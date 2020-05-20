Proclamas - 20/05/20
Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ENEIAS DE SOUZA FERREIRA, natural de Viana-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua 22 de Abril, nº 06, Universal, Viana-ES e VERONICA LEITE SUZANO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua 22 de Abril, nº 06, Universal, Viana-ES. 06896 2.: ELIEL PINHEIROP MACIEL, natural de Cariacica-ES, com 53 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Pasteur, S/nº, Bom Pastor, Viana-ES e ROSIMEIRE POGIAN, natural de Londrina-PR, com 41 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Pasteur, S/nº, Bom Pastor, Viana-ES. 06900 3.: ALEX SANDRO DE SANTANA RIBEIRO, natural de Santo Amaro-BA, com 31 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar de logistica, residente na Rua Minas Gerais, N° 35, Ipanema, Viana-ES e ANA PAULA SENA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Minas Gerais, N° 35, Ipanema, Viana-ES. 06901 4.: JONAS MARIN PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), carregador, residente na Rua São Paulo, nº 65, Nova Bethânia, Viana-ES e GESSICA CRISTINA NEIVA BARBOSA DA SILVA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Paulo, nº 65, Nova Bethânia, Viana-ES. 06902 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 19 de maio de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO PEREIRA FILHO, natural de Mantena-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua C, S/n, Bloco 202, Aptº 101, Ed. Russelia, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e TAMIRES LUZ DE BEIRAS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua C, S/n, Bloco 202, Aptº 101, Ed. Russelia, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07558 2.: WAGNER GOMES DE ARAUJO VIANA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), gesseiro, residente na Rua Vital Brasil, nº 285, Boa Vista I, Vila Velha-ES e ELISANGELA CLAUDINO SILVA, natural de Ipatinga-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Santos Dumont, nº 294, Soteco, Vila Velha-ES. 07559 3.: ARTHUR SOUZA GOLDNER, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Diogo Feijó, nº 99, Soteco, Vila Velha-ES e LILIANE BUSS DE MOURA, natural de Cristalândia-TO, com 25 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Rua Diogo Feijó, nº 99, Soteco, Vila Velha-ES. 18226 4.: GABRIEL SILVEIRA CERQUEIRA SANTOS, natural de Brasília-DF, com 28 anos de idade, solteiro(a), personal trainer, residente na Rua Coronel Mascarenhas, nº 120, Centro, Vila Velha-ES e RAFAELA CORREIA BAPTISTA FIORANI, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), personal trainer, residente na Rua Coronel Mascarenhas, nº 120, Centro, Vila Velha-ES. 18227 5.: VALDECI OLIVEIRA DE ASSIS e CLAUDIA SILVA DOS SANTOS. Ele, Natural de Nova Era-MG, com sessenta e um (61) anos de idade, estado civil viúvo, profissão marítimo, residente e domiciliado neste município, filho de WALDEMIRO FRANCISCO DE ASSIS e de CARMELITA OLIVEIRA DE ASSIS. Ela, Natural de Vitória-ES, com cinquenta e dois (52) anos de idade, estado civil divorciada, profissão técnica de enfermagem, residente e domiciliada neste município, filha de EDGAR PAULO DOS SANTOS e de IÊDA SILVA DOS SANTOS. 6.: GUILHERME SEIBEL LEFFLER, de nacionalidade brasileira, profissão farmacêutico, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Afonso Claúdio-ES, com residência e domicílio na Rua Doutor Jairo de Matos Pereira, nº 780, Aptº 1604, Praia da Costa, em Vila Velha-ES e MARCELLA FERNANDES TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão advogada, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteira, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com residência e domicílio na Rua Maranhão, nº 29, Jardim América, em Cariacica-ES. (REPUBLICAR POR INCORREÇÃO) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de maio de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO PEREIRA NETO, natural de Barbosa Ferraz-PR, com 50 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Avenida Ademar Vieira da Cunha, Número 598, Bairro Vila Nova,, IÚNA-ES e LUZIA RODRIGUES DE FREITAS, natural de Iúna-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Avenida Ademar Vieira da Cunha, Número 598, Bairro Vila Nova,, Iúna-ES. 08595 2.: VALTEONE FARIA MEDEIROS, natural de Iúna-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Serrinha, Zona Rural, Iúna-ES e ZILDÉLIA BESSA DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Serrinha, Zona Rural, Iúna-ES. 08596 3.: ADELMO AMARINS DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 71 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Rene Crispim de Castro, Número 205, Bairro Quilombo,, Iuna-ES-ES e MÁRCIA MONTONI, natural de Iúna-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Rene Crispim de Castro, Número 205, Bairro Quilombo,, Iuna-ES-ES. 08597 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 19 de maio de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO MONJARDIM BARBOZA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), consultor de vendas, residente na Rua Professor Belmiro Siqueira, nº 85, Enseada do Suá, Vitória-ES e CYBELE ZETUM GOMES, natural de São Paulo-SP, com 34 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, nº 380, Ed. Itaipava Apto 802, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23752 2.: EGRINALDO DE JESUS SANTOS, natural de Caravelas-BA, com 50 anos de idade, divorciado(a), pastor, residente na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, nº 30, Apto 201, Ed. Ilha de Capri, Jardim da Penha, Vitória-ES e MARIA D'AJUDA DA CONCEIÇÃO SANTANA, natural de Caravelas-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, nº 30, Apto 201, Ed. Ilha de Capri, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23753 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de maio de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GRACILIANO CEZAR LEITE, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Itamaracá, 45, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e KAROLINE LUIZA LOURENÇO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), vededora, residente na Rua Itamaracá, 45, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29982 2.: VALMIR GONÇALVES DA CRUZ, natural de Vitoira-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), vigilante, residente na Rua Recife, nº 1, Central Carapina, Carapina, Serra-ES e THAÍS SOUZA SOARES, natural de Pedro Canário-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), merendeira, residente na Rua Recife, nº 1, Central Carapina, Carapina, Serra-ES. 29987 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 19 de maio de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO HENRIQUE LOPES BORGES, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), operador de bomba hidráulica, residente na Avenida França, nº 270, Jabaeté, Vila Velha-ES e MAIANE SILVA DOS SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida França, nº 270, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08286 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de maio de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÁBIO GARCIA FERNANDES, natural de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de limpeza pública, residente na Rua Projetada, nº 15, Nametala Ayub, Candéus, Itapemirim-ES e CAROLINA GASPAR CARDOSO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Projetada, nº 15, Nametala Ayub, Candéus, Itapemirim-ES. 13907 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 19 de maio de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDO DE SOUZA MENDES, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, Divorciado(a), moto boy, residente na Rua Santo André, nº 16, Santa Rita, Vila Velha-ES e ANA PAULA MARIA DA SILVA, natural de São José de Caiana-PB, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santo André, nº 16, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728456 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de maio de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: JESIEL TEIXEIRA DE SOUSA, natural de Itanhém-BA, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Travessa Santo Pinto I, nº 68, São Judas Tadeu, Serra-ES e MEIRY HELEN SANTOS CORREIA, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Travessa Santo Pinto I, nº 68, São Judas Tadeu, Serra-ES. 10081 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 19 de maio de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODOLPHO VIEIRA CABAS JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua Ulisses Sarmento, nº 450, Apto 102, Praia do Suá, Vitória-ES e ROBERTA ZAGO RABELO, natural de Colatina-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), servidora pública estadual, residente na Rua Joaquim Lírio, nº 237, Apto 1502, Praia do Canto, Vitória-ES. 23969 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de maio de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial