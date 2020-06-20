Proclamas - 20/06/2020
Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILLIAM JUBERT OLIVEIRA CASTILHO, natural de Inhapim-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico de manutenção industrial, residente na Rua Guararema, S/n, Apartamento 103, Fátima, Aracruz-ES e ROSALVA DE ALMEIDA TOLEDO, natural de Inhapim-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Rio Guararema, 28, Apartamento 103, Fátima, Aracruz-ES. 12865 2.: RAFAEL LUIZ POUCINHO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 38 anos de idade, divorciado(a), engenheiro mecânico, residente na Estrada Bandeirantes, 8325, BL 4, Ap.806, Jacarepagua, Rio de Janeiro-RJ e DANIELE AIOLFI LOZER, natural de Aracruz-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), terapeuta ocupacional, residente na Rua Santa Sarmenghi Devéns, 45, Centro, Aracruz-ES. 12866 3.: STENIO EVARISTO PEREIRA, natural de Aimorés-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), cobrador de transporte coletivo, residente na Rua Córrego das Pedras, nº 53, Bairro de Fátima, Aracruz-ES e INGRID DA SILVA NOVAES, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Córrego das Pedras, nº 53, Bairro de Fátima, Aracruz-ES. 12867 4.: FERNANDO DOS SANTOS TOMAS, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), motorista carreteiro, residente na Rua Santos Dumont, 15, Apto 02, Vila Nova, Aracruz-ES e DANIELE MIRANDA DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Francisco Simões Borges, 07, Vila Nova, Aracruz-ES. 12868 5.: JOSE ADEMAR SOELA, natural de Aracruz-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), projetista, residente na Rua João Antônio Môro, nº 13, Bairro Jequitibá, Aracruz-ES e MARIA JOSÉ PIMENTEL BARCELLOS, natural de Aracruz-ES, com 61 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Jose Modenesi, nº 645, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES. 12870 6.: ANCELMO CORDEIRO SIRTOLI, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Giuseppe Testa, 332, Bela Vista, Aracruz-ES e CHARLENE PIMENTEL GIACOMIN, natural de Aracruz-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Giuseppe Testa, 56, Bela Vista, Aracruz-ES. 12871 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 19 de junho de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL DA COSTA NEVES, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), frentista, residente na Rua Alfredo Chaves, nº 45, Central Carapina, Carapina, Serra-ES e ALEXSANDRA DIAS BICARIO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), assistente de projetos, residente na Rua Alfredo Chaves, nº 45, Central Carapina, Carapina, Serra-ES. 30079 2.: BRUNO CRISTOPHER MARTINS CAMPOS, natural de Timóteo-MG, com 32 anos de idade, Solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Sabiá, Nº 260, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e GRASIELA LOPES SIQUEIRA, natural de Resplendor-MG, com 33 anos de idade, Divorciada(o), micro empresária, residente na Rua Sabiá, Nº 260, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 30083 3.: GILCIMAR PEREIRA DA SILVA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), entregador, residente na Avenida Fernando Viana Martins, Nº51, Solar de Anchieta, Carapina, Serra-ES e HELOYZE CAETANO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Fernando Viana Martins, Nº51, Solar de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 30084 4.: MAYKEL SANTOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar operacional, residente na Rua Maitaca, nº 01, Quadra 19, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e JESSICA SANTOS EVARISTO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativa, residente na Rua Maitaca, nº 01, Quadra 19, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 30086 5.: WILLIAMS SANTOS GAMA, natural de Itabuna-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), jardineiro, residente na Rua Carlos Nicolete Madeira, Taquara I, Carapina, Serra-ES e MARIA APARECIDA AMARAL FERREIRA, natural de Icatu-MA, com 25 anos de idade, Solteira(o), serviços gerais, residente na Rua Carlos Nicolete Madeira, Taquara I, Carapina, Serra-ES. 30088 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 19 de junho de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO GUARAPARI Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLÉCIO DOS SANTOS RIBEIRO, natural de Pau Brasil-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Espírito Santo, 01, São Gabriel, Guarapari-ES e PALOMA WAGNER KNAACK, natural de Santa Maria de Jetibá-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Espírito Santo, 01, São Gabriel, Guarapari-ES. 11789 2.: DAVID FERREIRA MARTINS, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), jardineiro, residente na Rua Engenheiro Moreira Caldas, S/nº., Perocão, Guarapari-ES e GLENDA DE PAULA FERREIRA, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Topázio, nº 56, Sol Nascente, Guarapari-ES. 11790 3.: FELIPE CARDOSO LUIZ, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), pintor industrial, residente na Rua Projetada, S/nº., Village do Sol, Guarapari-ES e IZADORA MARIA ANA OLIVEIRA, natural de Ipatinga-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), pintora, residente na Rua Projetada, S/nº., Village do Sol, Guarapari-ES. 11791 4.: FABRÍCIO LIMA DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), ajudante de padaria, residente na Avenida Brasil, nº 50, São Gabriel, Guarapari-ES e FRANCIANE THEOTONIO BELONI, natural de Guarapari-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Brasil, nº 50, São Gabriel, Guarapari-ES. 11792 5.: RODOLFO GARCIA CARVALHO, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Virgínia Martins dos Santos, 2288, Praia do Morro, Guarapari-ES e SUZANA DA SILVA SOARES SANTOS, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Avenida Piuma, nº 36, Valparaíso, Serra-ES. 11793 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 19 de junho de 2020 ALBERSON RAMALHETE COUTINHO Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO MARCOS DE JESUS, natural de Itanhém-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Barcelos Loyola, nº 6628, São José, Vitória-ES e KETLEN RANA BRANDEMBERG CERQUEIRA DA VITÓRIA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Barcelos Loyola, nº 6628, São José, Vitória-ES. 17008 2.: AYRTON SERGIO SAMPAIO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Técnico em automação, residente na Rua Manoel Ferreira Constantino, nº 101, Inhanguetá, Vitória-ES e GRACIELI SANTOS EFFGEN, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), consultora tecnica, residente na Rua Manoel Ferreira Constantino, nº 101, Inhanguetá, Vitória-ES. 17009 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de junho de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ MARCOS FÉLIX DA SILVA, natural de Arapiraca-AL, com 31 anos de idade, Solteiro(a), cortador de granito, residente na Rua Manhuaçu, 279, Nova Carapina, Serra-ES e DIONE RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Padre Paraíso-MG, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Manhuaçu, 279, Nova Carapina, Serra-ES. 10127 2.: ADRIANO FRINHANI PENHA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Bicuíba, nº 49, Centro da Serra, Serra-ES e EDIANE DA SILVA SOARES, natural de MANTENA-MG, com 27 anos de idade, Solteira(o), designer unha gel, residente na Rua Bicuíba, nº 49, Centro da Serra, Serra-ES. 10128 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 19 de junho de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE DE JESUS PIMENTEL, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), policial, residente na Rua Raymundo José de Sant'Ana, nº 49, Maria Ortiz, Vitória-ES e RAVENNIE SANTOS OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Raymundo José de Sant'Ana, nº 49, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23787 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de junho de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: CESAR AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 46 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Antonio Gil Veloso, nº 1856, Apartamento 801, Praia da Costa, Vila Velha-ES e EMILENE SILVA DOS SANTOS, natural de Belo Horizonte-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), engenheira de produção, residente na Rua Antônio Gil Veloso, nº 1856, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18270 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de junho de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JOSÉ MARCELO MACHADO e MAURICÉIA MARIA DE OLIVEIRA, ele natural de Colatina-ES, com quarenta e nove (49) anos de idade, estado civil viúvo, profissão militar, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com quarenta (40) anos de idade, estado civil divorciada, profissão professora, residente em Vila Velha-ES. 2.: MARCELO MARTINS GARIBOTTI e ROSÂNGELA MARIA SAMORA OLIVEIRA, ele natural de Serra-ES, com quarenta e seis (46) anos de idade, estado civil divorciado, profissão mecanico de maquinas automotivas pesadas, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Cariacica-ES, com cinquenta e quatro (54) anos de idade, estado civil solteira, profissão vendedora, residente em Vila Velha-ES. 3.: SEBASTIÃO BARBOSA FRANCO e NILCEA CONCEIÇÃO SANTOS, ele natural de Vila Velha-ES, com cinquenta e um (51) anos de idade, estado civil solteiro, profissão porteiro, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com quarenta e quatro (44) anos de idade, estado civil divorciada, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 19 de junho 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil