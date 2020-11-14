Proclamas - 14/11/20
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONALDO ABEL SCHAEFFER, natural de Cariacica-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Vinte e Oito, nº 181, Santa Mônica, Vila Velha-ES e RENATA DIAS MIRANDA, natural de Guarapari-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Avenida Ouro Preto, nº 328, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12016 2.: GEAN MARCIO DOS SANTOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), personal, residente na Rua Laura Loureiro das Neves, nº 8, Muquiçaba, Guarapari-ES e LARIÇA RODRIGUES PEREIRA, natural de Mucurici-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Laura Loureiro das Neves, nº 8, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12017 3.: CHARLESTON BORGES DELMONDES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de tráfego, residente na Rua dos Pioneiros, 11, Varzea Nova, Guarapari-ES e STÉFANNY DE FARIAS DONATELLI, natural de Piúma-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Jose dos Santos Mulinari, 628, Jardim Maily, Piúma-ES. 12018 4.: EDUARDO RODRIGUES MOREIRA, natural de Manhuaçu-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico em óptica, residente na Avenida Davino Mattos, nº 79, Centro, Guarapari-ES e JHULY HAYLA BORGES SILVA, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Davino Mattos, nº 79, Centro, Guarapari-ES. 12019 5.: VITOR MARTINS BORGES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Zuleima Fortes Farias, S/nº, São Judas Tadeu, Guarapari-ES e JULIA GABRIELA CORRÊA DA SILVA, natural de Francisco Beltrão-PR, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Zuleima Fortes Farias, S/nº, São Judas Tadeu, Guarapari-ES. 12020 6.: DIEGO LUIZ DA COSTA RAMOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Francisco Vieira Passos, nº 237, Muquiçaba, Guarapari-ES e MILENA ACCHAR DA CUNHA, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Francisco Vieira Passos, nº 237, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12021 7.: DAVID QUEIROZ VIEIRA, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Vital Brasil, 104, Kubitschek, Guarapari-ES e DIULHA ARAÚJO GOMES, natural de Guarapari-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vital Brasil, 104, Kubitschek, Guarapari-ES. 12022 8.: GEOVANI BRITO DOS SANTOS, natural de Una-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Avenida Adamastor Antônio da Silva, nº 3, Muquiçaba, Guarapari-ES e RISONEIDE FRUTUOSO DA SILVA, natural de Maraial-PE, com 48 anos de idade, divorciado(a), zeladora, residente na Avenida Adamastor Antônio da Silva, nº 3, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12023 9.: JOSENIL RANGEL SANT'ANA, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Ozeias Santiago, nº 1025, Itapebussu, Guarapari-ES e ELIANE DE SOUZA GOUVEIA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), promotora de vendas, residente na Rua Ozeias Santiago, nº 1025, Itapebussu, Guarapari-ES. 12024 10.: JOSÉ FILISMINO DE SOUZA, natural de Mucuri-BA, com 57 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Da Marinha, nº 537, Itapebussu, Guarapari-ES e TEREZA DA CONCEIÇÃO ERNESTO QUEIROZ, natural de Guarapari-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Da Marinha, nº 537, Itapebussu, Guarapari-ES. 12025 11.: LUCAS FERREIRA DOS SANTOS MARAMBAIA, natural de Camacan-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Bela Vista, nº 270, Bairro Sol Nascente, Guarapari-ES e IVALDETE BARBOSA DE SOUZA, natural de Ecoporanga-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Bela Vista, nº 270, Bairro Sol Nascente, Guarapari-ES. 12026 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 13 de novembro de 2020 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARYANDERSON SCARDUA GIORI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), chaveiro, residente na Rua Santos Dumont, nº 643, Soteco, Vila Velha-ES e KAROLINE QUERINO SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), supervisora de expedição, residente na Rua Santos Dumont, nº 643, Soteco, Vila Velha-ES. 07668 2.: ROMEU ALVES PACHECO, natural de Aimorés-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), tecnico operacional, residente na Rua Vicente de Carvalho, nº 4, Boa Vista II, Vila Velha-ES e PALOMA RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Vicente de Carvalho, nº 4, Boa Vista II, Vila Velha-ES. 07826 3.: FAISSON SILVA PONCIANO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), lanterneiro, residente na Travessa São José, nº 159, Dom João Batista, Vila Velha-ES e ALEXIA SOARES NOVAIS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Travessa São José, nº 159, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 07827 4.: EDSON BEZERRA CLEMENTINO, natural de São Paulo-SP, com 26 anos de idade, solteiro(a), montador multifuncional, residente na Rua Itaboraí, nº 326, Aptº 1401, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e AMANDA CAROLINA NOGUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), supervisora de contabilidade, residente na Rua Itaboraí, nº 326, Aptº 1401, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07828 5.: PEDRO IVO PELISSARI COELHO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 43 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Presidente Lima, nº 160, Centro, Vila Velha-ES e ROBERTA LOPES DE ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua Presidente Lima, nº 160, Centro, Vila Velha-ES. 18522 6.: MAURÍCIO CORRÊA MIZIARA, natural de Uberaba-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), Designer, residente na Rua Luiz Fernandes Reis, nº 556, Apto. 403, Praia da Costa, Vila Velha-ES e KETHLEEN GOMES WANDEKOKEN, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Médica, residente na Rua Maranhão, nº 140, Ap. 104, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18523 7.: ARTHUR CARNEIRO RANGEL, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Empresário, residente na Rua Romero Botelho, nº 170, Apartamento 104, Edificio Manhattan, Praia da Costa, Vila Velha-ES e KÁTIA VENTURINI PESTANA, natural de Santa Teresa-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Bancaria, residente na Rua Romero Botelho, nº 170, Apartamento 104, Edificio Manhattan, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18524 8.: SANDRO MARTINELLI SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua Tobias Barreto, nº 410, Soteco, Vila Velha-ES e CLERICE PAIVA FERNANDES, natural de Serra dos Aimores-MG, com 54 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Rua Tobias Barreto, nº 410, Caixa 2, Soteco, Vila Velha-ES. 18526 9.: GUILHERME CORREA DA FROTA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Maria de Oliveira Mares Guia, nº 101, Torre Londres, Apartamento 2002, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e BRUNA FROHLICK GRATEK, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Maria de Oliveira Mares Guia, nº 101, Torre Londres, Apartamento 2002, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 18528 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de novembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MACLEYDE RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Divorciado(a), micro empreendedor, residente na Rua Conceição da Barra, nº 482, Vista da Serra I, Serra-ES e UCÉLIA CLAUDINO DA SILVA, natural de Boa Esperança-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), micro empreendedora, residente na Rua Conceição da Barra, nº 482, Vista da Serra I, Serra-ES. 10290 2.: JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA, natural de Três Lagoas-MS, com 74 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Tiriva, nº 6, Serra Dourada III, Serra-ES e IRACÍ RAMOS DA PAIXÃO, natural de Maragogipe-BA, com 62 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Tiriva, nº 6, Serra Dourada III, Serra-ES. 10416 3.: DAVI WILKERSON COMAN, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 46 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar técnico fibra optica, residente na Rua Bonn, S/n, Parque Residencial Tubarão, Serra-ES e ELIANA PEREIRA CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Arara, 10, Serra Dourada III, Serra-ES. 10503 4.: JOSÉ EDUARDO CORDEIRO, natural de Tomé-Açu-PA, com 31 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de logistica, residente na Rua Conceição da Barra, nº 302, Vista da Serra I, Serra-ES e JANIANY HORAINY BAPTISTA POLITO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Conceição da Barra, nº 302, Vista da Serra I, Serra-ES. 10507 5.: SALVIANO JONAS ROSA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Vitoria Regia, 29, Serra Dourada II, Serra-ES e MÁRCIA PEREIRA DE SOUZA, natural de Montanha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Vitoria Regia, 29, Serra Dourada II, Serra-ES. 10517 6.: JOSENIR DE SOUZA FERNANDES, natural de Altamira-PA, com 29 anos de idade, Divorciado(a), operador de logística, residente na Rua Rio Jua, 8 B, Novo Porto Canoa, Serra-ES e INGRID FRAGAS MIRANDA DA SILVA, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rio Jua, 8 B, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 10526 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de novembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO SOARES CORRÊA DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), tecnico em telecomunicações, residente na Rua Projetada, S/n, Salvador, Sooretama-ES e KAROLINE SOUZA CHAGAS, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Silvio Martins, Nº365, Centro, Sooretama-ES. 04629 2.: ROSENILTON SOUZA SANTOS, natural de Valença-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), Mecânico, residente na Rua Areia Preta, S/n, Comendador Rafael, Zona Rural, Sooretama-ES e ALINE HIMENES, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Principal, S/n, Comendador Rafael, Zona Rural, Sooretama-ES. 04630 3.: BRUNO MONTE DE CARVALHO, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Projetada, S/n, Alegre, Sooretama-ES e LUCIANA DE JESUS MOREIRA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Rua Projetada, S/n, Alegre, Sooretama-ES. 04631 4.: MARCIO ELIAS DOS SANTOS FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), geografo, residente na Rua Vista Alegre, 262, Centro, Sooretama-ES e MICHELE COELHO PIAO, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Assistente Social, residente na AV. VISTA ALEGRE, Nº 262, CENTRO, Sooretama-ES. 04632 5.: IGOR DOS SANTOS COSER, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), produção de fertilizantes, residente na Sítio Bela Vista, Juncado, Zona Rural, Sooretama-ES e ADEMILDES FREIRE FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Manicure, residente na Sítio Bela Vista, Juncado, Zona Rural, Sooretama-ES. 04633 6.: VALDECIR RUFINO BARBOSA, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Maria Paula Cunha, s/n Córrego Alegre, Sooretama-ES e SILVANA GOMES DE OLVEIRA, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Embalador, a mão, residente na Rua Maria Paula Cunha, s/n Córrego Alegre, Sooretama-ES. 04634 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 13 de novembro de 2020 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: MÁRCIO ADRIANO GUIDOLINI, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida João Felipe Calmon, nº 926, Centro, Linhares-ES e BRUNNA BERGER BUTSKE, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Avenida João Felipe Calmon, nº 926, Centro, Linhares-ES. 10529 2.: DIONI GABLER, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), gerente de produção, residente na Rua Parajú, nº 126, Movelar, Linhares-ES e DAIANA CORREIA COSTA, natural de Santa Teresa-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), atendente, residente na Rua Parajú, nº 126, Movelar, Linhares-ES. 10530 3.: ALDAIR JOSÉ PEREIRA DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Rua Doutor Nelson Darby de Assis, nº 20, Santa Cruz, Linhares-ES e LAUDICEIA CALMON NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Doutor Nelson Darby de Assis, nº 20, Santa Cruz, Linhares-ES. 10531 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 13 de novembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ZEQUIAS PEREIRA, natural de São Mateus-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Calixto Tamanini, nº 47, de Fátima, Serra-ES e CLAUDIA MARCIA ROCHA RIBEIRO, natural de Colatina-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Carlos Martins, nº 1000, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24111 2.: IGOR GLAZAR TEIXEIRA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Florêncio Baptista, nº 77 - Ed Diego Velasq, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARIANA BARCELOS DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Florêncio Baptista, nº 77 - Ed Diego Velasq, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24112 3.: ANDRÉ RABBI SCANDIANI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Abiail do Amaral Carneiro, nº 84, Bl 2 Apto 1207 Celebrity Residencial, Enseada do Suá, Vitória-ES e LARA BRASIL DE MENEZES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Laurentino Proença Filho, nº 400, Ed. Marai Apto 506, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24115 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de novembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ ALVES SENA, natural de Guarulhos-SP, com 44 anos de idade, Divorciado(a), porteiro, residente na Rua dos Caraipes, nº 13, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e ESTEFANIA BARBOSA DUARTE SENA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Divorciada(o), capelã cristã, residente na Rua dos Caraipes, nº 13, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30743 2.: EDUARDO BONIS, natural de Vitoria-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Acerda 20, Cantinho do Ceu, Carapina, Serra-ES e ROBERTA DA SILVA PAULA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Acerda 20, Cantinho do Ceu, Carapina, Serra-ES. 30747 3.: NELSON CAETANO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de produção, residente na Rua Camburi, Nº.726, Maria Niobe/ Serra Sede, Serra-ES e RAYANE MENEZES MARTINS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Rua Santo André,802 / AP 403, André Carloni, Serra-ES. 30748 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de novembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDEIR AMANCIO TORRENTE, natural de Afonso Claúdio-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Localidade de Ribeirão do Meio, Conceição do Castelo-ES e VERÔNICA BELO DA SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Localidade de Ribeirão do Meio, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES. 00554 2.: CARLOS ROBERTO TOFANO LONARDELI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), bancário, residente na Rua Tietê, nº 09, Centro, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LUCIANA LOPES CALIMAN, natural de Castelo-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Av. José Grilo, nº 1001, Bairro Pedro Rigo, Conceição do Castelo-ES. 00555 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 13 de novembro de 2020 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: LAURIMAR BEZERRA SIMIÃO, natural de Iguatu-CE, com 34 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Avenida Brasil, N° 2.081, Morada da Barra, Vila Velha-ES e SAMIRA ALVES SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Brasil, N° 2.081, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08590 2.: WILIAN PÊRES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Oiti, Nº 24, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e ARIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA, natural de Alfredo Chaves-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Santos Dumont, nº 210, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 08591 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de novembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: FRANKILEI LOUREIRO PEREIRA, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), desempregado, residente na Rua Área Rural, S/nº, Distrito de Santa Rosa, Aracruz-ES e ISABELE DO ROSÁRIO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Área Rural, S/nº, Distrito de Santa Rosa, Aracruz-ES. 12990 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 13 de novembro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALOIDES ANDRADE DE OLIVEIRA, natural de Anchieta-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), soldador maçariqueiro, residente na Córrego São Maurício, Zona Rural, Divino de São Lourenço-ES e MARIA ADELAINE REZENDE OLIVEIRA, natural de Guaçuí-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Córrego São Maurício, Zona Rural, Divino de São Lourenço-ES. 00304 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 13 de novembro de 2020 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE THIAGO DO ESPÍRITO SANTO DOS SANTOS, natural de Domingos Martins-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Projetada, S/n, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES e TAMIRES FERREIRA FARIA, natural de João Neiva-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Projetada, S/n, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES. 00848 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 13 de novembro de 2020 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: KERVIN BARROS DE ARAUJO DE SOUSA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), treinador, residente na Ladeira Doutor Bezerra de Menezes, S/n, Ilha das Caieiras, Vitória-ES e ANA CAROLINA DOS SANTOS COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Ladeira Doutor Bezerra de Menezes, S/n, Ilha das Caieiras, Vitória-ES. 17193 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de novembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLLEY LUIZ ARANDA DOS SANTOS, natural de Belo Horizonte-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico em TI, residente na Rua José Antônio Freitas, nº 259, Joana D'arc, Vitória-ES e JEISIANY MAIRINK FACUNDES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua José Antônio Freitas, nº 259, Joana D'arc, Vitória-ES. 24314 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de novembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELLINGTON MENDONÇA GOMES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Bela Vista, nº 01, Arlindo Vilaschi, Viana-ES e TANIA ROCHA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Bela Vista, nº 01, Arlindo Vilaschi, Viana-ES. 07108 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 13 de novembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala