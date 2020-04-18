Proclamas - 18/04/2020
_____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL MAGIONI ROCHA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnico especializado de manutenção, residente na Rodovia do Sol, nº 1980, Apto nº 1412, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e CRISLAYNE SILVA DE OLIVEIRA, natural de Guaçui-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Paraguassu, nº 261, Glória, Vila Velha-ES. 07538 2.: PEDRO IVO PHILADELPHO LEONCIO DAZZI, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Antonio Gil Veloso, 250, Ed Porto Belo, Apto 404, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MARINA TONINI, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Antônio Gil Veloso, 250, Ed. Porto Belo, Apt. 404, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18136 3.: JOÃO VITOR RAMOS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnico de mecânica, residente na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, 105, BL A, Ap 403, Ed Vila Romana, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARÍLIA MOMBRINI STEIN, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Joao Joaquim da Mota, 275, Ap 701, Ed Costa Dourada, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18137 4.: RODRIGO GOMES DE ARAUJO GOMES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar Contábil, residente na Rua Escritora Raquel de Queiroz, nº 18, Vista da Penha, Vila Velha-ES e CLAUDIA DOS SANTOS MAGESCKI, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Autônomo, residente na Rua Escritora Raquel de Queiroz, nº 18, Vista da Penha, Vila Velha-ES. 18205 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de abril de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONATA HENRIQUE SANTOS DA COSTA, natural de Itamaraju-BA, com 20 anos de idade, Solteiro(a), atendente, residente na Avenida Boa Vista, nº 134, Barramares, Vila Velha-ES e DANIELE FELIX DE JESUS, natural de São Mateus-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Boa Vista, nº 134, Barramares, Vila Velha-ES. 08258 2.: ANTONIO ANDERSON DE JESUS MACHADO, natural de Guarapari-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), Balconista, residente na Rua Bahia, nº 14, Morada da Barra, Vila Velha-ES e FRANCISCA FLAVIANA DA SILVA MATOS, natural de Codó-MA, com 29 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Bahia, nº 14, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08259 3.: EDIRLEI DE JESUS SANTOS, natural de Itajuipe-BA, com 25 anos de idade, Divorciado(a), autonomo, residente na Rua Celso Vasconcelos 375, Barramares, Vila Velha-ES e LEISIANE DE JESUS DOS SANTOS, natural de Ubaitaba-BA, com 22 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua Celso Vasconcelos 375, Barramares, Vila Velha-ES. 08260 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de abril de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: CHARLES PATRICK MENDES LEITE, natural de Medeiros Neto-BA, com 41 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Rio Ipiranga, 07, Helio Ferraz, Carapina, Vila Velha-ES e LUZITANIA FERRAZ DE CASTRO, natural de Guaratinga-BA, com 37 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rio Ipiranga, 07, Helio Ferraz, Carapina, Vila Velha-ES. 29923 2.: BEN-HUR ISRAEL BORGES, natural de Dourados-MS, com 28 anos de idade, Solteiro(a), advogado, residente na Rua Constante Nery, 114, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e MARIA KAROLINA OHNESORGE NOVAIS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Constante Nery, 114, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 29925 3.: LEONARDO SOUZA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), operador de ponte rolante, residente na Rua Minas Gerais, S/n, Apt. 301, Ed. 10, Setor A2 Laranjeira, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e CRISLAYNE DA SILVA VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), auxiliar operacional, residente na Rua Minas Gerais, S/n, Apt. 301, Ed. 10, Setor A2 Laranjeira, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29926 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de abril de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELDINEI CARMINATI, natural de São Mateus-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Dezenove, nº 48, Jardim Bela Vista, Serra-ES e EDIANA DE JESUS FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), recepcionista, residente na Rua Dezenove, nº 48, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 10044 2.: JANDERSON FRANCELINO MONTOVANI, natural de Águia Branca-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), operador de equipamentos, residente na Rua Rio Turiacu, 267, Novo Porto Canoa, Serra-ES e FRANCIANE CALAZANS DE SOUZA NÓIA, natural de Ibatiba-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Rio Turiacu, 267, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 10045 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de abril de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS JOSE LIMA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), encanador industrial, residente na Rua Castelo Branco, S/n, Campagnaro, Ibiraçu-ES e VANESSA NEVES BARBOSA, natural de João Neiva-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Castelo Branco, S/n, Campagnaro, Ibiraçu-ES. 00809 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 16 de abril de 2020 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: GLEISON DA SILVA XAVIER, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua São Pedro, nº 22, Nova Bethânia, Viana-ES e ADRIELLY PÂMELA CARDOSO RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua São Pedro, nº 22, Nova Bethânia, Viana-ES. 06884 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 16 de abril de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELLINGTON COSTA RIBEIRO, natural de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Marcelo Pedro Caetano, nº 69, Itaipava, Itapemirim-ES e DAYANA SOUZA EVANGELISTA, natural de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Marcelo Pedro Caetano, nº 69, Itaipava, Itapemirim-ES. 13901 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 16 de abril de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIRLEY CARLOS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Estrada Capuaba, nº 13, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e RADIJA SOUZA MAIA, natural de Jiquié-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), zeladora, residente na Estrada Capuaba, nº 13, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04072 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de abril de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas de Burarama Faço saber que pretender casar-se: 1.: HURBO VIEIRA MARTINS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), carregador de pedras, residente na Distrito de Burarama, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LILIANE CONCEIÇÃO DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Distrito de Burarama, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 00096 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 16 de abril de 2020 Nelisa Galante de Melo Santos Registradora Civil e Tabeliã de Notas