Proclamas - 14/01/20
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: CELIVALDO DIAS DOS SANTOS, natural de Gongogi-BA, com 46 anos de idade, Solteiro(a), construtor autonomo, residente na Rua Alegre, nº 82, Barcelona, Carapina, Serra-ES e MARIA APARECIDA PEREIRA ARAGÃO, natural de Itamaraju-BA, com 41 anos de idade, Solteira(o), ajudante de produção, residente na Rua Alegre, nº 82, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29580 2.: JOSÉ PEREIRA DE AMORIM, natural de Itambacuri-MG, com 70 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Dom Pedro II 241 BL 3 AP 502, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e RITA DO CARMO VICENTE, natural de Ecoporanga-ES, com 59 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua Dom Pedro II 241 BL 3 AP 502, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29581 3.: FABRICIO SOPRANI, natural de Colatina-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Rubi, 08, André Carloni, Carapina, Serra-ES e LIVIA DE OLIVEIRA SILVA, natural de Itabuna-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Rubi, 08, André Carloni, Carapina, Serra-ES. 29582 4.: PAULO DE SOUZA VENTURA, natural de Nova Venécia-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), pescador, residente na Rua Presidente João Goulart, nº 108, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e VALERIA DE SOUZA XAVIER, natural de Nova Venécia-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua Presidente João Goulart, nº 108, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29583 5.: CAIO CEZAR VALERETTO FAETTI, natural de Floraí-PR, com 55 anos de idade, divorciado(a), tecnico mecanico, residente na Rua Vila Velha, nº 87, Barcelona, Carapina, Serra-ES e ALINE OLIVEIRA AGUIAR DE FRANÇA, natural de Conceição da Barra-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), tecnica em contabilidade, residente na Rua Vila Velha, nº 87, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29585 6.: PEDRO MARCIO JULIAO MOTTA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), tecnico em eletrotecnica, residente na Rua Agata, nº 22 , Andre Carloni, Carapina, Serra-ES e CLARINDA OLIVEIRA DINIZ, natural de Santo André-SP, com 39 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Agata, nº 22 , Andre Carloni, Carapina, Serra-ES. 29586 7.: DIEGO LINO DA ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Gramado, nº 62 , Barcelona, Carapina, Serra-ES e KAMILA DA SILVA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), recepcionista, residente na Rua Gramado, nº 62 , Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29587 8.: JOSIMAR AMICI SELETES, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Maritaca, s/nº , Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e CLAUDIANE GOMES SALINO DE FREITAS PADILHA, natural de Domingos Martins-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Maritaca, s/nº , Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29588 9.: WESLEY FERNANDES BALDOM, natural de Boa Esperança-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Dom Pedro II,130, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e TATHIELLY DOS SANTOS PERAZZINI, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Dom Pedro II,130, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29589 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de janeiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÁBIO RICHARD SALGADO DE OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rodovia Do Sol, 1740, Ed. Atlantic Star, Apto 1503, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e TATIANA DE ALMEIDA MATOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 34 anos de idade, divorciado(a), empresaria, residente na Rodovia Do Sol, 1740, Ed. Atlantic Star, Apto 1503, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07460 2.: VINICIUS RUDAH PEREIRA SANTIAGO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2300, Bloco 101, Ed. Aracruz, Aptº 402, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e JORDANA DOS SANTOS TREZENA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Dezesseis, nº 312, Cocal, Vila Velha-ES. 07461 3.: ISRAEL BALBI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), agente de atendimento, residente na Avenida Amazonas, nº 501, Bloco K, Aptº 403, Residencial Praia Sol I, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e AMANDA KIEPER DO NASCIMENTO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Amazonas, nº 501, Bloco K, Aptº 403, Residencial Praia Sol I, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 07462 4.: FABIO CAETANO SIMPLICIO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 34 anos de idade, divorciado(a), operador de produção, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 850, Aptº 1404, Praia da Costa, Vila Velha-ES e BIANCA OLIVEIRA MOSCOSO CANTO, natural de Eunapolis-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Raulino Rocha, nº 295, Morada de Camburi, Vitória-ES. 18085 5.: MATEUS DE VICTA TANURE TEIXEIRA, natural de Araçuaí-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Afonso Pena, 201, Apto. 802, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LORENA AMANTES PEIXOTO, natural de Araçuaí-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Avenida Afonso Pena, 201, Apto 802, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18086 6.: GEORGE ARMANDO ROCHA ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), designer de interiores, residente na Rua Diamantina, nº 11, Marcilio de Noronha, Viana-ES e BRUNELLE NUNES ALCÂNTARA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Mestre Gomes, nº 391, Aptº 301, Glória, Vila Velha-ES. 18087 7.: BRUNO PEREIRA MAGNONI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), ajudante de pedreiro, residente na Avenida Henrique Moscoso, nº 2326, Centro, Vila Velha-ES e LYZANDRA KETHELEN BRANDÃO DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Henrique Moscoso, nº 2326, Centro, Vila Velha-ES. 18088 8.: ANDRÉ CARNEVALI DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 41 anos de idade, divorciado(a), médico, residente na Rua Santa Catarina, nº 171, Aptº 604, Ed. Ilha de Corais, Praia De Itapoã, Vila Velha-ES e MORGANA DA CUNHA ALEXANDRE, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Almerinda Alves da Silva, nº 12, São Diogo I, Serra-ES. 18089 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de janeiro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: SEBASTIÃO RODRIGUES DA ANUNCIAÇÃO, natural de Itapetinga-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), mecânico montador, residente na Rua Aboridan, S/n, Residencial Centro da Serra, Serra-ES e MARIA APARECIDA FURTADO, natural de Marilândia-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Aboridan, S/n, Residencial Centro da Serra, Serra-ES. 09872 2.: REGINALDO MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), operador industrial, residente na Rua Sebastião Correa do Nascimento, 100, Caçaroca, Serra-ES e LECI DE OLIVEIRA, natural de Conceição de Laranjeiras-MG, com 54 anos de idade, Divorciada(o), babá, residente na Rua Sebastião Correa do Nascimento, 100, Caçaroca, Serra-ES. 09874 3.: LEANDRO DA SILVA GUEDES, natural de Vitoria-ES, com 35 anos de idade, viúvo(a), motorista, residente na Rua Itapemirim, nº 53, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e CAMILA MENDES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Itapemirim, nº 53, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 09875 4.: DHIEFERSON ZAVA ALVARENGA, natural de Nova Venécia-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), oficial de via permanente, residente na Rua Araxa, 18, Divinopolis, Serra-ES e ALINE MARTINS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), garçonete, residente na Rua Araxa, 18, Divinopolis, Serra-ES. 09876 5.: CRISTIANO RANGEL TAVARES, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Jabuticaba, 61, Cidade Pomar, Serra-ES e BRUNNA STÉPHANNI NOBRE DA SILVA QUEIROZ, natural de Barra de São Francisco-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Jabuticaba, 61, Cidade Pomar, Serra-ES. 09877 6.: ROBÉRIO GOMES DE OLIVEIRA, natural de Ipatinga-MG, com 55 anos de idade, divorciado(a), funcionário público municipal, residente na Rua Major Pissara, nº 46, Serra Centro, Serra-ES e LOURIVALDA ALVES DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), gerente de loja, residente na Rua Major Pissara, nº 46, Serra Centro, Serra-ES. 09878 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de janeiro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: RUAN BARBOSA BUCHARD, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Comissário Octávio Queiroz, nº 966, Jardim da Penha, Vitória-ES e ALINE BARBOSA CIPRIANO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Comissário Octávio Queiroz, nº 966, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23561 2.: ALESSANDRO VILAS BÔAS RODRIGUES, natural de Goiânia-GO, com 44 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, nº 603, AP 304, Jardim da Penha, Vitória-ES e SUEDNA CANDIDO DA COSTA, natural de -ES, com 120 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Isaías Santos, nº 5, Tucum, Cariacica-ES. 23562 3.: JHONES PINTO SIQUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Técnico de informática, residente na Rua Antônio Nobre Filho, nº 135, Jabour, Vitória-ES e CHRIS LAILA ALENCAR MARQUES, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Técnica em estética, residente na Rua Antônio Nobre Filho, nº 135, Jabour, Vitória-ES. 23563 4.: THOMAS GIUBERTI CHAVES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Economista, residente na Rua Milthor de Oliveira Fernandes, nº 50, Jardim Camburi, Vitória-ES e JESSICA LUIZA NOGUEIRA ZON, natural de Mantena-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), Engenheira ambiental, residente na Rua Milthor de Oliveira Fernandes, nº 50, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23564 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de janeiro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDER RODRIGUES SOARES, natural de Ipanema-MG, com 23 anos de idade, Solteiro(a), frentista, residente na Rua Manoel Joaquim dos Santos, nº 1465, Itacibá, Cariacica-ES e MARIA IZABEL PENA BARBOSA, natural de Aimorés-MG, com 22 anos de idade, Solteira(o), frentista, residente na Rua Manoel Joaquim dos Santos, nº 1465, Itacibá, Cariacica-ES. 12676 2.: PEDRO FARIA NEIVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 56 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua José Silva, nº 23, Santana, Cariacica-ES e ADELAINE BORSATO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Divorciada(o), fiscal de caixa, residente na Rua José Silva, nº 23, Santana, Cariacica-ES. 12679 3.: WILLIAN AZEVEDO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Teofilo Otoni, nº 29, Bairro Vila Prudêncio, Cariacica-ES e KAMILA DOS REIS DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua São João, nº 8, Bairro Campo Grande, Cariacica-ES. 12684 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 13 de janeiro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: DENNIS DA SILVA ROSA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Raul Seixas, nº 120, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e ANA PAULA FERREIRA DA CUNHA, natural de Carlos Chagas-MG, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Raul Seixas, nº 120, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08138 2.: MARCOS JOSÉ NEVES DOS SANTOS, natural de Mucuri-BA, com 43 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Espírito Santo, nº 71, João Goulart, Vila Velha-ES e ADRIANA DOS SANTOS, natural de Jaguaré-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Espírito Santo, nº 71, João Goulart, Vila Velha-ES. 08145 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de janeiro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: CASSIANO BENTO DE OLIVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), instalador de insulfilm, residente na Rua Anailson Martins, nº 02, Bairro Segatto, Aracruz-ES e GIANE RAMOS CORDEIRO, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Anailson Martins, nº 02, Bairro Segatto, Aracruz-ES. 12759 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 13 de janeiro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS GOMES DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 20 anos de idade, solteiro(a), Barbeiro, residente na Rua Carlos Seidlm nº 813, CA 18B, Caju, Rio de Janeiro-RJ e ALLANA RIBEIRO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Maquiadora, residente na Rua São Tiago, nº S/n, Nova Palestina, Vitória-ES. 16927 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de janeiro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALENCAR GRAZZIOTTI DEMUNER, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), tecnico em informatica, residente na Avenida Vitória Régia, nº 159, Novo México, Vila Velha-ES e RENATA VALENTE NICOLETTI RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Vitória Régia, nº 159, Novo México, Vila Velha-ES. 232728316 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de janeiro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDVALDO OAKS DAVOLI, natural de Muniz Freire-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Rua José Antônio Freitas, nº 105, Joana D'arc, Vitória-ES e JULIANA BALDOTTO MATTEDI, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua José Antônio Freitas, nº 105, Joana D'arc, Vitória-ES. 23811 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de janeiro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial