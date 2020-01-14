Proclamas

Proclamas - 14/01/20

Redação de A Gazeta

14 jan 2020 às 00:01

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 00:01

Arquivos & Anexos

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: CELIVALDO DIAS DOS SANTOS, natural de Gongogi-BA, com 46 anos de idade, Solteiro(a), construtor autonomo, residente na Rua Alegre, nº 82, Barcelona, Carapina, Serra-ES e MARIA APARECIDA PEREIRA ARAGÃO, natural de Itamaraju-BA, com 41 anos de idade, Solteira(o), ajudante de produção, residente na Rua Alegre, nº 82, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29580 2.: JOSÉ PEREIRA DE AMORIM, natural de Itambacuri-MG, com 70 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Dom Pedro II 241 BL 3 AP 502, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e RITA DO CARMO VICENTE, natural de Ecoporanga-ES, com 59 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua Dom Pedro II 241 BL 3 AP 502, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29581 3.: FABRICIO SOPRANI, natural de Colatina-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Rubi, 08, André Carloni, Carapina, Serra-ES e LIVIA DE OLIVEIRA SILVA, natural de Itabuna-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Rubi, 08, André Carloni, Carapina, Serra-ES. 29582 4.: PAULO DE SOUZA VENTURA, natural de Nova Venécia-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), pescador, residente na Rua Presidente João Goulart, nº 108, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e VALERIA DE SOUZA XAVIER, natural de Nova Venécia-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua Presidente João Goulart, nº 108, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29583 5.: CAIO CEZAR VALERETTO FAETTI, natural de Floraí-PR, com 55 anos de idade, divorciado(a), tecnico mecanico, residente na Rua Vila Velha, nº 87, Barcelona, Carapina, Serra-ES e ALINE OLIVEIRA AGUIAR DE FRANÇA, natural de Conceição da Barra-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), tecnica em contabilidade, residente na Rua Vila Velha, nº 87, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29585 6.: PEDRO MARCIO JULIAO MOTTA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), tecnico em eletrotecnica, residente na Rua Agata, nº 22 , Andre Carloni, Carapina, Serra-ES e CLARINDA OLIVEIRA DINIZ, natural de Santo André-SP, com 39 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Agata, nº 22 , Andre Carloni, Carapina, Serra-ES. 29586 7.: DIEGO LINO DA ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Gramado, nº 62 , Barcelona, Carapina, Serra-ES e KAMILA DA SILVA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), recepcionista, residente na Rua Gramado, nº 62 , Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29587 8.: JOSIMAR AMICI SELETES, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Maritaca, s/nº , Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e CLAUDIANE GOMES SALINO DE FREITAS PADILHA, natural de Domingos Martins-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Maritaca, s/nº , Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29588 9.: WESLEY FERNANDES BALDOM, natural de Boa Esperança-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Dom Pedro II,130, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e TATHIELLY DOS SANTOS PERAZZINI, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Dom Pedro II,130, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29589 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de janeiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÁBIO RICHARD SALGADO DE OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rodovia Do Sol, 1740, Ed. Atlantic Star, Apto 1503, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e TATIANA DE ALMEIDA MATOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 34 anos de idade, divorciado(a), empresaria, residente na Rodovia Do Sol, 1740, Ed. Atlantic Star, Apto 1503, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07460 2.: VINICIUS RUDAH PEREIRA SANTIAGO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2300, Bloco 101, Ed. Aracruz, Aptº 402, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e JORDANA DOS SANTOS TREZENA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Dezesseis, nº 312, Cocal, Vila Velha-ES. 07461 3.: ISRAEL BALBI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), agente de atendimento, residente na Avenida Amazonas, nº 501, Bloco K, Aptº 403, Residencial Praia Sol I, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e AMANDA KIEPER DO NASCIMENTO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Amazonas, nº 501, Bloco K, Aptº 403, Residencial Praia Sol I, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 07462 4.: FABIO CAETANO SIMPLICIO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 34 anos de idade, divorciado(a), operador de produção, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 850, Aptº 1404, Praia da Costa, Vila Velha-ES e BIANCA OLIVEIRA MOSCOSO CANTO, natural de Eunapolis-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Raulino Rocha, nº 295, Morada de Camburi, Vitória-ES. 18085 5.: MATEUS DE VICTA TANURE TEIXEIRA, natural de Araçuaí-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Afonso Pena, 201, Apto. 802, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LORENA AMANTES PEIXOTO, natural de Araçuaí-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Avenida Afonso Pena, 201, Apto 802, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18086 6.: GEORGE ARMANDO ROCHA ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), designer de interiores, residente na Rua Diamantina, nº 11, Marcilio de Noronha, Viana-ES e BRUNELLE NUNES ALCÂNTARA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Mestre Gomes, nº 391, Aptº 301, Glória, Vila Velha-ES. 18087 7.: BRUNO PEREIRA MAGNONI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), ajudante de pedreiro, residente na Avenida Henrique Moscoso, nº 2326, Centro, Vila Velha-ES e LYZANDRA KETHELEN BRANDÃO DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Henrique Moscoso, nº 2326, Centro, Vila Velha-ES. 18088 8.: ANDRÉ CARNEVALI DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 41 anos de idade, divorciado(a), médico, residente na Rua Santa Catarina, nº 171, Aptº 604, Ed. Ilha de Corais, Praia De Itapoã, Vila Velha-ES e MORGANA DA CUNHA ALEXANDRE, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Almerinda Alves da Silva, nº 12, São Diogo I, Serra-ES. 18089 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de janeiro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: SEBASTIÃO RODRIGUES DA ANUNCIAÇÃO, natural de Itapetinga-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), mecânico montador, residente na Rua Aboridan, S/n, Residencial Centro da Serra, Serra-ES e MARIA APARECIDA FURTADO, natural de Marilândia-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Aboridan, S/n, Residencial Centro da Serra, Serra-ES. 09872 2.: REGINALDO MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), operador industrial, residente na Rua Sebastião Correa do Nascimento, 100, Caçaroca, Serra-ES e LECI DE OLIVEIRA, natural de Conceição de Laranjeiras-MG, com 54 anos de idade, Divorciada(o), babá, residente na Rua Sebastião Correa do Nascimento, 100, Caçaroca, Serra-ES. 09874 3.: LEANDRO DA SILVA GUEDES, natural de Vitoria-ES, com 35 anos de idade, viúvo(a), motorista, residente na Rua Itapemirim, nº 53, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e CAMILA MENDES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Itapemirim, nº 53, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 09875 4.: DHIEFERSON ZAVA ALVARENGA, natural de Nova Venécia-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), oficial de via permanente, residente na Rua Araxa, 18, Divinopolis, Serra-ES e ALINE MARTINS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), garçonete, residente na Rua Araxa, 18, Divinopolis, Serra-ES. 09876 5.: CRISTIANO RANGEL TAVARES, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Jabuticaba, 61, Cidade Pomar, Serra-ES e BRUNNA STÉPHANNI NOBRE DA SILVA QUEIROZ, natural de Barra de São Francisco-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Jabuticaba, 61, Cidade Pomar, Serra-ES. 09877 6.: ROBÉRIO GOMES DE OLIVEIRA, natural de Ipatinga-MG, com 55 anos de idade, divorciado(a), funcionário público municipal, residente na Rua Major Pissara, nº 46, Serra Centro, Serra-ES e LOURIVALDA ALVES DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), gerente de loja, residente na Rua Major Pissara, nº 46, Serra Centro, Serra-ES. 09878 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de janeiro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: RUAN BARBOSA BUCHARD, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Comissário Octávio Queiroz, nº 966, Jardim da Penha, Vitória-ES e ALINE BARBOSA CIPRIANO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Comissário Octávio Queiroz, nº 966, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23561 2.: ALESSANDRO VILAS BÔAS RODRIGUES, natural de Goiânia-GO, com 44 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, nº 603, AP 304, Jardim da Penha, Vitória-ES e SUEDNA CANDIDO DA COSTA, natural de -ES, com 120 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Isaías Santos, nº 5, Tucum, Cariacica-ES. 23562 3.: JHONES PINTO SIQUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Técnico de informática, residente na Rua Antônio Nobre Filho, nº 135, Jabour, Vitória-ES e CHRIS LAILA ALENCAR MARQUES, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Técnica em estética, residente na Rua Antônio Nobre Filho, nº 135, Jabour, Vitória-ES. 23563 4.: THOMAS GIUBERTI CHAVES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Economista, residente na Rua Milthor de Oliveira Fernandes, nº 50, Jardim Camburi, Vitória-ES e JESSICA LUIZA NOGUEIRA ZON, natural de Mantena-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), Engenheira ambiental, residente na Rua Milthor de Oliveira Fernandes, nº 50, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23564 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de janeiro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDER RODRIGUES SOARES, natural de Ipanema-MG, com 23 anos de idade, Solteiro(a), frentista, residente na Rua Manoel Joaquim dos Santos, nº 1465, Itacibá, Cariacica-ES e MARIA IZABEL PENA BARBOSA, natural de Aimorés-MG, com 22 anos de idade, Solteira(o), frentista, residente na Rua Manoel Joaquim dos Santos, nº 1465, Itacibá, Cariacica-ES. 12676 2.: PEDRO FARIA NEIVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 56 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua José Silva, nº 23, Santana, Cariacica-ES e ADELAINE BORSATO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Divorciada(o), fiscal de caixa, residente na Rua José Silva, nº 23, Santana, Cariacica-ES. 12679 3.: WILLIAN AZEVEDO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Teofilo Otoni, nº 29, Bairro Vila Prudêncio, Cariacica-ES e KAMILA DOS REIS DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua São João, nº 8, Bairro Campo Grande, Cariacica-ES. 12684 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 13 de janeiro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: DENNIS DA SILVA ROSA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Raul Seixas, nº 120, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e ANA PAULA FERREIRA DA CUNHA, natural de Carlos Chagas-MG, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Raul Seixas, nº 120, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08138 2.: MARCOS JOSÉ NEVES DOS SANTOS, natural de Mucuri-BA, com 43 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Espírito Santo, nº 71, João Goulart, Vila Velha-ES e ADRIANA DOS SANTOS, natural de Jaguaré-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Espírito Santo, nº 71, João Goulart, Vila Velha-ES. 08145 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de janeiro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: CASSIANO BENTO DE OLIVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), instalador de insulfilm, residente na Rua Anailson Martins, nº 02, Bairro Segatto, Aracruz-ES e GIANE RAMOS CORDEIRO, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Anailson Martins, nº 02, Bairro Segatto, Aracruz-ES. 12759 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 13 de janeiro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS GOMES DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 20 anos de idade, solteiro(a), Barbeiro, residente na Rua Carlos Seidlm nº 813, CA 18B, Caju, Rio de Janeiro-RJ e ALLANA RIBEIRO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Maquiadora, residente na Rua São Tiago, nº S/n, Nova Palestina, Vitória-ES. 16927 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de janeiro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALENCAR GRAZZIOTTI DEMUNER, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), tecnico em informatica, residente na Avenida Vitória Régia, nº 159, Novo México, Vila Velha-ES e RENATA VALENTE NICOLETTI RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Vitória Régia, nº 159, Novo México, Vila Velha-ES. 232728316 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de janeiro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDVALDO OAKS DAVOLI, natural de Muniz Freire-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Rua José Antônio Freitas, nº 105, Joana D'arc, Vitória-ES e JULIANA BALDOTTO MATTEDI, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua José Antônio Freitas, nº 105, Joana D'arc, Vitória-ES. 23811 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de janeiro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

