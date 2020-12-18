Proclamas - 18/12/2020
_____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ABRAÃO EMANUEL DE SOUZA GAGNO JÚNIOR, natural de Pinheiros-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Xavantes, nº 16, Lagoa do Meio, Linhares-ES e JULIANA GARCIA ZANOTTI, natural de Santa Tereza-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Xavantes, nº 16, Lagoa do Meio, Linhares-ES. 10612 2.: BRUNO CUZIOL FREGONA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Presidente Vargas, nº 372, Shell, Linhares-ES e JAILMA RAMOS DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Presidente Vargas, nº 372, Shell, Linhares-ES. 10613 3.: EMANUEL PHILIP RODRIGUES SANTOS, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Presidente Jânio Quadros, nº 447, Novo Horizonte, Linhares-ES e EMANUELLY MOTA DONATO, natural de Colatina-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Contorno, nº 16, Shell, Linhares-ES. 10614 4.: THIAGO LEITE GUASTI, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Vista Alegre Leste, nº 564, Centro, Sooretama-ES e CAMILA CARDOSO BASSI, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Fundão, nº 53, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10615 5.: PAULO ADNET COUTINHO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 57 anos de idade, divorciado(a), engenheiro agrônomo, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, nº 2785, Interlagos, Linhares-ES e MARCIELENE GUIDOLINI MARQUES, natural de Linhares-ES, com 51 anos de idade, viúvo(a), arquiteta, residente na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, nº 940, Interlagos, Linhares-ES. 10616 6.: IVAN DE OLIVEIRA MEIRELES, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Nelson Amorin, nº 103, Novo Horizonte, Linhares-ES e RAFAELLA APARECIDA ALVES ROCHA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Nelson Amorin, nº 103, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10617 7.: ECLEZIO DO NASCIMENTO, natural de Colatina-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), ajudante de expedição, residente na Avenida Castro Alves, nº 397, Interlagos, Linhares-ES e NATIELE NASCIMENTO RIBEIRO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), dona do lar, residente na Avenida Castro Alves, nº 397, Interlagos, Linhares-ES. 10618 8.: JONATHAN GONÇALVES PULQUERIO, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Montador de moveis, residente na Avenida Conceição da Barra, nº 12, Araçá, Linhares-ES e RAMONI FAUSTINO DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Conceição da Barra, nº 12, Araçá, Linhares-ES. 10619 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 17 de dezembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAPHAEL CYRILO DO NASCIMENTO, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), mecânico de refrigeração, residente na Rua Itaipú, nº 183, Vila Nova de Colares, Serra-ES e INGRID FRANCIELLY DA ROCHA ANDRADE, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Itaipú, nº 183, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 30931 2.: DANILO FIANCO, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), empresário, residente na Rua Marataízes, nº 250, Bloco 6, Ap.204, Valparaíso, Serra-ES e POLIANE THAÍS DE OLIVEIRA CAMPOS, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), advogada, residente na Rua Marataízes, nº 250, Bloco 6, Ap.204, Valparaíso, Serra-ES. 30933 3.: ADEMILSON DIAS PORTO, natural de Rio do Prado-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), montador de andaime, residente na Avenida Gentila Frinhani Pereira, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES e LARA LIMA RODRIGUES, natural de Palmópolis-MG, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Flaviano Gomes Ferreira, Distrito de Dois de Abril, Palmópolis-MG. 30935 4.: VINICIUS PEREIRA LAGE SALVINO, natural de Belo Horizonte-MG, com 27 anos de idade, Solteiro(a), montador de móveis, residente na Rua da Castanheira, S/n, Cantinho do Céu, Serra-ES e YARA DOS SANTOS COSTA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), operadora comercial, residente na Rua da Castanheira, S/n, Cantinho do Céu, Serra-ES. 30940 5.: CARLOS FERNANDO ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 55 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Onze, nº 13, Maringá, Serra-ES e ANIZIA EUGÊNIA SILVA TEIXEIRA, natural de Aimorés-MG, com 55 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua Onze, nº 13, Maringá, Serra-ES. 30942 6.: MATHEUS DE ABREU BERGAMI, natural de RESENDE-RJ, com 22 anos de idade, Solteiro(a), empreendedor, residente na Rua Minas Gerais, nº 166, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e BIANCA FAVORETTI CUNHA, natural de Santa Teresa-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), enfermeira, residente na Rua Minas Gerais, nº 166, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 30943 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 17 de dezembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO CARLOS SOUZA ROCHA, natural de Ibirapuã-BA, com 40 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Avenida França, 270, Jabaeté, Vila Velha-ES e MARIA DA PENHA NASCIMENTO DA SILVA, natural de Nova Viçosa-BA, com 49 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida França, 270, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08646 2.: LEONARDO NORONHA PIRES CHAVES, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), agente de apoio, residente na Avenida Doutor Tancredo Neves, nº 90, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e VANESSA DA PENHA BARBOSA, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Doutor Tancredo Neves, nº 90, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08647 3.: JOSÉ EDSON DA SILVA, natural de Palmares-PE, com 33 anos de idade, Solteiro(a), Carpinteiro, residente na Rua Manoel Pedro Rodriguez, N°33, Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e LUCILÂNIA FERREIRA DA SILVA, natural de Feira Nova-AL, com 33 anos de idade, Solteira(o), Outras, residente na Rua Manoel Pedro Rodriguez, N°33, Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08648 4.: RAMON SUBTIL, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), técnico em edificações, residente na Rua Olavo Bilac, N° 20, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e TAYNÁ BINOW FELIX, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), técnica em edificações, residente na Rua Olavo Bilac, N° 20, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 08649 5.: ÁTILA ALVES VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Avenida França, S/nº, Apto 401, Jabaeté, Vila Velha-ES e ADRIANA VIEIRA CAMPOS, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), operadora de telemarketing, residente na Avenida França, S/nº, Apto 401, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08650 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de dezembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ANTONIO NAITES JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua das Anêmonas, nº S/nº, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e EMANUELA MASCARENHAS ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), educadora física, residente na Rua das Anêmonas, nº S/nº, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 13366 2.: RAFAEL CORREIA DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua da Vitória, S/nº, Alice Coutinho, Cariacica-ES e MARIA CLARA GOMES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua da Vitória, S/nº, Alice Coutinho, Cariacica-ES. 13367 3.: GEOVANI SILVA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), carregador, residente na Rua Quarenta e Seis, nº 158, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e MARIA DE LIMA FERREIRA, natural de Cariacica-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Quarenta e Seis, nº 158, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 13368 4.: ERIC ROBERT MOREIRA SALES, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua José Regathiere, nº 27, Graúna, Cariacica-ES e SARA RODRIGUES DA TRINDADE, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua José Regathiere, nº 27, Graúna, Cariacica-ES. 13370 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 17 de dezembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADRIANO TEIXEIRA GUIMARÃES, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), segurança, residente na Rua Marataízes, nº 44, Marcílio de Noronha, Viana-ES e SINÉIA KAMKE, natural de Itueta-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), atendente, residente na Rua Marataízes, nº 44, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07154 2.: EVERTON KALKE, natural de Afonso Cláudio-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), Coordenador administrativo, residente na Avenida Waldemiro Nitz, N° 285, Serra Pelada, Afonso Cláudio-ES e CINTIA BARBOSA JACOBSEM, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Avenida Terezinha Pereira Abranches, nº 12, Primavera, Viana-ES. 07155 3.: DIONE SODRÉ LOPES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida São Paulo, nº 01, Marcílio de Noronha, Viana-ES e JOSILANE AGUIAR DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Assistente social, residente na Avenida São Paulo, nº 01, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07156 4.: HIAGO ROCHA ZANELATO, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua dos Andes, N° 163, Eldorado, Viana-ES e GABRIELLY DA SILVA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Himalaia, S/n°, Eldorado, Viana-ES. 07157 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 17 de dezembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVID SANTOS DA MATA, natural de Itapemirim-ES, com 56 anos de idade, Divorciado(a), pescador, residente na Rodovia Rafael Vale dos Reis, S/nº, Centro, Campo Acima, Itapemirim-ES e JANAINA ROSÁRIO SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 59 anos de idade, Divorciada(o), cabeleireira, residente na Rodovia Rafael Vale dos Reis, s/nº, Centro, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14013 2.: GEOVANE PEREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Bernardino Monteiro, nº 315, Centro, Itapemirim-ES e KELLY ARAÚJO DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, Divorciada(o), microempreendedora, residente na Rua Bernardino Monteiro, nº 315, Centro, Itapemirim-ES. 14014 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 17 de dezembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: HUGO HENRIQUE VALVERDE SIRTOLI, natural de Colatina-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), inspetor penitenciário, residente na Rua Francisco Lopes Nogueira, nº 01, Aptº 101, São Cristóvão, Vitória-ES e CINTHYA DE OLIVEIRA COSTA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), farmaceutica bioquimica, residente na Rua Florencio Francisco da Costa, nº 250, Aptº 301, São Cristovao, Vitória-ES. 24396 2.: GABRIEL MACHADO ZAMPROGNO MENDES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, Nº 780, Ilha do Boi, Vitória-ES e BEATRIZ FERNANDA RIBEIRO MAZZEI DE SANTI, natural de São Paulo-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Renato Nascimento Daher Carneiro Nº 780, Ilha do Boi, Vitória-ES. 24399 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de dezembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS AURÉLIO RAMOS DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), servidor público estadual, residente na Avenida Santa Leopoldina, S/nº, Bloco 124 C, Aptº 401, Ed. Taipa, 2ª Etapa, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e ELLEN DAVEL SUANO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Avenida Santa Leopoldina, S/nº, Bloco 124 C, Aptº 401, Ed. Taipa, 2ª Etapa, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07876 2.: GILBERTO CARLOS OLMO DO VALLE, natural de Alegre-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), consultor de vendas, residente na Avenida Délio Silva Britto, S/nº, Ed. Rosário, Aptº 202, 4ª Etapa, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e DANIELE COSTA DA CONCEIÇÃO, natural de Belo Horizonte-MG, com 35 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Avenida Délio Silva Britto, S/nº, Ed. Rosário, Aptº 202, 4ª Etapa, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07886 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de dezembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro e Tabeliã de Notas _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ CARLOS SOARES DE MEDEIROS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), motorista aposentado, residente na Rua Deodoro da Fonseca, nº 120, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARIA DAS GRAÇAS CORRÊA DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Deodoro da Fonseca, nº 120, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04508 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 17 de dezembro de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: WENDEL FELIPE AMARAL CIZINI, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Adolfo Sarmenghi, nº 03, Novo Jequitibá, Aracruz-ES e PRISCILA SUCCI ROCHA, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativa, residente na Rua Adolfo Sarmenghi, nº 03, Novo Jequitibá, Aracruz-ES. 13021 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 17 de dezembro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDVAGNER AFFONSO GUILHERME, natural de Conceição do Castelo-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Segundo oficial de náutica, residente na Rua Rafaela Bernabé Pizzol, nº 184, Bairro Nicolau de Vargas e Silva, Conceição do Castelo-ES e TAÍSE DO SOCORRO DIAS DE LEÃO, natural de Belém-PA, com 29 anos de idade, solteiro(a), Segundo oficial de náutica, residente na Rua Porto Alegre, nº 335, Apto. 503, Itapuã, Vila Velha-ES. 00562 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 17 de dezembro de 2020 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAYCON SILVA VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), frentista de posto, residente na Rua Assembléia de Deus, nº 95, Solon Borges, Vitória-ES e AMANDA PIMENTEL MOURA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Assembléia de Deus, nº 95, Solon Borges, Vitória-ES. 24187 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de dezembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: AGNALDO ALVES DE OLIVEIRA, natural de Mucurici-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de obras, residente na Rua Querubino Costa, S/n, Ilha do Príncipe, Vitória-ES e MARILUCE SOUZA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Querubino Costa, S/n, Ilha do Príncipe, Vitória-ES. 17234 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de dezembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBSON DA SILVA RAMOS, natural de Belo Horizonte-MG, com 56 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Beco Castanho, nº 143, Bairro Argolas, Vila Velha-ES e JAMISON CUNHA DA SILVA, natural de Capitão Poço-PA, com 24 anos de idade, solteiro(a), comerciário, residente na Beco Castanho, nº 143, Bairro Argolas, Vila Velha-ES. 04193 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de dezembro de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião