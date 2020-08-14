Arquivos & Anexos
Proclamas - 14/08/20
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: HIAGO ALMEIDA NEVES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Três, nº 09, Cocal, Vila Velha-ES e ISABELA MARIA PIANCA DE JESUS, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Três, nº 09, Cocal, Vila Velha-ES. 07660 2.: ALBERTO NASCIMENTO JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua C, S/nº, Bloco 218, Aptº 202, Ed. Crisantemo, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e JULIA REGINA CHRISTO KIRMSE, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua C, S/nº, Bloco 218, Aptº 202, Ed. Crisantemo, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07663 3.: THALES DA COSTA SOUZA, natural de Manhuaçu-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2200, Ed. Aragonita, Apto. 301, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e GABRIELY CORRÊA DE OLIVEIRA, natural de Manhumirim-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), professoara de educação Fisica, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2200, Ed. Aragonita, Apto. 301, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07664 4.: CÁSSIUS ALEXANDRE CIPRIANO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Carijós, nº 100, Jardim da Penha, Vitória-ES e ALINE BARBOSA GERVAZIO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Antônio Regis dos Santos, nº 347, Aptº 102, Praia da Itapoa, Vila Velha-ES. 18356 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de agosto de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: GIOVANE DOS SANTOS CABRAL, natural de São Paulo-SP, com 24 anos de idade, Solteiro(a), operador de manutenção, residente na Rua Canforeira, 592, Residencial Centro da Serra, Serra-ES e ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, natural de Pedro Canário-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), saladeira, residente na Rua Canforeira, 592, Residencial Centro da Serra, Serra-ES. 10265 2.: VALDECY GOMES DOMINGOS, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 48 anos de idade, Solteiro(a), operador industrial, residente na Rua do Flamboyant, nº 198, Cascata, Serra-ES e MARINEUZA FERREIRA CUNHA, natural de Resplendor-MG, com 45 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua do Flamboyant, nº 198, Cascata, Serra-ES. 10266 3.: BRENNO GERALDO LOCATELLI, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), frentista, residente na Rua Elísio Miranda, nº 95, Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES e CLEIMARA NASCIMENTO OLIVEIRA, natural de Ilhéus-BA, com 27 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Elísio Miranda, nº 95, Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES. 10270 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de agosto de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALDELINO DE LIMA ALEXANDRE, natural de Aracruz-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Estrada Pau Brasil, Sem Numero, Barra do Riacho, Aracruz-ES e ANGELA MARIA DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Estrada Pau Brasil, Sem Numero, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00593 2.: WAGNER FRANCISCO, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), montador de estruturas, residente na Rua Teófilo Pinarema, nº 01, Vila do Riacho, Aracruz-ES e AMANDA FLORENCIO MERCIER, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Teófilo Pinarema, nº 01, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00594 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 13 de agosto de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAYKON MARTINS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Boa Vista, nº 12, Flexal II, Cariacica-ES e CAROLINA VARGAS DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Silvio de Aguiar, nº 491, Nova Canaã, Cariacica-ES. 13025 2.: ADONIAS RIBEIRO GERMANO, natural de São Mateus-ES, com 52 anos de idade, Solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua S Paulo, S/n, Morro Novo, Cariacica-ES e VANIA LUCIA DAMASCENO, natural de Carabuçu-RJ, com 56 anos de idade, Divorciada(o), costureira, residente na Rua S Paulo, S/n, Morro Novo, Cariacica-ES. 13028 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 13 de agosto de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENAN CARLOS DA SILVA, natural de Ibatiba-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), professor, residente na Rua Professor Geraldo Costa Alves, nº 311, Maria Ortiz, Vitória-ES e ÁQUILA DA SILVA SOARES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), psicóloga, residente na Rua Cecília de Souza, nº 80, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23907 2.: STEFANO SCARPI VAZ, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), especialista em planejamento, residente na Rua Waldomiro Antônio Pereira, nº 21, Apto 1001, Mata da Praia, Vitória-ES e FERNANDA GOMES VALLI, natural de São Paulo-SP, com 26 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Waldomiro Antônio Pereira, nº 21, Apto 1001, Mata da Praia, Vitória-ES. 23908 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de agosto de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAURO MARIANO MACHADO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Luigi Musso, nº 141, Boa Vista, Ibiraçu-ES e ROSA PASOLINI COUTO, natural de João Neiva-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Rua Luigi Musso, nº 141, Boa Vista, Ibiraçu-ES. 00826 2.: VONICÁSIO ARAUJO BRAGA, natural de João Neiva-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua L, Nº 20, Francisco Campagnaro, Ibiraçu-ES e JOSIANE PESSE, natural de Serra-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), repositora, residente na Rua L, Nº 20, Francisco Campagnaro, Ibiraçu-ES. 00827 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 13 de agosto de 2020 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY DE FARIA BRAZ, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Beco Artêmis, nº 18, Nova Palestina, Vitória-ES e FERNANDA ROSA DOS SANTOS, natural de Juazeiro do Norte-CE, com 27 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Beco Artêmis, nº 18, Nova Palestina, Vitória-ES. 17065 2.: WALLACE DA CONCEIÇÃO SARMENTO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua 5 Irmãos, nº 219, Redenção, Vitória-ES e MARCIELIA GONÇALVES CARNEIRO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua 5 Irmãos, nº 219, Redenção, Vitória-ES. 17066 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de agosto de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JADERSON MELGAÇO DE SOUZA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Arco Verde, nº 78, Barcelona, Carapina, Serra-ES e RAQUEL ANTUNES DO CARMO, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), terapeuta, residente na Rua Arco Verde, nº 78, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 30286 2.: FÁBIO DO NASCIMENTO, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico de refrigeração, residente na Rua das Orquídeas, nº 9, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e GABRYELA SABINO COSTA DE SIQUEIRA, natural de Ipanema-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua das Orquídeas, nº 9, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 30287 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de agosto de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: JÚLIO CESAR DA SILVA VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 49 anos de idade, Divorciado(a), vigilante, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 317, Morada da Barra, Vila Velha-ES e MARCELLA DOS SANTOS COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), DO LAR, residente na Rua Mimosos do Sul, 317, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08405 2.: GILMAR PASSOS LIMA, natural de Alcobaça-BA, com 36 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Presidente Kennedy, nº 17, Barramares, Vila Velha-ES e GILCEIA FELIPE RODRIGUES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 46 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua Presidente Kennedy, 23 de Maio Nº 17,, Vila Velha-ES. 08406 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de agosto de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SELTON SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obra, residente na Beco José Pontes, nº 10, Alecrim, Vila Velha-ES e RAQUEL VENANCIO GOMES, natural de Ipatinga-MG, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Beco José Pontes, nº 10, Alecrim, Vila Velha-ES. 04125 2.: SILVAR BOMFIM DOS SANTOS JÚNIOR, natural de Itabuna-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), Cumim, residente na Rua Floriano Pereira dos Passos, nº 94, Ilha das Flores, Vila Velha-ES e JOSEANE FAUSTINO DOS SANTOS, natural de Uruçuca-BA, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviço administrativo, residente na Rua Floriano Pereira dos Passos, nº 94, Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04126 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de agosto de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONILSON DA SILVA DUARTE, natural de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Projetada, nº 13, Candéus, Itapemirim-ES e MARILDA PALHANO SIMPLICIO, natural de Ivaí-PR, com 58 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua Projetada, nº 13, Candéus, Itapemirim-ES. 13942 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 13 de agosto de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGE DA SILVA MENDES, natural de São Gonçalo-RJ, com 27 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Estrada Capuaba, nº 305, Ataíde, Vila Velha-ES e CAROLINE SILVEIRA RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Estrada Capuaba, nº 305, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728592 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de agosto de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEMIR ENDLICH, natural de Marechal Floriano-ES, com 72 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Desembargador Sampaio, nº 215, Praia do Canto, Vitória-ES e MARILENE DOS SANTOS FERREIRA, natural de Alfredo Chaves-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Desembargador Sampaio, nº 215, Praia do Canto, Vitória-ES. 24062 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de agosto de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial