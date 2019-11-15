Proclamas - 15/11/19
Proclamas
CARTÓRIO GUARAPARI Faço saber que pretender casar-se: 1.: GIOVANE DOS SANTOS ROSSI, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Área Rural, S/n, Fundão, Reta Grande, Guarapari-ES e THIARA NALI DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), manicure/pedicure, residente na Área Rural, S/n, Fundão, Reta Grande, Guarapari-ES. 11556 2.: RAFAEL DO CARMO LADEIRA, natural de Natividade-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Antônio Cláudio Coutinho, nº 358, Centro, Guarapari-ES e LÍVIA FANTINATO OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Ubá, nº 220, Muquiçaba, Guarapari-ES. 11557 3.: ALEXANDER BERNARDINO FERREIRA, natural de Aimorés-MG, com 40 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua Benedito Mello Serrano, nº 119, Praia do Morro, Guarapari-ES e ELBA JÚLIA DE MATTOS, natural de Cariacica-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Benedito Mello Serrano, nº 119, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11558 4.: GUILHERME PEIXOTO FERREIRA, natural de Guarapari-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), guarda-vidas, residente na Rua Amazonas, nº 100, Coroado, Guarapari-ES e CHARLENE DA CONCEIÇÃO, natural de Guarapari-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Amazonas, nº 100, Coroado, Guarapari-ES. 11559 5.: SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA, natural de Santo André-SP, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua C Dois, 12, Portal, Guarapari-ES e MICAELY SALES DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua C Dois, 12, Portal, Guarapari-ES. 11560 6.: RICARDO RIBEIRO DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), publicitário, residente na Rua Laura Loureiro das Neves, nº 57, Muquiçaba, Guarapari-ES e ANA PAULA PINTO CARDOSO, natural de Guarapari-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rodovia do Sol, nº 143, Perocão, Guarapari-ES. 11561 7.: RICHARD ARANZEDO DA SILVA, natural de Alfredo Chaves-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnico administrativo, residente na Rua Cariacica, nº 7, Ipiranga, Guarapari-ES e ANDRÊSSA DE FARIA BELO ALMEIDA, natural de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cariacica, nº 7, Ipiranga, Guarapari-ES. 11562 8.: BRUNO DE OLIVEIRA GOMES, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Cosme Manoel Santana, nº 68, Jabaraí, Guarapari-ES e JESSICA FERNANDA MATIAS DE ANDRADE, natural de Guarapari-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Cosme Manoel Santana, nº 68, Jabaraí, Guarapari-ES. 11563 9.: JABSON OLIVEIRA SANTOS, natural de Mascote-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), pasteleiro, residente na Avenida Brasil, S/n, São Gabriel, Guarapari-ES e VERONICA SOUSA SANTANA, natural de Jitaúna-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Brasil, S/n, São Gabriel, Guarapari-ES. 11564 10.: DERINALDO BONFIM DE JESUS, natural de Belmonte-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), confeiteiro, residente na Avenida São Paulo, nº 51, Bela Vista, Guarapari-ES e ADRIANE SILVA ROCHA, natural de Camacan-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida São Paulo, nº 51, Bela Vista, Guarapari-ES. 11565 11.: PAULO GEOVANI ALCEBIADES DO CARMO, natural de Guarapari-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), segurança, residente na Rua Silvania Alves, nº 103, Camururgi, Guarapari-ES e JULIESSI DOS SANTOS VILELA, natural de Guarapari-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Silvania Alves, nº 103, Camururgi, Guarapari-ES. 11566 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 14 de novembro de 2019 ALBERSON RAMALHETE COUTINHO Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOILSON BISPO DE OLIVEIRA, natural de Buerarema-BA, com 44 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua dos Eucaliptos, s/nº , Caixa 02, , Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e LUCINEIDE SIMÃO DE OLIVEIRA, natural de Itamaraju-BA, com 119 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua dos Eucaliptos, s/nº , Caixa 02, , Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29351 2.: JOÃO RODRIGUES, natural de Colatina-ES, com 62 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Porto Velho, 26, Central Carapina, Carapina, Serra-ES e MARLÚCIA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 61 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Porto Velho, 26, Central Carapina, Carapina, Serra-ES. 29353 3.: DANIEL DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Distrito Federal, 39, Central Carapina, Carapina, Serra-ES e FRANCISCA DOS REIS, natural de Ibirité-MG, com 34 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Distrito Federal, 39, Central Carapina, Carapina, Serra-ES. 29355 4.: WILMAR DA SILVA SANTOS, natural de Palmeiras das Missões-RS, com 53 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Alma do Tempo, 10, Manguinhos, Carapina,, Serra-ES e WADINA MARIA PONTES PEREIRA, natural de Ceará-CE, com 49 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Alma do Tempo, 10, Manguinhos, Carapina,, Serra-ES. 29356 5.: FABIANA DE SOUSA COUTINHO, natural de Colatina-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública, residente na Rua Guimarães Rosa, nº 128, Chácara Parreiral, Carapina, Serra-ES e MÔNICA BRENDA PENTEADO, natural de Sao Paulo-SP, com 46 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Guimarães Rosa, nº 128, Chácara Parreiral, Carapina, Serra-ES. 29360 6.: GABRIEL DAVID PEIXOTO DE ASSIS, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de refrigeração, residente na Rua Baixo Guandu, nº 93, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e MILENA TAVARES DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Baixo Guandu, nº 93, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 29362 7.: FREDERICO HEMERLI DE SOUZA, natural de Vitoria-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Dom Pedro II, 354, BL 12, AP 405, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e LAYSLA VASCONCELOS ZEFERINO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Dom Pedro II, 354, BL 12, AP 405, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29363 8.: TIAGO RAMOS ALMEIDA, natural de Governador Valadares-MG, com 35 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rodovia BR 101, S/n, Bloco 09 Ap 201, Residencial Colina A, Planice da Serra, Carapina, Serra-ES e THAIS OLIVEIRA MEDEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rodovia BR 101, S/n, Bloco 09 Ap 201, Residencial Colina A, Planice da Serra, Carapina, Serra-ES. 29364 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 14 de novembro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALMIR DONIZETE MENEGHINI JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Copenhague, Nº 52, Araçás, Vila Velha-ES e THAMIRES DA SILVA AVANCINI, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Um, nº 9, Cocal, Vila Velha-ES. 07396 2.: ANDRÉ LUIZ DO NASCIMENTO CUSTÓDIO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Carlos Lindenberg, Nº1743, Apto. 201, Glória, Vila Velha-ES e JAMILA AZEVEDO, natural de Vitoria-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedora, residente na Avenida Canal da Costa, nº 45, Apto. 202, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES. 07397 3.: VICTOR VIANA FINOTI, natural de Iúna-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida Olgamitho Rodrigues, nº 156, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e ALINE MARIA QUARTO SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Elba, nº 56, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 07398 4.: FERNANDO MENDONÇA PEIXOTO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 3302, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MANOELI BRAUN VIOLA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 3302, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 17955 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de novembro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS VIAL DIAS, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de mecânico, residente na Rua Nilo Gonçalves de Oliveira, Número 85, Bairro Quilombo, Iúna-ES e LAIZA PINTO MOREIRA, natural de Iúna-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Antonio Guilherme, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08518 2.: CARLOS ANTÔNIO DIAS DE SOUZA, natural de Iúna-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Córrego Boa Sorte, Zona Rural,, Iúna-ES e EDUARDA GONÇALVES RAMOS, natural de Itaperuna-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), lojista, residente na Córrego Boa Sorte, Zona Rural,, Iúna-ES. 08519 3.: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA, natural de Iúna-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Area Rural, Zona Rural,, Iúna-ES e TEREZINHA MUCIACCIA, natural de Muniz Freire-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Córrego Area Rural, Zona Rural,, Iúna-ES. 08520 4.: ANDERSON SILVA MARTINS, natural de Iúna-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua João Chequer Lima, sem Número, Bairro Centro, Iúna-ES e HELDA NOGUEIRA SILVA, natural de Iúna-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua João Chequer Lima, sem Número, Bairro Centro, Iúna-ES. 08521 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 14 de novembro de 2019 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO NUNES RANGEL, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), fiscal de loja, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, nº 1227, Ilha das Caieiras, Vitória-ES e ANA CAROLINA PEREIRA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, nº 1227, Ilha das Caieiras, Vitória-ES. 16865 2.: ISAEL SOARES DA PAIXÃO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Coletor, residente na Rua da Felicidade, nº 1, Conquista, Vitória-ES e JANINE SANTOS SÁ, natural de Ilhéus-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), Atendente, residente na Rua da Felicidade, nº 1, Conquista, Vitória-ES. 16866 3.: BRENO RIBEIRO DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), serviços gerais, residente na Rua José Rodrigues de Oliveira, N° 415, Morro do Quadro, Vitória-ES e MARCELY GALVÃO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Rodrigues de Oliveira, 415, Morro do Quadro, Vitória-ES. 16867 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de novembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUAN SILVA RIBEIRO, natural de Pedro Canário-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Alexandrino Miranda, Sem Número, Barra do Riacho, Aracruz-ES e DANILA BARBOSA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Alexandrino Miranda, Sem Número, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00556 2.: ADRIANO DOS SANTOS RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), lixador, residente na Rua São Benedito, nº 284, Vila do Riacho, Aracruz-ES e MARIA APARECIDA BENFICA, natural de Aracruz-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de secretaria escolar, residente na Avenida São Benedito, nº 284, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00557 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 14 de novembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: MOACIR SOUZA DO CARMO, natural de Baixo Guandu-ES, com 49 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Baixo Guandu, 657, Vista da Serra I, Serra-ES e ROSANGELA GOMES DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 42 anos de idade, Viúva(o), autônoma, residente na Av. Manoel Jacinto da Silva, 1136, Vista da Serra I,, Serra-ES. 09764 2.: NELSON SANTOS MUNIZ, natural de Cariacica-ES, com 61 anos de idade, Divorciado(a), lanterneiro, residente na Rua Projetada, 04, Serra Dourada II, Serra-ES e ANGELA MARIA VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 57 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua Projetada, 04, Serra Dourada II, Serra-ES. 09765 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 14 de novembro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO LAUDEVINO, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Nascente, S/n, Cristal, João Neiva-ES e ELIANE RANGEL LOUREIRO, natural de Aracruz-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Nascente, S/n, Cristal, João Neiva-ES. 02997 2.: JACKSON BEZERRA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), vendedor autônomo, residente na Rua Projetada, 2, Bairro de Fátima, João Neiva-ES e CARINA MARA SANT´ANA DE MOURA, natural de Ibiraçu-ES, com 40 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Projetada, 2, Bairro de Fátima, João Neiva-ES. 02998 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 14 de novembro de 2019 Wanda Ribeiro Plazzi _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO SANZ MARTINS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Alaor de Queiroz Araújo, nº 115, Aptº 301, Santa Helena, Vitória-ES e THAÍS ALVES PASTE, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Alaor de Queiroz Araújo, nº 115, Aptº 301, Santa Helena, Vitória-ES. 23723 2.: RICARDO MIRANDA DE SOUZA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Sílvio Soares, nº 280, Bonfim, Vitória-ES e PAOLA DA SILVA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, nº 74, Bonfim, Vitória-ES. 23725 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de novembro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ RENATO FRANCO DE SIQUEIRA, natural de Maricá-RJ, com 67 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Milton Freire da Rocha, nº 13, Nova Conquista, Aracruz-ES e VIVIANE DOS SANTOS DE JESUS NERO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Viúva(o), vendedora, residente na Rua Conceição Pereira da Silva, nº 06, Nova Conquista, Aracruz-ES. 12707 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 14 de novembro de 2019 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILTON SANTOS COSTA, natural de Serra dos Aimorés-MG, com 65 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Procelaria, nº 81, Vila Velha-ES e AIDE LEAL DO NASCIMENTO, natural de Alcobaça-BA, com 65 anos de idade, Divorciada(o), aposentada, residente na Rua Procelaria nº 81, São Conrado, Vila Velha-ES. 08074 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de novembro de 2019 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARD FREDERICK WILL BOHME, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), professor de educação física, residente na Rua Professor Renato Ribeiro dos Santos, nº 134, Maria Ortiz, Vitória-ES e THALITA BARCELOS BARCELLOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora de educação física, residente na Rua Professor Renato Ribeiro dos Santos, nº 134, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23336 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de novembro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ABINADABI SILVA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Castelo Branco, S/nº, Nova Bethânia, Viana-ES e HELLEN SPILLER VELTEN, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), Aprendiz Assistente administrativo, residente na Rua Castelo Branco, S/nº, Nova Bethânia, Viana-ES. 06756 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 14 de novembro de 2019 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala ________________________________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: FLAVIO NUNES MARTINS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Vitória da Conquista, nº 13, Santa Clara, Vila Velha-ES e JÉSSICA LORETTI LOPES, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Vitória da Conquista, nº 13, Santa Clara, Vila Velha-ES. 232728223 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de novembro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã