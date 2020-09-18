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Proclamas - 18/09/20
Proclamas
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILMAR ALVES FERREIRA, natural de Eunápolis-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Mandarim, nº 5, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e ADENILDE PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Montanha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Técnica de Enfermagem, residente na Rua Mandarim, nº 5, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 30385 2.: BRUNO RODRIGUES DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), gari, residente na Rua Leonardo da Vinci, nº 2, Cidade Continental-Setor Europa, Carapina, Serra-ES e SAMANTA LOPES ALVES, natural de Itanhem-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Leonardo da Vinci, nº 2, Cidade Continental-Setor Europa, Carapina, Serra-ES. 30386 3.: ALAN JONES ANDRADE DOS SANTOS, natural de Boa Esperança-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Espírito Santo, nº 285, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES e TAÍSY DA PENHA PANETTO VIANNA, natural de Anchieta-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Espírito Santo, nº 285, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 30387 4.: GUSTAVO DOS REIS GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), químico, residente na Rua Sandro Boticelli, 128, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e CRISTIANE MARIA CASSILHAS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Sandro Boticelli, 128, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30388 5.: ANDRÉ DE JESUS SILVA, natural de Mascote-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), montador de andaime, residente na Avenida Central, nº 520, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e MÁRCIA BARROS DOS SANTOS, natural de Belmonte-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Avenida Central, nº 520, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 30445 6.: ANDRÉ LUIZ HERPES, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Belo Horizonte, 420, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e KATRINY MARTINS FERREIRA PINTO, natural de Santa Teresa-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Belo Horizonte, 420, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 30457 7.: TASIO CLAUDIO DOS SANTOS, natural de Conceição da Barra-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de cargas, residente na Rua Manoel de Jesus, nº 14, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e FRANCIELE LOURENÇO SANTANA, natural de Conceição da Barra-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), cuidadora de idosos, residente na Rua Manoel de Jesus, nº 14, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 30458 8.: MARCOS VINICÍUS MEDEIROS DO AMARAL, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), borracheiro, residente na Avenida Brasil, nº 1140, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e WÉDNA BARBOSA MARTINS, natural de Propriá-SE, com 28 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Avenida Brasil, nº 1140, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 30462 9.: JANES RODRIGUES PEREIRA, natural de Serra-ES, com 59 anos de idade, Divorciado(a), oficial polivalente, residente na Rua da Jaqueira, nº 10, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES e MARIA CLEUZA DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 71 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua da Jaqueira, nº 10, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 30464 10.: ANTONIO SANT'ANA DOS SANTOS, natural de Taperoá-BA, com 35 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Porto Alegre, nº 26, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES e JAQUELINE SOARES LOURENÇO, natural de Ibiraçu-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), gari, residente na Rua Porto Alegre, nº 26, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES. 30465 11.: BRUNO MEIRELES DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua da Acácia, nº 968, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES e DANIELA DOS SANTOS CANGUSSÚ, natural de Ilhéus-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de rotisseria, residente na Rua da Acácia, nº 968, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 30466 12.: JOSÉ BARBOSA DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 74 anos de idade, Viúvo(a), pedreiro/aposentado, residente na Avenida Castro Alves, nº 33, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e IRACY CARVALHO DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 60 anos de idade, Divorciada(o), doméstica/aposentada, residente na Avenida Castro Alves, nº 33, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 30467 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 17 de setembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUÍS GONZAGA MONTEIRO CRUZ, natural de Linhares-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), coordenador de açougue, residente na Rua Getulio Tonon, nº 75, Bairro Guaxindiba, Aracruz-ES e ZELINDA MARLENE INOSCENTE, natural de Linhares-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), monitora de crianças especiais, residente na Rua Getulio Tonon, nº 75, Bairro Guaxindiba, Aracruz-ES. 12927 2.: JOÃO VITOR GONÇALVES DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 17 anos de idade, Solteiro(a), aprendiz de encanador, residente na Rua Cravo Branco, 08, São Marcos, Aracruz-ES e CÍCERA WILLIANA DE SOUZA DUARTE, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Principal, S/n°, Irajá,, Aracruz-ES. 12931 3.: THYAGO ALVES GREGORIO, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), supervisor de manutenção, residente na Rua Lucia Belmira Pianca Scopel, S/nº, Parque Tropical, Aracruz-ES e CARLA ZANOTTI, natural de Santa Leopoldina-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnica administrativa, residente na Rua Alegria, nº 62, Centro, Aracruz-ES. 12932 4.: JAIR LOPES SOUSA, natural de Santa Cruz da Vitória-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Na Localidade De Córrego Picuan, Grapuama, Aracruz-ES e IOLANDA PEREIRA VIEIRA, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na na Localidade de Santa Rosa, Aracruz-ES. 12933 5.: LUCAS EVANGELISTA RANGEL, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Praia Grande, nº 07, Sauaçú, Aracruz-ES e MARIANA SCHNEIDER BOURGUIGNON, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Honório Magalhães Ramalho, nº 85, Santa Cecília, Vitória-ES. 12934 6.: MOISÉS SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Caravelas-BA, com 46 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Jurandir Peruchi, S/nº, Planalto, Aracruz-ES e ALEXANDRA RODRIGUES DA ROCHA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 43 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Jurandir Peruchi, S/nº, Planalto, Aracruz-ES. 12935 7.: GERIEL FRANQUETA OLIVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Ana Maria Wandelkookem Nascimento, nº 185, Centro, Aracruz-ES e KÁLITA GABRIELA GARCIA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), encarregada de setor, residente na Rua das Araras, nº 03, Bairro Planalto, Aracruz-ES. 12936 8.: SAMOEL NONATO SOUZA FERREIRA, natural de Pirapora-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), trocador de óleo, residente na Rua Violeta, nº 13, 2º Andar, Bairro São Marcos, Aracruz-ES e PÂMELA DO CARMO BUENOS, natural de Resplendor-MG, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua São José, nº 421, Bairro São Vicente, Resplendor-MG. 12937 9.: VINÍCIUS CAVAGLIERI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), médico clínico geral, residente na Rua Olinto do Nascimento, 291, Vila Rica, Aracruz-ES e FERNANDA GNOCCHI BATISTA, natural de João Neiva-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), engenheira química, residente na Rua São Mateus, 23, Mar Azul, Aracruz-ES. 12938 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 17 de setembro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO PEREIRA SORIANO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua das Pêras, nº 22, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e LUDSLENE CONCEIÇÃO SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua das Pêras, nº 22, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES. 232728580 2.: JOSE AILTON BERTOSO SANTOS, natural de Cachoeira-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua João Pinto da Silva, nº 03, Aribiri, Vila Velha-ES e ROMILDA JULIA CUPERTINO, natural de Governador Valadares-MG, com 46 anos de idade, divorciado(a), tecnica enfermagem, residente na Rua João Pinto da Silva, nº 03, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728622 3.: ALLAN ADOLPHO GONÇALVES DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de limpeza, residente na Rua José Pereira, nº 132, Ibes, Vila Velha-ES e THATIANA DE MOURA CORTELETTI, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), operadora de telemarketing, residente na Rua José Pereira, nº 132, Ibes, Vila Velha-ES. 232728624 4.: ABEL LUIZ STEIN NETO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), militar reformado, residente na Rua Regência, nº 84, Rio Marinho, Vila Velha-ES e RAFHAELA DA SILVA SOUSA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Regência, nº 84, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232728627 5.: BRUNO WILLIANS MARTINS MENDES, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Monte Sinai, Nº 305, Apto 105, Vale Encantado, Vila Velha-ES e WALKIELLEN DA SILVA FELIPE DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), baba, residente na Rua Monte Sinai, Nº 305, Apto 105, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232728638 6.: CARRYL THESMAN FONTES, natural de Salvador-BA, com 49 anos de idade, divorciado(a), bombeiro militar, residente na Rua Pastor João Pedro da Silva, s/nº , Ataíde, Vila Velha-ES e MARGARETT DE OLIVEIRA KUSTER, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua Pastor João Pedro da Silva, S/nº, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728640 7.: RAFAEL GOMES BRANDÃO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), Tecnico em eletrotecnica, residente na Rua Aliança, nº 276, Jardim Marilandia, Vila Velha-ES e PÂMELA BIANCHI PAGANINI, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), fotografa, residente na Rua Aliança, nº 276, Jardim Marilandia, Vila Velha-ES. 232728642 8.: HOMERO PEREIRA NUNES FILHO, natural de Colatina-ES, com 57 anos de idade, Solteiro(a), homem de area, residente na Rua Vila Verde, nº 18, Rio Marinho, Vila Velha-ES e LUCIANA GOMES ANJO, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, Divorciada(o), cozinheira, residente na Rua Vila Verde, nº 18, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232728643 9.: HAYCLAN ROCHA POTRATZ, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Cruzeiro Do Sul, nº 48, Ibes, Vila Velha-ES e RUTILENE FRANÇA VELASCO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Cruzeiro Do Sul, nº 48, Ibes, Vila Velha-ES. 232728644 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de setembro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCO ANTONIO SCOTÁ, natural de Colatina-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), portuário, residente na Rua Paula Moraes, nº 90, Santo Antônio, Vitória-ES e MARIONETE BORGES LEITE, natural de Linhares-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Paula Moraes, nº 90, Santo Antônio, Vitória-ES. 17112 2.: SOLANO TADEU MARTINS GUILHERME, natural de Domingos Martins-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), jardineiro, residente na Rua José Romão de Melo, nº 21, Resistência, Vitória-ES e SAMIRA SILVA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Romão de Melo, nº 21, Resistência, Vitória-ES. 17113 3.: KLEUBER ANTONIO GONÇALVES AMORIM, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua São Bartolomeu, nº 48, Apartamento 202, do Quadro, Vitória-ES e CAROLINA MORAIS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 40 anos de idade, divorciado(a), servidora pública municipal, residente na Rua São Bartolomeu, nº 48, Apartamento 202, do Quadro, Vitória-ES. 17114 4.: ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), Analista contábil, residente na Avenida Santo Antônio, nº 864, Santo Antônio, Vitória-ES e EDNILDA NEVES MARTINS, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), Cuidadora de idosos, residente na Avenida Santo Antônio, nº 864, Santo Antônio, Vitória-ES. 17115 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de setembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO CARVALHO GUSMÃO, natural de Eunápolis-BA, com 22 anos de idade, Solteiro(a), atendente, residente na Rua Agamalier de Moraes, nº 356, João Goulart, Vila Velha-ES e TALITA DE JESUS SANTOS, natural de Porto Seguro-BA, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Agamalier de Moraes, nº 356, João Goulart, Vila Velha-ES. 08467 2.: WELLINGTON RENOKE CRUZ, natural de Jaru-RO, com 27 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Paulo, nº 90, Normilia da Cunha, Vila Velha-ES e ÉRIKA SILVA ARAUJO DE SOUZA, natural de São Roque-SP, com 23 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Paulo, nº 90, Normilia da Cunha, Vila Velha-ES. 08468 3.: GILVAN SENA DE DEUS, natural de Canavieiras-BA, com 45 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Presidente Kennedy, S/nº, Barramares, Vila Velha-ES e ELIZETANIA COSTA FRANK, natural de Pindaré Mirim-MA, com 37 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Presidente Kennedy, S/nº, Barramares, Vila Velha-ES. 08469 4.: LIOTERIO CUNHA DA SILVA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 61 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Dionisio Pereira Neves, nº 286, Vila Velha-ES e MARIA DE LURDES ARAUJO, natural de Aimorés-MG, com 54 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Dionisio Pereira Neves, nº 282, João Goulart, Vila Velha-ES. 08470 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de setembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDSON VANDO PRAÇA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), correspondente bancário, residente na Travessa Humberto Serrano, nº 1542, Bloco C2, Aptº 208, Itapuã, Vila Velha-ES e IRINEAM ZENIRIÚ DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 41 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Travessa Humberto Serrano, nº 1542, Bloco C2, Aptº 208, Itapuã, Vila Velha-ES. 07715 2.: RICARDO PHILIPE COUTINHO GOMES, natural de São Gonçalo-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), Serralheiro, residente na Rua Santa Tereza, nº 252, Santa Paula II, Vila Velha-ES e SARAH FERRARI SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Alecrim, nº 275, Novo México, Vila Velha-ES. 07733 3.: ANDRESON CRISTOVÃO DIAS, natural de Afonso Claúdio-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida São Paulo, nº 2331, Apartamento 104, Itapuã, Vila Velha-ES e TATIANA SABATO SILVEIRA, natural de Manhuaçu-MG, com 46 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua São Paulo, nº 2331, Aapartamento 104, Itapuã, Vila Velha-ES. 18411 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de setembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADENILSON BARCELLOS LOPES, natural de Aracruz-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), pescador, residente na Avenida Céu Azul, nº 09, Vila do Riacho, Aracruz-ES e APARECIDA DA SILVA RIBEIRO, natural de Linhares-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Céu Azul, nº 09, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00605 2.: GERLIÉLTON PEREIRA FRANCISCO, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), mecanico montador, residente na Avenida Adival Vicente dos Santos, nº 06, Vila do Riacho, Aracruz-ES e IRAMAIA PEREIRA FERREIRA, natural de Aracruz-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Adival Vicente dos Santos, nº 06, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00606 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 17 de setembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS, natural de Bahia-BA, com 88 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Avenida do Testa, S/n, Nova Esperança, Linhares-ES e CREUZA DA CONCEIÇÃO, natural de Vila Velha-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida do Testa, S/n, Nova Esperança, Linhares-ES. 10388 2.: DIONE FERREIRA, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua José de Alencar, S/n, Palmital, Linhares-ES e ANA CAROLINA QUEIROZ, natural de Pancas-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua José de Alencar, S/n, Palmital, Linhares-ES. 10389 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 17 de setembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALLAN TESSARO DOS SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), veterinário, residente na Rua Mary Nazareth Krause Martins, nº 10, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e VELUMA BUSTAMANTE RIGONI, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), veterinária, residente na Rua Arthur Czartoryski, nº 81, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23987 2.: GERALDO ALEX HAGEMEYER, natural de Ponta Grossa-PR, com 71 anos de idade, viúvo(a), professor, residente na Avenida Hugo Viola, nº 211, BL B, Apto 303, Ed. Granville, Jardim da Penha, Vitória-ES e ENIVAUDA MARIA MONTIBELER, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Avenida Hugo Viola, nº 211, BL B, Apto 303, Ed. Granville, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23988 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de setembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARIANA MASCARENHAS DE CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira eletricista, residente na Rua Amélia da Cunha Ornelas, nº 553, Aptº 503, Bento Ferreira, Vitória-ES e MARINA VARGAS MARTINS, natural de Governador Valadares-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Amélia da Cunha Ornelas, nº 553, Aptº 503, Bento Ferreira, Vitória-ES. 24146 2.: RONDELSON DALPRA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Wilson Freitas, nº 137, Centro, Vitória-ES e BARBARA FRANCO FERRETTI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 811, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24147 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de setembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SILVIO REIS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua José Acacio Ferreira, N° 41, Soteco, Viana-ES e ANA CAROLINA MATTOS MEDEIROS, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua José Acacio Ferreira, N° 41, Soteco, Viana-ES. 07041 2.: LEONARDO MACHADO GUIMARÃES, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 36 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de obras, residente na Rua Maria Soares de Jesus, S/nº, Caxias do Sul, Viana-ES e ELIANE FERNANDES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Divorciada(o), faxineira, residente na Rua Maria Soares de Jesus, S/nº, Caxias do Sul, Viana-ES. 07043 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 17 de setembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: UHAGNER ALVES ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Ipanema, S/nº, Aparecida, Cariacica-ES e CLEMILDA PEREIRA DAS GRAÇAS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ipanema, S/nº, Aparecida, Cariacica-ES. 13129 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 17 de setembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS, natural de Belo Horizonte-MG, com 25 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Projetada, S/n, Itaoca, Itapemirim-ES e LISLANE BERNARDO LAEBER, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), administradora, residente na Rua Projetada, S/n, Itaoca, Itapemirim-ES. 01454 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 17 de setembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONI MENDONÇA DA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 41 anos de idade, divorciado(a), oficial pleno, residente na Rua Sucupira, nº 09, Cidade Pomar, Serra-ES e MARCILENE ROSA PRATES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Sucupira, nº 09, Cidade Pomar, Serra-ES. 10356 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 17 de setembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS BRAGANÇA DE SOUZA, natural de Alegre-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Varjão do Norte, S/n, Area Rural, Alegre-ES e LUANA AVELINO SIMIÃO DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Loteamento Zequinha Vial, Centro, Anutiba, Alegre-ES. 03416 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 17 de setembro de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil