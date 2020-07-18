Proclamas - 18/07/2020
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIOGO BIANCHI, natural de Magé-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Curitiba, 60, Camurugi, Guarapari-ES e SIMONE CASTRO SANTOS, natural de Camacan-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Manoel Gomes Paula, nº 531, Camurugi, Guarapari-ES. 11820 2.: DIOVANI PAOLO DA CUNHA DEFERRARI, natural de Santa Rosa-RS, com 26 anos de idade, solteiro(a), assessor de vereador, residente na Rua Saint Tropez, nº 295, Praia do Morro, Guarapari-ES e GISLAINE NOGUEIRA DOREA, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), designer de sobrancelhas, residente na Rua das Mangueiras, S/nº., Camurugi, Guarapari-ES. 11821 3.: ROBSON SANTANA FRAGA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Almoxarife, residente na Rua Mário Jorge Assef, nº 1510, Itapebussu, Guarapari-ES e STEPHANY SERAFIM SANT'ANNA, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Confeiteira, residente na Rua Mário Jorge Assef, nº , Itapebussu, Guarapari-ES. 11822 4.: SILAS MAGNO BRITTES FERREIRA, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), segurança, residente na Rua São Pedro, nº 267, Muquiçaba, Guarapari-ES e THEREZA CRISTINA LOPES NERVA, natural de Guarapari-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Rua São Pedro, nº 267, Muquiçaba, Guarapari-ES. 11823 5.: PEDRO VICENTE JUNIOR, natural de Guarapari-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Pedro da Costa Vieira, nº 165, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES e MARLUCE CASTRO DE SOUSA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 43 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Honório Machado de Souza, nº 450, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES. 11824 6.: CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 50 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Avenida Oceânica, nº 1247, Praia do Morro, Guarapari-ES e JUREMA NERY, natural de Belo Horizonte-MG, com 57 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Avenida Oceânica, nº 1247, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11825 7.: ALEXANDRE LIMA FONTE BÔA, natural de Guarapari-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Peruibe, nº 835, Praia do Morro, Guarapari-ES e FABRÍCIA GOMES BUBACK, natural de Guarapari-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua Peruibe, nº 835, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11826 8.: ADAMACINO MARQUES FILHO, natural de Guarapari-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), uber, residente na Rua João Bigossi, nº 613, Itapebussu, Guarapari-ES e LARISSA CARDOSO DE FARIA, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua João Bigossi, nº 613, Itapebussu, Guarapari-ES. 11827 9.: AURINHO ROCHA MACHADO, natural de Guarapari-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico agrônomo, residente na Rua Coronel João Rocha, nº 95, Ipiranga, Guarapari-ES e ANNE KELLY DA SILVA ROBERTI, natural de Guarapari-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Coronel João Rocha, nº 95, Ipiranga, Guarapari-ES. 11828 10.: RUBEN OMAR REQUENA, natural de Anchieta-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professor de educação física, residente na Avenida Manoel Rodrigues Pinheiro, S/n, Setiba, Guarapari-ES e LORRAYNE GASTALDI ARPINI, natural de Anchieta-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Laura Loureiro das Neves, nº 98, Muquiçaba, Guarapari-ES. 11829 11.: PAULO CÉSAR ALVES DOS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), armador de ferragem, residente na Avenida Brasil, nº 90, Bela Vista, Guarapari-ES e MICHELLE DOS SANTOS ALMEIDA, natural de Guarapari-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), gari, residente na Avenida Brasil, nº 90, Bela Vista, Guarapari-ES. 11830 12.: ROBERTO SUEIRA VINTENA, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), operador de computador, residente na Rua Ozeias Santiago, nº 2, Itapebussu, Guarapari-ES e LAISSA DA SILVA TOLENTINO, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Rua Francisco Lacerda de Aguiar, nº 140, Ipiranga, Guarapari-ES. 11831 13.: WESLEY MARQUES PINTO, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico de segurança eletrônica, residente na Rua Guacui, nº 28, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES e RAYANE MOURA LIBERA, natural de Mantena-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente de gerente, residente na Rua Lauro Simões, nº 93, Itapebussu, Guarapari-ES. 11832 14.: LUCAS SALES CLAUDINO, natural de Guarapari-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Mário Miglhorini, S/nº., Jabaraí, Guarapari-ES e LILIAN BARBOSA DE ASSIS, natural de Lajinha-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Mário Miglhorini, S/nº., Jabaraí, Guarapari-ES. 11833 15.: DIEGO SANTANA OUTEIRO, natural de Anchieta-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), corretor de imóveis, residente na Rua Maria de Lourdes Calente, nº 56, Jabaraí, Guarapari-ES e AMANDA COUTINHO DA SILVA RODRIGUES, natural de Belford Roxo-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Maria de Lourdes Calente, nº 56, Jabaraí, Guarapari-ES. 11834 16.: RANIELI ASSIS ROSSI, natural de Guarapari-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Avenida Governador Jones dos Santos Neves, nº 200, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES e DANIELE DOS SANTOS BARRETO, natural de Divinópolis-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Governador Jones dos Santos Neves, nº 200, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES. 11835 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 17 de julho de 2020 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAURÍCIO SILVA COUTINHO, natural de Governador Valadares-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), monitor, residente na Rua Castelo Branco, nº 1230, Aptº 202, Centro, Vila Velha-ES e VALTAIR LOURENÇO VIANA, natural de Afonso Claudio-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Castelo Branco, nº 1230, Aptº 202, Centro, Vila Velha-ES. 18310 2.: MIGUEL ANGELO DE AZEVEDO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Operador de Equipamentos, residente na Rua Dom Jorge de Menezes, 617, Centro, Vila Velha-ES e THAYNA DE JESUS BORGES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Autônoma, residente na Rua Dom Jorge de Menezes, 617, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18311 3.: NELIO OROZIMBO PEREIRA FILHO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Mercúrio, nº 69, Vista da Penha, Vila Velha-ES e ALINY NARCISO DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), secretária, residente na Rua Mercúrio, nº 69, Vista da Penha, Vila Velha-ES. 18312 4.: HUGO ROCHA GALO, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), Médico, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 850, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LETÍCIA BATISTA IZOTON VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Médica, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 2500, Apartamento 402, Praia de Itapuã, Vila Velha-ES. 18313 5.: RAUL JOSÉ SETUBAL BUSSOLOTTI, natural de Vitória-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 830, Aptº 1001, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ELISETE IMACULADA LIMA, natural de João Monlevade-MG, com 62 anos de idade, divorciado(a), secretaria aposentada, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 830, Aptº 1001, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18314 6.: DAVID NADER SIMÕES CARRIÇO FANTINATO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), gerente de vendas, residente na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 1707, Monte Belo, Vitória-ES e ANA CAROLINA TARDIN COURA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua Luiz Fernandes Reis, nº 620, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18315 7.: RÔMULO SIKORSKI MENDONÇA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Pernambuco, nº 147, Apartamento 1102, Praia da Costa, Vila Velha-ES e PATRICIA CRISTINA GONÇALVES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Avenida Henrique Moscoso, nº 1843, Vila Velha-ES. 18316 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de julho de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALESSANDRO GOMES DE SOUZA, natural de Salto da Divisa-MG, com 43 anos de idade, Divorciado(a), técnico de qualidade, residente na Rua Manoel Vitorino, nº 132, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e JULIETE APARECIDA SILVA GOMES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), cabeleleira, residente na Rua Manoel Vitorino, nº 132, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 30179 2.: KLEIRIAN LUIS GOMES RIBEIRO, natural de Italva-RJ, com 23 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua 13 de Maio,nº 436, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e MIDILA ALBRIGO MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativa, residente na Rua 13 de Maio,nº 436, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 30181 3.: LUCAS DIAS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Quinze, nº 47, Maringá, Carapina, Serra-ES e GABRIELLY SOUZA REIS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Quinze, nº 47, Maringá, Carapina, Serra-ES. 30182 4.: LUCIANO WASHINGTON DE OLIVEIRA, natural de São Fidélis-RJ, com 41 anos de idade, solteiro(a), enfermeiro, residente na Rua Dona Tereza Cristina, Nº179, Torre B, Ap. 1003, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e ANDREA MARIA SOARES ALVES MONTEIRO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 38 anos de idade, divorciado(a), designer gráfica, residente na Rua Dona Tereza Cristina, Nº179, Torre B, Ap. 1003, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30185 5.: RAFAEL CONCEIÇÃO SILVA, natural de Nova Viçosa-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), separador, residente na Rua Rubi, 105, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES e NAIARA RICARDO DE CASTRO, natural de Nanuque-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rubi, 105, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES. 30186 6.: BRENDON JANN SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Ilhéus, nº 289, Barcelona, Carapina, Serra-ES e PÉROLA OKUMURA ITO, natural de Cidade de Haibara, Província de Shizuoka - Japão-E, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Ilhéus, nº 289, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 30187 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 17 de julho de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAICON BRAGA FERREIRA, natural de Muniz Freire-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Maria Ribeiro Florindo, Número 110, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e CAMILA DA SILVA BOREL, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Maria Ribeiro Florindo, Número 110, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08627 2.: JOSÉ WELLINGTON GOMES DE PAULA, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Adilio Davino de Assis, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e JAMILE ALVES OLIVEIRA, natural de Iúna-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Rua Adilio Davino de Assis, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08628 3.: EURICO ILDEFONSO BARBOSA, natural de São Francisco-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua Florentino Fernandes Moreira, Número 127, Bairro Quilombo, Iúna-ES, Iúna-ES e LOURDES ROSA MACHADO, natural de Afonso Claúdio-ES, com 59 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Florentino Fernandes Moreira, Número 127, Bairro Quilombo, Iúna-ES, Iúna-ES. 08629 4.: LUCAS PEREIRA GUALBERTO CARDOSO, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Santa Clara, Zona Rural, Iúna-ES e LAIARA ALVES RIBEIRO, natural de Manhumirim-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Faz Olaria, Zona Rural, Distrito de Pequiá, Iúna-ES. 08630 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 17 de julho de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOCIMAR FORNACIARI, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Henrique Gaburro, nº 19, São José, Linhares-ES e DOMINIQUE DA SILVA PACHECO, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cartório, residente na Avenida Henrique Gaburro, nº 19, São José, Linhares-ES. 10244 2.: FELIPE RODRIGUES DE ARAUJO, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico em informática, residente na Rua Felipe Camarão, nº 6, Interlagos, Linhares-ES e SIMONE APARECIDA NICOLA, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Felipe Camarão, nº 6, Interlagos, Linhares-ES. 10245 3.: JOSINEI SANTANA, natural de São Mateus-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Antônio dos Reis Paiva, nº 24, Planalto, Linhares-ES e JOYSSILENE DOS SANTOS DA SILVA, natural de São Miguel dos Campos-AL, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Antônio dos Reis Paiva, nº 24, Planalto, Linhares-ES. 10246 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 17 de julho de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIMAR LIRA BRITIS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 55, Jardim Camburi, Vitória-ES e KARLINE DANTAS FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 55, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23839 2.: BARRY TUMELTY, natural de DUBLIN-ET, com 37 anos de idade, solteiro(a), diplomata, residente na Rua Paulo Silva, nº 61, Mata da Praia, Vitória-ES e NICOLI CAMPOS CAMILO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Paulo Silva, nº 61, Mata da Praia, Vitória-ES. 23842 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de julho de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXSANDRO LOURENÇO MENDES, natural de Baixo Guandu-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Áurea Andrade Cypreste, nº 115, Santo Antônio, Vitória-ES e BEATRIZ FORTUNATO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Áurea Andrade Cypreste, nº 115, Santa Tereza, Vitória-ES. 17038 2.: EDMAR SOARES DE PAIVA, natural de Crateús-CE, com 47 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua José Rodrigues dos Santos, nº 114, Santo André, Vitória-ES e IRENILDA ANTONIO DE AVELINO, natural de Mantena-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Rodrigues dos Santos, nº 114, Santo André, Vitória-ES. 17039 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de julho de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: SANDRO DE PAULA GOMES, natural de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), empacotador, residente na Rua Jerônimo Monteiro, S/nº, Centro, Itapemirim-ES e STEFFANY ALVES COSTA, natural de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), caixa, residente na Rua Jerônimo Monteiro, S/nº, Centro, Itapemirim-ES. 13930 2.: MATHEUS ARCANJO RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), servidor público municipal, residente na Rua Francisco Henrique Araujo, nº 358, Vila de Itapemirim, Itapemirim-ES e JAINY SIMÕES DE OLIVEIRA, natural de Santo André-SP, com 20 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Francisco Henrique Araujo, nº 358, Vila de Itapemirim, Itapemirim-ES. 13931 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 17 de julho de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ARGENOR BRASIL, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Almirante Barroso, nº 74, Praia do Suá, Vitória-ES e JAQUELINE PASSOS, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Almirante Barroso, nº 74, Praia do Suá, Vitória-ES. 24019 2.: WANDERSON SANTANA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), funcionário público estadual, residente na Rua Avino Pereira do Nascimento, nº 137, São Cristóvão, Vitória-ES e NATALIA PENHA RODRIGUES OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública estadual, residente na Rua Avino Pereira do Nascimento, nº 137, São Cristóvão, Vitória-ES. 24021 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de julho de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEVELEN DE JESUS SOUZA, natural de Itabuna-BA, com 19 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Floriano Varejão, s/nº , Areinha, Viana-ES e ANA PAULA SOUZA SOARES, natural de Mantena-MG, com 19 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Floriano Varejão, s/nº , Areinha, Viana-ES. 06957 2.: NAITHAN ALVES PRESILIUS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Divorciado(a), eletricista, residente na Rua do Rosário, nº 19, Nova Bethânia, Viana-ES e FERNANDA NUNES LOURENÇO, natural de Alegre-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), atendente clínica médica, residente na Rua do Rosário, nº 19, Nova Bethânia, Viana-ES. 06958 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 17 de julho de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ RUBENS DE OLIVEIRA, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Eduvaldo Delabella, N. 141, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARIA CELIA SILVEIRA, natural de Iúna-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), Do lar, residente na Rua Eduvaldo Dellabela, Alto Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04376 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 17 de julho de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ FERNANDO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Gabino Rios, nº 58, Porto de Santana, Cariacica-ES e JULIETE GONÇALVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Gabino Rios, nº 58, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12962 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 17 de julho de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVI JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Manoel Jacinto Silva, s/n, Serra-ES e ANA KECYA FREIRE DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Manoel Jacinto Silva,s/n, Serra-ES. 10188 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 17 de julho de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã