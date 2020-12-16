Publicidade Legal

Proclamas - 16/12/2020

Quarta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 01:00

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 01:00

Arquivos & Anexos

Proclamas - 16/12/2020

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corporis voluptates eos, exercitationem id, voluptatem ex nostrum ab sit corrupti, magni non temporibus alias rem reprehenderit quis doloremque harum aperiam similique animi culpa impedit.
Tamanho do arquivo: 69kb
Baixar

Proclamas

_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFFREY BOURGUIGNON MATOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua São João Batista, nº 47, Alto Lage, Cariacica-ES e ANNA CAROLINA BRUZZI QUEIROZ, natural de Viana-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), microempreendedora, residente na Rua São João Batista, nº 47, Alto Lage, Cariacica-ES. 27379 2.: KENNEDY LIMA CONCEIÇÃO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Barbeiro, residente na Rua Oriente, Nº20, Caçaroca, Cariacica-ES e ELISANDRA SANTOS DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Oriente, Nº20, Caçaroca, Cariacica-ES. 27387 3.: JONAS FERREIRA CAMPOS, natural de Cariacica-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), Porteiro, residente na Travessa Santa Helena, nº 71, Mucuri, Cariacica-ES e SANDRA APARECIDA ALVES RODRIGUES, natural de Baixo Guandu-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), porteira, residente na Travessa Santa Helena, nº 71, Mucuri, Cariacica-ES. 27389 4.: WERICKSON VALIN GOES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Duque de Caxias, nº 87, Rosa da Penha, Cariacica-ES e KAREN HELEONORA GAMA DA CRUZ, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autonôma, residente na Rua João Schwab, nº 4, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 27393 5.: KENNEDY MATIAS ALVES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Bahia, nº 187, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES e DÉBORA CRISTINA DA SILVA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Bahia, nº 187, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES. 27394 6.: REGINALDO DA SILVA PAIXÃO, natural de Itamaraju-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Santa Alice, nº 43, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES e MACILENE DA SILVA SANTOS, natural de Flexeiras-AL, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Santa Alice, nº 43, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES. 27396 7.: DAVI MANOEL BATISTA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar Administrativo de Informática, residente na Rua Jaime de Barros, S/n, Zumbí dos Palmares, Vila Velha-ES e ROSILENE FERREIRA DE SOUSA, natural de Nova Olinda-CE, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ibiraçu, nº 19, Bandeirantes, Cariacica-ES. 27398 8.: LUCIANO MARCIO OLIVEIRA DE JESUS, natural de Belmonte-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), Operador de máquina, residente na Avenida América, nº 288, Jardim América, Cariacica-ES e EDINÉLIA SILVA DE SÁ, natural de Itanhém-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida América, nº 288, Jardim América, Cariacica-ES. 27401 9.: RENAN FERREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), ajudante de motorista, residente na Rua Santa Clara, nº 447, São Geraldo II, Cariacica-ES e BRUNA CORRÊA XAVIER, natural de Santa Leopoldina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Santa Clara, nº 447, São Geraldo II, Cariacica-ES. 27407 10.: DECARLY CALIXTA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), microempresário, residente na Rua Celestino de Almeida, nº 243, Castelo Branco, Cariacica-ES e ANA KELLIA MARIA SOUSA, natural de Sobral-CE, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Maria Alice Barreto Lima, nº 1162, Campo dos Velhos, Sobral-CE. 27416 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 15 de dezembro de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Estrela Dalva, nº 385, Alvorada, Vila Velha-ES e ALINE GOMES VIEIRA DO ESPÍRITO SANTO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Estrela Dalva, nº 385, Alvorada, Vila Velha-ES. 05947 2.: HELIOMAR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), alinhador de direção, residente na Rua Fagundes, S/n, Vale Encantado, Vila Velha-ES e STÉFANE VIEIRA CASTRO, natural de Vitória da Conquista-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Córrego Grande, nº 26, Jardim do Vale, Vila Velha-ES. 05948 3.: EZEQUIAS BRAZ, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), gerente de loja, residente na Rua Constelação, N°176, Alvorada, Vila Velha-ES e AMANDA DASSIÉ TASSINARI, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assessora jurídica, residente na Rua Constelação, N°176, Alvorada, Vila Velha-ES. 05949 4.: MARCUS VINICIUS GONÇALVES MANSO, natural de Belo Horizonte-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), Educador Fisico, residente na Rua Severo Corrêa, S/n, Industrial, Vila Velha-ES e DAIANNY RABBI DENARDE, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Administradora, residente na Rua Severo Corrêa, S/n, Industrial, Vila Velha-ES. 05950 5.: RAFAEL JOSÉ CUNHA, natural de Santo Antônio do Amparo-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), Estoquista, residente na Rua Novo Brasil, nº s/nº , Rio Marinho, Vila Velha-ES e TATIELEN DO NASCIMENTO LUCIO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Novo Brasil, s/nº , Rio Marinho, Vila Velha-ES. 05951 6.: TED CANDEIAS SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Tefé, nº 352, Alvorada, Vila Velha-ES e MARILENA BRANDÃO DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Tefé, nº 352, Alvorada, Vila Velha-ES. 05952 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de dezembro de 2020 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: CRISTIANO GOMES DOS SANTOS, natural de Muqui-ES, com 46 anos de idade, Solteiro(a), operador industrial, residente na Rua Gustavo Barroso, nº 401, Apt.301, Chácara Parreiral, Serra-ES e IZABELA SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Gustavo Barroso, 401, Bloco R, Aptº 301, Chacara Parreiral, Serra-ES. 30917 2.: CRISTIANO ALCANTARA BRUNE, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Divorciado(a), frentista, residente na Rua dos Eucaliptos, 150, Feu Rosa, Serra-ES e LILIAN RODRIGUES DORNELES, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua dos Eucaliptos, 150, Feu Rosa, Serra-ES. 30922 3.: DIEGO DIAS DE CARVALHO, natural de Itaguaçu-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes, nº 717, Jardim Limoeiro, Serra-ES e DAIANE CRISTINA WALADÃO, natural de Itarana-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), fisioterapeuta, residente na Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes, nº 717, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 30930 4.: WILLIAM FERNANDO MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Primeira Avenida, 1277, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e MARCELA PREST SIQUARA, natural de Aracruz-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Avenida Primeira Avenida, 1277, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 30937 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 15 de dezembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAX MÜLLER TRINDADE SOARES, natural de Ibatiba-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Santa Helena, nº 281, Vila Bethânia, Viana-ES e DANIELLI BATISTA VALLADARES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Santa Helena, nº 281, Vila Bethânia, Viana-ES. 07121 2.: MAYKO DOS SANTOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), ajudante expedição jr, residente na Rua Marcelino José da Silva, nº 03, Universal, Viana-ES e THAYZA HOLANDA ANJO, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Marcelino José da Silva, nº 03, Universal, Viana-ES. 07146 3.: JOÃO PAULO SCHNEIDER, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), encarregado de operações, residente na Rua Anchieta, nº 49, Marcílio de Noronha, Viana-ES e PAULA PEREIRA ANDRADE, natural de Pancas-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de vendas, residente na Rua Anchieta, nº 49, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07148 4.: VALDENEI SOUZA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Paris, nº 37, Quadra 37, Marcílio de Noronha, Viana-ES e VERA LUCIA BROETTO SCAQUETTI, natural de Santa Teresa-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua Paris, nº 37, Quadra 37, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07150 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 15 de dezembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME PEREIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Eugenílio Ramos, nº 943, Jardim da Penha, Vitória-ES e DANDARA SOUZA GOMES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Eugenílio Ramos, nº 943, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24183 2.: UASHINGTON SILVA SANTOS, natural de Camacan-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), pecuarista, residente na Rua Henrique Martins Tuche, nº 07 , Maria Ortiz, Vitória-ES e EVANILDES PEREIRA ALVES, natural de Camacan-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Henrique Martins Tuche, nº 07 , Maria Ortiz, Vitória-ES. 24184 3.: RODRIGO AGUIAR DE OLIVEIRA VALENTIM, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Sebastião da Silva Rabello, nº 150, Jardim Camburi, Vitória-ES e LORENY BRAGA MANSUR, natural de Manhuaçu-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), bancaria, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 323, Apto 202, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24185 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de dezembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARLON VIEIRA GONÇALVES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 2000, Aptº 1003, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LEBIONA PAJUSSARA ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 2000, Aptº 1003, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07882 2.: MIZAEL DE ANDRADE, natural de Nilópolis-RJ, com 40 anos de idade, divorciado(a), músico, residente na Rua Quintino Denadai, Nº103, Apartamento 200, de Fátima, Serra-ES e REBECCA BOTELHO DALLA BERNARDINA SIMÕES, natural de Vitoria-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública, residente na Rua Luiz Fernandes Reis, Nº 530, Apartamento 1202, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18580 3.: JUAN FRANÇA MUNIZ DE SOUZA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), Militar, residente na Rua José Pinto Vieira, Nº460, Apt 402, Itapuã, Vila Velha-ES e RAISSA ENDRING PENHA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Desenvolvedora, residente na Rua Jose Pinto Vieira, Nº460, Apt. 402, Ed. Ovidio, Praia de Itapoa, Vila Velha-ES. 18581 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de dezembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DO NASCIMENTO FLORENCIO, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Avenida Céu Azul, sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES e SANDRIÉLY SILVA CORRÊA, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Céu Azul, sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00625 2.: DOUGMAM VIRGILINO CORREIA, natural de Mantena-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Lídio Cordeiro, nº 1100, Barra do Riacho, Aracruz-ES e MIRIAN SOUZA CAMPOS, natural de Camacan-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Lidio Cordeiro, nº 1000, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00626 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 15 de dezembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÁBIO ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Travessa Américo Miranda, nº 05 , São Marcos II, Serra-ES e ROSIÉLICA RIBEIRO ALVES, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Travessa Américo Miranda, nº 05 , São Marcos II, Serra-ES. 10589 2.: EDMILSON SOARES, natural de Aurelino Leal-BA, com 41 anos de idade, Solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Dayson, 86, Serra Dourada I, Serra-ES e ROSINÉIA MAYER, natural de Itarana-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Dayson, 86, Serra Dourada I, Serra-ES. 10609 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 15 de dezembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO MARCOS ENDLICH, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), operador de máquinas, residente na Rua Zequinha de Abreu, nº 124, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e MARIA APARECIDA DOS ANJOS VIANA, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), assistente social, residente na Rua Zequinha de Abreu, nº 124, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04187 2.: WANDERLAN SANTOS SOARES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Stefano Crivilin, nº 1, Bairro Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e JÚLIA ARAUJO DE CASTRO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), bióloga, residente na Esd Atalaia, nº 31, Bairro Atalaia, Vila Velha-ES. 04191 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de dezembro de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO VACCARI MOREIRA, natural de Nova Venécia-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rua Rosana Schineider, nº 1038, Vila Izabel, Linhares-ES e ISIS GABRIELLI SECATO, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 1474, Interlagos, Linhares-ES. 10605 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 15 de dezembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFTER RODRIGUES DA SILVA, natural de Mascote-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), Repositor, residente na Rua Manoel Rosindo, nº 306, São Pedro, Vitória-ES e BIALY DOS SANTOS BRITO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Manoel Rosindo, nº 306, São Pedro, Vitória-ES. 17229 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de dezembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS FILHO, natural de Camamu-BA, com 38 anos de idade, Solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Transamazonica,n°120,barramares, Vila Velha-ES e JOÍLMA DE JESUS DOS SANTOS, natural de Ituberá-BA, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Transamazonica,n°120,barramares, Vila Velha-ES. 08642 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de dezembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã

