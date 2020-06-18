Arquivos & Anexos
Proclamas - 18/06/20
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALLACE FIRMINO BORSSATO, natural de Altamira-PA, com 29 anos de idade, solteiro(a), impresso digital, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, nº 600, Interlagos, Linhares-ES e CRISTIANE HUPP BASTOS, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Enc. Adm. CRH, residente na Avenida Presidente Washington Luiz, nº 528, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10191 2.: PAULO FELIPE BOTELHO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), operador de ponte rolante, residente na Rua Amapá, nº 1720, Interlagos, Linhares-ES e PATRÍCIA DA ROCHA SOUZA, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de cartório, residente na Rua Amapá - Nº1705 - Interlagos,, Linhares-ES. 10192 3.: LORISMARCOS DA SILVA SANTOS, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), Autonomo, residente na Rua Francisco Melo Palheta, nº 697, Interlagos, Linhares-ES e FRANCIELI ALMEIDA GOMES, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Francisco Melo Palheta, nº 697, Interlagos, Linhares-ES. 10193 4.: DANIEL PORTO, natural de Linhares-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), Jornalista, residente na Avenida Vitória, nº 802, Centro, Linhares-ES e ALCIENE MARIA ROSA, natural de Rio Bananal-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Avenida Vitória, nº 802, Centro, Linhares-ES. 10194 5.: DIOGO FERREIRA MIGUEL, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Mensageiro, residente na Rua José Caldara, nº 303, Santa Cruz, Linhares-ES e VANDERLANE LOPES DO NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), dona de casa, residente na Rua José Caldara, nº 303, Santa Cruz, Linhares-ES. 10195 6.: CLAILSON FERREIRA OLIVEIRA, natural de Icó-CE, com 25 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Monteiro Lobato, S/n, Interlagos, Linhares-ES e CICERA SOARES RIBEIRO, natural de Icó-CE, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Monteiro Lobato, S/n, Interlagos, Linhares-ES. 10196 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 17 de junho de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIANO CORDEIRO DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua Claudionor Mariano da Silva, sem Número, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e VALDILAINI GONÇALVES RIZ, natural de Santa Marta/ibitirama-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), lavradeira, residente na Rua Claudionor Mariano da Silva, sem Número, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08610 2.: MARCOS MONTEIRO DE SOUSA, natural de Muniz Freire-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), agente funerário, residente na Rua Gerson Canabarro, Número 54, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e DILMA AMORIM DE FREITAS, natural de Iúna-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Gerson Canabarro, Número 54, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08611 3.: MARCOS ALESSANDER JUSTO, natural de Iúna-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Rua Galaor Rios, sem Número, Bairro Centro, Iúna-ES e PATRICIA DONATO ROOSEVELT, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 48 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua Galaor Rios, sem Número, Bairro Centro, Iúna-ES. 08612 4.: JOUBERTO AMORIM DA SILVA JUNIOR, natural de Ibatiba-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Gerson Canabarro, Pito, Iúna-ES e EBERTRIZ CEZAR DE ASSÍS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública municipal, residente na Rua Gerson Canabarro, Pito, Iúna-ES. 08613 5.: WELDERSON VALOES OLIVEIRA, natural de Ibatiba-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Avenida Ademar Vieira da Cunha, Número 52, Bairro Centro, Iúna-ES e PATRÍCIA ALMEIDA SIMÕES, natural de Iúna-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Avenida Ademar Vieira da Cunha, Número 52, Bairro Centro, Iúna-ES. 08614 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 17 de junho de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPE SILVA DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), embalador, residente na Rua Benjamim Silva, nº 52, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JÉSSICA PEREIRA PEDRONI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Benjamim Silva, nº 52, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04360 2.: MARLONE DE JESUS GIANIZELLI, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Gabriel da Rosa Machado, nº 96, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ALDNETTE THEREZA CANSI, natural de Mariana-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), tecnica de enfermagem, residente na Rua Gabriel da Rosa Machado, nº 96, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04366 3.: SEBASTIÃO ISMAEL CARARI, natural de Castelo-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), Lanterneiro, residente na Rua Leopoldino Prates, nº 6, Waldir Furtado Amorim, Cachoeiro de Itapemirim-ES e RENATA HARLEU GASONI, natural de Alegre-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Professor Gilceu Machado, nº 186, Amaral, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04369 4.: SILVERIO BRAZ BASSO, natural de Alfredo Chaves-ES, com 59 anos de idade, solteiro(a), Lavrador, residente na Rua Anphilóphio Braga, nº 27, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SONIA MARIA VIANA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 69 anos de idade, solteiro(a), Médico, residente na Rua Anphilóphio Braga, nº 27, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04372 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 17 de junho de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: SELMO FONTES, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Viúvo(a), técnico em refrigeração, residente na Avenida Central, nº 359, Jardim Tropical, Serra-ES e JULIANA RIBEIRO DA SILVA, natural de Itabuna-BA, com 19 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Avenida Central, nº 359, Jardim Tropical, Serra-ES. 30039 2.: LOURIVALDO PEREIRA DOS SANTOS, natural de Itambacuri-MG, com 44 anos de idade, Divorciado(a), operador de equipamentos, residente na Rua Gustavo Barroso, S/n, Chacara Parreiral, Carapina, Serra-ES e ROSIANI CREVELARIS RISSI, natural de Guarapari-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), técnica contábil, residente na Rua Gustavo Barroso, S/n, Chacará Parreiral, Carapina, Serra-ES. 30070 3.: DIOMAIQUE MOTA COSTA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 27 anos de idade, Divorciado(a), embalador, residente na Avenida Perimetra, nº 107, Maringá, Carapina, Serra-ES e JÉSSICA COSTA TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), monitora de alarmes, residente na Avenida Perimetra, nº 107, Maringá, Carapina, Serra-ES. 30076 4.: JEFFERSON DOS SANTOS DUTRA, natural de Jucuruçu-BA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de logistica, residente na Rua Itamaraca, nº 27, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e IZABELA DA COSTA VIEIRA, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de logistica, residente na Rua Itamaraca, nº 477, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30077 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 17 de junho de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS BISPO DOS SANTOS, natural de Floresta Azul-BA, com 39 anos de idade, Solteiro(a), encarregado de estamparia, residente na Rua José Bonifácio, nº 20, Aribiri, Vila Velha-ES e CLERIANE DE JESUS SANTOS, natural de Canavieiras-BA, com 35 anos de idade, Solteira(o), domestica, residente na Rua José Bonifácio, nº 20, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728493 2.: MÁXIMO MARTINS DE OLIVEIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 55 anos de idade, divorciado(a), assistente de manutenção predial, residente na Rua Vinte e Nove, nº 03, Vila Nova, Vila Velha-ES e LUCINEIA MARIA DIAS, natural de Governador Valadares-MG, com 48 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua Vinte e Nove, nº 03, Vila Nova, Vila Velha-ES. 232728494 3.: ALAN JHEIMES PINHEIRO DA SILVA, natural de Ecoporanga-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Ana Pestana, nº 184, Ibes, Vila Velha-ES e PRISCILA DE OLIVEIRA CARDOZO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Rua Ana Pestana, nº 184, Ibes, Vila Velha-ES. 232728495 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de junho de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCIO DA SILVA VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico em logística, residente na Rua das Flores, nº 1, Nova Esperança, Cariacica-ES e ALCIONE DE ANDRADE CHAVES, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua das Flores, nº 1, Nova Esperança, Cariacica-ES. 12816 2.: MATHEUS GOMES DE ARAÚJO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua 18, nº 529, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e BRUNELA DA SILVA PEREIRA PINTO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua 18, nº 529, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12891 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 17 de junho de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONATAS DA SILVA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Amorim Soares, nº 175, Grande Vitória, Vitória-ES e EDUARDA ROCHA PESSANHA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de apoio administrativo, residente na Rua Amorim Soares, nº 175, Grande Vitoria, Vitória-ES. 17005 2.: LEANDRO SIRQUEIRA OLIVEIRA, natural de Medeiros Neto-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua São Vicente, nº 191, São José, Vitória-ES e BEATRIZ CHAGAS ROSA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Contadora, residente na Rua São Vicente, nº 191, São José, Vitória-ES. 17006 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de junho de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO PATROCINIO SALLES, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Doutor Annor da Silva, nº 605, Apartamento 605, Boa Vista I, Vila Velha-ES e GIORGIA CRISTINA DE GÓES PIRES TABACHI, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Doutor Annor da Silva, nº 605, Apartamento 605, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 18263 2.: CRAIG PETER BENJAMIN SALKELD HURST, natural de Merstham Surrey, Inglaterra-ET, com 31 anos de idade, solteiro(a), gerente de operações, residente na Rua do Canal, nº 14, Garoto, Vila Velha-ES e BRUNA ALVES DE BARROS, natural de São Paulo-SP, com 35 anos de idade, divorciado(a), instrutora de línguas, residente na Rua do Canal, nº 14, Garoto, Vila Velha-ES. 18264 3.: RODRIGO GOMES DE ARAUJO GOMES, de nacionalidade brasileira, profissão Auxiliar Contábil, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Rio de Janeiro-RJ, com residência e domicílio na Rua Escritora Raquel de Queiroz, nº 18, Vista da Penha, em Vila Velha-ES e CLAUDIA DOS SANTOS MAGESCKI, de nacionalidade brasileira, profissão Autônomo, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteira, natural de Vitória-ES, com residência e domicílio na Rua Escritora Raquel de Queiroz, nº 18, Vista da Penha, em Vila Velha-ES. (Republicado por incorreção) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de junho de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARILDO NUNES CORREA, natural de Aracruz-ES, com 64 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Alegria, S/n°, Cohab II, Aracruz-ES e MARIA APARECIDA BARBOZA, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Rio Guararema, 76, Fátima, Aracruz-ES. 12869 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 17 de junho de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DEVANIO FREITAS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Oiapoque, S/nº, Marcílio de Noronha, Viana-ES e ADRIELLY FERREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Oiapoque, S/nº, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06921 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 17 de junho de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARLON DE JESUS MARVILA, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Projetada, nº 1, Candéus, Itapemirim-ES e ANA PAULA MARVILA FELICIANO, natural de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, Divorciada(o), técnica de enfermagem, residente na Rua Projetada, nº 1, Candéus, Itapemirim-ES. 13914 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 17 de junho de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIONATAN PEREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), corretor de café, residente na Rua Alcino Pereira Netto, nº 14, Jardim Camburi, Vitória-ES e CASSIANE ARÊAS DA SILVA, natural de Ibatiba-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Alcino Pereira Netto, nº 14, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23986 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de junho de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: WEDSON DA SILVA SOUZA, natural de Alegre-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Laerte Paiva Gama, nº 165, Centro, Alegre-ES e FLAVIA DE AZEVEDO BORGES, natural de Alegre-ES, com 33 anos de idade, Divorciada(o), manicure, residente na Rua Laerte de Paiva Gama nº 165, Centro, Alegre-ES. 03399 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 17 de junho de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1.: DIEGO ANDRADE BATISTA e EDUARDA VICTÓRIA SOUZA JUREWISKI, ele natural de Vitória-ES, com dezenove (19) anos de idade, estado civil solteiro, profissão motoboy, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com dezoito (18) anos de idade, estado civil solteira, profissão estudante, residente em Vila Velha-ES. 2.: FERNANDO LOPES SANTOS e KARLA LIBERATO, ele natural de Vitória-ES, com cinquenta (50) anos de idade, estado civil divorciado, profissão Mecânico montador, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com trinta e sete (37) anos de idade, estado civil divorciada, profissão Auxiliar administrativo, residente em Vila Velha-ES. 3.: ALEXSANDRO ITAJAHY BRAGA e SOLANGE SANTOS LOURENÇO, ele natural de Duque de Caxias-RJ, com quarenta e três (43) anos de idade, estado civil solteiro, profissão construtor civil, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Baixo Guandu-ES, com cinquenta e quatro (54) anos de idade, estado civil viúva, profissão autônoma, residente em Vila Velha-ES. 4.: ANTONIO CARLOS PINTO JÚNIOR e BRENDA FREITAS CALMON, ele natural de Vitória-ES, com trinta e sete (37) anos de idade, estado civil solteiro, profissão engenheiro de petróleo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com trinta e cinco (35) anos de idade, estado civil divorciada, profissão Protética, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 17 de junho 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil