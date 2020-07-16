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Proclamas - 16/07/20
Proclamas
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO DE ANDRADE GARCIA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Avenida Ministro Salgado Filho, nº 1723, Soteco, Vila Velha-ES e MILENA MERLO RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de dados, residente na Rua 16, nº 65, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 07623 2.: JOSE CARLOS DA SILVA, natural de Itanhomi-MG, com 55 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua Vila Velha, nº 09, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e RUBIA CARLA BENTO OLIVEIRA FALCÃO, natural de Alto Rio Novo-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Vila Velha, nº 09, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 07626 3.: WILLIAM MOREIRA SILVA, natural de Italva-RJ, com 44 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua C, S/n, Bloco 211, Aptº 401, Ed. Tilia, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e IVANETE GARCIA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua C, S/n, Bloco 211, Aptº 401, Ed. Tilia, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07627 4.: GLEIDSON FARIAS GOMES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), lojista, residente na Rua Alvares Cabral, nº 251, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e EMILY ALVES MACEDO, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Aristides Lobo, nº 200, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES. 18304 5.: ALEX VILLA FLÔR, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 46 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua Araré, nº 362, Divino Espirito Santo, Vila Velha-ES e REGIANE SOUZA FREDERICO, natural de Itamaraju-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Arare, 362, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 18305 6.: LUIZ CLAUDIO LEONEL KELLER, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), engenheiro ambiental, residente na Rua Antônio Régis dos Santos, nº 462, Apartamento 702, Torre 1, Itapuã, Vila Velha-ES e KARINA OVERNEI SERAFIM, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Antônio Régis dos Santos, 462, Apartamento 702, Torre 1, Itapuã, Vila Velha-ES. 18306 7.: FLÁVIO PEREIRA SILVA, natural de Osasco-SP, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Costa Azul, nº 94, Itapuã, Vila Velha-ES e FRANCISLAINE VIEIRA SANTOS TENENTE, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Bela Vista, S/N, Flexal, Cariacica-ES. 18307 8.: CLAUDIO CESAR MATTOS PAIVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 60 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Castelo Branco, nº 139, Apartamento 1701, Praia da Costa, Vila Velha-ES e CYNTHIA MARTINS ANTUNES, natural de Alegre-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), servidora pública, residente na Rua Castelo Branco, nº 139, Apartamento 1701, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18308 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de julho de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO DE ALMEIDA GALVÃO, natural de Volta Redonda-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes, nº 717, Bl 5, Apt 207, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e TAIANY OLIVEIRA DA CRUZ, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista, residente na Rua do Juazeiro, s/n , Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 30167 2.: RICARDO HEIDMANN RIGO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de instrumentação, residente na Avenida Dois, nº 202, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e JHENYEVELIN BARCELOS SILVA, natural de Vitoria-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Avenida Dois, nº 202, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 30170 3.: UENDERSON ELLER PASSOS, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Divorciado(a), técnico de refrigeração, residente na Rua Antônio Gervásio, nº 1, Boa Vista I, Carapina, Serra-ES e VANESSA RÊGO DA SILVA, natural de Nanuque-MG, com 28 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Antônio Gervásio, nº 1, Boa Vista I, Carapina, Serra-ES. 30171 4.: RENAN LÚCIO BELLO QUEDEVEZ, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Basílio da Gama, nº 145, Bloco 03 Apt. 301, Chácara Parreiral, Carapina, Serra-ES e LARISSA LUCHT SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), operadora de agendamento, residente na Rua Basílio da Gama, nº 145, Bloco 03 Apt. 301, Chácara Parreiral, Carapina, Serra-ES. 30172 5.: RAPHAEL SANTANA DE NOVAIS, natural de Teófilo Otoni-MG, com 30 anos de idade, Solteiro(a), serralheiro, residente na Rua dos Veludos, nº 01, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e JÉSSICA FRANCIELY VIEIRA SOUZA, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativa, residente na Rua dos Veludos, nº 01, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30173 6.: BRYAN BOONE DA SILVA, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico de suporte, residente na Rua Vitória da Conquista, 308, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES e THAINÁ GUEITTE SOARES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Vitória da Conquista, 308, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES. 30177 7.: RHAYNER ASSIS DUARTE, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), supervisor administrativo, residente na Rua Cristovao Colombo, nº 75, São Diogo II, Carapina, Serra-ES e EDUARDA FERNANDES SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Cristovao Colombo, nº 75, São Diogo II, Carapina, Serra-ES. 30178 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 15 de julho de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: CRISTIANO ROCHA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Estrada Capuaba, nº 87, Ataíde, Vila Velha-ES e FABIOLA RIBEIRO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua José Bittencourt, nº 92, Caratoíra, Vitória-ES. 17033 2.: RAMON FELISBERTO LIMA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua São João Batista, S/n, Nova Palestina, Vitória-ES e MAYSA RIBEIRO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua São João Batista, S/n, Nova Palestina, Vitória-ES. 17034 3.: LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Beco Luta I, nº 61, Resistência, Vitória-ES e ANNY KETHELYN RIBEIRO LYRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Beco Luta I, nº 61, Resistência, Vitória-ES. 17035 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de julho de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELVES PATRICK STEIN, natural de VILA VELHA-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Gertrudes, nº 10, Vila Bethânia, Viana-ES e VANESSA DE ANDRADE LIMA, natural de Vitoria-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), estagiária, residente na Rua Gertrudes, nº 10, Vila Bethânia, Viana-ES. 06946 2.: LUCAS BARBOSA SIRINA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua São Benedito, nº 04, Nova Bethânia, Viana-ES e LARISSA LACERDA ZANETTI, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), caixa, residente na Rua São Benedito, nº 04, Nova Bethânia, Viana-ES. 06948 3.: ROGÉRIO LUIZ RAVANI, natural de Linhares-ES, com 58 anos de idade, Solteiro(a), pintor autômotivo, residente na Avenida Amazonas, nº 13, Arlindo Villaschi, Viana-ES e ROZANGELA LAURENÇO DIAS, natural de Lajinha-MG, com 47 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Amazonas, nº 13, Arlindo Villaschi, Viana-ES. 06951 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 15 de julho de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO PEREIRA DA SILVA, natural de Neste Município-ES, com 41 anos de idade, Divorciado(a), professor, residente na Rodovia Rafael Vale dos Reis, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES e MÔNICA CRISTINA DE OREQUIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 45 anos de idade, Divorciada(o), professora, residente na Rodovia Rafael Vale dos Reis, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES. 13926 2.: ALEX SANDRO BARCELOS DE AGUIAR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 43 anos de idade, Divorciado(a), eletricista, residente na Rua Projetada, 1 - Candéus, Itapemirim-ES e ANGIRNEILA CARDOZO, natural de Itapemirim-ES, com 40 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Projetada, 1 - Candéus, Itapemirim-ES. 13927 3.: VICENTE GAROFO JUNIOR, natural de Belo Horizonte-MG, com 56 anos de idade, Viúvo(a), ajudante braçal, residente na Rua Benicio Pereira dos Santos, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES e ANA COSTA MARTINS, natural de Itapemirim-ES, com 53 anos de idade, Solteira(o), selecionadora de pescado, residente na Rua Benicio Pereira dos Santos, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES. 13928 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 15 de julho de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAPHAEL DIEGO BRANDÃO RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, nº 766, Jardim da Penha, Vitória-ES e BRUNA DE ALMEIDA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), educadora física, residente na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, nº 766, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23832 2.: MARCELO GIACOMIN BARROS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Manoel Vivácqua, nº 62, Jabour, Vitória-ES e MARINA SCHUWARTZ ROCHA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Joaquim Lírio, nº 500, Apto 1301, Ed. Solar D Italia, Praia do Canto, Vitória-ES. 23835 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de julho de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIS FELIPE FIRME DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, Divorciado(a), empresário, residente na Avenida Mauricio de Souza e Silva, N°165, Itapemirim-ES e LUDIMILA GARCIA LOUZADA, natural de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Avenida Itapemirim, N°587, Itapemirim-ES. 01441 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 15 de julho de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO FERREIRA BOMFIM, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Mandacaru, S/n, Aribiri, Vila Velha-ES e JULIANA SCHADE COELHO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua São Paulo, nº 43, São Marcos II, Serra-ES. 10189 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 15 de julho de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDMAR DOS SANTOS PORTELLA, natural de Vila Velha-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Alecrim, nº 160, Novo México, Vila Velha-ES e ELIZANGELA MOREIRA DA CONCEIÇÃO, natural de Ibirapitanga-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), cozinha, residente na Rua Alecrim, nº 160, Novo México, Vila Velha-ES. 232728534 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de julho de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo Faço saber que pretender casar-se: 1.: MIGUEL BATISTA PEREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), montador, residente na Rua Agamalier Morais, nº 356, João Goulart, Vila Velha-ES e NAELY GUSMÃO DE ALMEIDA, natural de Itabuna-BA, com 16 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Agamalier Morais, nº 356, João Goulart, Vila Velha-ES. 08359 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de julho de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVI MARTINS DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), Motorista carreteiro, residente na Rua Delcides Ferraz, S/n, Cobrinha, Alegre-ES e ANA PAULA AMARAL MEDEIROS, natural de Alegre-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua Delcides Ferraz, S/n, Cobrinha, Alegre-ES. 03407 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 15 de julho de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil