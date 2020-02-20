Proclamas - 20/02/20
Proclamas
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALACE MACHADO PIMENTA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), borracheiro, residente na Rua Jose Regatieri, S/n, Grauna, Cariacica-ES e CLARICE PEREIRA DOS SANTOS, natural de Padre Paraíso-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jose Regatieri, S/n, Grauna, Cariacica-ES. 12693 2.: RAFAEL DE BARCELLOS COELHO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Ponto Alto, nº 13, Graúna, Cariacica-ES e DENISE SARTER, natural de Altamira-PA, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Ponto Alto, nº 13, Graúna, Cariacica-ES. 12701 3.: LEONARDO VIEIRA DE DEUS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua S, nº 260, Bairro Nova Valverde, Cariacica-ES e DEYSE THAINÁ DOS SANTOS PELISSON, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Belo Horizonte, nº 260, Nova Valverde, Cariacica-ES. 12713 4.: SEBASTIÃO JOEL VIGUINI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de açogueiro, residente na Rua Barcelona, nº 16, Sede, Cariacica-ES e MARIANY NASCIMENTO DE LIMA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), berçarist, residente na Rua Barcelona, nº 16, Bairro Sede, Cariacica-ES. 12718 5.: FÁBIO CARVALHO DE ANDRADE, natural de Ilhéus-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), mecânico montador, residente na Rua Jorge Rosetti, S/nº, Tucum, Cariacica-ES e DEYDIANE ALVES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Jorge Rosetti, S/nº, Tucum, Cariacica-ES. 12750 6.: LUCAS SILVA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Escadaria Aldo Alves Prudêncio, nº 4, Tucum, Cariacica-ES e ALINE COSTA SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Escadaria Aldo Alves Prudêncio, nº 4, Tucum, Cariacica-ES. 12752 7.: SEBASTIÃO LOURENÇO DA SILVA, natural de Ecoporanga-ES, com 61 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Porto Belo, nº 11, Graúna, Cariacica-ES e LUCIMAR VANGELISTA PERES, natural de Ecoporanga-ES, com 54 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Porto Belo, nº 11, Graúna, Cariacica-ES. 12757 8.: ISAC FERREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Novo México, nº 20, Nova Esperança, Cariacica-ES e RAYSSA DOS SANTOS DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua das Dálias Rosa, nº 19, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 12758 9.: JOSÉ ROMILDO DOS REIS ADELINO, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 46 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Araçá, nº 51, Nova Esperança, Cariacica-ES e ADRIANA BARNABÉ DE OLIVEIRA, natural de Jacareí-SP, com 45 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua Araçá, nº 51, Nova Esperança, Cariacica-ES. 12759 10.: ANDRÉ WONDER FERREIRA, natural de São Paulo-SP, com 45 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Rua Principal, S/nº, Bairro Nova Canaã, Cariacica-ES e CONCEIÇÃO MARTINS SARTI, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Principal, S/nº, Bairro Nova Canaã, Cariacica-ES. 12760 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 19 de fevereiro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDMAR GOMES DA SILVA, natural de Baixo Guandu-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Rua Jurandir Ferreira, nº 38, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e ESLAINY BATISTA LEÃO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Jurandir Ferreira, nº 38, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08195 2.: LÁZARO ERLER LLUGDAR, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), assistente comercial, residente na Rua Santa Tereza, nº 235, Santa Paula II, Vila Velha-ES e ADRIELE ALVARES DE PAULA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Santa Tereza, nº 235, Santa Paula II, Vila Velha-ES. 08196 3.: MARCELO BARCELLOS, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua Santa Gertrudes, nº 293, Santa Paula II, Vila Velha-ES e LUZIANA AGRISSI, natural de Colatina-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Santa Gertrudes, nº 293, Santa Paula II, Vila Velha-ES. 08199 4.: FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA, natural de Guaratinga-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Porto Seguro, nº 306, João Goulart, Vila Velha-ES e KAIQUE DA SILVA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), cabeleireiro, residente na Rua Porto Seguro, nº 306, João Goulart, Vila Velha-ES. 08200 5.: MAXWEEL RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autÔnomo, residente na Rua Santo Antônio, S/nº, João Goulart, Vila Velha-ES e MARILIA ALMEIDA MISQUITA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Santo Antônio, S/nº, João Goulart, Vila Velha-ES. 08204 6.: MARLON FELIPE SOUZA, natural de Pedro Canário-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Avenida Marechal Campos, S/nº, Barramares, Vila Velha-ES e CRISLÂNE DE JESUS, natural de Uruçuca-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), cobradora, residente na Avenida Marechal Campos, S/nº, Barramares, Vila Velha-ES. 08205 7.: DANYLO CONCEIÇÃO PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Recluso no Complexo Penitenciario de Vila Velha, PEVV I, Xuri, Vila Velha-ES e TAYAMA GOMES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua João de Vargas Martins, nº 199, Ataide, Vila Velha-ES. 08206 8.: AGNALDO CAMPOS MARIA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), representante de atendimento, residente na Avenida Álvares de Azevedo, nº 1082, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e FRANCIELLY PEREIRA DE SOUSA, natural de Pedro Canário-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Álvares de Azevedo, nº 1082, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 08207 9.: DEBSON FERREIRA QUEIROZ, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Andorinhas, nº 233, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e SIMONE JOANA BELLO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Andorinhas, nº 233, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 08208 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de fevereiro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ SERGIO SOARES, natural de Itarana-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Felipe Camarão, nº 1297, Interlagos, Linhares-ES e INGRID DE JESUS VANDERLEI, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), ajudante de confecção, residente na Avenida Ricardo Guilhermino de Almeida, nº 10, Aviso, Linhares-ES. 10039 2.: HELIO FRANÇA PEIXOTO, natural de Brasília-DF, com 47 anos de idade, divorciado(a), gerente de negócios, residente na Rua Papa João Paulo II, nº 2125, Interlagos, Linhares-ES e ROSIMERI SCARPAT, natural de Rio Bananal-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Papa João Paulo II, nº 2125, Interlagos, Linhares-ES. 10040 3.: WILLIAN CHAGAS DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Nso do Bonfim, S/n, Córrego D´Água, Sooretama-ES e ITYLA ROCHA VIEIRA, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Governador Afonso Cláudio, nº 5, Lt 8, Qd 03, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES. 10041 4.: EDINAN DE ALMEIDA PREISIGKE, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Bahia, nº 679, Aviso, Linhares-ES e GEISIELE SOARES TOMAZ RIGOTTI, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Governador Santos Neves, nº 999, Centro, Linhares-ES. 10042 5.: RODRIGO ROSA GARCIA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Darcy Bonn, nº 228, Planalto, Linhares-ES e KARYNE CARDOSO FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnico de planejamento, residente na Rua Darcy Bonn, nº 228, Planalto, Linhares-ES. 10043 6.: FLÁVIO JOSÉ RODRIGUES DA COSTA BEZERRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Avenida Presidente Washington Luiz, nº 439, José Rodrigues Maciel, Linhares-ES e GRACIELE AMARAL, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Luiz Armani, nº 36, Juparanã, Linhares-ES. 10044 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 19 de fevereiro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: NOEL FRANCISCO DE SOUZA JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), fotográfo, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 335, Apto 901, Jardim Camburi, Vitória-ES e ALINE DIAS BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), secretária, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 335, Apto 901, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23641 2.: MARCOS VINÍCIUS DE JESUS SOUZA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), técnico de Tv a cabo, residente na Rua Herminio Coelho de Souza, nº 227, Goiabeiras, Vitória-ES e YASMIN RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Herminio Coelho de Souza, nº 227, Goiabeiras, Vitória-ES. 23642 3.: JÂNIO PIMENTEL DUTRA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), técnico em contabidade, residente na Rua São Pedro, nº 19 , Jabour, Vitória-ES e MÔNICA RENATA VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Solteira(o), técnica em enfermagem, residente na Rua São Pedro, nº 19 , Jabour, Vitória-ES. 23643 4.: VALDECY DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), técnico de celular, residente na Rua Alice Bumachar Neffa, nº 125, Jardim Camburi, Vitória-ES e LUDIELLEM MOREIRA SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), Babá, residente na Rua Alice Bumachar Neffa, nº 125, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23644 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de fevereiro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: TALYS DA SILVA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Flamboyant, nº 19, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e ANA GABRIELA DA SILVA DESSABADO, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Flamboyant, nº 19, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29752 2.: FABIO BATISTA SANTOS, natural de Conceição da Barra-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Siriema, nº 7, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e CLEIDIANI DE JESUS FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Siriema, nº 7, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29753 3.: RICARDO ALMEIDA NOVAES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), supervisor, residente na Rua Varsóvia, nº 30, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES e REGINA RAMOS BATISTA, natural de Colatina-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Varsóvia, nº 30, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES. 29754 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 19 de fevereiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: SEBASTIÃO LIMA, natural de Baixo Guandu-ES, com 51 anos de idade, Divorciado(a), segurança, residente na Rua Juruva, 05,Serra Dourada III, Serra-ES e MARCIA SILVA CUNHA, natural de Ipatinga-MG, com 44 anos de idade, Divorciada(o), cozinheira, residente na Rua Juruva, 05,Serra Dourada III, Serra-ES. 09958 2.: HELIO BATISTA DA SILVA, natural de Pancas-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), operador de jatista, residente na Rua Muqui, nº 211, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e ELISÂNGELA ANDRADE OLIVEIRA, natural de Eunápolis-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Muqui, nº 211, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 09959 3.: SINÉSIO NUNES DIAS, natural de Pancas-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Barcelona, nº 161, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e ANA PAULA OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Bela Vista, nº 1096, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 09960 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 19 de fevereiro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALDEMAR PEREIRA DE JESUS, natural de Nanuque-MG, com 58 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua João Soares, nº 01, Bela Vista, Vitória-ES e MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, natural de Aimores-MG, com 70 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua João Soares, nº 01, Bela Vista, Vitória-ES. 16956 2.: JULIO FERREIRA ALVES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), Vendedor, residente na Rua Archimimo Mattos, nº 198, Santo Antônio, Vitória-ES e JÉSSICA ALVES SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Archimimo Mattos, nº 198, Santo Antônio, Vitória-ES. 16957 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de fevereiro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: IDALINO NUNES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), açougueiro, residente na Rua da Saúde, 100, Aribiri, Vila Velha-ES e MARIA ELICE DE SOUZA SANTOS, natural de Belmonte-BA, com 54 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua da Saúde, 100, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728375 2.: CARLOS ROBERTO ALVES DE ASSIS, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), vigia noturno, residente na Rua Santa Helena, nº 02, Santa Clara, Vila Velha-ES e JULIANA COELHO DA CONCEIÇÃO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), tecnica de enfermagem, residente na Rua Santa Helena, nº 02, Santa Clara, Vila Velha-ES. 232728376 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de fevereiro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: VICTOR LOUIS EMILIEN BESSIÈRE, natural de Paris-ET, com 35 anos de idade, solteiro(a), artista, residente na Rua Almirante Soído, nº 336, Aptº 402, Santa Helena, Vitória-ES e LUISA ROSA MEIRELLES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Almirante Soído, nº 336, Aptº 402, Santa Helena, Vitória-ES. 23871 2.: ANDRÉ RENATO RINALDI, natural de Foz do Iguaçu-PR, com 27 anos de idade, solteiro(a), SERVIDOR PÚBLICO, residente na Rua Belém, nº 112, Vila C, Foz do Iguaçu-PR e BIANCA AMORIM NASS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua José Antônio Freitas, nº 125, Joana D'arc, Vitória-ES. 23874 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de fevereiro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: VITOR LOPES ROCHA, natural de João Neiva-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecanica, residente na Rua Julio Vieira da Silva, nº 60, Barra do Riacho, Aracruz-ES e RAMILY ROCHA DOS REIS, natural de João Neiva-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Júlio Vieira da Silva, nº 50, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00576 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 19 de fevereiro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL LUIZ REALI DOS SANTOS, natural de João Neiva-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de segurança do trabalho, residente na Rua Genesio Francisco da Silva, 183, Cohab, João Neiva-ES e CRISTIANI REGINA GIACOMIN, natural de Ibiraçu-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Genesio Francisco da Silva, 183, Cohab, João Neiva-ES. 03019 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 19 de fevereiro de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SERGIO LUIZ ESPINDULA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), confeiteiro, residente na Rua Leste, nº 168, Argolas, Vila Velha-ES e FABIANA DA SILVA NASCIMENTO, natural de Governador Valadares-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Leste, nº 168, Argolas, Vila Velha-ES. 04055 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de fevereiro de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião