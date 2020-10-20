Arquivos & Anexos
Proclamas - 20/10/20
Proclamas
Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: SEBASTIÃO FRANCISCO DE ANACLETO, natural de Ariranha, Mantena-MG-MG, com 64 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Continente Americano, nº 91, Nova Esperança, Aracruz-ES e ADEMILDE RODRIGUES DE LIMA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Manoel Ricatto Vitória, nº 159, De Carli, Aracruz-ES. 12960 2.: WELITON CARLOS DE SOUZA PEGORETTI, natural de Aracruz-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), técnico em elétrica, residente na Rua Theodorico Leal, 120, Vila Nova, Aracruz-ES e JUNIA GRAZIELLE TEOTONIO SIQUEIRA, natural de Contagem-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Rua Santa Catarina, 37, Apartamento 1104, Bloco 2, Mochuara Residencial Clube, Rio Banco, Cariacica-ES. 12961 3.: MAGNO CRUZ CORREIA, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de caldeireiro, residente na Rua Celso dos Santos, 13, Vila Nova, Aracruz-ES e LUANA DOS SANTOS SILVA, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Celso dos Santos, 13, Vila Nova, Aracruz-ES. 12963 4.: MATEUS LOPES ALMEIDA, natural de Guaratinga-BA, com 35 anos de idade, divorciado(a), pintor industrial, residente na Rua Getúlio Tonon, 27, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES e LUANNA PAULA DE CASTRO, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Getúlio Tonon, 27, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES. 12964 5.: JOÃO GILBERTO DE HOLANDA CORDEIRO, natural de Recife-PE, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Napoleão Nunes Ribeiro dos Santos, nº 274, Ed. The Summit, Apto 401, Centro, Aracruz-ES e ANA CAROLINA PEIXOTO VIVEROS, natural de Recife-PE, com 32 anos de idade, divorciado(a), técnica em eletrotécnica, residente na Rua Napoleão Nunes Ribeiro dos Santos, nº 274, Ed. The Summit, Apto 401, Centro, Aracruz-ES. 12965 6.: CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Dom Pedro II, nº 11, São Clemente, Aracruz-ES e VANUZA GOMES ALVARINTO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), repositora de FLG, residente na Rua Dom Pedro II, nº 11, São Clemente, Aracruz-ES. 12966 7.: IARLEY ANESTOR SCHIMITH QUENUPE, natural de Pancas-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), gerente de manutenção, residente na Rua Praia do Ouvidor, nº 02, Sauaçú, Aracruz-ES e CRISTIANE DOS SANTOS GASPARINI, natural de Aracruz-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheira mecânica, residente na Rua Carlos Suella, S/nº, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES. 12967 8.: TELMO CORDEIRO DE MATTOS, natural de Aracruz-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), técnico em refrigeração, residente na Rua Praia de Moçambique, S/nº, Sauaçú, Aracruz-ES e NOEMIA SENA DOS SANTOS, natural de Pinheiros-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Praia de Moçambique, S/nº, Sauaçú, Aracruz-ES. 12968 9.: ALISON SPINASSÉ, natural de Sete Lagoas-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Rio Guararema, 23, Apartamento 302, Fátima, Aracruz-ES e ERICA MARIA MADURO, natural de Resplendor-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), agente administrativo, residente na Rua Rio Guararema, 23, Apartamento 302, Fátima, Aracruz-ES. 12969 10.: GABRIEL BITTI OLIVEIRA, natural de João Neiva-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), professor de idiomas, residente na Rua Eurico de Aguiar Salles, S/nº, Bairro Segatto, Aracruz-ES e KEREN HAPUC PAIOM DA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Opala, nº 15, Bairro Guanabara, Aracruz-ES. 12970 11.: ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Elizabeht Pontin, 250, Vila Rica, Aracruz-ES e ROSIMERE DE VASCONCELOS MARCULINO, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rio Piraqueaçu, S/n, Novo Irajá, Aracruz-ES. 12971 12.: SAULO DA CONCEIÇÃO SILVA, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), pintor industrial, residente na Rua Indio Carneiro Magalhães, 160, Centro, Aracruz-ES e JANAÍNA DE ASSIS DANIEL, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Projetada, S/n, Bairro São José, Jacupemba, Aracruz-ES. 12972 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 19 de outubro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISMAEL DA COSTA VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de separação, residente na Rua Capitão Vieira de Melo, nº 162, Vila Garrido, Vila Velha-ES e DÉBORA NASCIMENTO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Capitão Vieira de Melo, S/n, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04114 2.: EDILSON DE JESUS MARCOLINO, natural de Vila Velha-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), segurança, residente na Rua Boa Nova, nº 15, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e CLEIDE MARA PINTO DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Boa Nova, nº 15, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04137 3.: JHONATAN DE JESUS LINO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de compras, residente na Rua Januária, nº 379, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES e BRENDA MOREIRA DA SILVA COSTA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), coordenadora de atendimentos, residente na Rua Januária, nº 379, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES. 04140 4.: AQUILES RODRIGUES CHAGAS, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), ajudante de caminhão, residente na Rua Nova, nº 220, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e BRUNELA FERNANDES CANDIDO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Nova, nº 220, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04144 5.: CELSO PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Carlos Fernandes Martins, nº 505, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES e DEUZINA DE JESUS CARNEIRO, natural de Vitória-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), estilista, residente na Rua Carlos Fernandes Martins, nº 505, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES. 04145 6.: JOCELITO FIRMINO DA ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 52 anos de idade, viúvo(a), conferente, residente na Rua Leste, nº 108, Casa A, Argolas, Vila Velha-ES e KATIA CILENE ROCHA, natural de Campinas-SP, com 50 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Leste, nº 108, Casa A, Argolas, Vila Velha-ES. 04147 7.: ALEX VIEIRA FONSECA, natural de São Paulo-SP, com 36 anos de idade, solteiro(a), cobrador, residente na Rua Adolfino Zamprogno, Nº 218, Bairro Santa Rita, Vila Velha, ES, Vila Velha-ES e HELAINEMAR JERONIMO RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua Adolfino Zamprogno, Nº 218, Bairro Santa Rita, Vila Velha, ES, Vila Velha-ES. 04148 8.: WESLLEY ADRIANO DOS REIS CORREA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), entregador de movéis, residente na Rua Jarbas De Oliveira, nº 232, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES e SARA DE JESUS BROSEGHINI, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Alegrete, nº 45, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES. 04149 9.: JEAN APARECIDO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), segurança, residente na Rua São Salvador, nº 620, Bairro Ataíde, Vila Velha-ES e ARIDÉA NEVES MENDES, natural de Duque de Caxias-RJ, com 48 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua São Salvador, nº 670, Bairro Ataíde, Vila Velha-ES. 04152 10.: JUCIMAR PEDRO FERREIRA DOS REIS, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Vitor dos Santos, nº 11, Bairro Primeiro de Maio, Vila Velha-ES e MARIA MARLI DE ABREU, natural de Itanhém-BA, com 56 anos de idade, viúvo(a), porteira, residente na Rua Vitor dos Santos, nº 31, Bairro Primeiro de Maio, Vila Velha-ES. 04158 11.: PAULO HENRIQUE LOUREIRO RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Antônio Bezerra Farias, nº 108, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e DIONE OLIVEIRA MEDINA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), estudante, residente na Rua Antônio Bezerra Farias, nº 108, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04159 12.: JEFFERSON DE OLIVEIRA PAIVA, natural de São João de Meriti-RJ, com 35 anos de idade, divorciado(a), auxiliar operacional, residente na Rua João Batista, nº 227, Bairro Argolas, Vila Velha-ES e MAYARA JENUÁRIO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua João Batista, nº 227, Bairro Argolas, Vila Velha-ES. 04160 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de outubro de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALDISNEY FELIX GONÇALVES, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Paineiras, nº 6, Movelar, Linhares-ES e ADRIELLE ALVES DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Paineiras, nº 6, Movelar, Linhares-ES. 10462 2.: RUSLLEY MEIRELES SAMPAIO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Regência Augusta, S/n, Aviso, Linhares-ES e VANESSA FERNANDES DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Regência Augusta, S/n, Aviso, Linhares-ES. 10463 3.: JAIR MONTEIRO DE OLIVEIRA, natural de Estado do Rio de Janeiro-RJ, com 70 anos de idade, divorciado(a), artesão, residente na Rua dos Juazeiros, S/n, Bairro Movelar, Linhares-ES e MARIA MARTA FACINI, natural de Eancho Alto, Neste Distrito de Linhares-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), micro empresária, residente na Rua Atílio Lubiana, nº 26, Juparanã, Linhares-ES. 10464 4.: HIAGO RANGEL AVANCINI, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Luiz de Camões, nº 1270, Interlagos, Linhares-ES e THAYSE CABRAL EVARISTO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua das Graças, N° 934, Bairro Boa Vista, Linhares-ES. 10465 5.: LORRAN PEDRO MARGOTTO, natural de Colatina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), expedidor, residente na Rua Santa Tereza, nº 234, Novo Horizonte, Linhares-ES e JOYCE PINHEIRO DE LIMA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Santa Tereza, nº 234, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10466 6.: BRUNO MARCIONILIO CAETANO, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua João Ribeiro Paiva, N° 48, Bairro Linhares V, Linhares-ES e LUIANE PEREIRA BUZATTO, natural de Rio Bananal-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), gerente de posto, residente na Rua João Ribeiro Paiva, N° 48, Bairro Linhares V, Linhares-ES. 10467 7.: MARCOS ROGERIO VERVLOET FILHO, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), asistente seguritário, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 796, Interlagos, Linhares-ES e ISABELLA MESSIAS PISSINATE, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 796, Interlagos, Linhares-ES. 10468 8.: LEONI FABRIS, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operador de maquinas, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, Nº708, Interlagos, Linhares-ES e ELIANE SILVA GUIMARÃES, natural de Camacan-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, Nº708, Interlagos, Linhares-ES. 10469 9.: ELIEZIO CAMPOS FONSECA, natural de Linhares-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), retificador, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, Nº210, Interlagos, Linhares-ES e ROSIMARY CANDIDA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), confeiteira, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, Nº210, Interlagos, Linhares-ES. 10470 10.: PAULO ROBERTO DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), Mecânico, residente na Rua José Coutinho, nº 1650, Barra do Riacho, Aracruz-ES e RENATA DA COSTA CARVALHO, natural de Quissamã-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), monitor de aluno, residente na Avenida Barão Monjardim, nº 252, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10471 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 19 de outubro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO HENRIQUE MACHADO BARBIERI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Consultor comercial, residente na Rua Walter dos Santos Paiva, nº 98, Doutor Luiz Tinoco da Fonseca, Cachoeiro de Itapemirim-ES e YASMIN MELO RODRIGUES PEREIRA, natural de Itaperuna-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Walter dos Santos Paiva, nº 98, Doutor Luiz Tinoco da Fonseca, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04436 2.: MARCOS VALÉRIO THOMPSON DE MENDONÇA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 55 anos de idade, divorciado(a), Gerente comercial, residente na Rua Alfredo Levy, nº 257, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES e IZABEL CRISTINA DA SILVA, natural de São José do Calçado-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), Agente fiscal, residente na Rua Alfredo Levy, nº 257, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04440 3.: GEORGE DO CARMO NACLE, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 55 anos de idade, divorciado(a), Segurança, residente na Rua Ernesto Miguel da Silva, nº 32, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES e DANIELI DA CRUZ MEDEIROS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ernesto Miguel da Silva, nº 109, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04441 4.: GEORGE DAMIÃO DOS SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), servidor público militar estadual, residente na Rua Max Amboss, nº 55, I B C, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANDREIA MARIN, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Max Amboss, nº 55, I B C, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04443 5.: BRUNO PEREIRA GUSMÃO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), líder de equipe, residente na Rua Manoel Belmiro dos Santos, nº 45, Nossa Senhora de Fátima, Cachoeiro de Itapemirim-ES e HAYLLA BARBOZA GOMES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua Manoel Nascimento Thobias, nº 63, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04447 6.: FRANCISCO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), Pedreiro, residente na Rua Robertino Braga, nº 29, Parque Laranjeiras, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LURDES BIANQUE SPOLADOR DE SOUZA, natural de Atilio Vivacqua-ES, com 55 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Crésio Gonçalves de Souza, nº 34, Coramara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04448 7.: ANDRÉ PACHECO PETERLE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Administrador de empresas, residente na Rua João Carriço de Queiroz, nº 13, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARCELA MARQUES AARÃO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Farmacêutica, residente na Rua Moreira, nº 88, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04449 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 19 de outubro de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELLINGTON CREMASCO DE CARVALHO, natural de Resplendor-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 2048, Lote 28, Qd. 38, Aptº 1003, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LAÍS NEVES LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 2048, Lote 28, Qd. 38, Aptº 1003, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07698 2.: FAGNER SOARES DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Quatro, nº 306, Santa Mônica, Vila Velha-ES e REJANE KASTING ARRUDA, natural de Florianopolis-SC, com 49 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua C, nº 200, Bloco 204, Ed. Camomila, Aptº 401, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07771 3.: PHELIPE PASSAMANI RAMOS DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Doutor Ceciliano Abel de Almeida, nº 1043, Guaranhuns, Vila Velha-ES e RAYANNE DEZIRÈ MAGNAGO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), agente de viagem, residente na Avenida Anders, n 29, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 07786 4.: LEANDRO CARVALHO TOREZANI, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Quatro, nº 03, Cocal, Vila Velha-ES e LOURRAYNNE APARECIDA DE ASSIS, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), gerente de relacionamento, residente na Rua Quatro, nº 03, Cocal, Vila Velha-ES. 07787 5.: JOÃO CARLOS FEZER, natural de Baixo Guandu-ES, com 64 anos de idade, viúvo(a), empresário, residente na Rua Aracati, nº 39, Glória, Vila Velha-ES e NELZIR NEVES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 59 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Aracati, nº 39, Glória, Vila Velha-ES. 18461 6.: LEONARDO BONDADIMAN GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor, residente na Rua Silva Jardim, nº 171, Soteco, Vila Velha-ES e SIMONE DA CRUZ COSMO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), microempreendedora, residente na Rua Silva Jardim, nº 171, Soteco, Vila Velha-ES. 18462 7.: JOÃO VICTOR CREMONINI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Avenida Antônio de Almeida Filho, nº 2730, Apartamento 203, Edificio Acácia, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e NATHALIA DE CARVALHO PEREIRA SCHIAVON, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Waldemar Vercosa Pitanga, nº 95, Itapoã, Vila Velha-ES. 18466 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de outubro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIANO BATISTA DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), orientador educacional, residente na Avenida Copacabana, nº 244, Cond. Mestre Alvaro,Bl 11, Ap. 101, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e SUELEN SOARES RIBEIRO GOMES, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Copacabana, nº 244, Cond. Mestre Alvaro,Bl 11, Ap. 101, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30554 2.: HENDERSON DE ALMEIDA ALVES, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Anjico , Nº97, Ap. 504, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e INGRID LIBARDI HENRIQUE, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Anjico , Nº97, Ap. 504, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30556 3.: WILLIAN OLIVEIRA JESUS, natural de Pedro Canário-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua da Pereira, 12 , Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES e THAYNA SCHULZ COUTINHO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua da Pereira, 12 , Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 30596 4.: PEDRO HENRIQUE ALMADA SARNAGLIA, natural de Teodoro Sampaio-SP, com 35 anos de idade, divorciado(a), gerente comercial, residente na Rua Dona Tereza Cristina, nº 179, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES, Serra-ES e JULIANE FERREIRA BORGES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), supervisora administrativo, residente na Rua Dona Tereza Cristina, nº 179, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES, Serra-ES. 30597 5.: JHONATAN DE ASSIS FERREIRA DIAS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Rio Purús, nº 06 , Hélio Ferraz, Carapina, Serra-ES e TAINARA BAPTISTA DA CRUZ, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), técnica de utilidade, residente na Rua Rio Purús, nº 6, Hélio Ferraz, Carapina, Serra-ES. 30619 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 19 de outubro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: ÍCARO VIEIRA SCOTT, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Colatina, nº 01, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e RAQUEL MEIRA DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Avenida Atlantica, nº 205, Barramares, Vila Velha-ES. 08526 2.: LEONARDO MILAGRE, natural de VITORIA-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Nossa Senhora Nazaréth, S/nº, Morada da Barra, Vila Velha-ES e DANIELA BARBOSA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Nossa Senhora Nazaréth, S/n, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08530 3.: DEYVITE VICENTE MARTINS, natural de Aimorés-MG, com 33 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de serralheiro, residente na Avenida Alexandrino de Abreu, nº 19, Morro da Lagoa, Vila Velha-ES e LUIZA NASCIMENTO SILVA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 16 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Alexandrino de Abreu, nº 19, Morro da Lagoa, Vila Velha-ES. 08531 4.: DAVI FALCÃO TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Avenida França, S/nº, Jabaete, Vila Velha-ES e LARISSA LEPAUS CETTO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida França, S/nº, Jabaete, Vila Velha-ES. 08532 5.: WAGNER ALVES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, Divorciado(a), pintor, residente na Rua Nossa Senhora do Rosario, nº 07, Jacarenema 2, Santa Paula I, Vila Velha-ES e ANDRESSA SCARPATI GREGORIO, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, Divorciada(o), Gestora de RH, residente na Rua Nossa Senhora do Rosario, nº 07, Jacarenema 2, Santa Paula I, Vila Velha-ES. 08534 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de outubro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: DILSON LOUREIRO DIAS, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), aprendiz de frentista, residente na Rua Antônio Nobre Filho, nº 12, Jabour, Vitória-ES e MARYA FERNANDDA FREITAS BARBOSA, natural de Niquelândia-GO, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Antônio Nobre Filho, nº 12, Jabour, Vitória-ES. 24051 2.: CLAUDIO BEIRUTH XAVIER, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Genserico Encarnação, nº 185, Mata da Praia, Vitória-ES e LUANA SEIDEL ALBUQUERQUE, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheira quimica, residente na Rua Genserico Encarnação, nº 185, Mata da Praia, Vitória-ES. 24053 3.: MARCIO MILAGRE DE OLIVEIRA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 43 anos de idade, divorciado(a), coordenador de segurança, residente na Rua Angelindo Carareto, nº 244 Apto 301, Morada de Camburi, Vitória-ES e SORAIA LEITE BATISTA, natural de Cidade de Teófilo Otoni-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Angelindo Carareto, nº 244 Apto 301, Morada de Camburi, Vitória-ES. 24054 4.: VINICIUS DE SOUZA BULHOSA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 515, Jardim Camburi, Vitória-ES e CYNDI HAUTEQUESTT GONÇALVES DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 515, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24055 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de outubro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO GOMES PENHA, natural de Ibiraçu-ES, com 52 anos de idade, Solteiro(a), operador de tratamento de água e esgoto, residente na Rua Miguel Gabidelli, 87, Triângulo, João Neiva-ES e ANA LUCIA DA SILVA FABIANO, natural de Ibiraçu-ES, com 44 anos de idade, Solteira(o), pedagoga, residente na Rua Miguel Gabidelli, 87, Triângulo, João Neiva-ES. 03053 2.: MOISES CARVALHO DE ALMEIDA, natural de João Neiva-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Projetada, S/n, Fátima, João Neiva-ES e APARECIDA MARIA DE JESUS, natural de Santo Antônio do Jacinto-MG, com 44 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Projetada, S/n, Fátima, João Neiva-ES. 03054 3.: DANILO ESTEVAM BRANDÃO, natural de Camacan-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), serrador, residente na Rua Bela Vista, S/n, Santo Afonso, João Neiva-ES e DAIANE SANTOS PINHEIRO, natural de Pau Brasil-BA, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Bela Vista, S/n, Santo Afonso, João Neiva-ES. 03055 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 19 de outubro de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAYCON MARTINS EMILIANO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua São José, nº 26, Itacibá, Cariacica-ES e JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São José, nº 26, Itacibá, Cariacica-ES. 13218 2.: MAYCON RIBETT LOPES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Divorciado(a), manobrista, residente na Rua Sagrada Família, S/nº, Flexal, Cariacica-ES e JENNEFER SOUZA CABRAL RIBETT, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Divorciada(o), operador de telemarketing, residente na Rua Sagrada Família, S/nº, Flexal, Cariacica-ES. 13219 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 19 de outubro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLAUDIO ALVES DE SOUZA, natural de Aimorés-MG, com 43 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Beco Joel Guimarães, nº 30, Santos Reis, Vitória-ES e ANA PAULA RAMOS, natural de Baixo Guandu-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), Educador social, residente na Beco Joel Guimarães, nº 30, Santos Reis, Vitória-ES. 17156 2.: ELEANDRO ROSSETTO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), operador de influentes, residente na Rua Natalino de Freitas Neves, nº 98, São Pedro, Vitória-ES e HOZANA ROOS, natural de Santa Maria de Jetibá-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Natalino de Freitas Neves, nº 98, São Pedro, Vitória-ES. 17157 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de outubro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAMON CEZINI RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), servidor público estadual, residente na Avenida Leitão da Silva, nº 1491, Itararé, Vitória-ES e NAYARA PEREIRA DA FONSECA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de engenharia, residente na Rua Pedro Pereira Fonseca, nº 645, Santa Lúcia, Vitória-ES. 24243 2.: GENILSON MACHADO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), Segurança, residente na Escadaria Aníbal Eugênio dos Santos, nº 17, Itararé, Vitória-ES e ADRIANA PEREIRA DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), Professora, residente na Escadaria Aníbal Eugênio dos Santos, nº 17, Itararé, Vitória-ES. 24244 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de outubro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: THALYS CLESIO CARDOSO COUTO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), encarregado, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 12, Quadra 06, Marcílio de Noronha, Viana-ES e LUANA CALMON SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Distrito Federal, nº 185, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06989 2.: DEIVIS ELIAS DE AZEVEDO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Tancredo Neves, S/n°, Canaã, Viana-ES e FLAVIA FERREIRA COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Tancredo Neves, Canaã, Viana-ES. 07078 3.: PAULO EMANUEL RIBEIRO CHAVES, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), motorista aplicativo, residente na Rua Santa Clara, nº 06, Areinha, Viana-ES e LEIDIANE PEREIRA DA CONCEIÇÃO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Himalaia, N° 15, Eldorado, Viana-ES. 07083 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 19 de outubro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: YURI FERREIRA MERIGUETE, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Alfa, nº 77, Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES e AMANDA JENNIFER FERREIRA MONTEIRO, natural de São Bernardo do Campo-SP, com 26 anos de idade, solteiro(a), coordenadora de loja, residente na Rua Alfa, nº 77, Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES. 10449 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 19 de outubro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA NETO, natural de Bom Jesus do Norte-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), polícia militar, residente na Rua Projetada, S/nº, Bom Será, Itapemirim-ES e RAYRA DE SOUZA PAES, natural de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), cabeleireira, residente na Rua Projetada, S/nº, Bom Será, Itapemirim-ES. 13975 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 19 de outubro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAURICIO GONÇALVES ROELES, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 20 anos de idade, Solteiro(a), técnico de instalação de internet, residente na Rua Gover. Cristiano Lopes 82, Centro, Alegre-ES e ANNA MARIA LIMA, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Gover. Cristiano Lopes 82, Centro, Alegre-ES. 03427 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 19 de outubro de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil