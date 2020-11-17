Arquivos & Anexos
Proclamas - 17/11/20
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIO CESAR CARRIÇO CÂNDIDO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Paraguai, nº 95, Jardim América, Cariacica-ES e NATHALIA SANTOS BRAZEGHINI, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 245 , Santa Cecília, Cariacica-ES. 27296 2.: JOSÉ RAFAEL SANTOS SOARES, natural de Jussari-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), carregador, residente na Rua Mariana, S/n, Tiradentes, Cariacica-ES e ADRIANA SANTOS DA SILVA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), domética, residente na Rua Mariana, S/n, Tiradentes, Cariacica-ES. 27298 3.: MIQUEIAS GOMES SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Servente de obras, residente na Rua Volta Redonda, Nº98 , Jardim Botânico, Cariacica-ES e LARISSA PEREIRA LYRIO ALIXANDRE, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de farmácia de manipulação, residente na Rua Volta Redonda, nº 98, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 27301 4.: GUSTAVO ALVES DE FARIA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Estoquista, residente na Rua Oito, nº 24, Alzira Ramos, Cariacica-ES e MIRIÃ FLORES MORGADO, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Oito, nº 24, Alzira Ramos, Cariacica-ES. 27302 5.: ITAMAR DA SILVA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida Espírito Santo, nº 7, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES e SINEIA LOPES, natural de Mantenópolis-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Espírito Santo, nº 7, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES. 27304 6.: BRUNO SOARES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Servente de obras, residente na Rua Cachoeirinha, nº 36, Valparaíso, Cariacica-ES e ISABELA VITÓRIA DE ANDRADE DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cachoeirinha, nº 36, Valparaíso, Cariacica-ES. 27306 7.: DIEGO RODRIGUES NEVES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Topázio, nº 514, São Geraldo, Cariacica-ES e SUELEN SILVA REIS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Topázio, nº 514, São Geraldo, Cariacica-ES. 27307 8.: DHEYSON SOUSA DA SILVA, natural de Paraibano-MA, com 25 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Avenida dos Trabalhadores, nº 2, Padre Gabriel, Cariacica-ES e EDILAYNE CAMPOS ARAUJO, natural de Brasília-DF, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida dos Trabalhadores, nº 2, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 27309 9.: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de fabricação, residente na Rua Teotônio Ricálio, nº 53, Vila Isabel, Cariacica-ES e SILMARA SERVULO FILIPUTI, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Teotônio Ricálio, nº 53, Vila Isabel, Cariacica-ES. 27311 10.: JOSÉ CARLOS GUSMÃO NOLASCO, natural de Almenara-MG, com 55 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Rua Bom Pastor, nº 09, Campina Grande, Cariacica-ES e EDNA DOS SANTOS SILVA, natural de Itabuna-BA, com 52 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Bom Pastor, nº 09, Campina Grande, -ES. 27314 11.: LUCIMARO ALBERTO SILVA, natural de Campo Belo-MG, com 44 anos de idade, divorciado(a), Pedreiro, residente na Rua Rondônia, Sn, Itapemirim, Cariacica-ES e ANGELINA PAULO VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Rondônia, Sn, Itapemirim, Cariacica-ES. 27317 12.: JOSIAS LEANDRO ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Rio Purús, nº 18, Santa Catarina, Cariacica-ES e SIMONE RAMOS JOVELINO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Rio Purús, nº 18, Santa Catarina, Cariacica-ES. 27318 13.: GILMAR DOS SANTOS FERREIRA, natural de Belmonte-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), Operador de empilhadeira, residente na Rua Rio Solimões, Nº19 , Bela Vista, Cariacica-ES e JOSEANE DOS SANTOS CERQUEIRA, natural de Buerarema-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rio Solimões, Nº19 , Bela Vista, Cariacica-ES. 27319 14.: MISAEL SILVA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Frentista, residente na Rua Francisco Pedro de Paula, nº 119, Vista Mar, Cariacica-ES e DAYANE OLIVEIRA TENENTE, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Francisco Pedro de Paula, nº 119, Vista Mar, Cariacica-ES. 27321 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 16 de novembro de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE DE NARDI BERNABÉ, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua dos Cardeais, nº 62, Vista Mar, Cariacica-ES e MIRIELLE DA SILVA SOARES, natural de Aimorés-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), gerente de financeira, residente na Rua Fernando Cardoso Morais, Nº14 , Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232728748 2.: LEONARDO MERCIER NUNES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), produtor de eventos, residente na Rua Rosa de Ouro, nº 312, Novo México, Vila Velha-ES e LEYDIS RAIANE DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Rosa de Ouro, nº 312, Novo México, Vila Velha-ES. 232728749 3.: FELIPE NOGUEIRA ALVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Narciso, nº 03, Jardim Asteca, Vila Velha-ES e ALINE LOBATO DOS SANTOS, natural de Guaçuí-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Narciso, nº 03, Jardim Asteca, Vila Velha-ES. 232728750 4.: VITOR DE SOUZA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Santa Marta, nº 28, Aribiri, Vila Velha-ES e JOSILAINE BUBACK GURTHER, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), assistente de departamento pessoal, residente na Rua Santa Marta, nº 28, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728751 5.: WHESLEY MATUCHAC BIAZATE, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar técnico nivel I, residente na Rua Macieiras, nº 07, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e LUDMYLA WILLI AMARAL, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), confeitiera, residente na Rua Macieiras, nº 07, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES. 232728752 6.: VINÍCIUS BUENO FAUSTINO, natural de Piedade-SP, com 20 anos de idade, solteiro(a), tranalhador rural, residente na Zona Rural, S/nº, Miguel Russo, Piedade-SP e QUÉZIA DE JESUS NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de caixa, residente na Avenida Barra de São Francisco, 18, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232728753 7.: HUMBERTO BOA LORENZUTTI, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecanico, residente na Rua Humberto Lorenzutti, nº 14, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e CLARA DE SOUZA ROCHA, natural de Vitoria-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Antônio Barcelos, nº 40, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728754 8.: JOHNNY DA SILVA LOPES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), lider de logística, residente na Rua das Acacias, nº 800, Jardim do Vale, Vila Velha-ES e ISABELA DE ALMEIDA GOMES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua das Acacias, nº 800, Jardim do Vale, Vila Velha-ES. 232728755 9.: ERIVELTON KRETLI CARDOSO, natural de Barra de Sao Francisco-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Bilar Pinto, nº S/n, Sotelândia, Cariacica-ES e MAÍSA CORREIA MEIRELES, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Autonoma, residente na Rua Magnólio Silva, nº 211, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232728756 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de novembro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS GIANORDOLI PINTO CYPRESTE, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Amélia da Cunha Ornelas, nº 185, Apto 301 Bloco Y, Bento Ferreira, Vitória-ES e MANUELA COUTINHO COSTA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Darly Antônio Lima, nº 80, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23972 2.: ELIEZÉ LIMA, natural de Guarapari-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), supervisor de manutenção aposentado, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, nº 100, Apt. 304, Cond. Simão Alcu, Jardim da Penha, Vitória-ES e LECIRA SOUZA REIS, natural de Aimorés-MG, com 51 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, nº 100, Apt. 304, Cond. Simão Alcu, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24114 3.: JOÃO PAULO ALVES DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 44 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Artacerce Brotto, nº 75, Ed. Florencia Apto 207, Mata da Praia, Vitória-ES e RENATA LOYOLA CARNEIRO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Artacerce Brotto, nº 75, Ed. Florencia Apto 207, Mata da Praia, Vitória-ES. 24117 4.: JEFFERSON CONSTANTINO SOARES, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Professor Mário Bodart, nº 218, Maria Ortiz, Vitória-ES e RAIANNY DOS SANTOS RODRIGUES, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), manicure e pedicure, residente na Rua Professor Mário Bodart, nº 218, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24119 5.: RENATO HEITOR PORTES DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Luiz Manoel Vellozo, nº 340, Apto 301, Jardim da Penha, Vitória-ES e MARCELLE COSTA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), médica veterinária, residente na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, nº 297, Apto 503-A, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24120 6.: RAUL FERNANDO GUIMARÃES BAIÃO, natural de Colatina-ES, com 67 anos de idade, divorciado(a), técnico em informática, residente na Avenida Manuel Nunes do Amaral Pereira, nº 150 , Jardim Camburi, Vitória-ES e NÁDIA GOMES DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 60 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Avenida Manuel Nunes do Amaral Pereira, nº 150 , Jardim Camburi, Vitória-ES. 24121 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de novembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO SILVA FERREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 50 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Jorge Rizk, nº 68, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e CRISTIANE DA SILVA MOURA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 43 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Jorge Rizk, nº 68, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 07829 2.: JOSÉ ANACLETO GRASSI, natural de Vila Velha-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), designer de interiores, residente na Rua C, S/n, Bloco 201, Aptº 101, Ed. Arapaçu, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e LUCINEIDE APARECIDA SBARDELOTTI, natural de Rio Bananal-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua C, S/n, Bloco 201, Aptº 101, Ed. Arapaçu, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07830 3.: GEORGIVAL JOSÉ DOS SANTOS, natural de Paripiranga-BA, com 47 anos de idade, divorciado(a), empreiteiro, residente na Rodovia do Sol, nº 2740, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ANGELITA MARIA DOS SANTOS, natural de Paripiranga-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rodovia do Sol, nº 2740, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07831 4.: GABRIEL LIMA DE CASTRO, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), Servidor Público, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, n 300, Apartamento 502 A, Praia da Costa, Vila Velha-ES e PAULA DAHER SARDINHA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Servidora Pública, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 300, Apartamento 401, Bloco A. Edifício Terrazzo Sul Mare., Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18527 5.: BERNARDO ROCHA VALADARES, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Nadir Vieira da Vitoria, nº 6, Cx 03, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e ANTONIA KAROLINY FIGUEIREDO DA SILVA LOUREIRO, natural de Ibatiba-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Avenida Henrique Moscoso, nº 2035, Centro, Vila Velha-ES. 18529 6.: IGOR MONFARDINI SIMOA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Dom Jorge de Menezes, nº 667, Centro, Vila Velha-ES e ANNA PAULA MOURA FARIA, natural de São João de Meriti-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), analista administrativo, residente na Rua Dom Pedro II, nº 31, Glória, Vila Velha-ES. 18530 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de novembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: DEIVID SILVEIRA SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 37 anos de idade, solteiro(a), técnico em edificações, residente na Avenida Presidente Dutra, nº 06, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e CLAUDIA MACEDO LOPES, natural de Itambacuri-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Presidente Dutra, nº 06, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 30658 2.: SAMUEL LEAL LEMOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), consultor comercial, residente na Rua Guaira, 224, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e CRISTIANE DE JESUS BEZERRA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Guaira, 224, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30711 3.: MAYCON RODRIGUES RHIS, natural de Teófilo Otoni-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Sanhaço, nº 52, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e ANAIZA ANTUNES NASCIMENTO, natural de Vitoria-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Sanhaço, nº 52, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 30737 4.: ANDRÉ FIRMINO DE OLIVEIRA, natural de Pancas-ES, com 36 anos de idade, Divorciado(a), operador de máquina, residente na Rua Distrito Federal,s/ nº , Central de Carapina, Carapina, Serra-ES e KARINA JESUS RIBEIRO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 33 anos de idade, Divorciada(o), balconista, residente na Rua Distrito Federal,s/ nº , Central de Carapina, Carapina, Serra-ES. 30753 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de novembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRE LUIZ QUEIROZ DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida São Paulo, nº 25, Quadra 60, Marcílio de Noronha, Viana-ES e LUCIANA SOUZA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Avenida São Paulo, nº 25, Quadra 60, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07114 2.: LUCAS TINOCO RANGEL, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Pernambuco, nº 54, Arlindo Villaschi, Viana-ES e LYDIA COSTA PAUTZ, natural de Cariacica-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Pernambuco, nº 54, Arlindo Villaschi, Viana-ES. 07115 3.: GLEIDSON ARAUJO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Nosso Senhor do Bonfim, nº 49, Nova Bethânia, Viana-ES e JHÉSSIKA JOYCE LARANJEIRA BORGES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Nosso Senhor do Bonfim, nº 49, Nova Bethânia, Viana-ES. 07116 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 16 de novembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ BESSA DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Rua Arthur dos Santos Carvalho, nº 12, Presidente Arthur da Costa e Silva, Cachoeiro de Itapemirim-ES e BEATRIZ DAMICA FREITAS, natural de Guaçuí-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Rua Edmundo dos Santos, nº 50, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04423 2.: ALLAN RODRIGUES DE JESUS, natural de Muqui-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Doutor Jeremias Sandoval, nº 112, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES e CYNTIA ROSA PRUCHÓ, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Doutor Jeremias Sandoval, nº 112, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04474 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 16 de novembro de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS LAIBER OLIVEIRA, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 34 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Bela Vista, N° 143, Itaipava, Itapemirim-ES e VÂNIA LAEBER SILVA, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), atendente de padaria, residente na Rua Bela Vista, N° 143, Itaipava, Itapemirim-ES. 01474 2.: DALMO TEODORO DUARTE, natural de Esmeraldas-MG, com 57 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Sao Jose , N°598, Praia de Itaoca, Itapemirim-ES e ROSEMAYRE VILA NOVA, natural de Belo Horioznte-MG, com 52 anos de idade, Divorciada(o), professora aposentada, residente na Rua São José, N° 598, Itaoca, Itapemirim-ES. 01475 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 16 de novembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS PEIXOTO DA VITÓRIA, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Lucimery Stein Lima, nº 08, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e POLLYANA SANTOS E SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 20 anos de idade, Solteira(o), ajudante de cozinha, residente na Rua Lucimery Stein Lima, nº 08, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 08593 2.: JONATHAN SIQUEIRA DIAS, natural de Colatina-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), oficial de obras, residente na Rua Jurandir Ferreira, nº 28B, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e ANA ANGÉLICA RIBEIRO VALADARES, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Jurandir Ferreira, nº 28B, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08595 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de novembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABRICIO CAMPOS ROCHA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), técnico de laboratório, residente na Avenida Robert Kennedy, nº 362, Itararé, Vitória-ES e PAMELLA SOARES PORTO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), coordenadora de farmácia, residente na Rua São Sebastião, nº 204, Resistência, Vitória-ES. 24317 2.: ALEXANDRE GONÇALVES DE VASCONCELLOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 67 anos de idade, divorciado(a), Administrador de empresas, residente na Rua Paulo Miled, nº 85, Apto. 801, Barro Vermelho, Vitória-ES e MÔNICA ZORZANELLI COSTA, natural de São Paulo-SP, com 56 anos de idade, divorciado(a), Fotógrafa, residente na Rua Paulo Miled, nº 85, Aptº 801, Barro Vermelho, Vitória-ES. 24318 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de novembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICHARDESON GOMES SANT'ANNA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Floriano Santana, nº 410, Barra do Riacho, Aracruz-ES e VIVIAN SUELY DE MOURA, natural de Rio Piracicaba-MG, com 37 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Floriano Santana, nº 410, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00619 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 16 de novembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERNANI DE ALMEIDA PERIM DUARTE, natural de Conceição da Barra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Mem de Sá, nº 110, Linhares-ES e SABRINA SANTANA DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Mem de Sá, nº 110, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10532 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 16 de novembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELLINGTON ZAMBOM TEIXEIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), operador de maquina, residente na Rua Brasilia, 04, Industrial, Viana-ES e FRANCILENE OTONI GUIMARÃES, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Av. Guarani, 939. Bloco C, Planalto Serrano, Serra-ES. 10522 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de novembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ENOQUE FERREIRA SARTÓRIO, natural de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Projetada, nº 684, Vila Nova, Itapemirim-ES e ANUBIA SILVA ROMUALDO, natural de Itapemirim-ES, com 41 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Projetada, nº 684, Vila Nova, Itapemirim-ES. 13995 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 16 de novembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã