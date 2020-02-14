Proclamas - 14/02/2020
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, natural de Nanuque-MG, com 44 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Belo Horizonte II, nº 260, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e ROZANIA DE JESUS PEREIRA, natural de Nanuque-MG, com 46 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Rua Belo Horizonte II, nº 260, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 29686 2.: ALEX ALBERTO PINHEIRO, natural de Conceição de Ipanema-MG, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Amsterdã, nº 361, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES e NAYARA DA SILVA BARBOSA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), costureira, residente na Rua Amsterdã, nº 361, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES. 29712 3.: FELIPE DA CONCEIÇÃO MEDEIROS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), tecnico em informatica, residente na Rua dos Pardais,nº 52, Porto Canoa, Carapina, Serra-ES e ALANA BIZ LIRIO, natural de Vitoria-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), caixa, residente na Rua dos Pardais,nº 52, Porto Canoa, Carapina, Serra-ES. 29714 4.: ALESSANDRO VIEIRA DA SILVA, natural de Pancas-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), polidor, residente na Rua Mamoré, nº 108, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e JESSICA DE ALMEIDA TEIXEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), babá, residente na Rua Mamoré, nº 108, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29716 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de fevereiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEANDRO MARTINS DA SILVA, natural de Galiléia-MG, com 35 anos de idade, Viúvo(a), motorista, residente na Travessa Gabino Rios, nº 58, Porto de Santana, Cariacica-ES e DANIELLE DA SILVA FELIZARDO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), cuidadora, residente na Rua Silvano Ferreira Santos, nº 16, Porto Novo, Cariacica-ES. 12746 2.: JOSÉ ROBERTO NUNES DA SILVA, natural de Nanuque-MG, com 31 anos de idade, Solteiro(a), ajudante prático, residente na Rua Sessenta e Seis, nº 652, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e AMANDA KASE OLIVEIRA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Sessenta e Três, nº 15, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12747 3.: ANTONIO DANIEL CHAGAS SANTO, natural de Itatira-CE, com 22 anos de idade, Solteiro(a), carregador, residente na Rua Lourival Monteiro, nº 74, Nova Valverde, Cariacica-ES e RUDE VIANA DE OLIVEIRA, natural de Aiuaba-CE, com 40 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Aristeu Oliveira, nº 11, Mucuri, Cariacica-ES. 12748 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 13 de fevereiro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLAUDIO ATILAS RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua Deputado Clério Falcão, s/n , Comdusa, Vitória-ES e PATRICIA NORBIN DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), Cozinheira, residente na Rua Deputado Clério Falcão, S/n, Comdusa, Vitória-ES. 16948 2.: MARCO TÚLIO PINHEIRO LEITE, natural de Governador Valadares-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua São Benedito, nº 440, Bela Vista, Vitória-ES e ANDRÉA SIMPLÍCIO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Benedito, nº 440, Bela Vista, Vitória-ES. 16949 3.: FERNANDO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), pastor, residente na Avenida Alexandre Buaiz, nº 427, Apto 01, Ilha do Príncipe, Vitória-ES e ADEILDA APARECIDA PERES MENDES, natural de Uruaçu-GO, com 49 anos de idade, viúvo(a), Pastora, residente na Avenida Alexandre Buaiz, nº 427, Apto 1, Ilha do Príncipe, Vitória-ES. 16950 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de fevereiro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: AMILSON MAZUR GALISA DA SILVA, natural de Nova Esperança-PR, com 48 anos de idade, solteiro(a), Garçom, residente na Rua Colatina, 283, Apto 407 B, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e LUZIANE VICENTE GOMES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Colatina, S/n, Bloco Cielo Ap 407, Residencial Coqueira, Vila Velha-ES. 18131 2.: RHAVI GAMA POTON, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), cozinheiro, residente na Rua Waldemar Vercosa Pitanga, nº 359, Praia de Itapua, Vila Velha-ES e LEILA TERRA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Waldemar Vercosa Pitanga, nº 359, Praia de Itapoa, Vila Velha-ES. 18132 3.: MARCOS NICOLI SIMMER, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Padre José Carlos, 171, AP 301, Campo Grande, Cariacica-ES e CAMILA LOFFREDO ARANTES, natural de São Paulo-SP, com 37 anos de idade, solteiro(a), empresaria, residente na Rua Goias, 18, apto 105, Itapoã, Vila Velha-ES. 18133 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de fevereiro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO PEREIRA DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de obras, residente na Recluso no Complexo Penintenciario de Vila Velha, PEVV II, Xuri, Vila Velha-ES e QUÉZIA SANTOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua São Bento, nº 2236, Aparecida, Cariacica-ES. 08190 2.: MIGUEL LAU DE AMORIM, natural de Barra do Ariranha-MG, com 57 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Pará, S/nº, Q 05, L03, Normilia da Cunha, Vila Velha-ES e LAÍDE MACHADO, natural de Santa Teresa-ES, com 50 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Alameda N, S/nº, BL 30, AP 304, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08194 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de fevereiro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDERSON EBERT TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), comerciário, residente na Travessa Um, nº 05, Vista da Serra I, Serra-ES e LARISSA RIBEIRO REBONATO, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Baixo Guandu, nº 587, Vista da Serra I, Serra-ES. 09944 2.: FREDERICO OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Avenida Mestre Álvaro, nº 14, Campinho da Serra II, Serra-ES e RAQUEL BRUM DE OLIVEIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Avenida Mestre Álvaro, nº 14, Campinho da Serra II, Serra-ES. 09945 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de fevereiro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ AUGUSTO PANDOLFI BANDEIRA, natural de João Neiva-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), vendedor externo, residente na Rua Maria Da Penha Moraes Depizzol, nº 951B, São Cristóvão, Ibiraçu-ES e MARIA LUZIA MOREIRA DE SOUSA, natural de Itarana-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Maria Da Penha Moraes Depizzol, nº 951B, São Cristóvão, Ibiraçu-ES. 00798 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 13 de fevereiro de 2020 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENATO DA SILVA BRANDAO, natural de Buerarema-BA, com 32 anos de idade, Solteiro(a), magarefe, residente na Avenida Rio de Janeiro, S/nº, Areinha, Viana-ES e ERLEIDE PEREIRA DE SÁ, natural de Itamaraju-BA, com 41 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Avenida Rio de Janeiro, S/nº, Areinha, Viana-ES. 06837 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 13 de fevereiro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO NOEL TRANCOSO, natural de Cariacica-ES, com 54 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Escadaria Stael Encarnação Fontana, s/nº , Forte São João, Vitória-ES e VALERIA BASTOS FARIA, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Escadaria Stael Encarnação Fontana, s/nº , Forte São João, Vitória-ES. 23863 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de fevereiro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS NEPOMUCENO MARCELINO, natural de Jacundá-PA, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Estrada Jerônimo Monteiro, 12, Paul, Vila Velha-ES e KAMILA FIGUEIREDO LOUREIRO, natural de Anchieta-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Beco do Siri, nº 57, Paul, Vila Velha-ES. 04053 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de fevereiro de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião