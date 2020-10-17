Proclamas - 17/10/2020
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: JAILSON PEREIRA ARAÚJO, natural de Jaguaquara-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), ajudante de produção, residente na Rua Cannes, nº 48, Praia do Morro, Guarapari-ES e MONIQUE ALVES DOS SANTOS, natural de Duque de Caxias-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Cannes, nº 48, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11954 2.: WILLIAN VIEIRA DE OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), ajudante de açougueiro, residente na Rua C, nº 18, Quadra 04, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e MANOELA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua C, nº 18, Quadra 04, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 11955 3.: FELIPPE FERNANDES JUNIOR, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 45 anos de idade, divorciado(a), técnico em radiologia, residente na Rua Ozeias Santiago, nº 802, Itapebussu, Guarapari-ES e ROSIMERE DA SILVA CORADELLO, natural de Guarapari-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), contadora, residente na Rua Ozeias Santiago, nº 802, Itapebussu, Guarapari-ES. 11956 4.: DIEGO MATOS DO NASCIMENTO, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Espírito Santo, nº 13, Santa Margarida, Guarapari-ES e MAIRA MILENA DA SILVA RICARDO, natural de Brasília-DF, com 22 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Espírito Santo, nº 13, Santa Margarida, Guarapari-ES. 11957 5.: OSVALDO CELESTINO DE OLIVEIRA FILHO, natural de Guarapari-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), desempregado, residente na Rua Luiz Souza Simões, nº 553, Itapebussu, Guarapari-ES e ALDINEIA NASCIMENTO BRAGA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua Luiz Souza Simões, nº 553, Itapebussu, Guarapari-ES. 11958 6.: CHRISTIANO NATIVIDADE DE PAULA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 39 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de vendas, residente na Rua Itaguaçú, nº 320, Bela Vista, Guarapari-ES e GEISA PINTO DA FONSECA, natural de Itabuna-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Itaguaçú, nº 320, Bela Vista, Guarapari-ES. 11959 7.: OZÉIAS FRANCO DE AZEVEDO, natural de Contagem-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), vidraceiro, residente na Rua João Moraes, nº 10, Itapebussu, Guarapari-ES e ELAINE FERREIRA DE FARIA, natural de Belo Horizonte-MG, com 46 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua João Moraes, nº 10, Itapebussu, Guarapari-ES. 11960 8.: GABRIEL POLTRANIERE REGIOLI, natural de Itaboraí-RJ, com 21 anos de idade, solteiro(a), prestador de serviços, residente na Avenida Antônio Guimarães, nº 193, Itapebussu, Guarapari-ES e HELLERY VIEIRA DOS REIS, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Antônio Guimarães, nº 193, Itapebussu, Guarapari-ES. 11961 9.: GUSTAVO LOPES COLÃO, natural de Araruama-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Araxá, nº 39, Praia do Morro, Guarapari-ES e STHEFÂNIA LUIZA PEREIRA FRANÇA, natural de Araxá-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), artesã, residente na Rua Araxá, nº 39, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11962 10.: ANDRONICO CERQUEIRA DE MATOS, natural de Ramalde, Porto, Portugal-ET, com 51 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Avenida Oceânica, nº 2216, Praia do Morro, Guarapari-ES e CARLA RODRIGUES FERNANDES, natural de Governador Valadares-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Avenida Oceânica, nº 2216, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11963 11.: JOSÉ CARLOS PEREIRA JÚNIOR, natural de Itabuna-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Oceânica, nº 397, Recanto da Sereia, Guarapari-ES e JACIARA SOUSA DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), faxineira, residente na Rua Oceânica, nº 397, Recanto da Sereia, Guarapari-ES. 11964 12.: WASHINGTON DO NASCIMENTO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), servidor público municipal, residente na Rua Mônaco, nº 252, Praia do Morro, Guarapari-ES e MICHELLE APARECIDA ALEIXO SILVEIRA, natural de Timóteo-MG, com 38 anos de idade, divorciado(a), psicóloga, residente na Rua Moreira Camargo, Quitinete 12, Campo Grande, Cariacica-ES. 11965 13.: NICOLINO MARTINS DE OLIVEIRA NETO, natural de Governador Valadares-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), lavador de veículos, residente na Rua Philadelfo de Almeida Freitas, nº 278, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES e EMILY CAMPISTA JABOUR, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Philadelfo de Almeida Freitas, nº 278, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES. 11966 14.: ENZO ROCHA GOTARDO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), educador físico, residente na Rua Dona Morena, nº 248, Itapebussu, Guarapari-ES e LETÍCIA VILLAVERDE SILVA VIEIRA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Pedro, nº 97, Muquiçaba, Guarapari-ES. 11967 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 16 de outubro de 2020 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARLON FRADE DE CARVALHO, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Presidente Rodrigues Alves, nº 35, Colina, Linhares-ES e KHAREN DE ARAUJO PADILHA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), cirurgia dentista, residente na Avenida Presidente Vargas, nº 102, Centro, Linhares-ES. 10452 2.: ELIAKIN SILVA AVELINO SUAVE, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Monsenhor Pedrinha, nº 1032, Araçá, Linhares-ES e ANDRESSA SILVA DE ARAUJO, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), técnica de radiologia, residente na Avenida Castro Alves, nº 1848, Interlagos, Linhares-ES. 10453 3.: GABRIEL RAMOS DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Adenilton Garcia Durão, nº 18, Três Barras, Linhares-ES e THAINÁ DE PAULA RANGEL, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente de vendas, residente na Rua Basilio Cerri, nº 360, Centro, Sooretama-ES. 10454 4.: DIEGO CLEMENTE RIBEIRO, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, viúvo(a), caminhoneiro, residente na Rua Argeu Ribeiro De Moraes, S/ N, Canivete, Linhares-ES e MILLENA LOPES COSTA BRITES, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), dona de casa, residente na Rua Argeu Ribeiro De Moraes, S/ N, Canivete, Linhares-ES. 10455 5.: KENNEDY GALVÃO GALLON, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Avenida Vereador Crescêncio Firmino dos Santos, nº 10, BL 1, CS 1, São José, Linhares-ES e RONY NATALE PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Avenida Castro Alves, nº 11, Interlagos, Linhares-ES. 10456 6.: WELLINGTON LÉGORA DOS ANJOS, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Mem de Sá, nº 445, Interlagos, Linhares-ES e MANUELLA FEITOSA BARBOSA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Mem de Sá, nº 445, Interlagos, Linhares-ES. 10457 7.: ROMULO BRAUN, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua Antônio Soares, nº 274, CS Residencial Jocaf, Santa Cruz, Linhares-ES e SUELEN FERREIRA DE PAULA, natural de Contagem-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Fazenda Santa Rita, S/nº, Japira, Linhares-ES. 10458 8.: RAÍ DOS SANTOS DOMINGOS, natural de São Mateus-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Pinheiro, nº 647, Movelar, Linhares-ES e DILCÉIA SILVA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua João Terce, Canivete, Linhares-ES. 10459 9.: VINÍCIUS FACCINI SANTOS, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico informático, residente na Avenida Lídia Garcia Durão, nº 446, Ap. 102, Bairro Novo Horizonte, Linhares-ES e DANYELLE FREITAS DA SILVA, natural de Montanha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida Lídia Garcia Durão, nº 446, Ap. 102, Bairro Novo Horizonte, Linhares-ES. 10460 10.: MÁRCIO NOBRE, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Ipê, nº 818, Movelar, Linhares-ES e JAMILLE BARBOSA SILVA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, nº 732, Interlagos, Linhares-ES. 10461 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 16 de outubro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALMIR MAURICIO DA SILVA, natural de Arataca-BA, com 49 anos de idade, Solteiro(a), vendedor de serviços, residente na Rua Cristo Rei, nº 133, São Marcos I, Serra-ES e KLEYTIA LUIZ FIRMINO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Divorciada(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Cristo Rei, nº 133, São Marcos I, Serra-ES. 10365 2.: JESSÉ DOS SANTOS GOMES, natural de Santo Inácio do Piauí-PI, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Jacarandá, nº 574, Centro da Serra, Serra-ES e DEBORA FERREIRA, natural de São Paulo-SP, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Jacarandá, nº 574, Centro da Serra, Serra-ES. 10372 3.: LEONARDO GONÇALVES DA SILVA, natural de Montanha-ES, com 30 anos de idade, Divorciado(a), operador de equipamentos, residente na Rua Piraúba, nº 29, Nova Carapina I, Serra-ES e ADRIELI ARARIBA RODRIGUES, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Florencio da Conceição, nº 269, Santo Antônio, Serra-ES. 10437 4.: MATEUS PASSOS RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar, residente na Rua das Acácias, 11, Serra Dourada II, Serra-ES e ANA BEATRIZ FABRIS SILVA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua das Acácias, nº 11, Serra Dourada II, Serra-ES. 10438 5.: ENZO FAÉ DE PAULA BARBOSA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Av. Metropolitano, 109, Palmeiras, Serra-ES e KÉVELYN LIRA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), conferente, residente na Rua Santo Pinto, nº 35. Torre E, Apto 102, Centro, Serra-ES. 10440 6.: ANDERSON ALVES BARBOSA, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), operador logistica, residente na Avenida Guarani, nº 505, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES e MAYARA DUTRA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), auxilia administrativo, residente na Avenida Guarani, nº 505, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES. 10444 7.: MATHEUS NOGUEIRA DA SILVA, natural de Niterói-RJ, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar eletricista, residente na Avenida Manoel Jacinto da Silva, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES e ARIELE TRAGINO CARDOSO, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Avenida Manoel Jacinto da Silva, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES. 10446 8.: ÁRISSON TRAGINO CARDOSO, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico eletrônico, residente na Avenida Manoel Jacinto da Silva, nº S/n, Vista da Serra I, Serra-ES e ANA MILLA DE AZEVEDO CHAVES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Manoel Jacinto da Silva, nº S/n, Vista da Serra I, Serra-ES. 10448 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de outubro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILARD VERDAN DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), ferroviário, residente na Rua Maria dos Santos Cunha, nº 118, Jardim Camburi, Vitória-ES e KÊNIA MORAES DE RESENDE MOURA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Rua Maria dos Santos Cunha, nº 118, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24046 2.: GABRIEL GOUVÊA MAGESKI, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Militar, residente na Avenida Rozendo Serapião de Souza Filho, nº 301 , Mata da Praia, Vitória-ES e CAMILLA BERNARDO DE OLIVEIRA, natural de Iúna-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Avenida Rozendo Serapião de Souza Filho, nº 301 , Mata da Praia, Vitória-ES. 24047 3.: BRUNO LOCATEL PIRES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Professor Mário Bodart, nº 17, Apto 102, Ed. Oliveira Santos, Maria Ortiz, Vitória-ES e DARZIELE MONTEIRO MAIA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Professor Mário Bodart, nº 17, Apto 102, Ed. Oliveira Santos, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24048 4.: THIAGO DE OLIVEIRA ANTONIO, natural de Guarulhos-SP, com 35 anos de idade, solteiro(a), consultor de vendas, residente na Rua Antiocho Carneiro de Mendonça, nº 115, Apto 703, Ed. Flávia Palombini, Jardim Camburi, Vitória-ES e THAISSA SILVA TEIXEIRA, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), cerimonialista, residente na Rua Antiocho Carneiro de Mendonça, nº 115, Apto 703, Ed. Flávia Palombini, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24049 5.: JHONATAS MEDEIROS HUBNER, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua Agenor Amaro dos Santos, nº 271, Jardim Camburi, Vitória-ES e MAYARA ARYADNE GROLA DELLAPARTE, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), telefonista, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 100, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 24050 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de outubro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MANOEL CAETANO TAVARES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 72 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Vitória da Conquista, S/n, Parque Residencial Mestre Alvaro, Carapina, Serra-ES e MARIA ALVES GUEDES, natural de Ecoporanga-ES, com 61 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Vitória da Conquista, S/n, Parque Residencial Mestre Alvaro, Carapina, Serra-ES. 30552 2.: LUCAS SILVA FONSÊCA, natural de Montanha-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), ajudante geral, residente na Rua Itabuna, nº 185, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e ESTHEFANY CISCOTTO MOUTINHO, natural de Paracambi-RJ, com 21 anos de idade, Solteira(o), assistente administrativa, residente na Rua Itabuna, nº 185, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 30604 3.: THALES SOUZA SANTOS, natural de Itapebi-BA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), marceneiro, residente na Avenida Martim Pescador, nº 03, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e RAIMILENA TEIXEIRA GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), designer de unha de gel, residente na Avenida Martim Pescador, nº 03, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 30605 4.: RONALDO SIQUEIRA DA ROCHA, natural de Vitoria-ES, com 47 anos de idade, Solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Quero-quero 16 Qd 209, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e ADNEUSA BISPO DOS SANTOS, natural de Mucurici-ES, com 54 anos de idade, Divorciada(o), diarista, residente na Rua Quero-quero 16 Qd 209, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 30614 5.: JOÃO VITOR DAMASCENA AZEVEDO, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua das Crianças, nº 24, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e VITORIA FIGUEIRA FRINHANI, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua das Crianças, nº 24, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 30616 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de outubro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANGELO CASSANI MONIZ FREIRE, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), propagandista vendedor, residente na Rua José Neves Cypreste, nº 220, Aptº301, Jardim da Penha, Vitória-ES e VANIA FERREIRA DE ALMEIDA, natural de Moreira Sales-PR, com 45 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Aleixo Netto, nº 1241, Aptº802, Praia do Canto, Vitória-ES. 24033 2.: SILVINO ALVES XAVIER JUNIOR, natural de São Paulo-SP, com 47 anos de idade, Divorciado(a), pintor, residente na Rua Oswaldo Aranha, nº 09, Santa Martha, Vitória-ES e HILDETE FLORA DA SILVA, natural de Caravelas-BA, com 42 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Oswaldo Aranha, nº 09, Santa Martha, Vitória-ES. 24193 3.: GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), atendente de loja, residente na Escadaria Sebastião Cristo, nº 10, Cruzamento, Vitória-ES e MAIARA MUNIZ DO ROSARIO, natural de Vitória-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), menor aprendiz, residente na Escadaria João Francelino da Silva, nº S/n, Romão, Vitória-ES. 24231 4.: GUSTAVO COUTINHO LUCAS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Doutor Mário Ferreira Casanova, nº 79, Bento Ferreira, Vitória-ES e BARBARA FIGUEIREDO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Flávio Abaurre, nº 300, Apt 401, Bairro de Lourdes, Vitória-ES. 24239 5.: BERNARDO PACHECO BERNARDINA SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Luiz Fernandes Reis, nº 550/602, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ALINE BASSANI PACHECO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Analista de sistemas, residente na Rua Luiz Fernandes Reis, nº 550/602, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 24240 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de outubro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: LORHAN MOURA DOS SANTOS, natural de Mucuri-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), Técnico em instalação, residente na Rua 27 de Maio, nº 78, Redenção, Vitória-ES e LUCIENE ANGELICA ALVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua 27 de Maio, nº 78, Redenção, Vitória-ES. 17152 2.: JOSÉ ROBERTO BATISTA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), cobrador, residente na Beco da Viração, nº 67, São Pedro, Vitória-ES e NATHIELLY FERREIRA DINIZ, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Beco da Viração, nº 67, São Pedro, Vitória-ES. 17153 3.: WALMIR AUGUSTO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), Marinheiro de máquinas, residente na Rua Quatro de Janeiro, nº 160, São José, Vitória-ES e ALINE CECILIA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua Quatro de Janeiro, nº 160, São José, Vitória-ES. 17154 4.: ERIC LOPES DA SILVA, natural de Fortaleza-CE, com 30 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Orlando Caliman, nº 110, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARCELA FILGUEIRA ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Frederico Ozanan, nº 350, Santa Tereza, Vitória-ES. 17155 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de outubro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE COMARCA DA CAPITAL (SUCURSAL) Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEX SANDRO SILVA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Antônio Almeida Filho, nº 1060, Ed. Santa Fé, Atp. 1101, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LORENA COSTA CASAGRANDE, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Antônio Almeida Filho, nº 1060, Ed. Santa Fé, Atp. 1101, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07782 2.: BRUNO FERNANDES LYRA, natural de Volta Redonda-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), empresario, residente na Rua C, S/n Ed. Cerejeira, Apto. 201, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e KYMBERLI LUIZA BENICHIO FARIA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 1200, Ed. Mediterrâneo, Apto. 102, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07783 3.: ROMARIO GUIMARAES SETUBAL JUNIOR, natural de Parnaiba-PI, com 30 anos de idade, solteiro(a), corretor, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, N°980, Ed. Gardenia, Apt° 901, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e KAREN CRISTINA NOVÔA MOTTÉ, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, N°980, Ed. Gardenia, Apt° 901, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07785 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de outubro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro e Tabeliã de Notas _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALLAN MUNIZ CAUS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Campinas, nº 06, Quadra 44, Marcílio de Noronha, Viana-ES e JOSICLEIA DE LOURDES REISEN, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Campinas, nº 06, Quadra 44, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07079 2.: CARLOS HENRIQUE DA SILVA, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 70 anos de idade, viúvo(a), inspetor penitenciário, residente na Rua Laurentino Pimentel, nº 49, Centro, Viana-ES e LAURA DA CONCEIÇÃO SANTOS DAS NEVES, natural de Linhares-ES, com 51 anos de idade, viúvo(a), cuidadora, residente na Rua Laurentino Pimentel, nº 49, Centro, Viana-ES. 07081 3.: DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Itaguaçu-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Rua Gertrudes, nº 64, Vila Bethânia, Viana-ES e AMANDA ALVES DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Gertrudes, nº 64, Vila Bethânia, Viana-ES. 07082 4.: JADISON ARAUJO DE SOUZA, nacionalidade brasileira, profissão vistoriador de condominios, estado civil solteiro, com trinta e três (33) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, nascido em 25 de junho de 1986, residente na Rua Pedro Machado da Silva, N° 23, Industrial em Viana-ES, filho de JOSÉ FERREIRA DE SOUZA, brasileiro, residente em Viana-ES e MARIA LUIZA RODRIGUES DE ARAUJO, brasileira, residente em Viana-ES e JULIA CRISTINA FALCÃO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, profissão Esteticista, estado civil solteira, com vinte e quatro (24) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, nascida em 29 de dezembro de 1995, residente na Rua Pedro Machado da Silva, N° 23, Industrial em Viana-ES, filha de LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, brasileiro, residente em Cariacica-ES e MAIZA MARTINS FALCÃO, brasileira, residente em Viana-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 16 de outubro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS AURELIO DE SOUZA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 48 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Estrada Oriente, sem Número, Luzitânea, Jerônimo Monteiro-ES e ELIETE MENDONÇA COUSAQUIVITI, natural de Alegre-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), balconista, residente na Estrada Oriente, sem Número, Luzitânea, Jerônimo Monteiro-ES. 01044 2.: ROBSON MARCONI DE FREITAS, natural de Viçosa-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Agostinho Breda, 26, Centro, Jerônimo Monteiro-ES e BRUNA GARCIA CARVALHO, natural de Alegre-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Agostinho Breda, 26, Centro, Jerônimo Monteiro-ES. 01046 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 16 de outubro de 2020 Bruno Bittencourt Bittencourt Tabelião de Notas e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO CESAR OLIVEIRA DA TRINDADE, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), Mecânico, residente na Rua Goiás, nº 220, João Goulart, Vila Velha-ES e GABRIELA MORAIS DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Goiás, nº 220, João Goulart, Vila Velha-ES. 08523 2.: EDIVAN GONÇALVES DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Camacan-BA, com 32 anos de idade, Solteiro(a), mecânico de automóvel, residente na Rua Frei Caneca, S/nº, Morada da Barra, Vila Velha-ES e DIRLENE PASSOS DA SILVA, natural de Canavieiras-BA, com 46 anos de idade, Solteira(o), Cozinheira, residente na Rua Frei Caneca, S/nº, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08528 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de outubro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: EMERSON RODRIGUES PINHEIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 47 anos de idade, Divorciado(a), comerciante, residente na Av. Itapemirim, N° 1894, Itaipava, Itapemirim-ES e SANDRA PEÇANHA DE ALMEIDA, natural de Itapemirim-ES, com 50 anos de idade, Divorciada(o), comerciante, residente na Av. Itapemirim, N° 1894, Itaipava, Itapemirim-ES. 01468 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 16 de outubro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ENRIQUE TOLEDO ANEQUIM, natural de Muqui-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Crg Bom Vira, São Rafael, Mimoso do Sul-ES e RUTHIELY BENEVENUTO MAURI, natural de Alegre-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na No Lugar Fazenda Lagoa Seca, Alegre-ES. 03426 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 16 de outubro de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1. DEUDERIO BUEQUE FERREIRA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 39 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado em São Domingos Pequeno, zona rural, Brejetuba-ES e SILVANA ALVES DA SILVA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 37 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada em São Domingos Pequeno, zona rural, Brejetuba-ES 000943. 2. JOSÉ JULIO NETO, natural de Afonso Cláudio, ES, com 42 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no Córrego Alto Vargem Grande, zona rural, Brejetuba-ES e FABIANA SILVA DE SOUZA, natural de Ibatiba, ES, com 32 anos de idade, divorciada, lavradeira, residente e domiciliada no Córrego Alto Vargem Grande, zona rural, Brejetuba-ES -000917. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 16 de outubro de 2020. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1- IGOR MARIO NEIVA VIEIRA e ALICE EUGENIA BERNARDINO, ele natural de Vitória-ES, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteiro, profissão estoquista, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteira, profissão vendedora, residente em Vila Velha-ES. 2- GILVAN CARVALHO DE OLIVEIRA e JOENIA BISPO DA COSTA, ele natural de Santa Cruz da Vitória-BA, com cinquenta e sete (57) anos de idade, estado civil divorciado, profissão microempreendedor, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Coaraci-BA, com quarenta e quatro (44) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. 3- ÁTYLA WILLYAN AMARAL DA CONCEIÇÃO CANDEIA e KAREN PATRÍCIO COUTINHO, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Auxiliar de vidraceiro, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. 4- MAYCON DOUGLAS ALVES DA SILVA e LAYRANI ALMEIDA PIRES, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Auxiliar de armazem, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil solteira, profissão designer de unhas, residente em Vila Velha-ES. 5- SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA e NICOLLY LEMBRANCE CALDEIRA, ele natural de Conselheiro Pena-MG, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Auxiliar administrativo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com dezoito (18) anos de idade, estado civil solteira, profissão estudante, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 16 de outubro 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil