24321 3.: WESLEY MARQUES PIMENTEL, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), executor de serviços gerais, residente na Rua Cabo Paraíba, nº 45, Consolação, Vitória-ES e ANA FLÁVIA ALMEIDA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), assistênte de farmácia, residente na Rua Zaluar Dias, nº 17, Nazareth, Vitória-ES. 24323 4.: CAIO DE OLIVEIRA RODRIGUES RAYMUNDO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnico de edificações, residente na Avenida Vitória, nº 2981 , Gurigica, Vitória-ES e ISABELLA SENATORE, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), supervisora, residente na Avenida Vitória, nº 2981 , Gurigica, Vitória-ES. 24326 5.: FELIPE LAGE CARDINELLI OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Praça Wolghano Netto, nº 400, Jardim da Penha, Vitória-ES e ALINE VIANNA DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), bióloga, residente na Rua Porto Alegre, nº 756, Itapuã, Vila Velha-ES. 24327 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de novembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAPHAEL ROCHA ZANETTI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), agente controlador, residente na Rua Tévio Batista da Silva, nº 131, Segurança do Lar, Vitória-ES e MARIANA BORSOI CHICON, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Tévio Batista da Silva, nº 131, Segurança do Lar, Vitória-ES. 24118 2.: WALDIR ANTONIO BABILON, natural de Santa Teresa-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Florêncio Baptista, nº 100, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARINALVA APARECIDA DO NASCIMENTO, natural de Resplendor-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), serviços gerais, residente na Rua dos Operários, nº 317, Conselheiro Pena-MG. 24129 3.: CRISTIAN FERREIRA DELPUPO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), ferroviário, residente na Rua Lídia Rocha Feitosa, nº 143, Maria Ortiz, Vitória-ES e KAROL BASSANI AMORIM, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), servidora pública, residente na Rua Manoel Vivácqua, nº 376, Jabour, Vitória-ES. 24130 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de novembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALVECIO DA SILVA CRAVO, natural de Vila Velha-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), especialista em tecnologia da informação, residente na Rua C, S/n, 3ª Etapa, Edifício Peroba, Apartamento nº 402, Bloco 213, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e PATRÍCIA BORGES EDUARDO, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), profissional em odontologia, residente na Rua C, S/n, 3ª Etapa, Edifício Peroba, Apartamento nº 402, Bloco 213, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07741 2.: CHRISTOPHER DE OLIVEIRA GONÇALVES BASTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista geral do brasil, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2300, Ed. São Lourenzo, Apto. 202, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e SAMARA CALAZANS CARDOSO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2300, Ed. São Lourenzo, Apto. 202, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07835 3.: ADEMIR FLOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Fortaleza, nº 1520, Apartamento 601, Edifício Gold Summer, Itapuã, Vila Velha-ES e EUDINETE POSSATTI, natural de Santa Teresa-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Avenida Fortaleza, Nº1520, Edifício Gold Summer, Apartamento 601, Itapuã, Vila Velha-ES. 18537 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de novembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO SILVA BRITO, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), líder de estoques, residente na Avenida São Pedro, nº 333, Castelândia, Serra-ES e RAQUEL BRITO OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Avenida Colatina, nº 587, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10347 2.: ALEXSANDRO NEVES RIBEIRO, natural de Vitoria-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), agente de saúde, residente na Rua Doutor Almir Neves, nº 29, Jardim da Serra, Serra-ES e MARIA APARECIDA DA SILVA, natural de Grandes Rios-PR, com 42 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Doutor Almir Neves, nº 29, Jardim da Serra, Serra-ES. 10540 3.: LUCAS RAFAEL SILVA SOLEDADE, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Ônix, nº 13, Q-61, José de Anchieta, Serra-ES e INDIANA FERREIRA NERYS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista administrativo, residente na Rua dos Estudantes, nº 503, Santo Antonio, Serra-ES. 10544 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 19 de novembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILLIAN VALGER VENTURA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Santa Luzia, nº 116, Bairro Nova Canaã, Cariacica-ES e RANIELE ALVES DA SILVA, natural de Mucuri-BA, com 20 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Santa Luzia, nº 116, Bairro Nova Canaã, Cariacica-ES. 13299 2.: JOEL DA PENHA, natural de Cariacica-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Presidente Kennedy, nº 49, Santa Luzia, Cariacica-ES e VALDIRENE DE ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Presidente Kennedy, nº 49, Santa Luzia, Cariacica-ES. 13303 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 19 de novembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA SATIRO, natural de São Mateus-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro agornomo, residente na Rua Silvestre Fioroti Nº 10 Residencial Francisco Campagnaro, Ibiraçu-ES e ALINE DELUNARDO PANDOLFI, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), medica, residente na Rua Silvestre Fioroti Nº 10 Residencial Francisco Campagnaro, Ibiraçu-ES. 00840 2.: MAX MAURO CALIARI CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Córrego do Ouro, Zona Rural, Ibiraçu-ES e ROSELANE CANDIDO DOS SANTOS, natural de Prado-BA, com 33 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Córrego do Ouro, Zona Rural, Ibiraçu-ES. 00850 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 19 de novembro de 2020 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL SOUZA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), mecânico automotivo, residente na Rua Oito de Junho, nº 04, Grande Vitória, Vitória-ES e ISABEL PÉTERLE DE ALVARENGA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Atendente, residente na Rua Oito de Junho, nº 04, Grande Vitória, Vitória-ES. 17200 2.: JOSÉ MARIA MONTEIRO, natural de Cariacica-ES, com 64 anos de idade, viúvo(a), autônomo, residente na Avenida Santo Antônio, nº 429, Caratoíra, Vitória-ES e RAQUEL DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Santo Antônio, N° 429, Caratoíra, Vitória-ES. 17201 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de novembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL DONDONI ALVES, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), Promotor de vendas, residente na Estrada de Formate, S/n°, Piapitangui, Viana-ES e THAMYRES COELHO CARDOSO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Estrada de Formate, S/n°, Piapitangui, Viana-ES. 07112 2.: MAYCON IZIDORIO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), balconista, residente na Rua Mutum, nº 22, Canaã, Viana-ES e ELIANE PATRICIA DE AMORIM, natural de Itabira-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Mutum, nº 22, Canaã, Viana-ES. 07119 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 19 de novembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de Joõo Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JUNIS DOS SANTOS DAVID, natural de João Neiva-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), encarregado de produção, residente na Rua Antonio Francisco Neto, 48, Fátima, João Neiva-ES e VITORIA APARECIDA AMERICO PERES, natural de João Neiva-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar geral, residente na Rua Antonio Francisco Neto, 48, Fátima, João Neiva-ES. 03062 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 19 de novembro de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALDIR LUIZ DA CUNHA FILHO, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 62 anos de idade, divorciado(a), pintor industrial, residente na Safra, Itapemirim-ES e CRISTIANE CANDAL ROMUALDO, natural de Itapemirim-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Safra, Itapemirim-ES. 01164 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 19 de novembro de 2020 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIONI FERREIRA LEAL, natural de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na CRG Área Rural, S/nº, Piabanha do Norte, Itapemirim-ES e THAIS DE SOUZA SANTOS, natural de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua da Igreja, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES. 13996 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 19 de novembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: RUBEM JOSÉ VENTURA FILHO, natural de Ilhéus-BA, com 34 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Projetada, nº 43, Cidade de Deus, Vila Velha-ES e DJANIRA CASTELLO DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Projetada, nº 43, Cidade de Deus, Vila Velha-ES. 08600 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de novembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SÉRGIO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA, natural de Mesquita-RJ, com 51 anos de idade, Divorciado(a), psicólogo, residente na Rua Fortunato de Paula Campos, nº 18, 2º Andar, Centro, Alegre-ES e AÉLIA DE MELO RESENDE, natural de Mimoso do Sul-ES, com 31 anos de idade, Divorciada(o), cabeleireira, residente na Rua Fortunato de Paula Campos, nº 18, 2º Andar, Centro, Alegre-ES. 03437 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 19 de novembro de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil