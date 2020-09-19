Proclamas - 19/09/2020
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: GLEIDSON RAMOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), biólogo, residente na Rua Marcílio Dias, nº 334, Muquiçaba, Guarapari-ES e RAFAELA MEIRELES RAVANI, natural de João Neiva-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Avenida Camilo Gianordoli, nº 318, Muquiçaba, Guarapari-ES. 11918 2.: CARLOS ROBERTO CIPRIANO, natural de Guarapari-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Magalhães Pinto, nº 33, Santa Margarida, Guarapari-ES e LUCINEIDE SENA SILVA, natural de Santa Luzia-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Amazonas, nº 57, Coroado, Guarapari-ES. 11919 3.: WANDERSON LUIZ CORADELLO, natural de Anchieta-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Pérola, nº 11, Santa Mônica, Guarapari-ES e WEVERLINE NOBRE BAPTISTA, natural de Guarapari-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Pérola, nº 11, Santa Mônica, Guarapari-ES. 11920 4.: ALEXSANDRO FORTUNATO DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), motoboy, residente na Rua Topazio, S/n, Praia do Sol,, Guarapari-ES e RENATA DELLAPARTE SILVA, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Topazio, S/n, Praia do Sol,, Guarapari-ES. 11921 5.: RODRIGO DA MATTA AMBRÓSIO, natural de Manhuaçu-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), polícia penal, residente na Rua Saint Tropez, nº 463, Praia do Morro, Guarapari-ES e LARISSA TORRES CURVELLANO JEUNON, natural de Belo Horizonte-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), polícia penal, residente na Rua Saint Tropez, nº 463, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11922 6.: NICOLAS ALVES CARMINATI, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), projetista em eletricidade, residente na Rua Laura Loureiro das Neves, nº 92, Muquiçaba, Guarapari-ES e BIANCA NUNES DE JESUS, natural de Anchieta-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Laura Loureiro das Neves, nº 92 , Muquiçaba, Guarapari-ES. 11923 7.: WILLIAM CAVALCANTE BAPTISTA, natural de Brasília-DF, com 27 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua João Moraes, nº 565, Itapebussu, Guarapari-ES e AMANDA MESQUITA FERREIRA, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua João Moraes, nº 565, Itapebussu, Guarapari-ES. 11924 8.: GUTTIERY JULIÃO GONÇALVES, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua da Lagoa, S/nº., Meaípe, Guarapari-ES e DARA DE SOUZA CARVALHO, natural de Muniz Freire-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua da Lagoa, S/nº., Meaípe, Guarapari-ES. 11925 9.: WAGNER PEREIRA VARGES JUNIOR, natural de Anchieta-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Rua Elvis Presley, nº 117, Ipiranga, Guarapari-ES e SUZANY DE SOUZA RODRIGUES, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Elvis Presley, nº 117, Ipiranga, Guarapari-ES. 11926 10.: LEANDRO DE FREITAS MACHADO, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua K, S/nº., Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e BÁRBARA KÁSSIA GUALBERTO SOUZA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua K, S/nº., Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 11927 11.: WALLACE DE OLIVEIRA LYRIO JUNIOR, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Santo Amaro, nº 107, São José, Guarapari-ES e NATHIELE MARVILA EVANGELISTA, natural de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Santo Amaro, nº 107, São José, Guarapari-ES. 11928 12.: EZEQUIEL BELO CARMINATI, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Avenida Beira Mar, nº 260, Enseada Azul, Guarapari-ES e KAMILA ALMEIDA GOMES, natural de Alfredo Chaves-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Beira Mar, nº 260, Enseada Azul, Guarapari-ES. 11929 13.: FILLIPE FERREIRA SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Baixo Guandu, nº 13, Belo Horizonte, Guarapari-ES e ROBERTA LUIZA DE SOUZA, natural de Mutum-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Baixo Guandu, nº 13, Belo Horizonte, Guarapari-ES. 11930 14.: SEBASTIÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA, natural de Afonso Claudio-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Avenida Padre José de Anchieta, nº 215, Ipiranga, Guarapari-ES e MARIA APARECIDA VIEIRA PÊGO, natural de Anchieta-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Padre José de Anchieta, nº 215, Ipiranga, Guarapari-ES. 11931 15.: ROBERTO DE BARROS BEZERRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 57 anos de idade, divorciado(a), médico, residente na Ladeira São Benedito, nº 82, Centro, Guarapari-ES e MARIA INÊS GOMES VIANA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 55 anos de idade, divorciado(a), médica, residente na Ladeira São Benedito, nº 82, Centro, Guarapari-ES. 11932 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 18 de setembro de 2020 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDILSON OLIVEIRA DA SILVA, natural de Gongogi-BA, com 23 anos de idade, Solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Avenida Pau Brasil, nº 321, Centro da Serra, Serra-ES e JÉSSICA MAYARA DAMACENO DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Pau Brasil, nº 321, Centro da Serra, Serra-ES. 10350 2.: JULIO ALVES DOS SANTOS, natural de Santo Antônio do Jacinto-MG, com 38 anos de idade, Divorciado(a), assistente de logística, residente na Rua Alfenas, 01, Divinópolis, Serra-ES e ALDIONEIA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Divorciada(o), cozinheira, residente na Rua Alfenas, 01, Divinópolis, Serra-ES. 10351 3.: MANOEL COSTA MORAES, natural de Viana-ES, com 58 anos de idade, Solteiro(a), aposentado, residente na Rua Figueira, nº 08, Qd 28, Lt 08, Cidade Pomar, Serra-ES e LAURITA RAFAEL DE ASSIS, natural de São Mateus-ES, com 64 anos de idade, Viúva(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Figueira, nº 08, Qd 28, Lt 08, Cidade Pomar, Serra-ES. 10353 4.: PAULO JÚNIOR SIQUEIRA BELO, natural de Aimorés-MG, com 29 anos de idade, Solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Vasco Fernandes Coutinho, nº 29, Novo Porto Canoa, Serra-ES e ANANDA ROSA DE SOUSA MACHADO, natural de Aparecida-SP, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Vasco Fernandes Coutinho, nº 29, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 10354 5.: EDIVALDO DOMINGOS DA SILVA, natural de Guaíra-PR, com 43 anos de idade, Solteiro(a), pintor civil, residente na Avenida Brasília, S/n, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e CARMELINA AMORIM, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Brasília, S/n, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 10357 6.: MAXSUEL PEREIRA GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Américo Miranda, nº 133, São Marcos II, Serra-ES e SILDYANE INGRID QUIRINO MALTA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Américo Miranda, nº 133, São Marcos II, Serra-ES. 10360 7.: ÁTILA FARIA ROCHA, natural de Colatina-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), tecnico em informática, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, nº 18, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e MARÍLIA SANTOS CAVALCANTE, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Boa Vista I, nº 560, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10363 8.: NIVALDO ROQUE DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 54 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Bahia, nº 9, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e ORENÍVIA DO ROSARIO LIRIO, natural de Fundão-ES, com 71 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua Bahia, nº 9, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 10366 9.: WHELTON COSTA NUNES, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), estoquista IV, residente na Rua Quatorze, nº 86, Jardim Bela Vista, Serra-ES e SÔNIA MARIA SOARES BRUM, natural de Pancas-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Vitória, nº 11, São Marcos II, Serra-ES. 10367 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de setembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS DANIEL FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua dos Lobos, nº 07, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES e NÁDIA PRISCILA NERES RODRIGUES, natural de Santos-SP, com 37 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Rua dos Lobos, nº 07, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES. 30358 2.: GILMAR FIRMES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de contabilidade, residente na Avenida Coronel Manoel Nunes, nº 4, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e VERONICA GOMES PATRICIO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), propagandista vendedora, residente na Avenida Coronel Manoel Nunes, nº 4, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 30369 3.: EVERTON CONCEIÇÃO DOS SANTOS, natural de Camamu-BA, com 34 anos de idade, Solteiro(a), coletor, residente na Rua Vitória da Conquista, nº 15, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES e JAQUELINE SANTOS DE SOUZA, natural de Igrapiúna-BA, com 29 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Vitória da Conquista, nº 15, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES. 30468 4.: RONALDO LUIS CARLOS, natural de Itarana-ES, com 45 anos de idade, Solteiro(a), lanterneiro, residente na Rua Pedro Zangrandi, nº 810, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e VILMA PINHEIRO DE ARAÚJO, natural de Alcobaça-BA, com 47 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Rua Pedro Zangrandi, nº 810, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 30471 5.: JOÃO LUCAS TEIXEIRA MÁXIMO DE OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de padeiro, residente na Rua Meca, nº 10, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES e ESTER DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Meca, nº 10, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES. 30473 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de setembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS FELIX SANTOS CAMPOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), tecnico de refrigeração, residente na Rua Alvares de Azevedo nº 1082, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e SAMELA FABRI ALVARENGA, natural de Vitoria-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Liberdade nº 285, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 08462 2.: CARLOS FERNANDO PEREIRA, natural de São João de Meriti-RJ, com 42 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Alameda N, S/nº, Bloco 19, Apto 203, Jabaeté, Vila Velha-ES e SAYONARA CHRISTINA PONTES ROSA, natural de Anchieta-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Alameda N, S/nº, Bloco 19, Apto 203, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08471 3.: ENÉAS CEREJA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 57 anos de idade, solteiro(a), servildor público federal, residente na Avenida Odilon Redon, nº 35, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e MARIA HELENA DA SILVA, natural de Ipatinga-MG, com 41 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Avenida Odilon Redon, nº 35, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08472 4.: PAULO CESAR DA SILVA, natural de Baixo Guandu-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), balconista de farmácia, residente na Rua Olegário Mariano, nº 12, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e CREMILDA VIANA DE OLIVEIRA, natural de São Mateus-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Olegário Mariano, nº 13, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 08473 5.: GEISON GUILHERME DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Dr. Tancredo Neves, nº 92, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e TALITA ASSIS RODRIGUES BISPO, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Dr. Tancredo Neves, nº 92, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08474 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de setembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSIMAR SOARES DOS SANTOS, natural de Mascote-BA, com 33 anos de idade, Solteiro(a), atendente, residente na Rua Pedro Lima do Rosário, nº 23, Consolação, Vitória-ES e FRANCISMARA BENTO DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Pedro Lima do Rosário, nº 23, Consolação, Vitória-ES. 24144 2.: JOÃO MANUEL PEREIRA CECÍLIO, natural de Freguesia de Ílhavo (São Salvador) Portugal-ET, com 66 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua da República, nº 103,, Apt 1G, - Esgueira-Aveiro, -IG e ROMUALDO GOMES PEREIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 55 anos de idade, solteiro(a), alfaiate aposentado, residente na Rua Luiz Gomes Tavares, nº 420, Joana D'arc, Vitória-ES. 24148 3.: RAMON FRIGI RIGONI, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, nº 416, Aptº 202, Jardim da Penha, Vitória-ES e BRUNA FERRAÇO MARIANELLI, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, nº 416, Aptº 202, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24149 4.: RENATO MARANO RODRIGUES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua João da Silva Abreu, nº 69, Praia do Canto, Vitória-ES e KAMILLA KELLEN CARVALHO PIMENTEL, natural de Iúna-ES, com 34 anos de idade, viúvo(a), médica, residente na Rua João da Silva Abreu, nº 69, Praia do Canto, Vitória-ES. 24150 5.: RAYNAN ADVERCI LEAL, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Administrador, residente na Rua José Anchieta Fontana, nº 491, Jardim Camburi, Vitória-ES e BETÂNIA CAMARGO SANTANA, natural de Ecoporanga-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua José Anchieta Fontana, nº 491, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24154 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de setembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERIVELTON VIANA, natural de Muniz Freire-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Bom Sucesso, Zona Rural, Iúna-ES e EVELYN VITÓRIA LIMA SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Bom Sucesso, Zona Rural, Iúna-ES. 08668 2.: RONEI DA SILVA FREITAS, natural de Iúna-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Francisco Augusto de Castro, Número 252, Bairro Quilombo, Iúna-ES e RAIANE CASSIANO DE SOUZA, natural de Guaçui-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Francisco Augusto de Castro, Número 252, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08669 3.: JOIPEPERSON MEDEIROS BOREL, natural de Iúna-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), produtor rural, residente na Córrego Pouso Alto, Distrito de Pequiá, Iúna-ES e DAIANE MIRANDA BRITES, natural de Ibatiba-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), produtora rural, residente na Córrego Pouso Alto, Distrito de Pequiá, Iúna-ES. 08670 4.: MARCOS DE SOUZA SILVA, natural de Iúna-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), gerente de vendas, residente na Rua Herman Antonio da Silveira, Número 200, Bairro Quilombo, Iúna-ES e TALIA SANGI DA SILVA, natural de Ibatiba-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), trabalhadora rural, residente na Avenida Amintas Osorio Matos, Número 999, Bairro Niterói, Iúna-ES. 08671 5.: DENIS ALMEIDA GOULARTE, natural de Iúna-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na na Avenida Ademar Vieira da Cunha, Número 746, Bairro Vila Nova, Iúna-ES e STELLA MARIS DA SILVA OCTAVIO, natural de Teresópolis-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua César Miranda Mansur, Número 111, Apartamento 104, Bairro Alfa Sul, Manhuaçu-MG. 08672 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 18 de setembro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE COSTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar fiscal em contabilidade, residente na Rua Maria Amélia Curcio Xavier, nº 10, Casa 2, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LORRAINE JULIÃO MULIN, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Maria Amélia Curcio Xavier, nº 34, Casa 2, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04386 2.: HELENO LUIS LEAL GERMANO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Amélio Ronquetti, nº 2, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES e NATHANY LOPES CAMPOS, natural de Muqui-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua José Paineiras, S/n, Marbrasa, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04393 3.: LEONARDO LUIZ SOARES DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 43 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Helena Maria Altoé Mussi, nº 35, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim-ES e FABIANE DE CARVALHO KISTER, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua Helena Maria Altoé Mussi, nº 35, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04409 4.: CENILDO MARTINS CORDEIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), assitente social, residente na Rua Doutor José de Medeiros Corrêa, nº 50, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARCELI VIEIRA NASCIMENTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua Joelson Athayde Coelho, nº 21, Alto Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04412 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 18 de setembro de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: TYSON CLAUDIANO DE ALBUQUERQUE, natural de Arapiraca-AL, com 28 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Ibiraçu, nº 154, Itacibá, Cariacica-ES e JANAÍNA DO NASCIMENTO MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ibiraçu, nº 154, Itacibá, Cariacica-ES. 13134 2.: FELIPE ROSA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), estoquista, residente na Rua Francisco Ferreira da Silva, nº 5, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e ANA PAULA DE OLIVEIRA VIANA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Francisco Ferreira da Silva, nº 5, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 13135 3.: JOÃO CARLOS CASAGRANDE, natural de Alfredo Chaves-ES, com 51 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Inácio Gobbi, nº 01, Campo Verde, Cariacica-ES e DALVA RAMILO ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de limpeza, residente na Rua Inácio Gobbi, nº 01, Campo Verde, Cariacica-ES. 13136 4.: ALAN DÔUGLAS DOS SANTOS ROCHA, natural de Itapetinga-BA, com 26 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Sessenta e Dois, nº 88, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e JENNIFER SEIDEL DE SOUZA, natural de Diadema-SP, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Sessenta e Dois, nº 88, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13137 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 18 de setembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS PLAUDIO VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 4625, São José, Vitória-ES e RAYANE CASOTTE SENA TEIXEIRA, natural de Cariacica-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 4625, São José, Vitória-ES. 17116 2.: LEANDRO DE MELO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua da Manilha, nº 141, Nova Palestina, Vitória-ES e TATIANE JORGE LUCINDO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), domestica, residente na Rua da Manilha, nº 141, Nova Palestina, Vitória-ES. 17117 3.: BRUNO FRITZ FREITAS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), Fotógrafo, residente na Rodovia Serafim Derenze, nº 765, Santo Antônio, Vitória-ES e ARIÁDINE PAIVA FENANDES DE FARIA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rodovia Serafim Derenze, nº 765, Santo Antônio, Vitória-ES. 17118 4.: ANTONIO SÉRGIO RUFINO DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), Carpinteiro, residente na Rua América do Sul, nº 39, Resistência, Vitória-ES e OLIVIA CLAUDIA BANDEIRA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de escritório, residente na Rua América do Sul, nº 39, Resistência, Vitória-ES. 17119 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de setembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSEMAR SANTOS PEREIRA SILVA FILHO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro civil, residente na Rua Silvino Grecco, nº 340, APTO 402, Jardim Camburi, Vitória-ES e REBÉCA RAMOS PEREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Engenheira civil, residente na Rua Silvino Grecco, nº 340, APTO 402, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23951 2.: OSNI ANTONIO STEIN JÚNIOR, natural de Sorocaba-SP, com 31 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Florêncio Baptista, nº 100, Jardim Camburi, Vitória-ES e LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA, natural de São Paulo-SP, com 31 anos de idade, solteiro(a), terapeuta ocupacional, residente na Rua Hamilton Almeida Guimarães, nº 175, Morada de Camburi, Vitória-ES. 23991 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de setembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE COMARCA DA CAPITAL (SUCURSAL) Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO PAULINO ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Jardel Jércolis Filho, nº 09, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e AMANDA CRISTINA SOARES, natural de Aimorés-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Jardel Jércolis Filho, nº 09, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 07729 2.: GABRIEL PEREIRA MACHADO, natural de Colatina-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida da Praia, nº 1644, Aptº 1204, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e CAMILA JUNQUEIRA MIEIZ, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente contábil, residente na Avenida da Praia, nº 1644, Aptº 1204, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07735 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de setembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro e Tabeliã de Notas _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR, natural de Mascote-BA, com 30 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Maria Zuleika de Siqueira Pádua, S/nº, Ribeira, Viana-ES e ADRIANA SANTOS ARAÚJO, natural de Nova Viçosa-BA, com 27 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Maria Zuleika de Siqueira Pádua, S/nº, Ribeira, Viana-ES. 07044 2.: JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), assistente de vendas institucionais, residente na Rua São Pedro, nº 57, Nova Bethania, Viana-ES e LIZANE SOARES DOMINGOS, natural de Aimorés-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Pedro, nº 57, Nova Bethania, Viana-ES. 07045 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 18 de setembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: CHRISTIAN RODRIGUES GONDIN SILVA, natural de Pitangui-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), micro empreendedor, residente na Rua Vereador José Luiz Ripardo, 164, Santa Luzia, João Neiva-ES e BRUNA DE SOUZA FELIPE, natural de Governador Valadares-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), micro empresária, residente na Rua Vereador José Luiz Ripardo, 164, Santa Luzia, João Neiva-ES. 03049 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 18 de setembro de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi