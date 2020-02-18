Proclamas - 18/02/2020
_____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALAN MORENO DE ANDRADE, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), delegado de polícia civil, residente na Rua Professora Ocarlina Drumond de Carvalho, nº 107, Maria Ortiz, Vitória-ES e LORRANNY GUEDES DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), psicologa, residente na Rua Professora Ocarlina Drumond de Carvalho, nº 107, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23620 2.: MARCO VINÍCIUS MOTA BERTO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Engenheiro César Dantas, nº 147, Jabour, Vitória-ES e ANDRÉIA CARVALHO DE FREITAS, natural de Afonso Claúdio-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua Engenheiro César Dantas, nº 147, Jabour, Vitória-ES. 23621 3.: BRUNO DOS SANTOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), analista de prevenção a fraude, residente na Rua Engenheiro Luiz Carlos Pereira, nº 15, Jardim Camburi, Vitória-ES e LETÍCIA DE ASSIS SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), recepcinista, residente na Rua Londrina, nº 178, Barcelona, Serra-ES. 23627 4.: VÂNDERSON SILVA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Presidente Nereu Ramos, nº 967, República, Vitória-ES e FLAVIA FIRMINA DA ROCHA, natural de Brasília-DF, com 44 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Presidente Nereu Ramos, nº 967, República, Vitória-ES. 23628 5.: BRUNO JUNGER MAFRA, natural de Vitória-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), engenheiro, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, nº 63, Jardim da Penha, Vitória-ES e MARIA HELENICE NICCHIO, natural de Colatina-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), psicologa, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, nº 63, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23629 6.: IGOR DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), motorista particular, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 955, Jardim Camburi, Vitória-ES e LORENA ALINE SOARES ROCHA, natural de Conceição da Barra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), prestadora de serviços jurídicos, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 955, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23632 7.: DANILO DINIZ DE OLIVEIRA, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), economista, residente na Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, nº 731, Ed. De Lorme Apto 201, Jardim da Penha, Vitória-ES e ROGERIA DIAS DE OLIVEIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), consultora comercial, residente na Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, nº 731, Ed. De Lorme Apto 201, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23633 8.: RENAN VIANA DOS SANTOS HINGEL, natural de Petrópolis-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), especialista de rede, residente na Rua Paschoal Delmaestro, nº 555, Ed. Pedro Monjardim Apto 602, Jardim Camburi, Vitória-ES e JÉSSICA BRASIL SANTOS, natural de Petrópolis-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Paschoal Delmaestro, nº 555, Ed. Pedro Monjardim Apto 602, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23636 9.: VINICIUS FRIGINI CAVASSANI, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Adelino Antônio Ferreira, nº 30, Apto 407, Jardim Camburi, Vitória-ES e NATALIA DE BRITO SILVA LORENZONI, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), engenheira ambiental, residente na Rua Adelino Antônio Ferreira, nº 30, Apto 407, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23637 10.: FABIO DA SILVA ROSARIO, natural de Aracruz-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), cinegrafista, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 55, Resid. Barramares Bl. A5 Apto 706, Jardim Camburi, Vitória-ES e BÁRBARA BEATRIZ FONSECA GONÇALVES, natural de Caeté-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 55, Resid. Barramares Bl. A5 Apto 706, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23640 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de fevereiro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO MENDONÇA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Rua João Moscon, nº 03, Piranema, Cariacica-ES e ANA MARIA OLIVEIRA DA SILVA, natural de Iuna-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), tosadora, residente na Rua João Moscon, nº 03, Piranema, Cariacica-ES. 26715 2.: BRUNO RIBEIRO DE PAIVA DOS SANTOS, natural de Salvador-BA, com 30 anos de idade, divorciado(a), garçon, residente na Rua Itaguaçu, 03, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e LEILA DA SILVA CARNEIRO, natural de Salvador-BA, com 30 anos de idade, divorciado(a), tec. de enfermangem, residente na Rua Itaguaçu, nº 03, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 26716 3.: MAXSUEL FERREIRA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operador de loja, residente na Rua Santos Dumont, nº 662, Vista Mar, Cariacica-ES e ROSIMARA WALKER CARDOSO, natural de Mucurici-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operadora de loja, residente na Rua Santos Dumont, nº 662, Vista Mar, Cariacica-ES. 26717 4.: JHONY CARRIJO DE AMORIM, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua Vinte e Cinco, nº 03, Maracanã, Cariacica-ES e SÂMARA TÔRRES GONÇALVES, natural de Carlos Chagas-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Vinte e Cinco, nº 03, Maracanã, Cariacica-ES. 26718 5.: JONAS DAS NEVES, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua das Orquídeas, nº 58, Vista Dourada, Cariacica-ES e SUELI SOARES PEREIRA, natural de Água Doce do Norte-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), diarista, residente na Rua das Orquídeas, nº 58, Vista Dourada, Cariacica-ES. 26719 6.: WANDERSON RALPH SILVA VITA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua K, nº 50, Campo Belo, Cariacica-ES e PRISCILA GOMES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua K, nº 50, Campo Belo, Cariacica-ES. 26720 7.: CRISTOPH KLUG, natural de Resplendor-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Esmeralda, Nº: 241, São Geraldo, Cariacica-ES e JULIANA FERREIRA LEITE, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Esmeralda, Nº: 241, São Geraldo, Cariacica-ES. 26721 8.: ARLINDO ROMULO MACHADO BARRELI, natural de Cariacica-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), Vendedor, residente na Rua José Pena,nº 37, São Geraldo, Cariacica-ES e ROSELI ROBERTO DA COSTA, natural de Rondonia-RO, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Pena,nº 37, São Geraldo, Cariacica-ES. 26722 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 17 de fevereiro de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Sooretama Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALDENIR CORREA MONTEIRO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Operador de tráfego, residente na Rua Macanaíba, 158, Sayonara, Sooretama-ES e NATÁLIA DE SOUSA PRALON, natural de Aimorés-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Macanaíba, 158, Sayonara, Sooretama-ES. 04491 2.: ISAAC EWALD ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Estudante, residente na Rua Cirilo Costa, nº 57, Córrego Alegre, Sooretama-ES e ANA PAULA BARBOSA SANTOS, natural de Osasco-SP, com 21 anos de idade, solteiro(a), Operadora de Caixa, residente na Rua Cirilo Costa, nº 57, Córrego Alegre, Sooretama-ES. 04492 3.: JOB KRAMER, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Rua Cirilo Costa, Nº59-A, Alegre, Sooretama-ES e ISAMARA FERRARI, natural de Colatina-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Rua Cirilo Costa, 59-A, Alegre, Sooretama-ES. 04493 4.: LUIZ CLAUDIO LYRIO, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Teresa Cesquin, Nº152, Salvador, Sooretama-ES e MARIA APARECIDA ALVES PEREIRA, natural de Colatina-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Teresa Cesquin, Nº152, Salvador, Sooretama-ES. 04494 5.: MARISVALDO RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 53 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Peroba, S/n, Saionara II, Sooretama-ES e CLÁUDIA REGINA RODRIGUES SANTOS, natural de Itapé-BA, com 48 anos de idade, divorciado(a), diarista, residente na Rua Peroba, S/n, Sayonara II, Sooretama-ES. 04495 6.: JOÃO BATISTA AMORIM ROSA, natural de Colatina-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), montador embalador, residente na Rua Elimar Comério, S/n, Loteamento Sayonara II, Sooretama-ES e ANDRÉIA SIMON, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Elimar Comério, S/n, Loteamento Sayonara II, Sooretama-ES. 04496 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 17 de fevereiro de 2020 Esmael Nunes Loureiro Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELSON JOSE FERREIRA, natural de São Mateus-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), emprrendedor, residente na Rua Henrique de Coimbra, N° 868, Interlagos, Linhares-ES e MARIA ROSILENE LIMA MESQUITA, natural de Garrafão, Ourém-PA, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Henrique de Coimbra, N° 868, Interlagos, Linhares-ES. 10029 2.: RAFAEL MOURA CAMARA RAIMUNDO, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua Leoclides Gava, nº 2106, Boa Vista, Linhares-ES e LORENA GONÇALVES DEAMBROZIO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Colatina, nº 607, Aviso, Linhares-ES. 10030 3.: CAIO BRAGANÇA LOUREIRO, natural de Mantena-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua das Laranjeiras, nº 754, Jardim Laguna, Linhares-ES e CAROLINE BISSOLI, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua das Laranjeiras, nº 754, Jardim Laguna, Linhares-ES. 10031 4.: EDSON GAMBARINI SANTANA, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, nº 1826, Interlagos, Linhares-ES e JAMILE DE SOUZA SILVA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), autonoma, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, nº 1826, Interlagos, Linhares-ES. 10032 5.: FABRICIO FLORENCIO SANTANA, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, Nº2712 , Interlagos, Linhares-ES e ELECIR MARIA GOMES, natural de Linhares-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua Darcy Bonn, nº 6, Planalto, Linhares-ES. 10033 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 17 de fevereiro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO ROBERTO STEFANON SOBRINHO, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), servidor publico, residente na Rua Oito, nº 01, Vila Nova, Vila Velha-ES e DANUBIA ROCHA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), supervisora de marketing, residente na Avenida Coronel Pedro Maia de Carvalho, nº 474, Ed Alta Vila, Aptº 1408, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 18130 2.: RAFAEL BELARMINO DE FARIAS, natural de São João de Meriti-RJ, com 35 anos de idade, divorciado(a), instrutor de autoescola, residente na Rua Henrique Laranja, N: 560, Centro, Vila Velha-ES e DRIELLE DE OLIVEIRA E SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 33 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de saúde bucal, residente na Rua Henrique Laranja, 560, Apart 04, Edifício Letícia, Centro de Vila Velha, Vila Velha-ES. 18138 3.: GABRIEL SILVA CELESTINO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), tecnico metalurgico, residente na Rua Colatina, nº 283, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e JAMILLE MIRANDA BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora de educação fisica, residente na Rua Gloria, nº 240, Glória, Vila Velha-ES. 18139 4.: PABLO LIBARDI NORONHA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Coronel Sodré, nº 53, Centro, Vila Velha-ES e BRUNA POLEZE SILVA, natural de Colatina-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Santa Maria, nº 260, Centro, Colatina-ES. 18140 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de fevereiro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAYCON DA SILVA MIGUEL, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 30 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Recluso no Complexo Penitenciario de Vila Velha, PEVV I, Xuri, Vila Velha-ES e MARIA CAROLINA DE ASSIS MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Francisco Ramos, S/nº, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 08197 2.: ALEANDRO PORCINO DA SILVA, natural de São Mateus-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), supervisor de operações, residente na Rua Domingos Martins, nº 921, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e CLAUDIA OLIVEIRA SILVA, natural de Coaraci-BA, com 31 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Domingos Martins, nº 921, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 08201 3.: ADEILDO GOMES, natural de Batalha-AL, com 33 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de manutenção, residente na Rua Valdomiro Martins Pereira , nº 09, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e MARIA DE FÁTIMA GONZAGA DOS SANTOS, natural de Aracaju-SE, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Waldomiro Martins Ferreira, nº 09, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08202 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de fevereiro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ CLEBER DA SILVA, natural de Salvador-BA, com 39 anos de idade, Solteiro(a), montador, residente na Rua Dançador, nº 80, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e NELMA DA GLÓRIA FERREIRA, natural de Jaguaquara-BA, com 39 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Dançador, nº 80, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29726 2.: VANDEILTO RODRIGUES RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua São Paulo, nº 20, Porto Canoa, Carapina, Serra-ES e LEANDRA VANDELINO REGINALDO, natural de Vitoria-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua São Paulo, nº 20, Porto Canoa, Carapina, Serra-ES. 29730 3.: ROBSON FERRAZ VIEIRA COSTA REIS, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), churrasqueiro, residente na Travessa Antonio Francisco Vecci, nº 37, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e RENATA TEODORO SIQUEIRA, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Travessa Antonio Francisco Vecci, nº 37, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 29733 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 17 de fevereiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: SERGIO LUIZ ELVECIO, natural de Ibiraçu-ES, com 49 anos de idade, Solteiro(a), aposentado, residente na Rua Jasmin, 10, Crubixá, João Neiva-ES e SOLANGE DO CARMO MATIAS, natural de João Neiva-ES, com 41 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Jasmin, 10, Crubixá, João Neiva-ES. 03016 2.: ERLANDIJ MONFARDINI ZANONI, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), Caldeireiro, residente na Rua das Orquideas, 13, Crubixa, João Neiva-ES e RAIZA DA VITÓRIA RODRIGUES, natural de João Neiva-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua das Margaridas, 86, Crubixa, João Neiva-ES. 03017 3.: ISAQUE MAGNO RIBEIRO, natural de João Neiva-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Nascente, Sn, Cristal, João Neiva-ES e ADRIELLY SOARES ROCHA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Nascente, Sn, Cristal, João Neiva-ES. 03018 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 17 de fevereiro de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: AFONSO XAVIER DA ROCHA, natural de Iúna-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Raul Caetano da Silva, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e LETÍCIA MENEGUCI DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Raul Caetano da Silva, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08565 2.: ERIK'S EBENEZER PINHEIRO DE OLIVEIRA, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Carlos Alberto Castro Rios, Número 42, Bairro Quilombo, Iúna-ES e ANA PAULA ALMEIDA CHAVES, natural de Iúna-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Rua Jandira de Souza Vieira, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08566 3.: WALTER FRANCISCO DOS SANTOS, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Desembargador Epaminondas do Amaral, Número 300, Bairro Centro, Iúna-ES e SULAINE LIMA VIEIRA, natural de Iúna-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Desembargador Epaminondas do Amaral, Número 300, Bairro Centro, Iúna-ES. 08567 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 17 de fevereiro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLAUDIO DA SILVA MARCELINO, natural de Aracruz-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), universitário, residente na Rua Praia de Itaguaçú, nº 10, Sauaçú, Aracruz-ES e SIRLEIDE FERNANDES SOUSA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rio Guararema, nº 46-B, Fátima, Aracruz-ES. 12796 2.: RENAN RICARDO PETRI FREIRE, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Ernesto Maioli, nº 28, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES e LUANA GAZOTT PEREIRA, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua José Coutinho da Conceição, nº 46, Vila Nova, Aracruz-ES. 12797 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 17 de fevereiro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS ANDRÉ GONÇALVES MATOS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), operador de maquinas, residente na Rua Magnólio Silva, nº 14, Apto 201, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e JULIANA MORAES DE OLIVEIRA CABRAL DA SILVA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 36 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Magnólio Silva, nº 14, Apto 201, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232728373 2.: RHONEY GARCIA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua São Luiz, Nº 47, Santa Inês, Vila Velha-ES e NOEMY BRUNA GOVEIA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua São Luiz, nº 47, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728374 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de fevereiro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: SERGIO SOUZA SIQUARA, natural de Caravelas-BA, com 68 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Oswaldo Cruz, nº 152, Maruípe, Vitória-ES e INÊZ MARCHIORI SIQUARA, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 57 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua Oswaldo Cruz, nº 152, Maruípe, Vitória-ES. 23865 2.: THIAGO CESAR VAREJÃO RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Rua Joaquim Lírio, nº 456/1202, Praia do Canto, Vitória-ES e RENATA REUTER MOTA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Alameda Azaleia, nº 2F 10, Jacuhy, Serra-ES. 23868 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de fevereiro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GERALDO AFFONSO, natural de Alegre-ES, com 73 anos de idade, viúvo(a), pedreiro, residente na Avenida Osvaldo Azevedo, Nº 11, Vila Merlo, Cariacica-ES e ANGELITA DA COSTA, natural de Governador Valadares-MG, com 59 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Moacir Paleta, nº 1352, Conjunto Habitacional Sotero Inácio Ramos, Governador Valadares-MG. 12754 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 17 de fevereiro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, natural de Domingos Martins-ES, com 50 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Gertrudes, nº 10, Vila Bethania, Viana-ES e MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA, natural de Itanhém-BA, com 38 anos de idade, Divorciada(o), Cabeleireira, residente na Rua Gertrudes, nº 10, Vila Bethânia, Viana-ES. 06845 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 17 de fevereiro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1- RAYSLAINE VERISSIMO PAULA e LUANA RIBEIRO KILLA, ela natural de Vila Velha-ES, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteira, profissão autônoma, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Porto Alegre-RS, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteira, profissão recepcionista, residente em Vila Velha-ES. 2- KÉVEN LUAN DE SOUZA FELES e QUEILA COSTA SANTOS DO NASCIMENTO, ele natural de Vitória-ES, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Barbeiro, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Canavieiras-BA, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteira, profissão Manicure, residente em Vila Velha-ES. 3- WALLACE MARTINS PEDROSA e KÍVILA FERREIRA FERNANDES, ele natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com quarenta e seis (46) anos de idade, estado civil solteiro, profissão microempreendedor individual, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com trinta (30) anos de idade, estado civil solteira, profissão Auxiliar administrativo, residente em Vila Velha-ES. 4- LUCIANO COELHO CARNEIRO e KÊNIA CRISTINA DA SILVA DE MARCHI, ele natural de Vila Velha-ES, com trinta (30) anos de idade, estado civil solteiro, profissão empresário, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com trinta e sete (37) anos de idade, estado civil divorciada, profissão Assistente administrativo, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 17 de fevereiro 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil