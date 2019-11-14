Proclamas - 14/11/19
Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: GIANLUCA CESARETTI, natural de Italiana-ET, com 36 anos de idade, divorciado(a), Chefe de cozinha, residente na 46 Clive, Lodge, Shirehall Lane, Londres, NW4 3RG, Reino Unido, -ES e MARCELA PALMEIRA NEPOMUCENO, natural de Fortaleza-CE, com 37 anos de idade, solteiro(a), designer de interiores, residente na Rua Osvaldo Ramos, nº 51, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 07393 2.: FABRÍCIO JOSÉ FARDIN GRILLO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 3600, Aptº 1104, Bloco 1, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e CAROLINE DONNA MILANEZI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 3600, Edifício American Towers, Torre I, Aptº 1104, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07394 3.: RÔMULO HENRIQUE LACERDA SILVEIRA, natural de Barbacena-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), micro empresário, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 2100, Aptº 403, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LORRAYNE SOARES TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 2100, Aptº 403, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07395 4.: WANDERSON BATISTA, natural de Porto Seguro-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Missionário Jesuita, nº 17, Garoto, Vila Velha-ES e ALINE PINHEIRO SILVA, natural de Eunápolis-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Rua Missionário Jesuita, nº 17, Garoto, Vila Velha-ES. 17982 5.: ROGERIO AMORIM, natural de Vila Velha-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Jeronimo Monteiro, nº 2172, Glória, Vila Velha-ES e LUZIA APARECIDA DIAS, natural de Conselheiro Pena-MG, com 53 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Jeronimo Monteiro, nº 2172, Glória, Vila Velha-ES. 17983 6.: MARCEL DA SILVA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), motoboy, residente na Rua Silveira Martins, nº 23, Soteco, Vila Velha-ES e JÉSSICA ALVES SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Silveira Martins, nº 23, Soteco, Vila Velha-ES. 17984 7.: RENATO LUIZ GEGENHEIMER, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), bancário, residente na Rua Castelo Branco, 179, Ap 301 A, Praia da Costa, Vila Velha-ES e DEISE CRISTINA COSTA DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 49 anos de idade, divorciado(a), fisioterapeuta, residente na Rua Castelo Branco, 179, Apt 301 - A, Edifício Costa Mares, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 17985 8.: ODILON CASTELLO BORGES NETO, natural de Colatina-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 2050, Ed. Elviro de Freitas, Apt. 502, Itapoã, Vila Velha-ES e CECILIA BERTHA SCHNEIDER, natural de Colatina-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), farmacêutica, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 2050, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 17986 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de novembro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOEL BATISTA DOS SANTOS, natural de Itajuípe-BA, com 66 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de obra, residente na Avenida Mochuara, S/nº, Novo Brasil, Cariacica-ES e NEUCLECIA DOS SANTOS SILVA, natural de Coaraci-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Mochuara, S/nº, Novo Brasil, Cariacica-ES. 26496 2.: MATHEUS MANZOLI MONTANARI, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Espirito Santo, S/n, Bela Aurora, Cariacica-ES e ANDRESSA DEL PIERO BENEDITO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnica em programação e planejamento, residente na Avenida Espirito Santo , S/n, Bela Aurora, Cariacica-ES. 26497 3.: ANDRÉ DIAS DE OLIVEIRA, natural de Mantena-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Francisco Sá Rodrigues, nº 131, Bela Aurora, Cariacica-ES e JOYCE SANT´ANA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), tecnica de enfermagem, residente na Rua Francisco Sá Rodrigues, nº 131, Bela Aurora, Cariacica-ES. 26498 4.: ERIVALDO NOVAIS, natural de Itamaraju-BA, com 55 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Barão de Monjardim, 16, Liberdade, Cariacica-ES e APARECIDA MARIA DOS SANTOS, natural de Peçanha-MG, com 52 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua Barão Monjardim, 16, Liberdade, Cariacica-ES. 26499 5.: LUCAS CANDIDO FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua dos Comerciários, Nº353, Operário, Cariacica-ES e THAIANE OLIVEIRA PEREIRA, natural de Cariacica-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua dos Comerciarios, nº 353, Operário, Cariacica-ES. 26500 6.: LEONARDO DA SILVA ALVES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Costa Brandão,1023, São Benedito, Cariacica-ES e YNGRIDY DA SILVA VICENTE, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Des. Santos Neves - S/n, Santa Helena, Vitória-ES. 26501 7.: LEONARDO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Severiano Silva, Nº: 250, Vila Batista, Vila Velha-ES e DAINARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO, natural de Belo Horizonte-MG, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Manaus, nº 68, Jardim Botanico, Cariacica-ES. 26502 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 13 de novembro de 2019 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRIQUE MATOS DE ANDRADE, natural de Itamaraju-BA, com 35 anos de idade, Divorciado(a), autonomo, residente na Rua Itaipú, nº 775, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e JÉSSICA GUEDES MATIAS, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Itaipú, nº 775, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29324 2.: WILTON SILVA DE ALMEIDA, natural de Vitoria-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), vigilante, residente na Rua Turmalina I, José de Anchieta, Carapina, Serra-IG e SELMA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS DE BARROS, natural de Caravelas-BA, com 41 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Turmalina I, José de Anchieta, Carapina, Serra-IG. 29345 3.: MÁRIO LÚCIO BENEDITO DOS SANTOS LOPES, natural de Ibirité-MG, com 41 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Manoel de Jesus, nº 17, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e CRISTIANE ROSA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Divorciada(o), educadora, residente na Rua Manoel de Jesus, nº 17, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 29346 4.: GLAUCO ARAUJO CARLOS, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), farmaceutico, residente na Rua Domineu Rody Santana, 74, Torre 2, Ap 406, Manguinhos, Carapina, Serra-ES e TATIANE CESAR BARROS, natural de Iuna-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua Domineu Rody Santana, 74, Torre 2, Ap 406, Manguinhos, Carapina, Serra-ES. 29348 5.: EZEQUIEL VIRGEM SANTANA, natural de Argolo-BA, com 52 anos de idade, divorciado(a), contabilista, residente na Rua Mariano Souza Ramos, nº 306, Boa Vista II, Carapina, Serra-ES e GABRIELA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO, natural de Taguantinga-DF, com 40 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Rua Mariano Souza Ramos, nº 306, Boa Vista II, Carapina, Serra-ES. 29349 6.: ILDELIO PEREIRA DOS SANTOS, natural de Itapebi-BA, com 41 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Avenida Cel Manoel Nunes, 2781, Bl A4/303, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e JUCINEIA RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Mucuri-BA, com 38 anos de idade, divorciado(a), cabelereira, residente na Avenida Cel Manoel Nunes, 2781, Bl A4/303, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 29350 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de novembro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILSON FERREIRA PACHECO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Rua São Lucas, nº 21, Vila Rubim, Vitória-ES e ZENILDA DOS REIS MELANDES, natural de Jundiaí-SP, com 41 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua São Lucas, nº 21, Vila Rubim, Vitória-ES. 23712 2.: RENAN LIMA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de mecanico, residente na Rua São João, nº 123, Vila Rubim, Vitória-ES e THALIA DE SOUSA MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São João, nº 123, Vila Rubim, Vitória-ES. 23718 3.: AVERALDO SANTOS DA CRUZ, natural de Mucurici-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), Estoquista, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, nº 120, da Penha, Vitória-ES e VALDIMARA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), Babá, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, nº 120, da Penha, Vitória-ES. 23719 4.: FELIPE GUSTAVO DE FREITAS, natural de Governador Valadares-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), professor de educação física, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 281, Jardim Camburi, Vitória-ES e FRANCIANI KROHLING GILLES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), contadora e gastrônoma, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Nº 281, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23720 5.: ROGÉRIO ANTONIO, natural de Tubarão-SC, com 54 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Professor Belmiro Siqueira, nº 85/2701, Enseada do Suá, Vitória-ES e GLAUCIA PAIXÃO AFONSO, natural de São Mateus-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), cirurgiã dentista, residente na Rua Professor Belmiro Siqueira, nº 85, Aptº 2701, Enseada do Suá, Vitória-ES. 23721 6.: JOÃO VITOR DA SILVA PAVÃO, natural de Muriaé-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), customer experience, residente na Rua Castorino Pinto Vieira, Lote 8, Quadra 20, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e FERNANDA REIS LEAL, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Pedro Busatto, 450, 304 Bl I, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23722 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de novembro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: CHRYSTIAN CHRIST MIRANDA, natural de Domingos Martins-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecanica industrial, residente na Rua Carlos Luiz Faller, 91, Centro, Domingos Martins-ES e VANUZA VIANA SELVATICI, natural de João Neiva-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Eua Doutor Antonio Basilio, 405, Ap 103, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23363 2.: PEDRO HENRIQUE MARTINS SILVA, natural de Ouro Branco-MG, com 30 anos de idade, Solteiro(a), empresário, residente na Rua Durval Loureiro Nogueira, nº 51, Jardim Camburi, Vitória-ES e FERNANDA RIME DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), Maquiadora, residente na Rua Durval Loureiro Nogueira, nº 51, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23395 3.: AQUILES MOROSINI, natural de Colatina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rua Ludwik Macal, nº 1076, Jardim da Penha, Vitória-ES e LAYSA DOS SANTOS SALLES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Ludwik Macal, nº 1076, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23407 4.: ROBSON DE SOUZA LIMA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), repositor de frios, residente na Rua Leopoldo Gomes de Salles, nº 17, Goiabeiras, Vitória-ES e GRACE KELLY DOS SANTOS ROCHA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Leopoldo Gomes de Salles, nº 17, Goiabeiras, Vitória-ES. 23409 5.: AUREO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Avenida Fernando Ferrari, nº 1809, Goiabeiras, Vitória-ES e ADRIENNY HORRANA SOARES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Fernando Ferrari, nº 1809, Goiabeiras, Vitória-ES. 23410 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de novembro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: WENDERSON PINHEIRO AMORIM, natural de São Mateus-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), agente penintenciário, residente na Rua Figueiras, nº 59, Vista da Serra II, Serra-ES e MARLUCI FERREIRA TEIXEIRA, natural de Ecoporanga-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Figueiras, nº 59, Vista da Serra II, Serra-ES. 09759 2.: GABRIEL NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Conceição da Barra-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de mecânica, residente na Avn Colatina, S/n, Planalto Serrano, Serra-ES e BEATRIZ DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avn Colatina, S/n, Planalto Serrano, Serra-ES. 09760 3.: EDILSON PAULO LYRIO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Pedro Canario, 11, Serra Dourada I, Serra-ES e CRISTINA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), confeiteira, residente na Rua Colatina, 45, Serra Dourada I, Serra-ES. 09761 4.: JOSÉ HÉLIO SANTOS FONTOURA NETO, natural de Prado-BA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Seringueira, nº 33, Cidade Pomar, Serra-ES e NEUMARA ALVES DOS SANTOS, natural de Vitória da Conquista-BA, com 29 anos de idade, Solteira(o), vigilante, residente na Rua Seringueira, nº 33, Cidade Pomar, Serra-ES. 09762 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de novembro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISAIAS SANTOS DE ASSIS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Vinte e Três de Abril, nº 21, Ilha das Caieiras, Vitória-ES e SAMARA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO, natural de Belo Horizonte-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vinte e Três de Abril, nº 21, Ilha das Caieiras, Vitória-ES. 16863 2.: EZEQUIAS BONIEKE BARROSO ARAÚJO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Porteiro, residente na Travessa São Benedito, nº 386, Bela Vista, Vitória-ES e ELAINE SILVA MATOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 124 , Flexal II, Cariacica-ES. 16864 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de novembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO SILVA SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Padre Gabriel, N° 25, Dom João Batista, Vila Velha-ES e RAPHAELLA DRYELLE DE MATTOS DUARTE, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Padre Gabriel, nº 25, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 232728240 2.: FILIPE ROCHA CASOTTI, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Alberto Barros, nº 124, Ataíde, Vila Velha-ES e MARIANA SILVA DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de vendas, residente na Rua Ana Pestana, nº 342, Ibes, Vila Velha-ES. 232728241 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de novembro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: SOLIMAR DE OLIVEIRA PATRÍCIO, natural de Conceição da Barra-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), encanador industrial, residente na Rua Rio Santa Maria, nº 111, Bairro de Fátima, Aracruz-ES e ADRIANA LOURENÇO DAS NEVES, natural de Conceição da Barra-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Rio Santa Maria, nº 111, Bairro de Fátima, Aracruz-ES. 12705 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 13 de novembro de 2019 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO PRATES BASLOESIUS MODOLO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), operador de máquinas, residente na Avenida França, S/nº, Jabaeté, Vila Velha-ES e PAMELLA CARVALHO DIAS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 29 anos de idade, Divorciada(o), recepcionista, residente na Avenida França, S/nº, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08076 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de novembro de 2019 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DEVENIL ALVES DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua da Água Santa, Bairro Quilombo, Iúna-ES e VERENISSE LEITE, natural de Iúna-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua da Água Santa, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08517 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 13 de novembro de 2019 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas Cartório de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANILO DE AMORIM CARVALHO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Projetada S/n, Vila Cruzeiro, Jerônimo Monteiro-ES e LUIANNY COLOMBINO DOMINGOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Projetada S/n, Vila Cruzeiro, Jerônimo Monteiro-ES. 00999 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jerônimo Monteiro-ES, 13 de novembro de 2019 Bruno Bittencourt Bittencourt Registrador Civil e Notário