Proclamas - 13/06/2020
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAULISON FERNANDO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Guaratinguetá, nº 100, Oriente, Cariacica-ES e ELAINE FERNANDES GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Manicure, residente na Rua Guaratinguetá, nº 100, Oriente, Cariacica-ES. 26890 2.: LUAN ARAÚJO DOS SANTOS, natural de Apodi-RN, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de atendimento a bordo, residente na Rua Pedro Nolasco, nº 26, Vila Isabel, Cariacica-ES e AMANDA CORREA MIRANDA BAZILIO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pedro Nolasco, nº 26, Vila Isabel, Cariacica-ES. 26891 3.: LUIS FERNANDO FERNANDEZ GULIAS, natural de São Paulo-SP, com 38 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Osvaldo Augusto Azevedo, nº 35, Rosa da Penha, Cariacica-ES e ADRIANA ALVES TEIXEIRA, natural de Alvorada D'Oeste-RO, com 30 anos de idade, solteiro(a), designer de sombracelha, residente na Rua Osvaldo Augusto Azevedo, nº 25, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 26892 4.: RÓGELY CAMILO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Açougueiro, residente na Rua Brasil, nº 27, Boa Sorte, Cariacica-ES e ANDRESSA ALVES BARCELOS DUQUE, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Copeiro de hospital, residente na Rua Brasil, nº 27, Boa Sorte, Cariacica-ES. 26893 5.: NOÉ VIEIRA BRAGA, natural de Rio Casca-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), Pintor industrial, residente na Rua B, 339, Itapemirim, Cariacica-ES e LUCIRENE DE SOUZA FERREIRA, natural de Córrego Novo-MG, com 52 anos de idade, viúvo(a), autônoma, residente na Rua B, 339, Itapemirim, Cariacica-ES. 26894 6.: ELMO ERLACHER DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Presidente Wenceslau Braz, nº 2, Itaquari, Cariacica-ES e GEZILDA AIRES DA FRAGA, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Presidente Wenceslau Braz, nº 3, Itaquari, Cariacica-ES. 26895 7.: MAYCON VITORIANO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua dos Pinheiros, S/n, Vila Independencia, Cariacica-ES e CRISTIA FERREIRA POZZATTI, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua dos Pinheiros, S/n, Vila Independencia, Cariacica-ES. 26896 8.: LUIZ ANTONIO GREGÓRIO, natural de Cariacica-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Fundão, nº 732, Vila Capixaba, Cariacica-ES e BRENDA TRABACH DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de escritório, residente na Rua Fundão, nº 732, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 26897 9.: RODRIGO SILVA SOARES, natural de Vitória da Conquista-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Cirilo Gonçalves, S/n, BL 13, Apto 204, São Francisco, Cariacica-ES e ANA CAROLINA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, natural de Conceição da Barra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de cartório, residente na Rua Cirilo Gonçalves, S/n, BL 13, Apto 204, São Francisco, Cariacica-ES. 26898 10.: ELIVELTON CHAVES DOS REIS MATOS, natural de São Mateus-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Nove, nº 246, Maracanã, Cariacica-ES e KAMILA DA PENHA BRAZ DEFANTE, natural de Cariacica-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professora de educação física, residente na Rua Nove, nº 246, Maracanã, Cariacica-ES. 26899 11.: RAMON LOPES FERREIRA TEIXEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Olivio Ortiz Camponez, S/n, Vista Dourada, Cariacica-ES e NATYELE RAMOS ROSA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Olivio Ortiz Camponez, S/n, Vista Dourada, Cariacica-ES. 26900 12.: JOSÉ ESCALFONI, natural de Colatina-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), Mestre de obras, residente na Rua Fortaleza, s/nº , Parque Residencial Maracanã, Cariacica-ES e ANELITA BRAGA DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 52 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Fortaleza, s/nº , Parque Residencial Maracanã, Cariacica-ES. 26901 13.: ELIELSON PEREIRA DA FONSECA, natural de Mutum-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), cortador, residente na Rua da Assembléia, s/n, Piranema, Cariacica-ES e CAROLINA SERRANO DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Rua da Assembléia, s/n , Piranema, Cariacica-ES. 26902 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 12 de junho de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: VICTOR FREITAS BELO, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Alegre, nº 2405, Shell, Linhares-ES e BEATRIZ MARCELINO, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Alegre, nº 2405, Shell, Linhares-ES. 10178 2.: MARCELO DE SOUZA, natural de Colatina-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Rio Grande do Norte, nº 161, Aviso, Linhares-ES e SILVANA GONÇALVES, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), braçal, residente na Rua Rio Grande do Norte, nº 161, Aviso, Linhares-ES. 10179 3.: PAULO HENRIQUE SANTOS CRUZ, natural de Medeiros Neto-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Avenida Castro Alves, nº 1957, Interlagos, Linhares-ES e SIBELE GOMES FERNANDES, natural de Muniz Freire-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Avenida Castro Alves, nº 1957, Interlagos, Linhares-ES. 10180 4.: JÚNIOR ZANEBONE BOZI, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), eletrecista, residente na Rua Felipe Camarão, nº 1464, Interlagos, Linhares-ES e LARA MACIEL BOSI, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Sitio Bozi, S/n, Area Rural, Rio Quartel, Linhares-ES. 10181 5.: SÉRGIO HÉMERSON DE MORAES MITTRI, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), AL SD bombeiro, residente na Avenida República, nº 1123, Interlagos, Linhares-ES e RAIANE CORRÊA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnica em segurança, residente na Rua Senador Teotônio Vilela, nº 13, Juparanã, Linhares-ES. 10182 6.: ROBSON CAMPISTA ALVES, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), montador de vidros, residente na Rua Maria das Graças Bonna Marinato, nº 336, Planalto, Linhares-ES e SAMARA SILVA SAMPAIO, natural de Linhares-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Maria das Graças Bonna Marinato, nº 336, Planalto, Linhares-ES. 10183 7.: CARLOS ALBERTO DE SOUZA, natural de Arataca - Una - Estado da Bahia-BA, com 63 anos de idade, divorciado(a), funcionário público, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 292, Aviso, Linhares-ES e ROSINETE DOS SANTOS SOUZA, natural de Caravelas-BA, com 54 anos de idade, solteiro(a), autonôma, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 292, Aviso, Linhares-ES. 10184 8.: FLÁVIO SOARES DUARTE, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Presidente Gaspar Dutra, nº 143, Novo Horizonte, Linhares-ES e VANÚZIA VICÊNCIA SOARES, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), gerente financeira, residente na Avenida Barão Rio Branco, nº 162, Interlagos, Linhares-ES. 10185 9.: HIGOR MURILO LIUTH DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operador 1, residente na Rua Antonio Moro, nº 272, Vila Izabel, Linhares-ES e BEATRIZ DA SILVA MENEZ, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), menor aprendiz, residente na Rua Antonio Moro, nº 272, Vila Izabel, Linhares-ES. 10186 10.: JOAB GUIMARÃES FERREIRA DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Ricardo Guilhermino de Almeida, nº 438, Aviso, Linhares-ES e IURILANY DE JESUS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), psicologia, residente na Avenida Ricardo Guilhermino de Almeida, nº 438, Aviso, Linhares-ES. 10187 11.: ANTONIO MARCOS ALVES DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua das Dálias, nº 350, Jardim Laguna, Linhares-ES e PATRICIA DE PÁDUA SILVA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua das Dálias, nº 350, Jardim Laguna, Linhares-ES. 10188 12.: JOELSON PIOL MACHADO, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), mecânico montador, residente na Rua Marechal Floriano Peixoto, S/n, Colina, Linhares-ES e DAYANA ALVES TORRES DOS SANTOS, natural de Santo Antônio dos Lopes-MA, com 29 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Rua Marechal Floriano Peixoto, S/n, Colina, Linhares-ES. 10189 13.: JOLDECIR CORRÊA DOS ANJOS, natural de Linhares-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Avenida Florentino da Silva, nº 759, Vila Izabel, Linhares-ES e DELZILENE NUNES VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Avenida Florentino da Silva, nº 759, Vila Izabel, Linhares-ES. 10190 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 12 de junho de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO GUARAPARI Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERLON PEREIRA DE SANTANA, natural de Una-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Vista Bela, 01, Belo Horizonte, Guarapari-ES e EDIELMA MOREIRA DE SANTANA, natural de Pau Brasil-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), porteira, residente na Rua Vista Bela, 01, Belo Horizonte, Guarapari-ES. 11780 2.: ISMAEL CUSTODIO PINTO, natural de Itanhém-BA, com 58 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Treze, nº 02, Fátima Cidade Jardim, Guarapari-ES e TERESA DE OLIVEIRA SOBRINHO, natural de Potiraguá-BA, com 46 anos de idade, divorciado(a), faxineira, residente na Rua Araçás, nº S/n, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES. 11781 3.: VICTOR NASCIMENTO NETO, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), garçom, residente na Avenida São Paulo, nº 170, Bela Vista, Guarapari-ES e JULIANNA GOULART VINCULA, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Avenida São Paulo, nº 170, Bela Vista, Guarapari-ES. 11782 4.: RAUÍLIS FELIX LUCAS, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Emília Trindade da Silva, nº 284/203, Itapebussu, Guarapari-ES e ROBERTA ALVES DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Josias Cerutti, nº 90, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11783 5.: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS, natural de Cabo Frio-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua São Paulo, S/nº, Coroado, Guarapari-ES e PRISCILA FERNANDES JESUS, natural de Guarapari-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Paulo, S/nº, Coroado, Guarapari-ES. 11784 6.: MATEUS SIQUEIRA NEPOMUCENO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Joaquim de Jesus Ferreira, nº 1234, Itapebussu, Guarapari-ES e ROBERTA DE SOUZA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), assistente comercial, residente na Rua Joaquim de Jesus Ferreira, nº 1234, Itapebussu, Guarapari-ES. 11785 7.: IGOR CRUZ VERSIANI, natural de Belo Horizonte-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), publicitário, residente na Rua Benedito Mello Serrano, nº 267, Praia do Morro, Guarapari-ES e INGRID CRISTINA DA SILVA CRUZ, natural de Sumidouro-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), protética, residente na Rua Benedito Mello Serrano, nº 267, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11786 8.: UANDER HABER ALVES, natural de Juiz de Fora-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), vendedor autônomo, residente na Avenida Beira Mar, nº 30, Praia do Morro, Guarapari-ES e VILIANE DE SOUZA MATIAS, natural de Ubá-MG, com 35 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Avenida Beira Mar, nº 30, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11787 9.: ALLUYTH KAMMILE FERREIRA DO VALLE, natural de Vilhena-RO, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar mecânico, residente na Rua Baixo Guandu, 385, Meaípe, Guarapari-ES e ALESSANDRA LAUREANO SERAFIM SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Jairo Pimentel, 236, Centro, Anchieta-ES. 11788 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 12 de junho de 2020 ALBERSON RAMALHETE COUTINHO Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL FERNANDES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de automação e controle, residente na Rua Paraná, nº 140, Solar de Anchieta, Carapina, Serra-ES e JOYCE MATTOS, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Paraná, nº 140, Solar de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 30043 2.: MOACIR DA SILVA BERNARDO, natural de Duque de Caxias-RJ, com 40 anos de idade, divorciado(a), jardineiro, residente na Rua Paraíba, 4, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES e SANDRA MARA CARDOSO FLOR, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Paraíba, 4, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES. 30056 3.: JÚDSON FERREIRA DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista de logística, residente na Rua São José, nº 139, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e CAROLINE MARTINS PORFIRIO DA SILVA, natural de Caratinga-MG, com 24 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativo, residente na Rua São José, nº 139, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 30057 4.: ANDRE GUILHERME DOS SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Marlim, nº 4, Setor América, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES e MILENA SILVA LOPES, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), farmaceutica, residente na Rua Marlim, nº 4, Setor América, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES. 30058 5.: WEVERTON MOREIRA DE PAULA, natural de Resplendor-MG, com 24 anos de idade, Solteiro(a), agricultor, residente na Rua Amazonas, nº 470, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES e JOSIANA NASCIMENTO FLORIANO, natural de Aracruz-ES, com 35 anos de idade, Divorciada(o), diarista, residente na Rua Amazonas, nº 470, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 30059 6.: PAULO SILAS SANTANA FELIX, natural de Nanuque-MG, com 27 anos de idade, Solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua Iguapé, s/nº , Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e JULIANA DE FÁTIMA SASSEMBURG, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), técnica em administração, residente na Rua Iguapé, s/nº , Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30060 7.: ICARO CAMPOS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Administrador, residente na Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes, nº 717, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e LARISSA ROCHA DOS SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes, nº 717, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 30061 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 12 de junho de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILLIAM GONZAGA JIMENEZ BRICEÑO, natural de Salamina- Colômbia-ET, com 43 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 320, Aptº 301, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e MAURA LOURENÇO MONTEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 320, Aptº 301, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 07589 2.: DEUSIMAR ZANOLI JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 2188, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e GIOVANNA GIURIATO STEINKOPF, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 2188, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07590 3.: MARLLON COUTINHO DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Autônomo, residente na Rua Vinte e Um, nº 193, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e KAROLAINE DE JESUS VICTOR SONEGHETI, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar Administrativo, residente na Rua Vinte e Um, nº 193, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 18255 4.: THALES MATTOS JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro Mecânico, residente na Rua São Paulo, N° 2970, Apto 302, Itapuã, Vila Velha-ES e GABRIELA LÓSS CORRADI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Doutor Eurico de Aguiar, nº 75, Apto 902, Praia do Canto, Vitória-ES. 18256 5.: EVANDRO AMORIM, natural de Vitória-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Avenida Délio Silva Britto, nº 650 , Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e ROSIANE RIOS SOUZA, natural de Montanha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Délio Silva Brito, nº 650, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 18257 6.: CARLOS EDUARDO DA SILVA CARVALHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2200, 6º Etapa, Ed Espinélio, Aptº 202, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e KARLINY ARMANI VIÇOZI, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), policia militar, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2200, 6º Etapa, Ed Espinélio, Aptº 202, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 18258 7.: BRUNNO TOSE, de nacionalidade brasileira, profissão advogado, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vila Velha-ES, com residência e domicílio na Avenida Estudante Jose Julio de Souza, nº 2190, Apartamento702, Praia de Itaparica, em Vila Velha-ES e JULIANA MARQUES LINHARES, de nacionalidade brasileira, profissão advogada, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteira, natural de Ipatinga-MG, com residência e domicílio na Rua Itaperuna, nº 30, Edifício Sun Beach, Apartamento 605 A, Praia de Itaparica, em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de junho de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE AGUIAR DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de armazem, residente na Rua Valadares, nº 304, Barramares, Vila Velha-ES e THAYS LANE ALVES MONTEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Valadares, nº 304, Barramares, Vila Velha-ES. 08306 2.: WADSON COSME DA SILVA, natural de São Gonçalo do Gurgueia-PI, com 25 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de carga e descarga de mercadoria, residente na Rua Coronel Fabriciano, nº 384, Barramares, Vila Velha-ES e FERNANDA PEREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Coronel Fabriciano, nº 384, Barramares, Vila Velha-ES. 08310 3.: ENOCH PEREIRA DE MATOS, natural de Vila Velha-ES, com 65 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Avenida São José, S/nº, Barramares, Vila Velha-ES e ROSE MARY RIBEIRO ARAÚJO, natural de Coaraci-BA, com 42 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida São José, S/nº, Barramares, Vila Velha-ES. 08312 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de junho de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: REINALDO DO ROSARIO ALMEIDA, natural de Cariacica-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Rua dos Operarios, nº 4, Flexal I, Cariacica-ES e DÉBORA SILVA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua dos Operarios, nº 4, Flexal I, Cariacica-ES. 12879 2.: DHAVY SILVA PORTELA ANICETO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua Padre Gabriel, S/nº, Vila Progresso, Cariacica-ES e SUELEN ROSA, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua Padre Gabriel, S/nº, Vila Progresso, Cariacica-ES. 12880 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 12 de junho de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA, natural de Bertópolis-MG, com 26 anos de idade, divorciado(a), montador de andaime, residente na Rua Ministro Rui Barbosa, nº 260, Santo André, Vitória-ES e ADRIANA BATISTA PEREIRA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ministro Rui Barbosa, nº 260, Santo André, Vitória-ES. 17002 2.: NELSON CELESTRINO SUBTIL, natural de Santa Teresa-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), borracheiro, residente na Rua Amadeu Nunes Correia, 17, Ilha das Caieiras, Vitória-ES e DALVA HELENA GONÇALVES NUNES, natural de Linhares-ES, com 54 anos de idade, viúvo(a), berçarista, residente na Rua Amadeu Muniz Correa nº 17, Ilha das Caieiras, Vitória-ES. 17003 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de junho de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROZIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Porto Seguro-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), moleiro, residente na Rua Aguas Formosas, 356, Nova Carapina II, Serra-ES e SUELI EMILIANO ESTEVÃO, natural de Pancas-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Aguas Formosas, 356, Nova Carapina II, Serra-ES. 10117 2.: LUCAS MARCOS LIMA CANDIDO DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Santa Maria, S/n, Palmeiras, Serra-ES e ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA SIMÃO, natural de Iúna-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), atendende, residente na Rua Santa Maria, S/n, Palmeiras, Serra-ES. 10119 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 12 de junho de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO FERREIRA DAMES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de mecânico de autos, residente na Rua Enes Paulo da Silva, nº 42, São Lucas, Cachoeiro de Itapemirim-ES e FRANCIELLE DA SILVA PEREIRA DOS PASSOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Repositor de mercadorias, residente na Avenida Caiçara, nº 54, Caiçara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04364 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 12 de junho de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARILDO BARBOSA JORGE, natural de Aracruz-ES, com 53 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Isaias Moreira, 06, Limão I, Aracruz-ES e MARLENE SIAN VICENTE, natural de Aracruz-ES, com 48 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Isaías Moreira, 06, Limão I, Aracruz-ES. 12864 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 12 de junho de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JÁSSON JOSÉ MOSCON NETO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Dante Michelini, nº 1601, Apto 304, Mata da Praia, Vitória-ES e GIOVANA BERTOLO GUARIENTO, natural de Colatina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Dante Michelini, nº 1601, Apto 304, Mata da Praia, Vitória-ES. 23782 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de junho de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Araçatiba Faço saber que pretender casar-se: 1.: AUCINÉSIO GONÇALVES CRUZ, natural de Barra de São Francisco-ES, com 52 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Barra de São Francisco, Nº05, Marcilio de Noronha, Viana-ES e ROSILENE DE OLIVEIRA LIMA, natural de Mantena-MG, com 49 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 05, Marcilio de Noronha, Viana-ES. 01631 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 12 de junho de 2020 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã e Oficiala de Registros Públicos _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO RIBEIRO LEITE DOS REIS, natural de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), repositor de verduras, residente na Rua Benício Pereira dos Santos, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES e SULAMITA COSTA PAES, natural de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Benício Pereira dos Santos, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES. 13913 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 12 de junho de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEOVANI OLIVEIRA EMÍDIO MIGUEL, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de cozinha, residente na Rua Sílvio Ávidos, nº 02, Santa Rita, Vila Velha-ES e DÉBORA SANTOS NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Sílvio Ávidos, nº 02, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728491 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de junho de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVI EGYDIO SANCHES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Doutor Eurico de Aguiar, nº 451, Apto. 905, Ed. Oitis, Praia do Canto, Vitória-ES e FABIANA PEREIRA PORTUGAL, natural de Governador Valadares-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), Cirurgião dentista, residente na Rua Doutor Eurico de Aguiar, nº 451, Apto. 905, Ed. Oitis, Praia do Canto, Vitória-ES. 23981 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de junho de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial