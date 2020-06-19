Proclamas - 19/06/20
Proclamas
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: DYENISON FALCÃO FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), funcionário público estadual, residente na Rua Henrique Neto, nº 39, Itanguá, Cariacica-ES e EVA ROSA DE CASTRO, natural de Janaúba-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), camareira, residente na Rua Henrique Neto, nº 39, Itanguá, Cariacica-ES. 26903 2.: FERNANDO RODRIGUES CARDOSO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Operador de máquinas de construção civil e mineraç, residente na Rua Costa Brandão,nº801, Rosa da Penha, Cariacica-ES e ESTÉR DOS SANTOS CERQUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Vitória Gaburro Baptista,nº27, Vila Nova, Cariacica-ES. 26904 3.: IVAIR ALVES CAMILO, natural de Alvarenga-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), analista nível técnico, residente na Rua K, nº 158, Jardim de Alah, Cariacica-ES e JOZIÁRA SANTOS CABRAL, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), telefonista, residente na Rua K, nº 158, Jardim de Alah, Cariacica-ES. 26905 4.: ROBERTO CRISTOFER SALADINO, natural de Itália-ET, com 28 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua São Pedro, Nº17, 2º Andar, Santa Cecília, Cariacica-ES e GLEICIANI GASTALDI DIAS, natural de Pancas-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Professor de geografia no ensino médio, residente na Rua São Pedro,nº°17. 2º Andar,, Santa Cecília, Cariacica-ES. 26906 5.: EDSON DE ANDRADE, natural de Carapicuíba-SP, com 38 anos de idade, divorciado(a), Conferente, residente na Rua Alfredo Borges, nº 277, Boa Sorte, Cariacica-ES e CLAUDIA ABREU DE PAULA BERTULANE, natural de Barra de São Francisco-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), Secretário, residente na Rua Alfredo Borges, nº 277, Boa Sorte, Cariacica-ES. 26907 6.: VINÍCIUS PEREIRA DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Telefônica, nº 159, Santo André, Cariacica-ES e TATIANE MOTTA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Telefônica, nº 159, Santo André, Cariacica-ES. 26908 7.: MANOEL APOLONIO NETTO, natural de Ji-Paraná-RO, com 44 anos de idade, divorciado(a), Pedreiro, residente na Rua Itaguaçu, S/Nº, Bandeirantes, Cariacica-ES e ELIZABETE SIMÕES DE CARVALHO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Itaguaçu, S/Nº, Bandeirantes, Cariacica-ES. 26909 8.: DIOGO DO NASCIMENTO COSER, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de obras, residente na Avenida Elói da Penha, nº 116, Padre Gabriel, Cariacica-ES e LARISSA SILVA DA PENHA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Outras, residente na Avenida Elói da Penha, nº 116, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 26910 9.: RAUFY FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, natural de Virgolândia-MG, com 29 anos de idade, divorciado(a), Operador de vt de exibição em televisão, residente na Rua Emílio Ferreira da Silva, nº 459/04, Andorinhas, Vitória-ES e JÉSSICA VEÔNICA PANDOLFI FÁVARO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Supervisor de atendimento ao cliente, residente na Rua Dom Pedro II, nº 05, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES. 26911 10.: HELCIO DE SOUZA, natural de Pancas-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), micro empreendedor, residente na Rua J, S/n, Lt 06, Qd 10, Valparaiso, Cariacica-ES e NATILDES ALVES DA SILVA, natural de Alecrim-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), Cobrador externo, residente na Rua J, S/n, Lt 06, Qd 10, Valparaiso, Cariacica-ES. 26912 11.: ADEMIR CALAVORT JACOBSEN, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), líder de armazenagem, residente na Avenida Rio Eldorado, Lt 08, Qd. 54, Nova Bethânia, Viana-ES e ELIANE CRISTINA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Francisco Sá Rodrigues, nº 38, Bela Aurora, Cariacica-ES. 26913 12.: KASSIO PINTO MEDINA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), subgerente, residente na Rua Josefino Simões, nº 08, Alto Lage, Cariacica-ES e SABRINA SOUSA POMAROLI, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Josefino Simões, nº 08, Alto Lage, Cariacica-ES. 26914 13.: LUIZ HENRIQUE STINGHEL GALVÃO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Oito Irmãos, nº 03, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e JHENIFFER CRISTINA FREITAS BOLSONI, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Oito Irmãos, nº 03, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 26915 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 18 de junho de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO TRINDADE DE MIRANDA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Professor Augusto Ruschi, nº 285, Aptº 103, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MICHELLY TEREZINHA ALBUQUERQUE, natural de Ilha Solteira-SP, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Professor Augusto Ruschi, nº 285, Aptº 103, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07583 2.: LUIZ ANTONIO SARMENTO NOVAIS, natural de Belo Horizonte-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Luiz Fernando Reis, nº 585, Ed. Nelson Pretti, Aptº 104, Praia da Costa, Vila Velha-ES e PRISCILLA PATROCÍNIO FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Santo Antônio, nº 111, Caixa 4, BLoco A, Planalto Serrano, Serra-ES. 07598 3.: FÁBIO JOSÉ BRAIDO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), operador de máquinas, residente na Avenida América, S/nº, Aptº 201, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e KARINE MARCELA FARIAS DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Avenida América, S/nº, Aptº 201, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 07604 4.: ANDREY ALEXANDRE DE SOUZA BASILIO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor, residente na Rodovia do Sol, nº 1980, Apt. 1805, Ed. Reserva Itaparica, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e STEFANI MILENA VILBERT, natural de Igrejinha-RS, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Sergipe, nº 4, Casa B, Centro, Vila Velha-ES. 18261 5.: JOSÉ ANTONIO SBARDELOTTI, natural de Vila Velha-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Maria de Oliveira Maresguia, nº 30, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ROSILENE GRUND ROCHA, natural de Duque de Caixias-RJ, com 50 anos de idade, divorciado(a), decoradora, residente na Rua Maria de Oliveira, Maresguia, nº 30, Itaparica, Vila Velha-ES. 18262 6.: LUCAS CIBIEN DE OLIVEIRA, natural de São Paulo-SP, com 32 anos de idade, solteiro(a), designer gráfico, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 40, Jaburuna, Vila Velha-ES e EMILY PEREIRA DE MELO, natural de São Paulo-SP, com 29 anos de idade, divorciado(a), cabelereira, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 40, Jaburuna, Vila Velha-ES. 18265 7.: ALEXSANDRO FERREIRA DA CRUZ, natural de Jaboatão-PE, com 37 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Mestre Gomes, nº 484, Glória, Vila Velha-ES e ALESSANDRA CHRISTINA ARAUJO COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), cuidadora de idosos, residente na Rua Mestre Gomes, nº 484, Glória, Vila Velha-ES. 18266 8.: ANDRÉ ANDERSON RAMOS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Rua Milton Caldeira, nº 515, Itapuã, Vila Velha-ES e BRUNELLA VASCONCELLOS ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Milton Caldeira, nº 515, Apartamento 701, Itapuã, Vila Velha-ES. 18268 9.: LUAN LEDSON CRUZ DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Moema, nº 267, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e REBECA DÁLETE FREITAS SILVA, natural de Peçanha-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, 1186, Glória, Vila Velha-ES. 18269 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de junho de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MURILO HENRIQUE COSTA DE JESUS DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), ajudante geral, residente na Rua José Luiz da Rocha, 544, Camará, Carapina, Serra-ES e ANA CAROLINA GOMES SANTOS, natural de Caraí-MG, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua José Luiz da Rocha, 544, Camará, Carapina, Serra-ES. 30067 2.: CLAUDIO MIRANDA SOUZA, natural de Caraí-MG, com 31 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Porto Seguro, nº 837, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e PATRÍCIA DOS SANTOS UHLIG, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), babá, residente na Avenida Porto Seguro, nº 837, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 30069 3.: CAIO DIAS LUCIANO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), técnico em materiais, residente na Rua Dom Pedro II, nº 312, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e RAFAELA VALENTIM GONÇALVES DIAS, natural de Sorocaba-SP, com 27 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Dom Pedro II, nº 312, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30078 4.: PETERSON BARROS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Euclides da Cunha, nº 45, Nova Zelândia, Carapina, Serra-ES e CRISLAINE SANTOS FREIRE, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Euclides da Cunha, nº 45, Nova Zelândia, Carapina, Serra-ES. 30081 5.: ELBER BATISTA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Rua Ciprestes,04, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e NATHALIA SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua dos Jacarandás, 14, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30082 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de junho de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: VITOR DA SILVA GOMES, natural de Itamaraju-BA, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Oiti, nº 16, Cidade Pomar, Serra-ES e LILIANE OLIVEIRA SOUTO, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Oiti, nº 16, Cidade Pomar, Serra-ES. 10122 2.: CLAUDEMAR FELIX ALVES, natural de Conceição da Barra-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Ecoporanga, nº 148, Vista da Serra I, Serra-ES e LUCIENI DE ALMEIDA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Rua Ecoporanga, nº 148, Vista da Serra I, Serra-ES. 10125 3.: JONATHAN HENRIQUE ROSA DE JESUS, natural de Carinhanha-BA, com 25 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Colatina, nº 44, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e SARA BONFANTI DA SILVA, natural de Mimoso do Sul-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Colatina, nº 44, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10126 4.: MARCOS VINÍCIUS MACHADO SANTOS, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Camburi, nº 641, Maria Niobe, Serra-ES e JÉSSICA DA SILVA SANTOS, natural de Pinheiros-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Camburi, nº 641, Maria Niobe, Serra-ES. 10145 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de junho de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: FRANCISCO RISALDO DE SOUSA, natural de Cariús-CE, com 62 anos de idade, viúvo(a), Porteiro, residente na Avenida Espírito Santo, nº 04, Marcílio de Noronha, Viana-ES e MARIA DO CARMO DE SOUZA, natural de Jucás-CE, com 60 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Espírito Santo, nº 04, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06912 2.: PEDRO ANDRADE DA FONSECA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida Amazonas, nº 15, Arlindo Villaschi, Viana-ES e DANIELLE CONCEIÇÃO CORREIA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), domestica, residente na Avenida Amazonas, nº 15, Arlindo Villaschi, Viana-ES. 06922 3.: FABIO DE SOUSA NEVES, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), portuário, residente na Rua Rodrigues Neto, nº 15, Universal, Viana-ES e EMANUELA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Rodrigues Neto, nº 15, Universal, Viana-ES. 06925 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 18 de junho de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOMÍCIO DA SILVA FRAGA, natural de Ubá-MG, com 47 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua 1, nº 160, Bairro Antonio Ferreira Borges, Cariacica-ES e ANA DA PENHA SILVEIRA BATISTA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, Solteira(o), pedagoga, residente na Rua Jesus de Naraze, nº 1494, Bairro Porto Novo, Cariacica-ES. 12896 2.: ANTONIO MARCOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, Divorciado(a), vendedor, residente na Rua Nova São Vicente, nº 475, Porto de Santana, Cariacica-ES e MARLENE GOMES, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de limpeza, residente na Rua Santa Joana, nº 35, Aparecida, Cariacica-ES. 12897 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 18 de junho de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIS EDUARDO ESPERANDIO, natural de Colatina-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Arthur Czartoryski, nº 132, Jardim da Penha, Vitória-ES e REBECA BITTENCOURT DE ARAÚJO, natural de Belo Horizonte-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), dentista, residente na Rua Dukla de Aguiar, nº 69, Praia do Suá, Vitória-ES. 23783 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de junho de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE CASSILHAS DIAS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), oceanógrafo, residente na Rua Bom Fim, N° 395, Itaoca, Itapemirim-ES e AMANDA SOARES DOS SANTOS, natural de Joao Monlevade-MG, com 25 anos de idade, Solteira(o), engenheira de pesca, residente na Rua Bom Fim, N° 395, Itaoca, Itapemirim-ES. 01432 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 18 de junho de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELDER WILLIAMS PORTO GOMES, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Porteiro, residente na Rua Amadeus Muniz Corrêa, nº 121, Ilha das Caieiras, Vitória-ES e ELIZÂNGELA DO ROSARIO BORGES, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Amadeus Muniz Corrêa, nº 121, Ilha das Caieiras, Vitória-ES. 17007 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de junho de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial