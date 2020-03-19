Proclamas - 19/03/20
Proclamas
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERIVELTON PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Avenida Pedro Alvares Cabral, N° 373, Interlagos, Linhares-ES e ELISANGELA DA SILVA BARBOSA, natural de Montanha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Avenida Pedro Alvares Cabral, N° 373, Interlagos, Linhares-ES. 10087 2.: PABLO ALVES PAULO DUTRA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Avenida do Testa, Qd 44, Casa 08, Nova Esperança, Linhares-ES e LESLIANE FRANCIELE VERLINDO DOS SANTOS, natural de Iguatemi-MS, com 26 anos de idade, divorciado(a), massoterapeuta, residente na 626 Becontree Avenue, Dagenham, Londres-ET. 10089 3.: BRUNO FREITAS BALTAZAR, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), tecnico de automação, residente na Avenida Governador Santos Neves, nº 824, Centro, Linhares-ES e BRUNA QUIUQUI, natural de Sâo Gabriel da Palha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Avenida Governador Santos Neves, nº 824, Ap 301, Centro, Linhares-ES. 10090 4.: ADÔNISON SOARES SANT'ANNA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Felipe Camarão, nº 1297, Interlagos, Linhares-ES e GRAZIELI DOS SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Colatina-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Felipe Camarão, nº 1297, Interlagos, Linhares-ES. 10091 5.: FILIPE FRANKLIN VACILESKI, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logistica, residente na Rua Nicola Biancardi, nº 124, Quadra 173/15A, Shell, Linhares-ES e JESSICA BARBOSA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Nicola Biancardi, nº 124, Quadra 173/15A, Shell, Linhares-ES. 10092 6.: REIVESON ANDRADE PEREIRA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Presidente Castelo Branco, nº 631, Juparanã, Linhares-ES e JOSINETE DOS SANTOS, natural de Maceió-AL, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Presidente Castelo Branco, nº 631, Juparanã, Linhares-ES. 10093 7.: ODAIR JOSÉ RAIMUNDO DO ROSARIO, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), rasteleiro, residente na Avenida Contorno, nº 11, Shell, Linhares-ES e MARIA APARECIDA LOUREIRO, natural de Santa Teresa-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), domestica, residente na Avenida Contorno, nº 11, Shell, Linhares-ES. 10094 8.: SIDNEI PAULO DA CUNHA, natural de Boa Esperança-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), rural, residente na Rua Dorcino Antônio de Paiva, nº 811, Santa Cruz, Linhares-ES e VANUSA ALMEIDA FRANCISCO, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública, residente na Rua Dorcino Antônio de Paiva, nº 811, Santa Cruz, Linhares-ES. 10095 9.: VANDERLEI RIBEIRO ALVES, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 1479, Interlagos, Linhares-ES e TATIANE CONCEIÇÃO DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 1479, Interlagos, Linhares-ES. 10096 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 18 de março de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: FREDERICO PEREIRA DA SILVA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 30 anos de idade, Divorciado(a), Pintor de casas, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, nº 675, Bonfim, Vitória-ES e MAYARA BEZERRA SALES, natural de Vitoria-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), empregada doméstica, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, nº 675, Bonfim, Vitória-ES. 23933 2.: MARCELLO FREICHO PRUCOLI, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), administrador, residente na Rua Desembargador Josias Soares, nº 86/1106, Barro Vermelho,, Vitória-ES e DENISE LOURENÇO FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, Divorciada(o), assistente social, residente na Rua Desembargador Josias Soares, nº 86/1106, Barro Vermelho, Vitória-ES. 23936 3.: VINÍCIUS GARCIA MARÇAL, natural de Caratinga-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Procurador Antônio Benedicto Amancio Pereira, Nº163/601 , Enseada do Suá, Vitória-ES e JULIA ALMENARA RIBEIRO VIEIRA, natural de VITÓRIA-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Constante Sodré, nº 1190/601, Praia do Canto, Vitória-ES. 23939 4.: FABRICIO DO ESPIRITO SANTO SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo III, residente na Escadaria Antônio Rodrigues Bermudes, S/n, Bonfim, Vitória-ES e PRISCILA BEZERRA MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de vendas, residente na Avenida Manoel Marques, nº 403, São Cristóvão, Vitória-ES. 23940 5.: WAGNER JOSÉ INACIO JÚNIOR, natural de Castelo-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), designer gráfico, residente na Avenida Alfredo Alcure, nº 95/903, Jardim Camburi, Vitória-ES e RÊNIA LOPES BIAZATI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Alfredo Alcure, nº 95/903, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23942 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de março de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL DIONISIO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), promotor de venda, residente na Recluso na Penitencária Estadual - PEVV - III, Xuri, Vila Velha-ES e GLECIA DA SILVA GUIMARÃES, natural de Belmonte-BA, com 31 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Rua Venezuela, nº 69, Jardim América, Cariacica-ES. 08240 2.: FILIPE DE CARVALHO LYRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), gari coletor, residente na Avenida Presidente João Goulart, nº 87, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e EDICÁSSIA SOUZA DE ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Presidente João Goulart, nº 87, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08242 3.: ADEILSON SANTOS LIMA, natural de Itabuna-BA, com 21 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Avenida Ouro Preto, nº 288, Barramares, Vila Velha-ES e ROSILENE FERNANDES RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Ouro Preto, nº 288, Barramares, Vila Velha-ES. 08243 4.: LÚCIO DE SOUZA BARBOSA, natural de Boa Esperança-ES, com 34 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Dr. Orlando de Carvalho, nº 13, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e SUÉLEN REGINA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), segurança, residente na Rua Dr. Orlando de Carvalho, nº 13, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08244 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de março de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO AMARAL LACERDA, natural de Belo Horizonte-MG, com 33 anos de idade, Solteiro(a), Tecnico em manutenção de dispositivos móveis, residente na Avenida Guarapari, nº 1054, Valparaíso, Carapina, Serra-ES e ROMÃ CALDANA RODRIGUES, natural de São Paulo-SP, com 33 anos de idade, Solteira(o), secretária, residente na Avenida Guarapari, nº 1054, Valparaíso, Carapina, Serra-ES. 29862 2.: ISMAEL CARLOS DE ALMEIDA, natural de Baixo Guandu-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Dom Pedro II, 354, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e GELIANI MARTINS PEREIRA, natural de Nova Venécia-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), assistente administrativo, residente na Rua Dom Pedro II, 354, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29866 3.: RODRIGO XAVIER DA SILVA, natural de Surubim-PE, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Beco Aracajú, 10, Central Carapina, Carapina, Serra-ES e MARIA CLARA PEREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Beco Aracajú, 10, Central Carapina, Carapina, Serra-ES. 29867 4.: FRANCK DE ARAUJO SOARES, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 23 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de obra, residente na Rua C, nº 108, Planície da Serra, Carapina, Serra-ES e BRUNA ALVES PEREIRA CARDOSO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua C, nº 108, Planície da Serra, Carapina, Serra-ES. 29868 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de março de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: IVANILDO DA HORA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Guilherme Bassini, nº 422, São Pedro, Vitória-ES e LUCIENE OLIMPIA DA SILVA, natural de Galiléia-MG, com 47 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Guilherme Bassini, nº 422, São Pedro, Vitória-ES. 16970 2.: RICARDO LIRIO FRANCISCO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), redificador, residente na Rua José Ramos Costa Filho, nº 154, Santo Antônio, Vitória-ES e JIANE MARIANO DA SILVA LIRIO, natural de Boa Esperança-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Rua José Ramos Costa Filho, nº 154, Santo Antônio, Vitória-ES. 16971 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de março de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GERCI CANDIDO DA SILVEIRA, natural de Ibatiba-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Odneir de Freitas Castro, sem Número, Centro,, Iúna-ES e MARIA SÔNIA DA COSTA, natural de Irupi-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), lavradeira, residente na Rua Odneir de Freitas Castro, sem Número, Centro,, Iúna-ES. 08581 2.: THIAGO MOTTA ALVES, natural de Iúna-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de minas, residente na Avenida Amyntas Osorio de Matos, Número 1174, Apartamento 103, Bairro Niterói, Iúna-ES e YASMIM DELL SANTO GATTI, natural de Colatina-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Amyntas Osorio de Matos, Número 1174, Apartamento 103, Bairro Niterói, Iúna-ES. 08582 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 18 de março de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS DE JESUS SILVA, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), office boy, residente na Rua Oriente Médio, nº 07, Morobá, Aracruz-ES e BARBARA DOS SANTOS BLANK, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Avenida Morobá, S/nº, Morobá, Aracruz-ES. 12819 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 18 de março de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIANO ANTÔNIO FERREIRA, natural de Itueta-MG, com 44 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Flor de Laranjeira, s/nº , Porto Belo I, Cariacica-ES e ALESSANDRA DA SILVA DIAS, natural de Mutum-MG, com 42 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Flor de Laranjeira, s/nº , Porto Belo I, Cariacica-ES. 12806 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 18 de março de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISAIAS MARTINS, natural de Mantenópolis-ES, com 50 anos de idade, Solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Nova Era, nº 03, Nova Carapina I, Serra-ES e LUCIANA EDUARDO BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), ajudante de cozinha, residente na Rua Nova Era, nº 03, Nova Carapina I, Serra-ES. 10011 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de março de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS CARLESSO SOUSA, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), industriario, residente na Rua Antonio Pandolfi, 36, Distrito de Guaraná, Aracruz-ES e MARTA RIBEIRO ALVES, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua 1º de Maio, 19, Bairro Cristal, João Neiva-ES. 03025 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 18 de março de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi