Proclamas - 16/12/2020
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFFREY BOURGUIGNON MATOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua São João Batista, nº 47, Alto Lage, Cariacica-ES e ANNA CAROLINA BRUZZI QUEIROZ, natural de Viana-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), microempreendedora, residente na Rua São João Batista, nº 47, Alto Lage, Cariacica-ES. 27379 2.: KENNEDY LIMA CONCEIÇÃO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Barbeiro, residente na Rua Oriente, Nº20, Caçaroca, Cariacica-ES e ELISANDRA SANTOS DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Oriente, Nº20, Caçaroca, Cariacica-ES. 27387 3.: JONAS FERREIRA CAMPOS, natural de Cariacica-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), Porteiro, residente na Travessa Santa Helena, nº 71, Mucuri, Cariacica-ES e SANDRA APARECIDA ALVES RODRIGUES, natural de Baixo Guandu-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), porteira, residente na Travessa Santa Helena, nº 71, Mucuri, Cariacica-ES. 27389 4.: WERICKSON VALIN GOES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Duque de Caxias, nº 87, Rosa da Penha, Cariacica-ES e KAREN HELEONORA GAMA DA CRUZ, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autonôma, residente na Rua João Schwab, nº 4, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 27393 5.: KENNEDY MATIAS ALVES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Bahia, nº 187, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES e DÉBORA CRISTINA DA SILVA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Bahia, nº 187, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES. 27394 6.: REGINALDO DA SILVA PAIXÃO, natural de Itamaraju-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Santa Alice, nº 43, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES e MACILENE DA SILVA SANTOS, natural de Flexeiras-AL, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Santa Alice, nº 43, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES. 27396 7.: DAVI MANOEL BATISTA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar Administrativo de Informática, residente na Rua Jaime de Barros, S/n, Zumbí dos Palmares, Vila Velha-ES e ROSILENE FERREIRA DE SOUSA, natural de Nova Olinda-CE, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ibiraçu, nº 19, Bandeirantes, Cariacica-ES. 27398 8.: LUCIANO MARCIO OLIVEIRA DE JESUS, natural de Belmonte-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), Operador de máquina, residente na Avenida América, nº 288, Jardim América, Cariacica-ES e EDINÉLIA SILVA DE SÁ, natural de Itanhém-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida América, nº 288, Jardim América, Cariacica-ES. 27401 9.: RENAN FERREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), ajudante de motorista, residente na Rua Santa Clara, nº 447, São Geraldo II, Cariacica-ES e BRUNA CORRÊA XAVIER, natural de Santa Leopoldina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Santa Clara, nº 447, São Geraldo II, Cariacica-ES. 27407 10.: DECARLY CALIXTA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), microempresário, residente na Rua Celestino de Almeida, nº 243, Castelo Branco, Cariacica-ES e ANA KELLIA MARIA SOUSA, natural de Sobral-CE, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Maria Alice Barreto Lima, nº 1162, Campo dos Velhos, Sobral-CE. 27416 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 15 de dezembro de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Estrela Dalva, nº 385, Alvorada, Vila Velha-ES e ALINE GOMES VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Estrela Dalva, nº 385, Alvorada, Vila Velha-ES. 05947 2.: HELIOMAR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), alinhador de direção, residente na Rua Fagundes, S/n, Vale Encantado, Vila Velha-ES e STÉFANE VIEIRA CASTRO, natural de Vitória da Conquista-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Córrego Grande, nº 26, Jardim do Vale, Vila Velha-ES. 05948 3.: EZEQUIAS BRAZ, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), gerente de loja, residente na Rua Constelação, N°176, Alvorada, Vila Velha-ES e AMANDA DASSIÉ TASSINARI, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assessora jurídica, residente na Rua Constelação, N°176, Alvorada, Vila Velha-ES. 05949 4.: MARCUS VINICIUS GONÇALVES MANSO, natural de Belo Horizonte-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), Educador Fisico, residente na Rua Severo Corrêa, S/n, Industrial, Vila Velha-ES e DAIANNY RABBI DENARDE, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Administradora, residente na Rua Severo Corrêa, S/n, Industrial, Vila Velha-ES. 05950 5.: RAFAEL JOSÉ CUNHA, natural de Santo Antônio do Amparo-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), Estoquista, residente na Rua Novo Brasil, nº s/nº , Rio Marinho, Vila Velha-ES e TATIELEN DO NASCIMENTO LUCIO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Novo Brasil, s/nº , Rio Marinho, Vila Velha-ES. 05951 6.: TED CANDEIAS SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Tefé, nº 352, Alvorada, Vila Velha-ES e MARILENA BRANDÃO DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Tefé, nº 352, Alvorada, Vila Velha-ES. 05952 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de dezembro de 2020 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: CRISTIANO GOMES DOS SANTOS, natural de Muqui-ES, com 46 anos de idade, Solteiro(a), operador industrial, residente na Rua Gustavo Barroso, nº 401, Apt.301, Chácara Parreiral, Serra-ES e IZABELA SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Gustavo Barroso, 401, Bloco R, Aptº 301, Chacara Parreiral, Serra-ES. 30917 2.: CRISTIANO ALCANTARA BRUNE, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Divorciado(a), frentista, residente na Rua dos Eucaliptos, 150, Feu Rosa, Serra-ES e LILIAN RODRIGUES DORNELES, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua dos Eucaliptos, 150, Feu Rosa, Serra-ES. 30922 3.: DIEGO DIAS DE CARVALHO, natural de Itaguaçu-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes, nº 717, Jardim Limoeiro, Serra-ES e DAIANE CRISTINA WALADÃO, natural de Itarana-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), fisioterapeuta, residente na Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes, nº 717, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 30930 4.: WILLIAM FERNANDO MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Primeira Avenida, 1277, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e MARCELA PREST SIQUARA, natural de Aracruz-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Avenida Primeira Avenida, 1277, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 30937 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 15 de dezembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAX MÜLLER TRINDADE SOARES, natural de Ibatiba-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Santa Helena, nº 281, Vila Bethânia, Viana-ES e DANIELLI BATISTA VALLADARES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Santa Helena, nº 281, Vila Bethânia, Viana-ES. 07121 2.: MAYKO DOS SANTOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), ajudante expedição jr, residente na Rua Marcelino José da Silva, nº 03, Universal, Viana-ES e THAYZA HOLANDA ANJO, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Marcelino José da Silva, nº 03, Universal, Viana-ES. 07146 3.: JOÃO PAULO SCHNEIDER, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), encarregado de operações, residente na Rua Anchieta, nº 49, Marcílio de Noronha, Viana-ES e PAULA PEREIRA ANDRADE, natural de Pancas-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de vendas, residente na Rua Anchieta, nº 49, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07148 4.: VALDENEI SOUZA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Paris, nº 37, Quadra 37, Marcílio de Noronha, Viana-ES e VERA LUCIA BROETTO SCAQUETTI, natural de Santa Teresa-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua Paris, nº 37, Quadra 37, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07150 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 15 de dezembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME PEREIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Eugenílio Ramos, nº 943, Jardim da Penha, Vitória-ES e DANDARA SOUZA GOMES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Eugenílio Ramos, nº 943, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24183 2.: UASHINGTON SILVA SANTOS, natural de Camacan-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), pecuarista, residente na Rua Henrique Martins Tuche, nº 07 , Maria Ortiz, Vitória-ES e EVANILDES PEREIRA ALVES, natural de Camacan-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Henrique Martins Tuche, nº 07 , Maria Ortiz, Vitória-ES. 24184 3.: RODRIGO AGUIAR DE OLIVEIRA VALENTIM, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Sebastião da Silva Rabello, nº 150, Jardim Camburi, Vitória-ES e LORENY BRAGA MANSUR, natural de Manhuaçu-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), bancaria, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 323, Apto 202, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24185 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de dezembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARLON VIEIRA GONÇALVES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 2000, Aptº 1003, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LEBIONA PAJUSSARA ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 2000, Aptº 1003, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07882 2.: MIZAEL DE ANDRADE, natural de Nilópolis-RJ, com 40 anos de idade, divorciado(a), músico, residente na Rua Quintino Denadai, Nº103, Apartamento 200, de Fátima, Serra-ES e REBECCA BOTELHO DALLA BERNARDINA SIMÕES, natural de Vitoria-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública, residente na Rua Luiz Fernandes Reis, Nº 530, Apartamento 1202, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18580 3.: JUAN FRANÇA MUNIZ DE SOUZA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), Militar, residente na Rua José Pinto Vieira, Nº460, Apt 402, Itapuã, Vila Velha-ES e RAISSA ENDRING PENHA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Desenvolvedora, residente na Rua Jose Pinto Vieira, Nº460, Apt. 402, Ed. Ovidio, Praia de Itapoa, Vila Velha-ES. 18581 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de dezembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DO NASCIMENTO FLORENCIO, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Avenida Céu Azul, sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES e SANDRIÉLY SILVA CORRÊA, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Céu Azul, sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00625 2.: DOUGMAM VIRGILINO CORREIA, natural de Mantena-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Lídio Cordeiro, nº 1100, Barra do Riacho, Aracruz-ES e MIRIAN SOUZA CAMPOS, natural de Camacan-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Lidio Cordeiro, nº 1000, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00626 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 15 de dezembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÁBIO ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Travessa Américo Miranda, nº 05 , São Marcos II, Serra-ES e ROSIÉLICA RIBEIRO ALVES, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Travessa Américo Miranda, nº 05 , São Marcos II, Serra-ES. 10589 2.: EDMILSON SOARES, natural de Aurelino Leal-BA, com 41 anos de idade, Solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Dayson, 86, Serra Dourada I, Serra-ES e ROSINÉIA MAYER, natural de Itarana-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Dayson, 86, Serra Dourada I, Serra-ES. 10609 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 15 de dezembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO MARCOS ENDLICH, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), operador de máquinas, residente na Rua Zequinha de Abreu, nº 124, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e MARIA APARECIDA DOS ANJOS VIANA, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), assistente social, residente na Rua Zequinha de Abreu, nº 124, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04187 2.: WANDERLAN SANTOS SOARES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Stefano Crivilin, nº 1, Bairro Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e JÚLIA ARAUJO DE CASTRO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), bióloga, residente na Esd Atalaia, nº 31, Bairro Atalaia, Vila Velha-ES. 04191 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de dezembro de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO VACCARI MOREIRA, natural de Nova Venécia-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rua Rosana Schineider, nº 1038, Vila Izabel, Linhares-ES e ISIS GABRIELLI SECATO, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 1474, Interlagos, Linhares-ES. 10605 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 15 de dezembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFTER RODRIGUES DA SILVA, natural de Mascote-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), Repositor, residente na Rua Manoel Rosindo, nº 306, São Pedro, Vitória-ES e BIALY DOS SANTOS BRITO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Manoel Rosindo, nº 306, São Pedro, Vitória-ES. 17229 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de dezembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS FILHO, natural de Camamu-BA, com 38 anos de idade, Solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Transamazonica,n°120,barramares, Vila Velha-ES e JOÍLMA DE JESUS DOS SANTOS, natural de Ituberá-BA, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Transamazonica,n°120,barramares, Vila Velha-ES. 08642 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de dezembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã