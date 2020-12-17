Publicidade Legal

Proclamas - 17/12/2020

Quinta-feira
Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2020 às 01:01

Arquivos & Anexos

Proclamas - 17/12/2020

Tamanho do arquivo: 94kb
Baixar

Proclamas

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO MARTINS PEREIRA FILHO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Avenida Corsanto, nº 62, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES e LARISSA DA SILVA VILAS BOAS, natural de Ponte Nova-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), farmaceutica, residente na Avenida Corsanto, nº 62, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES. 30893 2.: MARCOS FERNANDO DE SOUZA FILHO, natural de Belo Horizonte-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Avenida Braúna, nº 257, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e ANA LAURA SILVA DE CASTRO, natural de Colatina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Braúna, nº 257, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 30898 3.: JULIANY CURZEL, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Flat 02, 39A, Goldhawk Road,, Londres-ET e TALANA JESUS DE OLIVEIRA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Bom Sucesso, s/nº , Jardim Carapina, Serra-ES. 30899 4.: SILVANO SATURNINO DE OLIVEIRA, natural de Nanuque-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Paraná, nº 32, Porto Canoa, Serra-ES e QUITIANE ANTUNES GOMES, natural de Nanuque-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), téncica em segurança do trabalho, residente na Rua Paraná, nº 32, Porto Canoa, Serra-ES. 30900 5.: FERNANDO ALVES DA TRINDADE, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Iguatemi, nº 241, Vila Nova de Colares, Serra-ES e LUZIA PEREIRA SANTOS, natural de Uruçuca-BA, com 50 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Iguatemi, nº 241, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 30901 6.: ERIC DOS SANTOS FANTONI, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente adminsitrativo, residente na Avenida Vitória, nº 194, Central de Carapina, Serra-ES e DANIELE MOREIRA RODRIGUES, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Vitória, nº 194, Central de Carapina, Serra-ES. 30904 7.: MICHEL DINES, natural de Mairinque-SP, com 38 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, 40, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e DIENE CORDEIRO MARTINELLI, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, 40, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 30906 8.: JOSIAS VITORIANO DE AZEVEDO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), jardineiro, residente na Rua Domineu Rody Santana, 180, Ourimar, Serra-ES e GERCIARA JESUS DA SILVA, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Domineu Rody Santana, 180, Ourimar, Serra-ES. 30909 9.: LUCAS MIRANDA BELLOTI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Das Cotovias,s/ nº , C2- San Remo, b Ap. 602, Portal de Manguinhos, Serra-ES e FERNANDA TOMAZ PEREIRA, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Das Cotovias,s/ nº , C2- San Remo, b Ap. 602, Portal de Manguinhos, Serra-ES. 30911 10.: ABEL EUGÊNIO SIGESMUNDO, natural de Manhuaçu-MG, com 70 anos de idade, viúvo(a), gerente comercia aposentado, residente na Rua Cassemiro de Abreu, nº 246, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e HOZANA VIANA NICÁCIO, natural de Água Doce do Norte-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Cassemiro de Abreu, nº 246, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 30912 11.: ALEXCIO SEBASTIAO FERREIRA DE FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), supervisor de vendas, residente na Rua Cassimiro de Abreu, nº 446, São Diogo II, Serra-ES e PRISCILA ARAUJO GOMES, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Cassimiro de Abreu, nº 446, São Diogo II, Serra-ES. 30914 12.: MARCELO VIEIRA LOUREIRO, natural de Bela Vista-MS, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Dos Rouxinóis, 52, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e JESSICA LEMPE LAGE, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), coordenadora de informação, residente na Rua Dos Rouxinóis, 52, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 30915 13.: ERICO DE OLIVEIRA SILVA, natural de Eunapolis-BA, com 39 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Rua das Acácias, nº 04 , Feu Rosa, Serra-ES e MARIA DA PENHA FERREIRA BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua das Acácias, nº 04, Feu Rosa, Carapina,, Serra-ES. 30916 14.: ROGÉRIO PIRES CARVALHO, natural de Itamaraju-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua Atalaia, nº 317, Cantinho do Céu, Serra-ES e LUCINEIDE MAURICIO SACRAMENTO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Atalaia, nº 317, Cantinho do Céu, Serra-ES. 30923 15.: LEONARDO OLIVEIRA LIMA ALVES, natural de Salvador-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor, residente na Avenida Desembargador Antonio Jose Miguel Feu Rosa, 479, Bl.12, Ap. 103, Praia da Baleia, Serra-ES e GABRIELI RIBEIRO LODI, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), recpcionista, residente na Escadaria José Pinto de Queiroz, nº 15, Itararé, Vitória-ES. 30924 16.: MARIELY ALYNE FERREIRA RAMOS, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Avenida Talma Rodrigues, S/n, Boulevad Lagoa, Serra-ES e ARIANA OLIVEIRA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Avenida Talma Rodrigues, S/n, Boulevad Lagoa, Serra-ES. 30925 17.: PETERSON GONÇALVES RIBEIRO, natural de Fundão-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Goitacazes, nº 38, Laranjeiras Velha, Serra-ES e SARA CRISTIANE CAITANO DO SACRAMENTO, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Goitacazes, nº 38, Laranjeiras Velha, Serra-ES. 30927 18.: LUIZ CLAUDIO CONCEIÇÃO DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 55 anos de idade, divorciado(a), policia militar, residente na Avenida São Pedro, nº 333, Castelândia, Serra-ES e JÉSSYCA PEREIRA MONTEIRO, natural de Baixo Guandu-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida São Pedro, nº 333, Castelândia, Serra-ES. 30928 19.: RONI CÉSAR SOARES BRUM, natural de Volta Redonda-RJ, com 42 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Jacaranda, nº 243, Qu. 13, Lt 02, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e BARBARA PEREIRA DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Jacaranda, nº 243, Qu. 13, Lt 02, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 30929 20.: FELIPE GONÇALVES GURGEL DE CARVALHO, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Piuma, nº 30, Bl. D, Ap. 103, Valparaíso, Serra-ES e FABIOLA ALVES DE OLIVEIRA BRANDÃO, natural de Morro do Chapéu-BA, com 27 anos de idade, Solteira(o), administradora, residente na Rua Piuma, nº 30, Bl. D, Ap. 103, Valparaíso, Serra-ES. 30936 21.: SAMUEL GRISOSTE DE SOUZA, natural de Mantena-MG, com 35 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Beco Rubens Anacleto, nº 15, Barro Branco, Serra-ES e MARIA DA PENHA LOPES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 41 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Beco Rubens Anacleto, nº 15, Barro Branco, Serra-ES. 30938 22.: PETERSON CAVALCANTE SILVA DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), assistente operacional, residente na Avenida Augusto Ruschi, nº 1900, Balneário de Carapebus, Serra-ES e DARA MARVILA DA SILVA, natural de Marataizes-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Augusto Ruschi, nº 1900, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 30944 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de dezembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: CHARLES APARECIDO GONÇALVES FERREIRA, natural de Brasília de Minas-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), engenheiro agrônomo, residente na Rua Ricardo Figueiredo Abaurre, nº 35, Jardim Camburi, Vitória-ES e DANIELE DE PAULA SIMAS VIEIRA, natural de Parintins-AM, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Ricardo Figueiredo Abaurre, nº 35, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24388 2.: GUSTAVO HENRIQUE VALADARES DE OLIVEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), Supervisor comercial, residente na Avenida Maruípe, nº 675, Maruípe, Vitória-ES e THAÍS BARREIRO BIRRO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira eletricista, residente na Avenida Maruípe, nº 675, Maruípe, Vitória-ES. 24389 3.: JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA TAGARRO, natural de Governador Valadares-MG, com 47 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Thiers Velloso, nº 222, Parque Moscoso, Vitória-ES e RAYANE SANTOS DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Thiers Velloso, nº 222, Parque Moscoso, Vitória-ES. 24391 4.: SEBASTIÃO GUIDA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 52 anos de idade, Solteiro(a), Inspetor de qualidade, residente na Escadaria Alexandre Rodrigues, nº 30, Bonfim, Vitória-ES e ARLÉTE PEREIRA DOS SANTOS, natural de Teófilo Otoni-MG, com 51 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Escadaria Alexandre Rodrigues, nº 30, Bonfim, Vitória-ES. 24392 5.: ARTHUR LUCHINI FELIPE PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico em elétrica, residente na Rua Theófilo Costa, nº 390, Jardim Camburi, Vitória-ES e ANA BEATRIZ STABILE ARTULANO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Theófilo Costa, nº 390, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24393 6.: RICARDO RODRIGUES MASCARENHAS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 60 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Eugenílio Ramos, nº 188, Jardim da Penha, Vitória-ES e VANIZA EUZÉBIA DE OLIVEIRA, natural de Serra dos Aimorés-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), cabelreira, residente na Rua Eugenílio Ramos, nº 188, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24394 7.: FERNANDO HENRIQUE ZUCCON DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Analista de sistemas, residente na Rua Gastão Villá, nº 87 Monte Belo, Vitória-ES e KATHLEEN SILVA DOS PASSOS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Gastão Villá, nº 87 Monte Belo, Vitória-ES. 24395 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de dezembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JANILSON VICENTE, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Avenida Presidente Café Filho, nº 372, Novo Horizonte, Linhares-ES e FABIANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO SOARES, natural de Ribeirão Pires-SP, com 35 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Presidente Café Filho, nº 372, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10606 2.: MATUSAEL FERREIRA DOS SANTOS, natural de Itapebi-BA, com 39 anos de idade, divorciado(a), tratorista, residente na Rua São Benedito, QD 26, Casa 11, Bairro Nova Esperança, Linhares-ES e LEIDIANA SANTIAGO DE MOURA, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), domestica, residente na Rua São Benedito, QD 26, Casa 11, Bairro Nova Esperança, Linhares-ES. 10607 3.: BRUNO PANDINI DE ALVARENGA SCARPATTI, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), carregador, residente na Rua Abel Tessarolo, nº 53, Santa Cruz, Linhares-ES e MERYELE PEREIRA FERREIRA, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autômoma, residente na Rua Abel Tessarolo, nº 53, Santa Cruz, Linhares-ES. 10608 4.: JHEMERSON MOTA SANTOS, natural de Mucuri-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), consultor de vendas, residente na Rua Canivete, S/n, Bairro Canivete, Linhares-ES e SARA DE OLIVEIRA DUTRA, natural de São José do Calçado-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Agenor Homen de Carvalho, nº 74, Santa Cruz, Linhares-ES. 10609 5.: VICTOR HUGO ALVES DE OLIVEIRA, natural de Maceió-AL, com 27 anos de idade, solteiro(a), téc. de suporte, residente na Avenida Guaçuí, nº 1946, Shell, Linhares-ES e JESSICA DOS SANTOS VICENTINI, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Avenida Guaçuí, nº 1946, Shell, Linhares-ES. 10610 6.: ROBERT HENRIQUE PAGLIARELLI BATISTA, natural de São José do Rio Preto-SP, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de SAC, residente na Rua José F.C Bachetti, Bairro Planalto, Linhares-ES e TAYLANE LIRA COÊLHO, natural de Feira de Santana-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente ADM, residente na Rua José Martiniano de Alencar, N° 768, Bairro Interlagos, Linhares-ES. 10611 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 16 de dezembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIONE LUIZ RUELA MUNIZ, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Idalino Ferreira, nº 68, Nova Palestina, Vitória-ES e FABIANA PEREIRA GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Idalino Ferreira, nº 68, Nova Palestina, Vitória-ES. 17230 2.: KAMIL PAWEL GLUSZEK, natural de Varsóvia-ET, com 43 anos de idade, solteiro(a), funcionário administrativo, residente na Rua Adama Prochnika, Prédio 8, Número do Apartamento 62, Distrito Varsóvia-Zoliborz, Província Mazowieckie, Varsóvia-ET e RAMANY REZENDE DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua São Lazaro, nº 35, Resistência, Vitória-ES. 17231 3.: JOSÉ CANDIDO DOS SANTOS FILHO, natural de Guarulhos-SP, com 43 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Sílvio Maria da Conceição, nº 06, Inhanguetá, Vitória-ES e LINDACI SÁTIRO TORRES PEREIRA, natural de Patos-PB, com 49 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Sílvio Maria da Conceição, nº 06, Inhanguetá, Vitória-ES. 17232 4.: ADEMIR SANTOS COSTA, natural de Prado-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua São Benedito, nº 421, Bela Vista, Vitória-ES e GILMARA DA SILVA BORGES, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Benedito, nº 421, Bela Vista, Vitória-ES. 17233 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de dezembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCIO FREIRE DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Divorciado(a), motoboy, residente na Rua Nossa Senhora de Nazaré, nº 03, Areinha, Viana-ES e PRISCILLA MIRANDA CHAGAS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Nossa Senhora de Nazaré, nº 03, Areinha, Viana-ES. 07138 2.: RUBENS FERNANDO DE JESUS DUARTE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua dos Alpes, nº 21, Nova Bethânia, Viana-ES e KENIA FRANÇA EUTROPES, natural de Mantenópolis-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua dos Alpes, nº 21, Nova Bethânia, Viana-ES. 07149 3.: WELINGTON BARBOZA DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Morumbi, nº 71 , Bom Pastor, Viana-ES e DANIELA ROSA DOS SANTOS RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Morumbi, nº 71, Bom Pastor, Viana-ES. 07151 4.: REGINALDO VIEIRA MÁXIMO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Avenida Piracicaba, nº 23, Quadra 56, Marcílio de Noronha, Viana-ES e NELI DE OLIVEIRA, natural de Iúna-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Piracicaba, nº 23, Quadra 56, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07153 5.: LEONARDO DAVID ROSA MIRANDA, nacionalidade brasileira, profissão motorista manobreiro, estado civil divorciado, com trinta e nove (39) anos de idade, natural de Vitória-ES, nascido em 02 de abril de 1981, residente na Rua São Jorge, nº 08, Arlindo Villaschi em Viana-ES, filho de MARIA DA GLORIA ROSA MIRANDA, brasileira, residente em Cariacica-ES e SILVIA ASSIS RIBEIRO, nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de serviços comercial, estado civil solteira, com trinta e dois (32) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, nascida em 24 de abril de 1988, residente na Rua São Jorge, nº 08, Arlindo Villaschi em Viana-ES, filha de PAULO RIBEIRO, brasileiro, residente em Viana-ES e MARIA ASSIS RIBEIRO, brasileira, residente em Viana-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 16 de dezembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ JOÃO MACHADO DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 59 anos de idade, viúvo(a), motorista, residente na Rua Antonio Jeronimo de Souza, sem Número, Bairro Quilombo, Rio de Janeiro-RJ e VALCENILDA DIAS DE OLIVEIRA, natural de Iúna-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Antonio Jeronimo de Souza, sem Número, Bairro Quilombo, Rio de Janeiro-RJ. 08746 2.: LUCIMAR ANTONIO DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), Cabeleireiro, residente na Rua Raul Caetano da Silva, Número 310, Bairro Quilombo, Iúna-ES e JANE KELLY RODRIGUES TOMÉ, natural de Iúna-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Raul Caetano da Silva, Número 310, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08747 3.: JOAQUIM DO CARMO SOARES, natural de Distrito de Alto Calçado, São José do Calçado-ES, com 70 anos de idade, viúvo(a), lavrador, residente na Rua Francisco Augusto de Castro Número 457, Quilombo, Iúna-ES e SIRLENE DO CARMO, natural de Distrito de Piaçu, Muniz Freire-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), lavradeira, residente na Rua Francisco Augusto de Castro Número 457, Quilombo, Iúna-ES. 08748 4.: DOUGLAS VIEIRA FURTADO, natural de Iúna-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Barbeiro, residente na Córrego Trindade, Zona Rural, Iúna-ES e ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO MARQUES, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Córrego Trindade, Zona Rural, Iúna-ES. 08749 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 16 de dezembro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS HENRIQUE FERREIRA LOPES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Divorciado(a), ajudante de pedreiro, residente na Recluso no Complexo Penitenciário do Xuri, Vila Velha-ES e CLENA DE OLIVEIRA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Bela Rosa, nº 12, Nova Esperança, Cariacica-ES. 13363 2.: VAGNER SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), conferente junior, residente na Rua Noventa e Três, nº 50, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e JAMILI DE SOUZA GONÇALVES, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Noventa e Três, nº 50, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13364 3.: SÉRGIO PAULO DOS SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 44 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Barbosa, N°12, Grauna, Cariacica-ES e LUCIENE BATISTA, natural de Colatina-ES, com 42 anos de idade, Solteira(o), costureira, residente na Rua Barbosa, nº 12, Bairro Grauna, Cariacica-ES. 13365 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 16 de dezembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: SÉRGIO AFONSO LEITE BISPO, natural de São Domingos do Norte-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), agente de vendas, residente na Rua Projetada, S/n, Guatemala, Ibiraçu-ES e SILVANA DE JESUS SANTANA, natural de Itamaraju-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Projetada, S/n, Guatemala, Ibiraçu-ES. 00855 2.: FABRICIO RUI RAMOS, natural de João Neiva-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), quimico, residente na Rua João Furieri, S/n, São Cristóvão, Ibiraçu-ES e JHÉNNIF CRISTINA RONI ALBORGUETTI, natural de João Neiva-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua João Furieri, S/n, São Cristóvão, Ibiraçu-ES. 00856 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 16 de dezembro de 2020 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDIPO AUGUSTO DO NASCIMENTO BASILIO, natural de Duquie de Caixias-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida Guarani, nº 676, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES e GEISA ADRIANA DIAS DE CARVALHO, natural de Castelo-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), cobradora, residente na Avenida Guarani, nº 676, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES. 10585 2.: MATHEUS GUERINI MEDEIROS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico de materiais, residente na Rua Ipês, 11, São Marcos, Serra-ES e REBECA BRITO OLIVEIRA, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar financeiro, residente na Av Brasilia, 903, Bloco B, Planalto Serrano, Serra-ES. 10611 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de dezembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADRIANO FERREIRA DE PAULO, natural de Rio Bananal-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), Jardineiro, residente na Rua Francisco Sechim, nº 58, Doutor Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANA MARIA DA SILVA, natural de Dores do Rio Preto-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), Cuidador de idosos, residente na Rua Francisco Sechim, nº 58, Doutor Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04506 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 16 de dezembro de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: ABRAÃO AUGUSTO MONTEIRO DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Rua Prefeito Augusto Ferreira Lamego, nº 112, Bairro Guanabara, Aracruz-ES e ANDRÊSSA DE OLIVEIRA ALVES, natural de Mutum-MG, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Carlos Alberto Swerts Esteves, nº 39, Nova Conquista, Aracruz-ES. 13022 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 16 de dezembro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDVAGNER AFFONSO GUILHERME, natural de Conceição do Castelo-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), segundo ofiial de náutica, residente na Rua Rafaela Bernabé Pizzol, nº 184, Nicolau de Vargas e Silva, Conceição do Castelo-ES e TAÍSE DO SOCORRO DIAS DE LEÃO, natural de Belém-PA, com 29 anos de idade, solteiro(a), segundo oficial de náutica, residente na Rua Porto Alegre, nº 335, Aptº 503, Itapuã, Vila Velha-ES. 07884 2.: BRUNO DO NASCIMENTO OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Rua Laranjais, nº 129, Aptº 704, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e RUANA DUARTE FIGUEIREDO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), supervisora, residente na Avenida Santa Leopoldina, S/nº, Bloco 146, Aptº 302, 6ª Etapa, Ed. Coridon, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07885 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de dezembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro e Tabeliã de Notas CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ  DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JOSÉ VAULIAN DA SILVA LIMA, natural de São Mateus do Maranhão, -MA, nascido em 27 de abril de 1989, estado civil solteiro, profissão motorista, residente e domiciliado Estrada Vicinal, S/N, zona rural, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Anselmo Pereira Lima, falecido e Marlene da Silva Lima e STEFANY BIANCA DE CARVALHO DE SOUZA, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 25 de novembro de 2002, estado civil solteira, profissão auxiliar de escritório, residente e domiciliada Estrada Vicinal, S/N, zona rural, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Edmar de Souza e Claudiane Pereira de Carvalho de Souza. 2.: CAIQUE RODRIGUES DE PAULA, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascido em 12 de abril de 1993, estado civil solteiro, profissão trabalhador braçal, residente e domiciliado Rod. BR 262, KM 92, S/N, Vivendas de Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de e Rosangela Rodrigues de Paula e JOCIMARA OLIVEIRA DE JESUS, natural de Pedro Canário, -ES, nascida em 19 de julho de 1993, estado civil solteira, profissão vendedora, residente e domiciliada Rod. BR 262, KM 92, S/N, Vivendas de Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de João Batista de Jesus e Maria das Graças Silva de Oliveira. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 16 de dezembro de 2020. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil

