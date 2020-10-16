Proclamas - 16/10/20
Proclamas
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: HILTON DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), montador de máquinas, residente na Rua Palma de Santa Rita, nº 49, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e SILVANA RODRIGUES MATEUS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), supervisora de faturamento, residente na Rua Palma de Santa Rita, nº 49, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30402 2.: ISRAEL SILVA DA ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operador de maquina, residente na Rua São João, nº 106, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e JAIANE DE PAULA DA CONCEIÇÃO, natural de Serra-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua São João, nº 106, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30533 3.: HELDER DE JESUS CARDOSO, natural de Guarapari-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), analista de T.I, residente na Rua Residencial Parque Dos Pinhos III,nº 145, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e ANÁLIA CABRAL PEREIRA, natural de Central de Minas-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), estudante universitária, residente na Rua Residencial Parque Dos Pinhos III,nº 145, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 30536 4.: WALLACE GAMA RAMOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Cristóvão Colombo, 75, São Diogo II, Carapina, Serra - ES, Serra-ES e LORRAINE LEITE BATISTA, natural de Montanha-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Cristóvão Colombo, 75, São Diogo II, Carapina, Serra - ES, Serra-ES. 30537 5.: CLAYKSON JONES ALVES GOMES, natural de Mantena-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Diamante, nº 5, Solar de Anchieta, Carapina, Serra-ES e LUCIANE CONCEIÇÃO ROCHA, natural de Caravelas-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de pereciveis, residente na Avenida Diamante, nº 5, Solar de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 30538 6.: FERNANDO GONÇALVES DA COSTA, natural de Pedro Canário-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), alinhador mecânico, residente na Rua Gustavo Barroso, nº 401, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e CRISTIANE TAVARES TIETÊ, natural de Pedro Canário-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Gustavo Barroso, nº 401, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 30539 7.: ERICK RAMOS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua dos Eucaliptos, nº 12, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES e REBECCA SEXTARO ALVES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua dos Eucaliptos, nº 12, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 30540 8.: THIAGO LUIZ CARVALHO NOGUEIRA, natural de Feira de Santana-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), supervisor de logística, residente na Rua Marataízes, nº 394, Bloco A, Ap. 310 Valparaíso, Carapina, Serra-ES e THAMIRES PATROCINIO MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente de comércio exterior, residente na Rua Marataízes, nº 394, Bloco A, Ap. 310 Valparaíso, Carapina, Serra-ES. 30541 9.: ADILSON AZEVEDO SANTOS JUNIOR, natural de Pedro Canário-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua da Castanheira, nº 355, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES e ADRIELE TEIXEIRA DOS SANTOS BARBOSA, natural de Altos-PI, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua da Castanheira, nº 355, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 30546 10.: RODRIGO ANTONIO DA SILVA PINTO, natural de Vitoria-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Monte Horebe, nº 193, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e JÉSSICA STEIN MESQUITA BITTENCOURT, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), técnica em segurança do trabalho, residente na Rua Monte Horebe, nº 193, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30547 11.: GLEISON DE SOUZA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Nascimento Silva, nº 526, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e FABIANE SANTOS BRITO, natural de Itamaraju-BA, com 35 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Nascimento Silva, nº 526, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30595 12.: ROBERTO PEREIRA PIMENTEL, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Lápis Lazúli, nº 08, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES e RENATA SANTOS NERES, natural de Camacan-BA, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Lápis Lazúli, nº 08, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 30598 13.: ILSON ALVES DOS SANTOS, natural de Barra de São Francisco-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), ajudante de eletricista, residente na Avenida Copacabana, nº 711, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e JULIANA MIGUEL, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), auxiliar serviços gerais, residente na Avenida Copacabana, nº 711, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 30601 14.: EURICO CORRÊA DE MORAES, natural de Taubaté-SP, com 63 anos de idade, Divorciado(a), contador, residente na Rua Nara Leão, nº 125, Apto 402, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e VANDELÉIA RODRIGUES, natural de Conceição do Castelo-ES, com 44 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Nara Leão, nº 125, Apto 402, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 30603 15.: SIDNEI ANTONIO PIMENTEL, natural de Domingos Martins-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Guilherme Almeida, nº 11, Apartamento 401, Chácara Parreiral, Carapina, Serra-ES e LEIDMARA CRUZ, natural de Domingos Martins-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Avenida Kurt Lewin, nº 246, Centro, Domingos Martins-ES. 30609 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 15 de outubro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRENO MATIAS DO NASCIMENTO, natural de Colatina-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Alfredo Alcure, nº 100, Campo Grande, Cariacica-ES e JULIE ANNY GARCIA VOMOCA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Alfredo Alcure, nº 100, Campo Grande, Cariacica-ES. 27192 2.: DANILO FABRES PEZZIN, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), oceanógrafo, residente na Rua S Jose, nº 29, Campo Grande, Cariacica-ES e RUBIANA MOREIRA COUTINHO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Clarício Alves Ribeiro, nº 173, Oriente, Cariacica-ES. 27198 3.: RANDLEY SANT'ANA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), encarregado de expedição, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, S/n, Vila Capixaba, Cariacica-ES e NAYARA RANGEL BERNARDES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de sinistro, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, S/n, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 27201 4.: ANDRÉ VINÍCIUS SIMÕES PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Barão de Monjardim, nº 09, Bela Aurora, Cariacica-ES e ATIPHANY CRISTINA DE JESUS MACHADO SILVA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Barão de Monjardim, nº 09, Bela Aurora, Cariacica-ES. 27202 5.: JOÃO VITOR SOUZA MARQUES, natural de Medeiros Neto-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Saracura, S/n, São Conrado, Cariacica-ES e LETÍCIA DA SILVA NETTO, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Saracura, S/n, São Conrado, Cariacica-ES. 27203 6.: CARLOS DA SILVA CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Moxuara, nº 5, Novo Brasil, Cariacica-ES e JOSIANI APARECIDA BREMENKAMP, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Avenida Moxuara, nº 5, Novo Brasil, Cariacica-ES. 27226 7.: ADRIANO DA COSTA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Garçom, residente na Rua Machado de Assis, nº 49, Sotelândia, Cariacica-ES e JULIANA DE SOUZA DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), Cuidador de idosos, residente na Rua Machado de Assis, nº 49, Sotelândia, Cariacica-ES. 27228 8.: HÉRCULES DE OLIVEIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Fernando Antônio da Silveira, nº 191, Santa Rita, Vila Velha-ES e ALINE APARECIDA BARRETO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), encarregada de departamento pessoal, residente na Rua Guarapari, nº 20, Bandeirantes, Cariacica-ES. 27229 9.: WISTENVS HEVES PLASTER NETO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Av Costa Brandão, nº 1, Rosa da Penha, Cariacica-ES e ALEXANDRA RIOS GUIMARÃES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Japão, nº 8, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 27235 10.: WELITON CARLOS DE SOUZA PEGORETTI, natural de Aracruz-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), técnico em elétrica, residente na Rua Theodorico Leal, 120. Vila Nova, Aracruz-ES e JUNIA GRAZIELLE TEOTONIO SIQUEIRA, natural de Contagem-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Rua Santa Catarina, 37, Ap. 1104, Bloco 02, Mochuara Residencial Clube, Rio Branco, Cariacica-ES. 27237 11.: ERIC YOKOYAMA OKAMURA, natural de São Paulo-SP, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de manuseio, residente na Rua Jose Barros Magaldi, 1135, Jardim São João, São Paulo-SP e ROSIANE KILL QUEIROZ, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Pardal, 144, São Conrado, Cariacica-ES. 27242 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 15 de outubro de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JENILDO RIBEIRO DE SOUZA, natural de Porto Seguro-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), ajudante, residente na Rua Regência Augusta, S/n, Aviso, Linhares-ES e BRUNA SANTOS CORREIA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Regência Augusta, S/n, Aviso, Linhares-ES. 10445 2.: VITOR LOVATTI SIMON, natural de Domingos Martins-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Augusto Calmon, nº 1795, Centro, Linhares-ES e ANA LUISA ALMENARA PELISSON LUCAS DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Avenida Augusto Calmon, nº 1795, Centro, Linhares-ES. 10446 3.: WASHINGTON BRITO FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Alfredo Rigoni, Qd 92/02, Planalto, Linhares-ES e ZAYANE FERNANDES DOS SANTOS, natural de Maceió-AL, com 18 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Honorato da Rosa, S/n, Planalto, Linhares-ES. 10447 4.: TIAGO FILIPE ALMEIDA LUÍS, natural de Freguesia de Alenquer (triana)-ET, com 26 anos de idade, solteiro(a), agente imobiliário, residente na Avenida Aurora Nunes de Oliveira, nº 2, Linhares V, Linhares-ES e DANIELE DA CONCEIÇÃO AVELINO, natural de Itabuna-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Aurora Nunes de Oliveira, nº 2, Linhares V, Linhares-ES. 10448 5.: WILERMAN PINHEIRO DA SILVA, natural de Rio Bananal-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Barão Rio Branco, nº 592, Interlagos, Linhares-ES e MIRELE PEREIRA BOBBIO, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua José Martiniano de Alencar, nº 361, Interlagos, Linhares-ES. 10449 6.: EVERALDO SOARES DE ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), montador, residente na Av Regnelli, S/n, São José, Linhares-ES e LETÍCIA LOPES DUARTE, natural de João Neiva-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente de atendimento, residente na Av Regnelli, S/n, São José, Linhares-ES. 10450 7.: ANDRÉ LUIZ SANTOS BARROSO, natural de Aracaju-SE, com 36 anos de idade, divorciado(a), adm-SAAE, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, nº 736, Interlagos, Linhares-ES e RAIANE GAMA LEITE, natural de Aracaju-SE, com 29 anos de idade, solteiro(a), contabilista, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, nº 736, Interlagos, Linhares-ES. 10451 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 15 de outubro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO BISPO GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 230, Bloco B, Aptº 304, Jardim Camburi, Vitória-ES e CARLA MARIA DOS SANTOS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), gerente de projetos, residente na Rua Seis, nº 26, Vale Esperança, Cariacica-ES. 24225 2.: THIAGO PEREIRA DE CASTRO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua André Rodrigues Pedro, nº 61, Andorinhas, Vitória-ES e CARINA OLIVEIRA SOUZA DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, Divorciada(o), assistente de cobrança, residente na Rua André Rodrigues Pedro, nº 61, Andorinhas, Vitória-ES. 24233 3.: RAIAN LOPES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), subgerente, residente na Rua Jolindo Gagno, nº 102, Consolação, Vitória-ES e LUZILAINE DOS SANTOS COSTA, natural de Mucurici-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Jolindo Gagno, nº 102, Consolação, Vitória-ES. 24234 4.: RICARDO TRUGILHO FORMENTINI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), analista de comunicação, residente na Rua Oswaldo Cruz, nº 284, Maruípe, Vitória-ES e DIANA ROSA CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Enfermeira, residente na Rua Doutor Gastão Pache de Faria, nº 270, Santos Dumont, Vitória-ES. 24235 5.: MARCIO REZENDE PEREIRA JUNIOR, natural de Belo Horizonte-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de limpeza, residente na Rua Tenente Setúbal, nº 323, São Benedito, Vitória-ES e LUANA DAS NEVES OTAVIO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Tenente Setúbal, nº 323, São Benedito, Vitória-ES. 24236 6.: JOSÉ MARCELINO NETTO, natural de Baixo Guandu-ES, com 65 anos de idade, viúvo(a), motorista, residente na Rua Jaime Villas Boas, nº 270, Monte Belo, Vitória-ES e ALDENIRA MUTZ NEITZEL, natural de Itueta-MG, com 56 anos de idade, divorciado(a), cuidadora social, residente na Rua Jaime Villas Boas, nº 270, Monte Belo, Vitória-ES. 24237 7.: MANOEL LIMA PINHEIRO, natural de São Felipe-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), armador de ferros, residente na Rua Pedro Lima do Rosário, nº 63, Consolação, Vitória-ES e EDNA PÉREIRA SILVA, natural de Itarantim-BA, com 53 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pedro Lima do Rosário, nº 63, Consolação, Vitória-ES. 24238 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de outubro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAGNO FARINA GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), assistente de saneamento, residente na Avenida Santa Leopoldina, S/nº, Bloco 110 D, Apt 101, 7ª Etapa, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e JAQUELINE DAL PIASSI DOS REIS, natural de Cariacica-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnica de saneamento, residente na Avenida Des Antonio Jose Miguel Feu Rosa, S/nº, Bloco 15, Caravel, Aptº 202, Praia da Baleia, Serra-ES. 07772 2.: DOUGLAS QUIRINO PIANISSOLA, natural de Rio Bananal-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico em planejamento, residente na Rua C, S/n, Bloco 218, Aptº 301, Ed. Cobijuerana, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e GABRIELLE LOPES BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de manutenção de sistemas, residente na Rua C, S/n, Bloco 218, Aptº 301, Ed. Cobijuerana, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07773 3.: JOSÉ ANDRADE, natural de Sergipe-SE, com 88 anos de idade, viúvo(a), advogado, residente na Avenida Hugo Musso, nº 958, Aptº 801, Ed. Vinicius de Moraes, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MARIA GRAZIELY CAETANO PINTO, natural de Teófilo Otoni-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), psicanalista, residente na Avenida Hugo Musso, nº 958, Aptº 801, Ed. Vinicius de Moraes, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07778 4.: MATHEUS SCARPAT FERREIRA, natural de Cariacica-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Antônio Régio dos Santos, Nº462, Ed. Costa do Havai, Apto. 404, Itapuã, Vila Velha-ES e LAYLA NASCIMENTO LUPPI, natural de Colatina-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), psicologa, residente na Rua Antônio Régio dos Santos, Nº462, Ed. Costa do Havai, Apto. 404, Itapuã, Vila Velha-ES. 07779 5.: JOSÉ MARIA MARTINS, natural de Oliveira-MG, com 54 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Travessa Galpão, nº 64, Aptº 201, Soteco, Vila Velha-ES e ROSANGELA LOUREIRO, natural de Aracruz-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Travessa Galpão, nº 64, Aptº 201, Soteco, Vila Velha-ES. 07780 6.: GLYN WILLIAM HOPE PHILLIPS, natural de ROYAL INFIRMARY, RONKSWOOD, WORCESTER-ET, com 34 anos de idade, solteiro(a), gerente de conteúdo, residente na Rua 18 Faraday Road, London W3 6JB, Inglaterra, -ET e ELAINE EDUARDO MACHADO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua C, S/nº, Edificio Braúna 201, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 18454 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de outubro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSIMAR DE OLIVEIRA, natural de Irupi-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego do Balsámo, Zona Rural,, Iúna-ES e CRISTINA APARECIDA FERREIRA BUENO, natural de Ibatiba-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), lavradeira, residente na Córrego do Balsámo, Zona Rural,, Iúna-ES. 08701 2.: EDIONE PEREIRA DE SOUZA, natural de Muniz Freire-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Trindade, Zona Rural, Iúna-ES e TALITA GOMES BICALHO, natural de Governador Valadares-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Trindade, Zona Rural, Iúna-ES. 08702 3.: MARCOS ALEXANDRE TEIXEIRA GONÇALVES, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Area Rural, Laranja da Terra, Zona Rural, Iúna-ES e HELISLAINE MOREIRA LOUBACK, natural de Iúna-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Area Rural, Laranja da Terra, Zona Rural, Iúna-ES. 08703 4.: ROGÉRIO ALVES DE OLIVEIRA, natural de Irupi-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Militino José de Lima, Número 161, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e JOSELIA GONÇALVES SOARES, natural de Iúna-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Militino José de Lima, Número 161, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08704 5.: MARCELLO COÊLHO COSTA, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), borracheiro, residente na Rua Desembargador Epaminondas do Amaral, Número 267, Centro, Iúna-ES e ALEXANDRA SANTESSO ALMEIDA, natural de Iúna-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Maria Rosa de Jesus, Número 161, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08705 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 15 de outubro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE DO CARMO ESTEVÃO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), balconista, residente na Rua Dinamarca, nº 3, Nova Esperança, Cariacica-ES e ANA CAROLINA FARIA DE MATOS, natural de Contagem-MG, com 21 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Dinamarca, nº 3, Nova Esperança, Cariacica-ES. 13208 2.: PEDRO PAULO HYGINO BARCELLOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), assistente auxiliar de ecommerce, residente na Rua Antonio Botelho, nº 19, Itacibá, Cariacica-ES e GISLANE SANTOS RAMOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), confeiteira, residente na Rua Antonio Botelho, nº 19, Itacibá, Cariacica-ES. 13209 3.: EDVALDO ROSA DE JESUS, natural de Taboão da Serra-SP, com 54 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida dos Funcionários, S/n, Padre Mathias, Cariacica-ES e ELIETE ALVES, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 50 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida dos Funcionários, S/n, Padre Mathias, Cariacica-ES. 13210 4.: JOSUE MOTA VIEIRA, natural de Nova Venécia-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Dos Funcionarios, S/n, Padre Mathias, Cariacica-ES e DAINARA ALVES PICINATTI, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Dos Funcionarios, S/n, Padre Mathias, Cariacica-ES. 13211 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 15 de outubro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL ASSUNÇÃO DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), músico, residente na Avenida Florentino Avidos, nº 300, Centro, Viana-ES e CARINE SUNDERHUS NOGUEIRA, natural de Cariacica-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Fisioterapeuta, residente na Rua Levino Chacon, nº 43, Centro, Viana-ES. 07067 2.: RICHARDSON EUZEBIO ROSEIRA MIRANDA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), técnico de TI, residente na Rua Antenor Vieira, nº 200, Centro, Viana-ES e SABRINA PEIXOTO DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), agente de negocios, residente na Rua Laurentino Pimentel, nº 165, 2º Andar, Centro, Viana-ES. 07076 3.: MICHEL FILIPE KROHLING, natural de Domingos Martins-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Virgilio Pereira, N° 37, Santa Terezinha, Viana-ES e ANGÉLICA ALMEIDA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Rua Virgilio Pereira, N° 37, Santa Terezinha, Viana-ES. 07077 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 15 de outubro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: GIANCARLO LAGE MARTINS TROTTA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Orlando Caliman, nº 307, Ed. Santa Maria Apto 101, Jardim Camburi, Vitória-ES e ANA PAULA ALMEIDA PINTO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Avenida Getúlio Vargas, nº 32, Campo Grande, Cariacica-ES. 24004 2.: CARLOS AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Natalina Daher Carneiro, nº 176, Jardim da Penha, Vitória-ES e RENATA NASCIMENTO POZZATTO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Psicóloga, residente na Rua Natalina Daher Carneiro, nº 176, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24040 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de outubro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO VICTOR BARBOSA SANTANA, natural de Iconha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Deolindo Martins, 268, Itaipava, Itapemirim-ES e ESTER PEREIRA SANTOS FERREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Timoteo, N° 525, Itaipava, Itapemirim-ES. 01466 2.: ALEXANDRE FERNANDES, natural de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), GUARDA VIDAS, residente na Rua Edilson Caetano, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES e NAYANE MUNIZ ALVES, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de escritório, residente na Rua Edilson Caetano, s/n Joacima, Itapemirim-ES. 01467 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 15 de outubro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME MARTINS VASCONCELLOS FREITAS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Travessa Lindolfo da Conceição, nº 169, Santo Antônio, Vitória-ES e THAYNÁ BORGES SAMPAIO CASADO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Contadora, residente na Rua Lauro Pereira Coimbra, nº 270, Santo Antônio, Vitória-ES. 17150 2.: ARTHUR DO NASCIMENTO DE PAULA, natural de Itaperuna-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 6296, Conquista, Vitória-ES e TAMIRES OLIVEIRA NASCIMENTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de loja, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 6296, Conquista, Vitória-ES. 17151 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de outubro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEDEON DA SILVA LIMA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Avenida Leste, nº 146, Jardim Bela Vista, Serra-ES e PAOLA DOS SANTOS ACIOLI, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Avenida Leste, nº 146, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 10445 2.: LUCAS HENRIQUE PERES CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Beco Melchiades Vizeu, nº 90, Santo Antônio, Serra-ES e ROSILAINE CRISTINA CORREIA, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), atendente, residente na Beco Melchiades Vizeu, nº 90 , Santo Antônio, Serra-ES. 10447 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 15 de outubro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS THADEU NUNES VIEIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 28 anos de idade, Solteiro(a), AUXILIAR DE PROTÉTICO, residente na Rua Algas Marinhas nº 370, Vila Velha-ES e CAMILA DE OLIVEIRA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Divorciada(o), agente comunitária de saúde, residente na Rua Algas Marinhas nº 370, Vila Velha-ES. 08524 2.: DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 36 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua da Melancia, nº 336, Balneário Ponta Dsa Fruta, Vila Velha-ES e LÍLIAN CARDOSO DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua da Melancia, nº 336, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08525 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de outubro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEAN NASCIMENTO REGIS, natural de Camacan-BA, com 40 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Julio Cesar Lima Moreira, nº 25, Bairro Paul, Vila Velha-ES e MARIA ROSIELE SILVA DE SOUZA, natural de Pinheiros-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Julio Cesar Lima Moreira, nº 25, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04156 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de outubro de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1- SILVANO PAIXÃO DIAS e ROSENILDA JESUS DA SILVA, ele natural de Águas Formosas-MG, com quarenta e três (43) anos de idade, estado civil divorciado, profissão construtor civil, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Montanha-ES, com quarenta e dois (42) anos de idade, estado civil divorciada, profissão cozinheira, residente em Vila Velha-ES. 2- SANDRO DA CONCEIÇÃO e CLENI DA SILVA SOUZA, ele natural de Rio de Janeiro-RJ, com quarenta e quatro (44) anos de idade, estado civil solteiro, profissão eletromecanico, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Barra Mansa-RJ, com quarenta e seis (46) anos de idade, estado civil divorciada, profissão Confeiteira, residente em Vila Velha-ES. 3- JEFFERSON SOUZA NASCIMENTO e CAROLAINE EURESTES PINTO, ele natural de Vitória-ES, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. 4- JOSÉ LUIZ LUCIO JUNIOR e KÉSIA CRISTINE MATIAS BARBOSA, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Operador de caixa, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Cariacica-ES, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteira, profissão Auxiliar de e-commerce, residente em Vila Velha-ES. 5- EBER SEÁRA SOUSA e SOLANGE PEREIRA SOUZA, ele natural de Itabuna-BA, com quarenta e oito (48) anos de idade, estado civil divorciado, profissão Vigilante, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com cinquenta e três (53) anos de idade, estado civil solteira, profissão Cobrador de transportes coletivos, residente em Vila Velha-ES. 6- GUSTAVO HENRIQUE DA SILVEIRA e RAMINE OLIVEIRA DOS SANTOS, ele natural de João Monlevade-MG, com trinta e três (33) anos de idade, estado civil divorciado, profissão Técnico em eletrônica, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Nanuque-MG, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteira, profissão Cuidadora de idosos, residente em Vila Velha-ES. 7- DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS e RAYNA AMORIM AGNE, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Copeiro, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com dezenove (19) anos de idade, estado civil solteira, profissão estudante, residente em Vila Velha-ES. 8- CARLOS AUGUSTO SILVA ALVES e CLÁUDIA MOREIRA, ele natural de Vila Velha-ES, com trinta e três (33) anos de idade, estado civil solteiro, profissão operador de frios, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Viana-ES, com trinta e cinco (35) anos de idade, estado civil solteira, profissão operadora de frios, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 15 de outubro 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil