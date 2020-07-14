Proclamas - 14/07/20
Proclamas
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIANO SILVA, natural de São Mateus-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), motorista carreterio, residente na Rua Dom Pedro II, 312, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e RAFAELA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Dom Pedro II, 312, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30140 2.: MAXSUEL PESSOA VICTOR, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Recife, nº 36, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES e EDILENE DE JESUS SANTOS, natural de Caravelas-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Recife, nº 36, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES. 30141 3.: GILMAR DE OLIVEIRA, natural de Mendes Pimentel-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), operador de guindalto, residente na Rua Euclides da Cunha, nº 40, Nova Zelândia, Carapina, Serra-ES e KELLY SALLES MARTINELLI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Euclides da Cunha, nº 40, Nova Zelândia, Carapina, Serra-ES. 30142 4.: NICOLAU MARQUES FILHO, natural de Afonso Claúdio-ES, com 82 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Gustavo Barroso, nº 401, Chácara Parreiral, Carapina, Serra-ES e MARIA CLARICE RODRIGUES ARAUJO, natural de Caravelas-BA, com 63 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Gustavo Barroso, nº 401, Chácara Parreiral, Carapina, Serra-ES. 30143 5.: EZEQUIEL DE SOUZA SUPRANI, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnico em metalurgia e materiais, residente na Avenida José Martins M Rato, nº 156, Apto, 404, de Fátima, Carapina, Serra-ES e PEDRITA LEMOS BLANCK, natural de Aracruz-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), quimíca, residente na Avenida José Martins M Rato, nº 156, Apto 404, de Fátima, Carapina, Serra-ES. 30146 6.: MARCOS LUIZ MIELKE, natural de Colatina-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Domineu Rody Santana, nº 74, Ourimar, Carapina, Serra-ES e JOALICE DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Domineu Rody Santana, nº 74, Ourimar, Carapima, Serra-ES. 30147 7.: MAICON DOUGLAS DOS REIS COSTA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Pernambuco, 11, Solar de Anchieta, Carapina, Serra-ES e VIVIANA SILVA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), porteira, residente na Rua Pernambuco, 11, Solar de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 30148 8.: ANDRÉ ALVES MARINS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 43 anos de idade, solteiro(a), encarregado de portaria, residente na Avenida Coronel Manoel Nunes, s/n , Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e JANAINA RODRIGUES GAZINEL, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 48 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Avenida Coronel Manoel Nunes, s/n , Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 30154 9.: DIEGO HENRIQUE MAIA DE SENA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas especializadas, residente na Avenida Desembargador Antonio José Miguel Feu Rosa, 665, Praia da Baleia, Serra-ES e RHAFAELA FERRAZ GRAZZIOTTI DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista II, residente na Avenida Desembargador Antonio José Miguel Feu Rosa, 665, Praia da Baleia, Serra-ES. 30155 10.: MARCELO BOMFIM ROSA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), segurança patrimonial, residente na Rua Iguatemi, nº 21, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e MIRIAM DE CARVALHO DE SÁ, natural de Osasco-SP, com 31 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Rua Iguatemi, nº 21, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30157 11.: RAFAEL GARCIA, natural de Colatina-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico de manutenção, residente na Rua Ipatinga, nº 52, Barcelona, Carapina, Serra-ES e CLEÓPATRA PEREIRA XAVIER, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), agente de pesquisa e mapeamento do IBGE, residente na Rua Ipatinga, nº 52, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 30158 12.: PABLO FERNANDES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), agente de aeroporto, residente na Avenida Corsanto, nº 62, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES e KEYLLA DANTAS ROCHA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), Estudante, residente na Avenida Corsanto, nº 62, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES. 30159 13.: LUCAS DA SILVA BRITO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), aérioviario, residente na Avenida Braúna, 257, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e LUCIELEN MARINA MENDES, natural de Colatina-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), analista de exportação, residente na Avenida Braúna, Nº 257, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30160 14.: WALLACE CARDOZO DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Castro Alves, nº 170, São Diogo II, Carapina, Serra-ES e ALESSANDRA DE LOURDES BRITO SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Castro Alves, nº 170, São Diogo II, Carapina, Serra-ES. 30162 15.: OBIAJARA PAULA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 91 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Luiz Antonio de Almeida, 2026, Centro, Santa Leopoldina-ES e ZEZUITA MARIA DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), agente de endemias, residente na Rua Passaro Preto, 45, Niovo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 30165 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de julho de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDMAR GRILO DE JESUS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), operador de carregador de navios aposentado, residente na Rua José Anchieta Fontana, nº 491, Jardim Camburi, Vitória-ES e ALBA VALERES MANCINI RAMOS, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), porteira, residente na Rua José Anchieta Fontana, nº 491, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23827 2.: CRISTIANO CORRÊA BORSATO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), assistente de engenharia, residente na Rua Minas Gerais, nº S/n, AP 301, ED 20 Setor A2, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e MARIANA BARCELLOS MATTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Engenheiro Luiz Carlos Pereira, nº 175, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23828 3.: GILCIMAR VALERIO DA SILVA, natural de Guaçuí-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de industria, residente na Avenida Jerônimo Vervloet, nº 826, Maria Ortiz, Vitória-ES e DÉBORA MARIA CORREA DE SÁ, natural de Guaçuí-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Jerônimo Vervloet, nº 826, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23829 4.: MARLON ELLER MARTINS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro eletricista, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, nº 410, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARCELLA MARTINS E MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empreendedora, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, nº 410, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23830 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de julho de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: STANLEY JORGE RIOS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Marajó, nº 29, Glória, Vila Velha-ES e DYANE SILVA DOS ANJOS, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Marajó, nº 29, Glória, Vila Velha-ES. 07621 2.: KEVEN ARAUJO DE FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Mestre Gomes, 462, Glória, Vila Velha-ES e JÉSSIKA MOTA MARCHIORI RIBETTE, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Mestre Gomes, 462, Glória, Vila Velha-ES. 18299 3.: ISRAEL CHAVES DE SOUSA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rodovia do Sol, nº 2740, Aptº 1306, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LAÍS MARQUEZINI NERY, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua das Papoulas, nº 139, Flor do Campo, Cariacica-ES. 18300 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de julho de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO CARLOS AMANCIO PEREIRA, natural de VITORIA-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua José Teixeira, nº 53, Apt 1102, Praia do Canto, Vitória-ES e MARIA PALMYRA MIRANDA ZANOTTI, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), funcionaria pública, residente na Rua José Teixeira, nº 53, Apt 1102, Praia do Canto, Vitória-ES. 24011 2.: SILVIO SERGIO DA VITORIA MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de laboratório, residente na Rua Alexandrina Barreto Monjardim, nº 290, Fradinhos, Vitória-ES e VALDIRENE RISSE SANT'ANA, natural de Cariacica-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Amazonas, nº 389, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 24012 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de julho de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAURO EPAMINONDAS CARVALHO, natural de Timoteo-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), Técnico Iinstrumentação, residente na Rua Venancio Flores, Nº.977, Centro, Aracurz-ES e SAYONARA SIMÕES SEIXAS DA CUNHA, natural de Brasilia-DF, com 51 anos de idade, divorciado(a), assistente financeiro, residente na Rua Francisco Vicente, nº 180, Bairro Cohab, Ibiraçu-ES. 00820 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 13 de julho de 2020 NEURA LUCIA MELO FERREIRA Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: VAGNER MONTARROYOS, natural de Vitoria-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), operador nível 2, residente na Rua Vitória, nº 8, São Marcos II, Serra-ES e GÉSSICA DAIANE GUET, natural de Campos Novos-SC, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Vitória, nº 8, São Marcos II, Serra-ES. 10176 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de julho de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã