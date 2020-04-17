Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Proclamas

Proclamas - 17/04/20

Redação de A Gazeta

17 abr 2020 às 01:00

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 01:00

Arquivos & Anexos

Proclamas - 17/04/20

Tamanho do arquivo: 1mb
Baixar

Proclamas

Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL MAGIONI ROCHA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnico especializado de manutenção, residente na Rodovia do Sol, nº 1980, Apto nº 1412, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e CRISLAYNE SILVA DE OLIVEIRA, natural de Guaçui-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Paraguassu, nº 261, Glória, Vila Velha-ES. 07538 2.: PEDRO IVO PHILADELPHO LEONCIO DAZZI, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Antonio Gil Veloso, 250, Ed Porto Belo, Apto 404, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MARINA TONINI, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Antônio Gil Veloso, 250, Ed. Porto Belo, Apt. 404, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18136 3.: JOÃO VITOR RAMOS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnico de mecânica, residente na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, 105, BL A, Ap 403, Ed Vila Romana, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARÍLIA MOMBRINI STEIN, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Joao Joaquim da Mota, 275, Ap 701, Ed Costa Dourada, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18137 4.: RODRIGO GOMES DE ARAUJO GOMES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar Contábil, residente na Rua Escritora Raquel de Queiroz, nº 18, Vista da Penha, Vila Velha-ES e CLAUDIA DOS SANTOS MAGESCKI, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Autônomo, residente na Rua Escritora Raquel de Queiroz, nº 18, Vista da Penha, Vila Velha-ES. 18205 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de abril de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONATA HENRIQUE SANTOS DA COSTA, natural de Itamaraju-BA, com 20 anos de idade, Solteiro(a), atendente, residente na Avenida Boa Vista, nº 134, Barramares, Vila Velha-ES e DANIELE FELIX DE JESUS, natural de São Mateus-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Boa Vista, nº 134, Barramares, Vila Velha-ES. 08258 2.: ANTONIO ANDERSON DE JESUS MACHADO, natural de Guarapari-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), Balconista, residente na Rua Bahia, nº 14, Morada da Barra, Vila Velha-ES e FRANCISCA FLAVIANA DA SILVA MATOS, natural de Codó-MA, com 29 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Bahia, nº 14, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08259 3.: EDIRLEI DE JESUS SANTOS, natural de Itajuipe-BA, com 25 anos de idade, Divorciado(a), autonomo, residente na Rua Celso Vasconcelos 375, Barramares, Vila Velha-ES e LEISIANE DE JESUS DOS SANTOS, natural de Ubaitaba-BA, com 22 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua Celso Vasconcelos 375, Barramares, Vila Velha-ES. 08260 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de abril de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: CHARLES PATRICK MENDES LEITE, natural de Medeiros Neto-BA, com 41 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Rio Ipiranga, 07, Helio Ferraz, Carapina, Vila Velha-ES e LUZITANIA FERRAZ DE CASTRO, natural de Guaratinga-BA, com 37 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rio Ipiranga, 07, Helio Ferraz, Carapina, Vila Velha-ES. 29923 2.: BEN-HUR ISRAEL BORGES, natural de Dourados-MS, com 28 anos de idade, Solteiro(a), advogado, residente na Rua Constante Nery, 114, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e MARIA KAROLINA OHNESORGE NOVAIS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Constante Nery, 114, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 29925 3.: LEONARDO SOUZA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), operador de ponte rolante, residente na Rua Minas Gerais, S/n, Apt. 301, Ed. 10, Setor A2 Laranjeira, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e CRISLAYNE DA SILVA VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), auxiliar operacional, residente na Rua Minas Gerais, S/n, Apt. 301, Ed. 10, Setor A2 Laranjeira, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29926 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de abril de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELDINEI CARMINATI, natural de São Mateus-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Dezenove, nº 48, Jardim Bela Vista, Serra-ES e EDIANA DE JESUS FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), recepcionista, residente na Rua Dezenove, nº 48, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 10044 2.: JANDERSON FRANCELINO MONTOVANI, natural de Águia Branca-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), operador de equipamentos, residente na Rua Rio Turiacu, 267, Novo Porto Canoa, Serra-ES e FRANCIANE CALAZANS DE SOUZA NÓIA, natural de Ibatiba-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Rio Turiacu, 267, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 10045 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de abril de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS JOSE LIMA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), encanador industrial, residente na Rua Castelo Branco, S/n, Campagnaro, Ibiraçu-ES e VANESSA NEVES BARBOSA, natural de João Neiva-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Castelo Branco, S/n, Campagnaro, Ibiraçu-ES. 00809 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 16 de abril de 2020 NEURA LUCIA MELO FERREIRA Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: GLEISON DA SILVA XAVIER, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua São Pedro, nº 22, Nova Bethânia, Viana-ES e ADRIELLY PÂMELA CARDOSO RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua São Pedro, nº 22, Nova Bethânia, Viana-ES. 06884 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 16 de abril de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELLINGTON COSTA RIBEIRO, natural de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Marcelo Pedro Caetano, nº 69, Itaipava, Itapemirim-ES e DAYANA SOUZA EVANGELISTA, natural de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Marcelo Pedro Caetano, nº 69, Itaipava, Itapemirim-ES. 13901 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 16 de abril de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIRLEY CARLOS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Estrada Capuaba, nº 13, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e RADIJA SOUZA MAIA, natural de Jiquié-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), zeladora, residente na Estrada Capuaba, nº 13, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04072 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de abril de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião Registro Civil e Tabelionato de Notas de Burarama Faço saber que pretender casar-se: 1.: HURBO VIEIRA MARTINS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), carregador de pedras, residente na Distrito de Burarama, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LILIANE CONCEIÇÃO DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Distrito de Burarama, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 00096 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 16 de abril de 2020 Nelisa Galante de Melo Santos Registradora Civil e Tabeliã de Notas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados