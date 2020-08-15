Proclamas

Proclamas - 15/08/2020

Proclamas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2020 às 01:00

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 01:00

Proclamas - 15/08/2020

Proclamas - 15/08/2020

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JÔNATAS DAVI DE JESUS SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Domineu Rody Santana ,n ° 74, Apto 209, Torre 1, Manguinhos, Carapina, Serra-ES e GABRIELLE RODRIGUES VIEIRA, natural de Aracuai-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Domineu Rody Santana ,n ° 74, Apto 209, Torre 1, Manguinhos, Carapina, Serra-ES. 30289 2.: RODRIGO RODRIGUES FREITAS, natural de Duque de Caxias-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Samuel Meira Brasil, nº 915, Taquara II, Carapina, Serra-ES e CRISLAYNE DE MORAES LACERDA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Rua Samuel Meira Brasil, nº 915, Taquara II, Carapina, Serra-ES. 30290 3.: RENATO HELL, natural de Colatina-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), farmaceutico, residente na Avenida Iriri, Nº339 , Valparaíso, Carapina, Serra-ES e JULIANA COSTA PIZZIOLO, natural de Santa Teresa-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), farmaceutica, residente na Avenida Iriri, nº 339, Valparaíso, Carapina, Serra-ES. 30291 4.: JOÃO VITOR FARIAS CORONA, natural de Vitoria-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Castro Alves, nº 170, São Diogo II, Carapina, Serra-ES e KATIANE FACCO PANÍ, natural de Santa Leopoldina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), consultora, residente na Rua Castro Alves, nº 170, São Diogo II, Carapina, Serra-ES. 30292 5.: ANTÔNIO RODRIGUES SOUZA, natural de Prado-BA, com 32 anos de idade, Solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Itamonte, nº 45, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e ALLANA MOTA FLORES, natural de Itabuna-BA, com 25 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de produção, residente na Rua Itamonte, nº 45, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30294 6.: VINICIUS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua KL, Nº 08, Manoel Plaza, Carapina, Serra-ES e NAIÂNE PEREIRA VOLMOCO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua KL, Nº 08, Manoel Plaza, Carapina, Serra-ES. 30297 7.: ADRIAN SOUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Braúna , nº 294, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e PÂMELA FERREIRA GOMES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnica de segurança do trabalho, residente na Avenida Braúna , nº 294, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30298 8.: JOSÉ VALDEIR BÔA, natural de Linhares-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua Santa Luzia, nº 8, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e ALDERICE TEIXEIRA DE SOUZA, natural de Caravelas-BA, com 44 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Santa Luzia, n °08, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 30299 9.: ERLON SALOMÃO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), marítimo, residente na Avenida Santos Dumont, 236, Rosário de Fátima, Carapina, Serra-ES e ADRIANNA DA SILVA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Avenida Santos Dumont, 236, Rosário de Fátima, Carapina, Serra-ES. 30300 10.: DOUGLAS TEIXEIRA DA CONCEIÇÃO, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), ajudante de cozinha, residente na Rua dos Rouxinois, 52, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e ARIANA DI'LARA DE AQUINO, natural de Colatina-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua dos Rouxinois, 52, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30301 11.: FLAVIO DE JESUS OLIVEIRA, natural de Ibirapuã-BA, com 42 anos de idade, divorciado(a), repositor, residente na Rua Iguatemi, N°1787, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e HELIA MARIA DE ARAUJO SANTOS, natural de Colatina-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Iguatemi, N°1787, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30305 12.: LUIZ FÁBIO DE CARVALHO MOREIRA, natural de Eunapolis-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), operador de termoformadora, residente na Rua Dezessete, nº 500, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e JOSEANI BOMFIM PEREIRA, natural de Belmonte-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Dezessete, nº 500, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 30306 13.: ARTHUR DA FONSECA NASCIMENTO, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 43 anos de idade, divorciado(a), missionário, residente na Rodovia Norte Sul, S/n, Rossi Arbogetto Praças Bloco 16, Apt 403 Edficio Begonia, Carapina, Serra-ES e FABIANA LOPES DOS SANTOS, natural de Maraba-PA, com 31 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rodovia Norte Sul, S/n, Rossi Arbogetto Praças Bloco 16, Apt 403 Edficio Begonia, Carapina, Serra-ES. 30307 14.: JOEL VIANA SOARES JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de montador, residente na Rua das Oliveiras, nº 3, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e KETHELLYN OLIVEIRA VIANA DE ALMEIDA,, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua das Oliveiras, nº 3, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30312 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 14 de agosto de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE ANDRÉ DE LIMA, natural de São Paulo-SP, com 22 anos de idade, solteiro(a), Cuidador de idosos, residente na Rua do Tamarino, nº 774, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e LUCIENE GOMES GRIJÓ, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Tamarindo, nº 774, Balneário Ponta de Fruta, Vila Velha-ES. 08398 2.: JAIME DA SILVA, natural de Manhumirim-MG, com 59 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Ana Penha Barcellos, nº 205, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e JUNIO CESAR GOMES MARTINS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico em radiologia, residente na Rua Ana Penha Barcellos, nº 205, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08400 3.: JOÃO CARLOS DA SILVA JUNIOR, natural de Fundão-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Avenida Ouro Preto, nº 1058, Barramares, Vila Velha-ES e SIMÔNICA DE JESUS SANTOS, natural de Eunápolis-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Ouro Preto, nº 1058, Barramares, Vila Velha-ES. 08401 4.: FRANK SIMARKS OLIVEIRA SOUZA, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Clara Nunes, nº 09, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e TACIANI APARECIDA FELIPE, natural de Colatina-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), empresaria, residente na Rua Clara Nunes, nº 09, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08402 5.: FLAVIO CARDOSO PEREIRA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), atleta, residente na Rua Reginaldo Leão, nº 15, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e LILIANI VALADARES LEÃO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), assistente adiministrativo, residente na Rua Reginaldo Leão, nº 15, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08403 6.: FABRICIO SELESTRINO LOURENÇO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnico em efeitos especiais, residente na Rua Eduardo Maneth, nº 136, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e CAMILA CONCEIÇÃO VINHAS DA CUNHA, natural de Recife-PE, com 31 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Eduardo Maneth, nº 136, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08404 7.: MIQUÉIAS SILVA SANTOS, natural de Itabela-BA, com 19 anos de idade, Solteiro(a), instalador de PVC, residente na Rua São Mateu, nº 26, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e MARIANA GONÇALVES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Mateu, nº 26, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 08407 8.: WAGNER MARTINS MARQUES, natural de Guaçui-ES, com 37 anos de idade, Divorciado(a), operador de carga, residente na Rua Guaçui, Lote 16, Quadra 33, N° 339, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e ADÉLIA CARDOSO DA COSTA, natural de Santo Antônio do Jacinto-MG, com 39 anos de idade, Solteira(o), costureira, residente na Rua Guaçui, Lote 16, Quadra 33, N° 339, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 08408 9.: FÁBIO DE JESUS PASSOS, natural de Caravelas-BA, com 30 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Del Mar, nº 13, Morada do Sol, Vila Velha-ES e ÉRICA ALMEIDA SANTOS, natural de Caravelas-BA, com 33 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Avenida Del Mar, nº 13, Morada do Sol, Vila Velha-ES. 08409 10.: MARCIO LESSA DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), balconista de farmácia, residente na Avenida Dr. Dorio Silva, nº 1200, Bloco Vicenza, Apartamento 106, Santa Paula, Vila Velha-ES e LOYCE LENE RIBEIRO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de saúde bucal, residente na Avenida Dr. Dorio Silva, nº 1200, Bloco Vicenza, Apartamento 106, Santa Paula, Vila Velha-ES. 08410 11.: RAFAEL BOMFIM DA COSTA, natural de Itagimirim-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas pesadas, residente na Rua Presidente Castelo Branco, nº 10, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e EMILLY DE SOUZA EDUARDO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Presidente Castelo Branco, nº 10, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08411 12.: MIQUÉIAS LOPES DE SOUZA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), instrutor de trânsito, residente na Rua Duque de Caxias, nº 857, Morada da Barra, Vila Velha-ES e GABRIELY DE OLIVEIRA LOUZADA, natural de Ecoporanga-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Duque de Caxias, nº 857, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08412 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de agosto de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: WOSHINGTON DE OLIVEIRA REIS, natural de Potiraguá-BA, com 67 anos de idade, viúvo(a), cabeleireiro, residente na Rua Barra de São Francisco, Bela Vista, Guarapari-ES e GILVANE COSTA RIBEIRO, natural de Itapé-BA, com 43 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Barra de São Francisco, Bela Vista, Guarapari-ES. 11865 2.: MARCEU PACHECO DOS SANTOS, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 42 anos de idade, divorciado(a), coordenador de parada, residente na Avenida Beira Mar, nº 1664, Praia do Morro, Guarapari-ES e BRUNA CABRAL BREMENKAMP, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Beira Mar, nº 1664, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11866 3.: RICHARD VERDAN PERESTRELO, natural de Anchieta-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Paissandú, S/nº, Olaria, Guarapari-ES e VIVIANE SANTANA DO VALE, natural de Gongogi-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Paissandú, S/nº, Olaria, Guarapari-ES. 11867 4.: VENICIUS MILAGRE GONÇALVES, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Martins Moreira de Moraes, 30, Paturá, Guarapari-ES e GEOVANA RAINHA NASCIMENTO, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Aurora Vicente Soares, 62, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11868 5.: CAIO PRESENZA PANETTO, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnico de instalação, residente na Rua Linhares, nº 12, São Gabriel, Guarapari-ES e STEFANIE ALMEIDA VIEIRA, natural de Iúna-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Linhares, nº 12, São Gabriel, Guarapari-ES. 11869 6.: ALAN MORAES SIQUEIRA, natural de Guarapari-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Muniz Freire, nº 13, Belo Horizonte, Guarapari-ES e DÂMARIS DE MELO AZEVEDO, natural de Carangola-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Muniz Freire, nº 13, Belo Horizonte, Guarapari-ES. 11870 7.: TALIS PAIVA PEREIRA, natural de Guarapari-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Castro Alves, S/nº., São Gabriel, Guarapari-ES e ANA KAROLINA MARTINS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Castro Alves, S/nº., São Gabriel, Guarapari-ES. 11871 8.: PAULO RICARDO PEREIRA RIBEIRO, natural de Guarapari-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), confeiteiro, residente na Rua Elizário Lourenço Dias, nº 222, Coroado, Guarapari-ES e DAYANE ALMEIDA FERREIRA, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Mariano de Souza, nº 44, Belo Horizonte, Guarapari-ES. 11872 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 14 de agosto de 2020 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: CIRINEU ZANÃO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), policial penal, residente na Rua Cambulo, Centro da Serra, Serra-ES e TAMISA GARRET LIMA DE SOUZA, natural de Nilopolis-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), policial penal, residente na Rua Cambulo, Centro da Serra, Serra-ES. 10241 2.: ABNER BARROS SILVA, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Mantena, 25, Nova Carapina I, Serra-ES e ARIANE AMARIO DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua Juiz de Fora, 159, Nova Carapina I, Serra-ES. 10269 3.: LUIS FELIPE CARDOZO DA ROCHA, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Tie, 112, Novo Porto Canoa, Serra-ES e ARIELLY SABADINI, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Tie, 112, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 10274 4.: WAGNER SILVA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua do Gerânio, S/n, Cascata, Serra-ES e ANA CHRISTINA DUARTE DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 46 anos de idade, Solteira(o), domestica, residente na Rua do Gerânio, S/n, Cascata, Serra-ES. 10276 5.: WANDERSON BÔA MORTE DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), vidraceiro, residente na Rua Carijós, nº 36, Vista da Serra I, Serra-ES e SARA TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Pocrane-MG, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Carijós, nº 36, Vista da Serra I, Serra-ES. 10278 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 14 de agosto de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS FELIPE GARCIA LIMA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Professora Francelina Carneiro Setúbal, nº 2025, Itapoã, Vila Velha-ES e LUANNE AZEVEDO ARAUJO, natural de Vitoria-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Doutor Jair Andrade, nº 165, Itapuã, Vila Velha-ES. 18324 2.: LÁZARO DE SOUZA JARDIM SOARES, natural de Itabuna-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), socorrista, residente na Rua Santos Dumont, nº 323, Soteco, Vila Velha-ES e JÉSSICA KATRINE RAMOS GUEDES, natural de Teófilo Otoni-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida Henrique Moscoso, Nº 1827, Apartamento 102, Centro, Vila Velha-ES. 18357 3.: LEANDRO GIUGLIET FOLHA DE SOUZA LIMA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Rua Jose Penna Medina, nº 1008, Apartamento 102, Edifício Costa Brava, Praia da Costa, Vila Velha-ES e JENIFFER KAREN KELLER KOEHLERT, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua São Pedro, nº 376, Glória, Vila Velha-ES. 18358 4.: ALEXSANDRO CASSANI, natural de Vila Velha-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), educador físico, residente na Avenida Antonio Gil Veloso, 2232, Apartamento 301,, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LUANA FIRMINO LIPAUS, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 2232, Apartamento 301, Itapoã, Vila Velha-ES. 18359 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de agosto de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALOISIO DE OLIVEIRA LUCINDO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Marcolino Lino de Novaes, nº 146, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANDRÉA LIRA PIRES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Marcolino Lino de Novaes, nº. 60, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04397 2.: WASHINGTON DE ANDRADE MATIAS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Despachante de veículos, residente na Avenida Leopoldina Smarzaro, nº 322, São Lucas, Cachoeiro de Itapemirim-ES e KEMELLY OLIVEIRA DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Vendedor de comércio varejista, residente na Avenida Leopoldina Smarzaro, nº 322, São Lucas, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04398 3.: PAULO ROBERTO GIORI FASSARELLA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua José Cocco, Apt. 302, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES e GLÁUCIA SERAPHIM PEDRUZZI, natural de Vargem Alta-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Pombal de Baixo, Vargem Alta-ES. 04399 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 14 de agosto de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO OLAIA BENETTI, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Elesbão Linhares, nº 394, Praia do Canto, Vitória-ES e THAIS HELENA ZON, natural de Mantena-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Affonso Cláudio, nº 161, Praia do Canto, Vitória-ES. 24064 2.: DIEGO MARTINS TORNERI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), polícial militar, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, nº 642, da Penha, Vitória-ES e JENIFER ALINE DOS SANTOS LIMA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), polícial militar, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, nº 642, da Penha, Vitória-ES. 24067 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de agosto de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: GLEUDIONE ANTUNES UBALDO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), coletor administrativo, residente na Rua Ayrton Senna, nº 30, São Pedro, Vitória-ES e ANA RITA SILVA CHAGAS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), promotora de vendas, residente na Rua Ayrton Senna, nº 30, São Pedro, Vitória-ES. 17067 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de agosto de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDO ALVES SANTOS, natural de Uruçuca-BA, com 37 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Vasco Alves, nº 59, Zumbi dos Palmares, Vila Velha-ES e LUCIANA DE OLIVEIRA LOPES, natural de Itarana-ES, com 39 anos de idade, Divorciada(o), passadeira, residente na Rua Vasco Alves, nº 59, Zumbi dos Palmares, Vila Velha-ES. 232728594 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de agosto de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFFERSON DE SOUZA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Ilha Grande, nº 08, Nova Bethânia, Viana-ES e ÉRICA CRISTINA RUFINO MENDES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Ilha Grande, nº 08, Nova Bethânia, Viana-ES. 06994 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 14 de agosto de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1- WEVERSON JOSÉ GONÇALVES e THATYANA DO SANTO OLIVEIRA, ele natural de Aimorés-MG, com trinta e dois (32) anos de idade, estado civil solteiro, profissão motorista de aplicativo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com trinta e dois (32) anos de idade, estado civil divorciada, profissão técnica civil, residente em Vila Velha-ES. 2- CHARLES VIEIRA SOARES e KAMILA NOBRE DE SOUZA, ele natural de Vitória-ES, com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil solteiro, profissão vigilante, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. 3- PATRICK CABIDELLI GANEM e ADRIANA BATISTA DE ABREU, ele natural de Aracruz-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteiro, profissão gerente de padaria, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Teixeira de Freitas-BA, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteira, profissão autonoma, residente em Vila Velha-ES. 4- VANDERLEY DE OLIVEIRA DAS GRAÇAS e JANE DE SOUZA BOMJARDIM, ele natural de Vitória-ES, com cinquenta (50) anos de idade, estado civil divorciado, profissão motorista de transporte coletivo urbano, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Medeiros Neto-BA, com quarenta e dois (42) anos de idade, estado civil viúva, profissão auxiliar de veterinário, residente em Vila Velha-ES. 5- ANDERSON FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA e THAYNÁ DA SILVA MACHADO CORRÊA, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteiro, profissão auxiliar de serviços gerais, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteira, profissão universitária, residente em Vila Velha-ES. 6- MARCOS AURÉLIO REIS e MARIVONE DA VITORIA, ele natural de Aimorés-MG, com sessenta (60) anos de idade, estado civil divorciado, profissão mecânico industrial, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com cinquenta e dois (52) anos de idade, estado civil solteira, profissão doméstica, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 14 de agosto 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil

