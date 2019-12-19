Proclamas - 19/12/19
Proclamas
Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO GOMES FERREIRA DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), micro-empreendedor, residente na Rua Barcelona, 46, Bl A, Planalto Serrano Bl A, Serra-ES e DÉBORA FAGUNDES FERREIRA, natural de Afonso Claudio-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), micro-empreendedora, residente na Rua Barcelona, 46, Bl A, Planalto Serrano Bl A, Serra-ES. 09826 2.: RODRIGO DE SOUZA COMETTI, natural de Ibiraçu-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Av Ipe, S/n, Vista da Serra II, Serra-ES e ANA PAULA SAMORA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Av. Ipe, S/n, Vista da Serra II, Serra-ES. 09827 3.: REGINALDO DE BRITO CUNHA, natural de Resplendor-MG, com 30 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Flamboyant, 162, Cascata, Serra-ES e KAMILA TEIXEIRA ALVES, natural de Fundão-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Flamboyant, 162, Cascata, Serra-ES. 09829 4.: MATHEUS SILVA DOS ANJOS, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 17, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e PÂMELA CRISTINA CARVALHO MUNIZ, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Tupi, nº 09, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES. 09830 5.: MARCOS DAMÁSIO DOS SANTOS, natural de Governador Valadares-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico em instalação, residente na Rua Cristalina, 134, Nova Carapina II, Serra-ES e ELAINE PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Cristalina, 134, Nova Carapina II, Serra-ES. 09831 6.: EDVAN BARRINHA DOS SANTOS, natural de Sooretama-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de churrasqueiro, residente na Rua São Paulo, 29, São Marcos II, Serra-ES e JOSILENE NASCIMENTO FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua São Paulo, 29, São Marcos II, Serra-ES. 09832 7.: JOÃO VITOR RODRIGUES COUTINHO, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), guarda municipal, residente na Rua Irerê, nº 25, Serra Dourada III, Serra-ES e FRANCIANY ARAÚJO SILVA, natural de Caeté-MG, com 35 anos de idade, divorciado(a), adminstradora, residente na Rua Rio Araguaia, nº 29, Eldorado, Serra-ES. 09833 8.: THIAGO SILVA DE OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), padeiro, residente na Rua Jaci, 116, Bloco C, Planalto Serrano, Serra-ES e ANA FLAVIA DE SOUZA GONÇALVES, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 25 anos de idade, Solteira(o), promotora, residente na Rua Jaci, 116, Bloco C, Planalto Serrano, Serra-ES. 09834 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de dezembro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAMON MUCIACCIA DEPS ALMEIDA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 1000, Apto 404, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MANUELA ZANDONADI CALIMAN, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 1000, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18033 2.: DIEGO TEIXEIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Gerente comercial, residente na Rua Guilherme de Almeida, 137, Soteco, Vila Velha-ES e ROBERTA MALACARNE, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Guilherme De Almeida, 136, Soteco, Vila Velha-ES. 18052 3.: JHONY VIEIRA FRAGA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Cláudio Manoel da Costa, nº 236, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e ILDOMAR JUNIO LOURENÇO VEREDIANO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), maqueiro, residente na Rua Cláudio Manoel da Costa, nº 236, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 18053 4.: ALTINO LOUREIRO MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua Manaus,º n 133, Apto 604, Edifício Isola Rizza, Itapuã, Vila Velha-ES e EDILENE FERREIRA FREITAS, natural de Galiléia-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua Manaus,º n 133, Apto 604, Edifício Isola Rizza, Itapuã, Vila Velha-ES. 18054 5.: SAMUEL MARCOS DE OLIVEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), pastor, residente na Rua Doutor Antonio Bezerra, N°440, Aribiri, Vila Velha-ES e BRUNELLA SOUZA SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Wilson Cesar Nascimento Filho, 104, Castelandia, Serra-ES. 18055 6.: ALEXANDRE ALVES LOUREIRO, natural de Rio de Janeiro-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua São Francisco, nº 549,, Santa Inês, Vila Velha-ES e ROSILANE MAXIMINO VALADARES, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua São Francisco, nº 549, Santa Inês, Vila Velha-ES. 18057 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de dezembro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO ALVEDI FERNANDES DE SOUZA, natural de Ibiraporã-BA, com 67 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua da Paz, nº 03, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e CATARINA SATIL MODESTO, natural de Alegre-ES, com 78 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua da Paz, nº 03, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08120 2.: JOSÉ ANDRADE, natural de Açucena-MG, com 68 anos de idade, solteiro(a), segurança, residente na Rua Elis Regina, nº 17, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e TEREZINHA XAVIER FIGUEIREDO, natural de Coroaci-MG, com 62 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Elis Regina, nº 17, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08122 3.: LEONILDO GONÇALVES RANGEL, natural de Afonso Claúdio-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Independencia, nº 1417, Morada da Barra, Vila Velha-ES e LÍLIA VITÓRIA SANTOS MERCÊS, natural de Itabuna-BA, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Independencia, nº 1417, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08124 4.: CARLEILTON ALMEIDA DOS SANTOS, natural de Prado-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), bombeiro hidráulico, residente na Rua Presidente Getulio Vargas, nº 38, Casa Parte de Baixo, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e JOCIELE COSTA DOS SANTOS, natural de Prado-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Presidente Getulio Vargas, nº 38, Casa Parte de Baixo, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08125 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de dezembro de 2019 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL FONSECA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Professor Guilherme Santos Neves, nº 46, Maria Ortiz, Vitória-ES e QUEILA VENTURA ALVES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Professor Guilherme Santos Neves, nº 46, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23486 2.: WALDENYR BRENO DA SILVA LEMOS, natural de Iúna-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, nº 290, Jardim Camburi, Vitória-ES e LARA OLIVEIRA DE AMORIM, natural de Iúna-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), auxilar de saúde bucal, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, nº 290, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23497 3.: FERNANDO GARIOLLI BRAGANÇA FILHO, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Hélio Marconi, nº 170, Apto 301, Bento Ferreira, Vitória-ES e FERNANDA FRECHIANI RIBEIRO, natural de Colatina-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), comissária de bordo, residente na Avenida Eugênio Pacheco de Queiroz, nº 170, Apto 803, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23498 4.: ANDRÉ MARTINS FONTES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), farmaceutico, residente na Avenida Dante Michelini, nº 551, Jardim da Penha, Vitória-ES e JULIANA SANTA ARDISSON, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), farmaceutica, residente na Avenida Dante Michelini, nº 551, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23499 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de dezembro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: FAGNER SOUZA, natural de Nanuque-MG, com 35 anos de idade, Solteiro(a), oficial de manutenção, residente na Rua Cristovão Colombo, 03, Aptº 108, São Diogo, Carapina,, Serra-ES e DANIELE COSTA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Cristovão Colombo, 03, Aptº 108, São Diogo, Carapina,, Serra-ES. 29502 2.: CHARLES WILLIAN VIEIRA DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de manutenção de maquinas, residente na Rua Itamaracá, 119, Vila Nova De Colares ,Carapina, Serra-ES e ELSA CHAVES DOS SANTOS, natural de Pocrane-MG, com 24 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Itamaracá, 119, Vila Nova De Colares ,Carapina, Serra-ES. 29504 3.: MARCOS TADEU SODRÉ SOBRINHO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 191, Bloco 04, Apartamento 201, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e ELAINE VIGUINI LIMA, natural de São Paulo-SP, com 38 anos de idade, solteiro(a), tecnica de enfermagem, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 191, Bloco 04, Apartamento 201, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29511 4.: MATEUS RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua José Luiz da Rocha, nº 31, Camará, Carapina, Serra-ES e KAREN MERLO DOS SANTOS CUNHA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Luiz da Rocha, nº 31, Camará, Carapina, Serra-ES. 29512 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de dezembro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOVANI DOS SANTOS GONÇALVES, natural de Aracruz-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), operador de equipamentos, residente na Rua Giuseppe Testa, nº 646, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES e LORENA BENEVIDES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rio Guararema, nº 09, Bairro de Fátima, Aracruz-ES. 12736 2.: LUCIANO SANTOS MOREIRA, natural de São Mateus-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Américo Crivillin, 100, Jequitibá, Aracruz-ES e CRISTIANE COSTA PINTO, natural de Aracruz-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), operadora de loja, residente na Rua Américo Crivillin, 100, Jequitibá, Aracruz-ES. 12737 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 18 de dezembro de 2019 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA, natural de Diadema-SP, com 43 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Guaçui, nº 28, Bairro Nova Brasilia, Cariacica-ES e JOZIANI PEIXOTO BLUNCK, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Divorciada(o), manicure, residente na Rua Guaçuí, nº 28, Bairro Nova Brasilia, Cariacica-ES. 12644 2.: GLAUBER MIRANDA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua B, nº 19, Nova Brasília, Cariacica-ES e LORRAYNE GONÇALVES RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), assistente contábil, residente na Rua das Malvinas, nº 100, Itacibá, Cariacica-ES. 12645 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 18 de dezembro de 2019 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO DE SOUSA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Sebastião Inácio da Silva, nº 138, Santa Rita, Vila Velha-ES e THAINÁ RODRIGUES DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estagiaria, residente na Rua Sebastião Inácio da Silva, nº 138, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728289 2.: ADRIANO GONÇALVES MATOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Nilo Barcelar, Nº 298, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES e JAQUELINE PINHEIRO SILVA, natural de Porto Seguro-BA, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Nilo Barcelar, nº 298, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES. 232728290 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de dezembro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALMIR SILVA, natural de Rio do Prado-MG, com 59 anos de idade, Divorciado(a), lavrador, residente na Avenida Rio de Janeiro, nº 77, Areinha, Viana-ES e ELIANA ROCHA DAMASCENA SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 42 anos de idade, Viúva(o), cozinheira, residente na Avenida Rio de Janeiro, nº 77, Areinha, Viana-ES. 06770 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 18 de dezembro de 2019 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE DA SILVA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), oficial de manutenção, residente na Rua Luíza Ramos, nº 61, São Cristóvão, Vitória-ES e ANGELA HENRIQUE DE LIMA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Luíza Ramos, Nº 61, São Cristóvão, Vitória-ES. 23779 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de dezembro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _______________ CARTÓRIO DE ARAÇATIBA 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, natural de Caruaru-PE, nascido em 10 de dezembro de 1990, estado civil solteiro, profissão vendedor, residente na Rua Mirim, Nº29, Canaã em Viana-ES, filho de LINDINALVA DOS SANTOS NASCIMENTO & JEISIANE LEAL PAULINO, nacionalidade brasileira, natural de Vila Velha-ES, nascida em 21 de abril de 1995, estado civil solteira, profissão autônoma, residente na Rua Mirim, Nº29, Canaã em Viana-ES, filha de MACIEL PAULINO e MAGNOLIA LIMA LEAL PAULINO. Se alguém souber de algum impedimento, oponho-se na forma da Lei. Viana ES, 18 de dezembro de 2019 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã Oficial