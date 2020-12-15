Proclamas - 15/12/2020
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL BRAGA OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha III, residente na Avenida Amazonas, nº 501, apartamento 203, bloco K, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e JÚLIA DE ALMEIDA SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Emiliana Júlia da Silva, nº 29, Apartamento 202, Glória, Vila Velha-ES. 07821 2.: RICARDO FALCÃO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Manoel Freitas Dias, nº 150, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e JAQUELINE SOUZA BRAZ, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Manoel Freitas Dias, nº 09, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 07880 3.: ADAUTO JOSÉ MALACARNE, natural de Colatina-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), microempresário, residente na Rua João Joaquim da Mota, nº 100, Apartamento 1304, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANGELITA PESSOT MELO GUEDES, natural de Resplendor-MG, com 54 anos de idade, viúvo(a), gerente operacional, residente na Rua João Joaquim da Mota, nº 100, Apartamento 1304, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07881 4.: JOÃO ALVES DE JESUS, natural de São Pedro do Suaçuí-MG, com 65 anos de idade, divorciado(a), Aposentado, residente na Rua Henrique Laranja, N° 430, Ap 301, Centro, Vila Velha-ES e KÁTIA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), Assistente Social, residente na Rua Henrique Laranja, nº 430, Ap 301, Ed Cremasco, Centro de Vila Velha, Vila Velha-ES. 18574 5.: RICARDO VIEIRA NUNES, natural de Apiacá-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Marajó, N° 77, Condominio do Edificio Costa Atlântica, Apartamento 404, Praia da Costa, Vila Velha-ES e NAYLA ALVES MENDONÇA, natural de Ecoporanga-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Dona Tereza Cristina, N° 179, Torre B, Apartamento 908, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 18575 6.: FELIPE JOSE DA ROCHA LOMEU, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Henrique Moscoso, nº 544, Apartamento 201, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LILA CALMON BOLSANELO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Rua Henrique Moscoso, nº 544, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18576 7.: CÉSAR LEANDRO HOFFMEISTER, natural de São Leopoldo-RS, com 55 anos de idade, viúvo(a), professor, residente na Rua Hugo Musso, nº 1045, Apto 706, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MARIA SOLIMERE TEIXEIRA SCARDUA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), esteticista, residente na Rua João Joaquim da Mota, 347, Apt 1004, Praia da Costa,, Vila Velha-ES. 18577 8.: JORGE HENRIQUE NEPPI RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), cabeleireiro, residente na Rua Antonio Ataide, nº 323, Centro, Vila Velha-ES e MARCO ANTONIO CABRAL PEREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Antônio Ataíde, nº 323, Centro, Vila Velha-ES. 18578 9.: VISMAQUIS PAULINO DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), Médico, residente na Rua Domingos Leal, nº 270, Olaria, Vila Velha-ES e GIULIA CATELAN FUZATTO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Domingos Leal , 270, Olaria,, Vila Velha-ES. 18579 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de dezembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ÁDRYAN CARDOZO SCHULZ, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), trabalhador polivalente, residente na Rua Oto Lauves, Nº275, Córrego Alegre, Sooretama-ES e RAMÔNY GONÇALVES LIMA, natural de São Mateus-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua C, Nº237, Conjunto Habitacional, Sooretama-ES. 04636 2.: BISMAR DOMINGOS NASCIMENTO SANTOS, natural de Camamu-BA, com 46 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Juvenal Alves, Nº831, Salvador, Sooretama-ES e SUELI DE SOUZA FERREIRA, natural de Itamaraju-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Juvenal Alves, Nº831, Salvador, Sooretama-ES. 04637 3.: CLEIVERSON VITURIANO LAURENTINO, natural de Nova Viçosa-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), irrigador, residente na Rua Aristides Leite Oliveira, Nº213, Dalvo Loureiro, Sooretama-ES e ROSELANE MOURA SILVÉRIO, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Aristides Leite Oliveira, Nº213, Dalvo Loureiro, Sooretama-ES. 04638 4.: MARINALDO MAIA DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Rua Friane, 225, Córrego Alegre, Sooretama-ES e LAUDINEIA DOS SANTOS, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Trabalhadora rural, residente na Rua Friane, 225, Córrego Alegre, Sooretama-ES. 04639 5.: NELPER BALBINO GOMES, natural de LINHARES-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador Rural, residente na CORREGO JUNCADO, Zona Rural, Sooretama-ES e MAINARA GOMES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Do Lar, residente na CORREGO JUNCADO, Zona Rural, Sooretama-ES. 04640 6.: MARCOS DOS SANTOS ROMÃO, natural de Wenceslau Guimarães-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Basilio Cerri, Nº988, Parque São Jorge, Sooretama-ES e CASSIANE CARVALHO DE AQUINO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Rua Basilio Cerri, Nº988, Parque São Jorge, Sooretama-ES. 04641 7.: NECIVALDO DE JESUS SANTOS, natural de Camamu-BA, com 39 anos de idade, divorciado(a), Trabalhador rural, residente na Fazenda Colatina Diesel, Juerana A, Sooretama-ES e CLEIDIANE ELER PINHEIRO, natural de Marabá-PA, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Fazenda Colatina Diesel, Juerana A, Sooretama-ES. 04642 8.: RICARDO TARCISIO DE SOUZA SILVA, natural de Ilhéus-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), Montador de Móveis, residente na Rua Basilio Cerri, nº 744 , Centro, Sooretama-ES e JANICE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, natural de Ituberá-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), Cozinheira, residente na Rua Basilio Cerri, nº 744 , Centro, Sooretama-ES. 04643 9.: MARCOS VINICIUS MARTINS SILVA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Ordelino Teixeira, 577, Sayonara II, Sooretama-ES e ALLISON BRENDA LUNS CRUZ, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua São Francisco, 910, Centro, Sooretama-ES. 04644 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 14 de dezembro de 2020 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: TOMAZ DUTRA ALMEIDA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 21 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Montes Claros, 92, Praia de Carapebus, Serra-ES e BRENDA VIANA JARDIM, natural de Texeira de Freitas-BA, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Montes Claros, 92, Praia de Carapebus, Serra-ES. 30918 2.: GABRIEL PATROCÍNIO PAGEHÚ, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Nova Zelândia, nº 13, Cidade Continental-Setor Oceania, Serra-ES e JENNIFER DA COSTA VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Nova Zelândia, nº 13, Cidade Continental-Setor Oceania, Serra-ES. 30919 3.: SAMUEL SANTANA DE OLIVEIRA LINO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), pintor automotivo, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 401, Jardim Carapina, Serra-ES e ANA JULIA SANTOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 401, Jardim Carapina, Serra-ES. 30920 4.: ROBSON FERREIRA DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 35 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Boa Esperança, nº 13, Central de Carapina, Serra-ES e MARCIA COELHO PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Boa Esperança,13, Central de Carapina, Serra-ES. 30926 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 14 de dezembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAILAN DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), promotor de vendas junior, residente na Escadaria Eduardo Silva, nº 80, Fonte Grande, Vitória-ES e NILA GABRIELA AMORIM SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria Eduardo Silva, nº 80, Fonte Grande, Vitória-ES. 24384 2.: JOÃO PAULO GONÇALVES CECATO, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Antônio Aleixo, nº 780, Aptº 202, Consolação, Vitória-ES e CRISTIANE DA FONSECA BRONZONI, natural de Jaguaré-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua Antônio Aleixo, nº 780, Aptº 202, Consolação, Vitória-ES. 24385 3.: JUAN EDSON SOUZA DA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rua dos Inconfidentes, nº 24, Jardim Camburi, Vitória-ES e MIRELLA DE SOUZA PERDIGÃO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Sete de Setembro, nº 270, Centro, Vitória-ES. 24386 4.: RICHARD NIXON BUTER, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), engenheiro, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 130, Jardim Camburi, Vitória-ES e SUILYANNA LIEVORE, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 130, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24387 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de dezembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCEL MORAIS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), conferente, residente na Rua dos Ipes, 45, São Marcos, Serra-ES e KELLYANNY SIQUEIRA DELFIM, natural de Vitoria-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Marceio , 46, Sao Marcos II, Serra-ES. 10607 2.: CARLOS ALBERTO MENDES JUNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), represente comercial, residente na Rua Mestre Valentim, nº 235, Novo Porto Canoa, Serra-ES e LEIDIANY MACHADO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnica em estradas, residente na Rua Dom Marcos Teixeira, nº 16, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 10610 3.: FLORZEMIRO FERNANDES FILHO, natural de Central de Santa Helena-MG, com 77 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Anna Borges Miguel Castelo, S/n, Jardim Bela Vista, Serra-ES e GLICE ROSA DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 55 anos de idade, viúvo(a), pensionista, residente na Rua Anna Borges Miguel Castelo, S/n, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 10622 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 14 de dezembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS GODINHO CHAGAS, natural de Vitoria-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Salgueiro, nº 219, Ataíde, Vila Velha-ES e JÉSSICA DE JESUS MELO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Salgueiro, nº 219, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728810 2.: JÔNATAS GOMES GUIMARÃES, natural de São Lourenço-MG, com 38 anos de idade, divorciado(a), empresario, residente na Avenida Transversal, S/n, Aptº? 502, Ataide, Vila Velha-ES e SOLANGE KYOKO INABA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Avenida Transversal, S/n, Apt º 502, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728811 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de dezembro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JANDERSON NOGUEIRA REIS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), mantenedor de produção A, residente na Avenida José Acácio Ferreira, s/nº , Caxias do Sul, Viana-ES e NAYARA NUNES BRAGA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida José Acácio Ferreira, s/nº , Caxias do Sul, Viana-ES. 07143 2.: VINICIUS DE CARVALHO VIGHINI, natural de Colatina-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), técnico em eletrodomestico, residente na Rua Vinte e Cinco, nº 26, Universal, Viana-ES e BRUNA CASAGRANDE MARTINS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de protese dentária, residente na Rua Colatina, nº 09, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07147 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 14 de dezembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: AMARILDO DURÃES FERNANDES JÚNIOR, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 29 anos de idade, divorciado(a), motorista de aplicativo, residente na Rua Aloísio da Silveira, nº 20, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim-ES e GEIZA BEATRIZ XAVIER RAMOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Nutricionista, residente na Rua Antenor Areia, nº 08, Abelardo Ferreira Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04507 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 14 de dezembro de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFERSON SIQUEIRA EVANGELISTA, natural de João Neiva-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), ajudante, residente na Avenida Céu Azul, sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES e TATIANE MENDES DA SILVA, natural de São Mateus-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), ajudante de cozinha, residente na Avenida Céu Azul, sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00624 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 14 de dezembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS DAVID DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), professor, residente na Rua Rei Pele, nº 9, Bairro Presidente Medici, Cariacica-ES e SARAH SCHMILDT DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Rei Pele, nº 9, Bairro Presidente Medici, Cariacica-ES. 13357 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 14 de dezembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELVIS DA FONSECA FLORENCIO, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico de telecomunicações, residente na Rua Natalino Pandolffi, nº 570, Vila Izabel, Linhares-ES e PATRICIA AGUILAR CALISTO, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), promotora de vendas, residente na Rua Natalino Pandolffi, nº 570, Vila Izabel, Linhares-ES. 10604 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 14 de dezembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: CHARLES ALVES BARCELLOS DA GAMA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 60 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua Curvelo, nº 29, Parque Santa Fé, Serra-ES e SANDRA GILDA FAUSTINO DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Professor Bráulio Franco, nº 53, Antônio Honório, Vitória-ES. 24181 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de dezembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VICTOR MOISÉS REIS DELPRETE, natural de Muniz Freire-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Porfirio de Souza Freire nº 73, Vila Viana, Alegre-ES e IANKA GONÇALVES DE ASSIS, natural de Guaçuí-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Porfirio de Souza Freire nº 73, Vila Viana, Alegre-ES. 03442 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 14 de dezembro de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CAIO TOMÉ QUEIROZ DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), analista desenvolvedor, residente na Rua Ana Brandão, nº 58, Bairro Paul, Vila Velha-ES e NAYANNE DOS SANTOS GALDINO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente operacional, residente na Rua Ana Brandão, nº 58, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04190 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de dezembro de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião