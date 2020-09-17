Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publicidade Legal

Proclamas - 17/09/20

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 01:00

Redação de A Gazeta

Arquivos & Anexos

Baixar

Proclamas

Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 56 anos de idade, viúvo(a), trabalhador rural, residente na Rua do Ipê, nº 6, Nova Esperança, Linhares-ES e MARIZETE GOLVEIA, natural de São Mateus-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua do Ipê, nº 6, Nova Esperança, Linhares-ES. 10378 2.: AMILTON MUNIZ FILHO, natural de Linhares-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Cariacica, nº 300, Novo Horizonte, Linhares-ES e ELÍZIA APARECIDA NUNES GAVA, natural de Linhares-ES, com 47 anos de idade, viúvo(a), costureira, residente na Rua Cariacica, nº 300, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10379 3.: WELDER DOS SANTOS DE LIMA, natural de Aracaju-SE, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Ademar Luiz Piana, nº 0, Santa Cruz, Linhares-ES e TAIS DA SILVA FERREIRA NOVAIS, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Darcy Bonn, nº 156, Planalto, Linhares-ES. 10380 4.: GECIMAR CARDOSO BROMOCHENKEL, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), almoxarife, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 1719, Interlagos, Linhares-ES e ISAURA MAGNA DOS SANTOS SOUZA, natural de Jussari-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), ajudante de confecção, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 1719, Interlagos, Linhares-ES. 10381 5.: JAIR AGUIAR DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Perrini, S/nº, L06, Q07, AP 201, São José, Linhares-ES e SARAH DE FREITAS, natural de Linhares-ES, com 120 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Avenida Gilson Cardoso Zocatelli, nº 5, São José, Linhares-ES. 10382 6.: DOUGLAS BERGAMO, natural de Rio Bananal-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Carlos Drumonnd de Andrade, nº 472, Palmital, Linhares-ES e LAYS PIONA SILVESTRINI, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Monsenhor Pedrinha, nº 1235, Centro, Linhares-ES. 10383 7.: ALCIDES AMORIM LIMA OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Cupido, Nova Esperança, Linhares-ES e JENNIFER SILVA DA CUNHA, natural de Maracás-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnica de segurança, residente na Rua Antônio dos Reis Paiva, nº 2, Planalto, Linhares-ES. 10384 8.: MARCELO MARTINS DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), funcionário estadual, residente na Rua Irmãos Baroni, nº 0, São José, Linhares-ES e ANA CAROLINE PRATES, natural de Governador Valadares-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), assessora parlamentar, residente na Rua Irmãos Baroni, nº 0, São José, Linhares-ES. 10385 9.: PABLO NASCIMENTO RODRIGUES, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), trader, residente na Rua Monte Belo, S/nº, Interlagos, Linhares-ES e KATIELLY FERNANDES OUVERNEY, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), modelo, residente na Rua Monte Belo, S/nº, Interlagos, Linhares-ES. 10386 10.: JOSÉ RODRIGUES ZANIBONI, natural de Cacoal-RO, com 28 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor, residente na Rua Manoel Luiz Correa, nº 23, Lt 72, Qd 23, Planalto, Linhares-ES e VERONICA DE SOUZA DA SILVA, natural de Canavieiras-BA, com 38 anos de idade, viúvo(a), funcionária pública, residente na Rua Manoel Luiz Correa, nº 372, Planalto, Linhares-ES. 10387 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 16 de setembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Vidraceiro, residente na Rua dos Limoeiros, nº 10, Arlindo Villaschi,, Viana-ES e BEATRIZ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Itanhém-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), Atendente de lanchonete, residente na Rua dos Limoeiros, nº 10, Arlindo Villaschi,, Viana-ES. 07022 2.: EDNEY ARAUJO NEPOMUCENO, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Avenida Piracicaba, nº 05, Marcílio de Noronha, Viana-ES e ROSELY OLIVEIRA PORCINO, natural de Contagem-MG, com 47 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Avenida Piracicaba, nº 05, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07029 3.: IRVING EDUARDO OLIVEIRA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Funcionário público, residente na Rua Minas Gerais, nº 44, Vila Bethânia, Viana-ES e ANA PAULA BRANDÃO DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Minas Gerais, nº 44, Vila Bethânia, Viana-ES. 07030 4.: ELSON PATROCINIO PEREIRA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), Garçom, residente na Avenida Vitória, nº 65, Quadra 30, Marcílio de Noronha, Viana-ES e LUZIA BATISTA DOS SANTOS, natural de Ecoporanga-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), Cuidadora de idosos, residente na Rua Campos Democrata, Nº37, Marcilio de Noronha, Viana-ES. 07031 5.: FABRICIO DE ANDRADE KAISER, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de mecânico, residente na Rua Campinas, nº 07, Quadra 43, Marcílio de Noronha, Viana-ES e LUANA PEREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Campinas, nº 07, Quadra 43, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07034 6.: IVANILDE TOMAZ CLÁUDIO, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 48 anos de idade, Divorciado(a), mecânico industrial, residente na Rua Distrito Federal, nº 5, Marcílio de Noronha, Viana-ES e NEUZINETE GOMES DIOLINO, natural de Nova Venécia-ES, com 51 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Distrito Federal, nº 05, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07035 7.: FLÁVIO DOS REIS, natural de Barra de São Francisco-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Campinas, nº 07, Quadra 43, Marcílio de Noronha, Viana-ES e MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA, natural de Pau Brasil-BA, com 50 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Campinas, nº 07, Quadra 43, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07036 8.: DIEGO DE MELLO RAMALDES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de logistica, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 16, Marcílio de Noronha, Viana-ES e IZABELLA OLIVEIRA DE CASTRO, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 16, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07037 9.: WILAMY SANTANA DA SILVA, natural de Osasco-SP, com 33 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua São João, nº 16, Nova Bethânia, Viana-ES e MARLUI BORGES RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), assistente fiscal junior, residente na Rua São João, nº 16, Nova Bethânia, Viana-ES. 07039 10.: GRAZIANI GATTI, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Porto Alegre, nº 17, Marcílio de Noronha, Viana-ES e THAÍS CORRÊA BERUDE, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Pedagoga, residente na Rua Porto Alegre, nº 17, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07040 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 16 de setembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: CRISTYAN WALLACE DE ALCÂNTARA VILARINO LEÃO, natural de Peçanha-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), analista comercial, residente na Rua Mário Rosendo, nº 48, Bela Vista, Vitória-ES e JULIA DOS SANTOS GONCALVES BISPO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Mário Rosendo, nº 48, Bela Vista, Vitória-ES. 17107 2.: RAFAEL DIAS DO VALE, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Técnico em farmácia, residente na Rua Quarenta e Sete, nº 52, Lote 52, Quadra 57, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e WALESKA LOPES BASTOS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua Onze de Janeiro, nº 18, Grande Vitória, Vitória-ES. 17108 3.: DIONIS OLIVEIRA FREIRE, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Avenida Brasil, nº 510, Resistência, Vitória-ES e NATALIA MIRANDA DA SILVA, natural de Santo André-SP, com 24 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Brasil, nº 510, Resistência, Vitória-ES. 17109 4.: FRANCIS ESPERANÇA MARIANI, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Daisy Lima Messias, nº 247, Santo Antônio, Vitória-ES e ANA PAULA MEIRA SIMÕES, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública municipal, residente na Rua Humaitá, nº 02, Itaquarí, Cariacica-ES. 17110 5.: GLEIDSON MANOEL TRANCOSO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), motorista particular, residente na Rua Carmem Rosa da Fonseca, nº 300, Casa 02, Santo Antônio, Vitória-ES e DAIANA ROCHA CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua São Benedito, nº 440, Bela Vista, Vitória-ES. 17111 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de setembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DOS SANTOS VEIGA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), microempreendedor individual, residente na Avenida Vaticano, nº 561, Porto Canoa, Carapina, Serra-ES e JESSICA GAVAZZA PEISINO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Avenida Vaticano, nº 561, Porto Canoa, Carapina, Serra-ES. 30442 2.: LUIS CARLOS TEIXEIRA GOMES, natural de Prado-BA, com 48 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Presidente Dutra, nº 732, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e MARLI DAS DORES CAPITÃO, natural de São Bernardo do Campo-SP, com 50 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Avenida Presidente Dutra, nº 732, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 30452 3.: PATRICK DA SILVA PRATTI, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), técnico em eletronica, residente na Rua Minas Gerais, nº 145, Ap. 204, Ed 09 Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e ARYANE DA SILVA SCHIMTT BERGUE, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Minas Gerais, nº 145, Ap. 204, Ed 09 Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30456 4.: LEANDRO JONI MALLMANN, natural de São Miguel do Oeste-SC, com 46 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Rui Barbosa, nº 19, Bairro de Fátima, Carapina, Serra-ES e SIRLEI DE OLIVEIRA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Rui Barbosa, nº 19, Bairro de Fátima, Carapina, Serra-ES. 30460 5.: JACKSON BRITO CARVALHO, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Irapuã, nº 88, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e DANIELY DA SILVA ASSIS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Irapuã, nº 88, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30461 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de setembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERIVALDO DAMASCENO PIRES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Onze, nº 33, Bairro Prolar, Cariacica-ES e IZABELA ALVES CAMARGO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Onze, nº 33, Bairro Prolar, Cariacica-ES. 13120 2.: ELIAS GARCIA DA SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Laurinda Pereira do Nascimento, nº 5, Graúna, Cariacica-ES e NAIARA SANTANA DE OLIVEIRA, natural de Ourolândia-BA, com 27 anos de idade, Solteira(o), copeira, residente na Rua Laurinda Pereira do Nascimento, nº 5, Graúna, Cariacica-ES. 13127 3.: MARCOS HENRIQUE SOARES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), frentista, residente na Rua do Campo, n 25, Porto Novo, Cariacica-ES e GISLANE SABARÁ DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua do Campo, n 25, Porto Novo, Cariacica-ES. 13128 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 16 de setembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE SOUZA ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, nº 827, Maria Ortiz, Vitória-ES e ANNABELL SANTOS BELARMINO, natural de Aracaju-SE, com 34 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, nº 827, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23975 2.: LUIZ OTAVIO BATTISTI DELLAQUA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Francisco Generoso da Fonseca, nº 247, Apto 204, Ed. Costa Esmeralda, Jardim da Penha, Vitória-ES e CECÍLIA VIANNA ZANELLA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), agente de fiscalização, residente na Avenida Francisco Generoso da Fonseca, nº 247, Apto 204, Ed. Costa Esmeralda, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23985 3.: GLIFFITON DOS SANTOS RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Professor Mário Bodart, nº 17, Maria Ortiz, Vitória-ES e MARILENE SANTOS DE PAULA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Professor Mário Bodart, nº 17, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23986 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de setembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO CONCEIÇÃO NASCIMENTO, natural de Caravelas-BA, com 48 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Independência, nº 602, Morada da Barra, Vila Velha-ES e NILVACI MARIA SANTOS, natural de Itanhém-BA, com 50 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Avenida Independência, nº 602, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08464 2.: JOSÉ MIGUEL LOURENÇO, natural de Afonso Claúdio-ES, com 41 anos de idade, Divorciado(a), ajudante de caminhão, residente na Avenida Alexandrino Abreu, nº 141, Morro da Lagoa, Vila Velha-ES e CACILDA DA PENHA TOMÉ JACINTO, natural de Guaçuí-ES, com 41 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Avenida Alexandrino Abreu, nº 141, Morro da Lagoa, Vila Velha-ES. 08465 3.: EVANDRO ALVES COSTA, natural de Campo Grande-RJ, com 44 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Encontra-se Recluso no PEVV III, Xuri, Vila Velha-ES e CARINA MENDES NUNES, natural de São Paulo-SP, com 40 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Avenida Celso Vasconcelos, nº 386, Barramares, Vila Velha-ES. 08466 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de setembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPE SOUSA QUEIROZ, natural de João Neiva-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Sete de Setembro, 135, Centro, João Neiva-ES e DÉBORA TONANE TON, natural de Resplendor-MG, com 30 anos de idade, Solteira(o), enfermeira, residente na Rua Sete de Setembro, 135, Centro, João Neiva-ES. 03046 2.: WILSON JOSE CYRILLO BELLO, natural de João Neiva-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), caldeireiro, residente na Av Jacarandás, S/n, Floresta, João Neiva-ES e MONICA PIROLA DOS REIS, natural de São Mateus-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), enfermeira, residente na Av Jacarandás, S/n, Floresta, João Neiva-ES. 03047 3.: CLEITON SANTOS DA SILVA, natural de Eunápolis-BA, com 21 anos de idade, Solteiro(a), reformador, residente na Rua Turmalina, 20, Cristal, João Neiva-ES e JESSICA LEONCIO DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 25 anos de idade, Solteira(o), caixa, residente na Rua Agostinho Torres, 649, Santa Luzia, João Neiva-ES. 03048 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 16 de setembro de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: GERSON CAMATA ELIZEU, natural de Barra de São Francisco-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Monsenhor Raymundo Pereira Barros, nº 24, Bonfim, Vitória-ES e ALEXANDRA LOPES DA CRUZ, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), médica veterinária, residente na Rua Monsenhor Raymundo Pereira Barros, nº 24, Bonfim, Vitória-ES. 24141 2.: HELIO MARTINS DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), técnico judiciário, residente na Rua Engenheiro César Dantas, nº 35, Jabour, Vitória-ES e FABIANA FANTICELLI DOS SANTOS MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Engenheiro César Dantas, nº 35, Jabour, Vitória-ES. 24142 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de setembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTERO MEDEIROS DA COSTA, natural de Muniz Freire-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), Lavrador, residente na Localidade de Monforte Frio, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES e MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NUNES, natural de Muniz Freire-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), Lavradora, residente na Localidade de Monforte Frio, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES. 00544 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 16 de setembro de 2020 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ ANTONIO CAETANO, natural de Guaçuí-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Limo Verde, Zona Rural, Divino de São Lourenço-ES e MARIA APARECIDA MARTINS SILVA, natural de Abre Campo-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Limo Verde, Zona Rural, Divino de São Lourenço-ES. 00298 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 16 de setembro de 2020 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE COMARCA DA CAPITAL (SUCURSAL) Faço saber que pretender casar-se: 1.: DALMO RODRIGUES PAES, natural de Bahia-BA, com 70 anos de idade, viúvo(a), militar reformado, residente na Rua Humberto Pereira, nº 170, Aptº 706, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ROSELI MACHADO PANIAGUA DE ARAUJO, natural de São Paulo-SP, com 58 anos de idade, divorciado(a), gerente, residente na Rua Humberto Pereira, nº 170, Aptº 706, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07730 2.: URBANO ROSA FILHO, natural de São Mateus-ES, com 77 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 1372, Aptº 902, Ed. Vella Citta, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e JANETE SUELY PINTO SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), servidora pública, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 1372, Aptº 902, Ed. Vella Citta, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07732 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de setembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro e Tabeliã de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: THADEU COSTA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), funcionário público, residente na Rua Manoel Montarroyos, nº 577, Maria Niobe, Serra-ES e BRENDA GONÇALVES STOCCO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Manoel Montarroyos, nº 577, Maria Niobe, Serra-ES. 10355 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de setembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO LOPES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua do Fico, nº 46, Dom João Batista, Vila Velha-ES e LARISSA CATRINCK COSTA, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua do Fico, nº 46, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 232728641 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de setembro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1 - HYTALO DIEGO LEMOS DE FREITAS e LAÍS TRABACH DE JESUS, ele natural de Vitória-ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Engenheiro civil, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteira, profissão Gastrônoma, residente em Vila Velha-ES. 2 - OSMAR DE OLIVEIRA FRITZ e LUCIANA ANTONIA DA COSTA, ele natural de Ecoporanga-ES, com quarenta e seis (46) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Chaveiro, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Barra de São Francisco-ES, com trinta e cinco (35) anos de idade, estado civil solteira, profissão segurança, residente em Vila Velha-ES. 3 - CARLILE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR e ESILMA COUTINHO DE JESUS VALADARES, ele natural de Vila Velha-ES, com trinta e seis (36) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Ajudante de pintor automotivo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com quarenta e seis (46) anos de idade, estado civil viúva, profissão diarista, residente em Vila Velha-ES. 4 - IGOR PEITL SILVESTRE e EMANUELLY LANES LEITIMAM MORESCHI, ele natural de São Paulo-SP, com trinta e dois (32) anos de idade, estado civil divorciado, profissão autônomo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteira, profissão empresária, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 16 de setembro 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados