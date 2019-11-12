Proclamas -12/11/19
Proclamas
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL MORARI BERTHOLDI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de TI, residente na Rua Angelina Postay, nº 09, Vera Cruz, Cariacica-ES e JÉSSICA BONGESTAB PEREIRA, natural de Anchieta-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estilista, residente na Rua Angelina Postay, nº 09, Vera Cruz, Cariacica-ES. 26480 2.: JULIANO XAVIER DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), borracheiro, residente na Rua São João, S/nº, Vista Dourada, Cariacica-ES e ELEM PAULA CÂNDIDO SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Vicente Santório Fantini, Nº105, Piranema, Cariacica-ES. 26481 3.: JANDERSON PEREIRA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), supervisor, residente na Rua Monte Belo, nº 44, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e SAMILLA LORRAYNE DOS REIS CLEMENTE, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), operadora de frios, residente na Rua Monte Belo, nº 44, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 26482 4.: EDILSON SILVA DA CONCEIÇÃO, natural de Camacan-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente de produção, residente na Rua Padre Leandro Del Omo, S/nº, São Francisco, Cariacica-ES e FABIANA ALVES CALOT, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Padre Leandro Del Omo, S/nº, São Francisco, Cariacica-ES. 26483 5.: LUAN CECCON KILL, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Clarício Alves Ribeiro,nº100, Bloco 13, Apto 103, Itanguá, Cariacica-ES e EVELINE BARROS FONSECA, natural de Prado-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Espírito Santo, nº 30, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 26484 6.: JOSE ALVES SOBRINHO, natural de Aimorés-MG, com 55 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Manoel Freire Correa, Nº150, Parque Gramado, Cariacica-ES e SILVIA HELENA DA SILVA, natural de Itaguaçu-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Honório Fraga, nº 138, Vila Isabel, Cariacica-ES. 26485 7.: RODRIGO BOLDRINI, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Piracicaba, 11, Marcilio de Noronha, Viana-ES e LILIANE LOPES DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Querubins, 01, Bandeirantes, Cariacica-ES. 26486 8.: LUIZ ALBERTO PINA, natural de VIANA-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), COMERCIANTE, residente na Rua Padre José Carlos, nº 60, Campo Grande, Cariacica-ES e LUCIANA LOUBACK ALVES VILELA, natural de Montanha-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Padre José Carlos, nº 60, Campo Grande, Cariacica-ES. 26487 9.: DEIVISSON RODRIGUES OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Castelo, 07, Bandeirantes, Cariacica-ES e SABRINA GOMES CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Castelo, nº 07, Bandeirantes, Cariacica-ES. 26488 10.: APARECIDO SILVA DE SOUZA, natural de Tupi Paulista-SP, com 45 anos de idade, divorciado(a), trabalhador agricola, residente na Rua Pernanbuco, Nº252, Santa Barbara, Cariacica-ES e ELAINE APARECIDA SOARES, natural de Belo Horizonte-MG, com 57 anos de idade, viúvo(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Pernambuco, nº 252, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 26489 11.: ORIVALDO SOARES ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), gerente industrial, residente na Rua Rui Barbosa, nº 31, Alto Lage, Cariacica-ES e ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, natural de Vitoria-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), gerente comercial, residente na Rua Rui Barbosa, nº 31, Alto Lage, Cariacica-ES. 26490 12.: FELIPE DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Estrada Roda D'agua, S/n°, Novo Brasil, Cariacica-ES e ANA PAULA COELHO DE SOUZA, natural de Fundão-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Estrada Roda D'agua, S/n°, Novo Brasil, Cariacica-ES. 26491 13.: LUIZ FELIPE DIAS RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Baixo Guandú, s/nº , Jardim Botânico, Cariacica-ES e IARA FERNANDES DE MATOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Baixo Guandú, s/nº , Jardim Botânico, Cariacica-ES. 26492 14.: WALLACE RAMOS RESENDE, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Montador de móveis, residente na Rua das Orquídeas, S/nº, Alzira Ramos, Cariacica-ES e REBECA OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua das Orquídeas, S/nº, Alzira Ramos, Cariacica-ES. 26493 15.: RODRIGO LEMOS DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), recebedor de aposta, residente na Rua da Assembléia, nº 27, São Francisco, Cariacica-ES e RAYNARA AZEREDO COITINHO, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua da Assembléia, nº 27, São Francisco, Cariacica-ES. 26494 16.: ALÍPIO ALVES DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Edmilson Varejão, Nº: 13, Alto Lage, Cariacica-ES e ANGELICA DANTAS PATROCINIO, natural de Aimorés-MG, com 50 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Edmilson Varejão, nº 13, Alto Lage, Cariacica-ES. 26495 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 11 de novembro de 2019 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEAN RODRIGUES DE CARVALHO BEZERRA, natural de Fortaleza-CE, com 23 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Waldemar Verçosa Pitanga, nº 477, Aptº 206, Ed. Estrela I, Itapuã, Vila Velha-ES e LIVIA PINOTTI TIRONI, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1464, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07383 2.: CAETANO TUNHOLI FILHO, natural de Guaçuí-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Guanabara, N° 1490, Ed. Cartier, Apt 204, Itapuã, Vila Velha-ES e LORENA MELO MOULIN, natural de Vitoria-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Maria Niero da Silva, nº 192, Glória, Vila Velha-ES. 07386 3.: ANTONIO CELSO ANDRADE FILHO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Empresario, residente na Rua Ateneu, Nº220, Apto. 202, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e BIANCA DE SOUSA GARCIA, natural de Resplendor-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), analista de crédito, residente na Rua Ateneu, Nº220, Apto. 202, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES. 07387 4.: BRUNO DE ALMEIDA IZAIAS, natural de Campo Grande-MS, com 30 anos de idade, solteiro(a), agente de correio, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2300, Bloco 112, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e STHEFANY FIRMINO BARBOSA COITINHO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2300, Bloco 112, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07388 5.: MATHEUS RIBEIRO OTTONI, natural de Belo Horizonte-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rodo Via do Sol, Nº 3420, Ed. Cond. Vera Cruz, Torre C, Apto. 1206, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e NATÁLIA RODRIGUES BAETA DA COSTA, natural de Miraí-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rodo Via do Sol, Nº 3420, Ed. Cond. Vera Cruz, Torre C, Apto. 1206, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07389 6.: DENIELSO MARCHIORI DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), mantenedor, residente na Rua Tocantins, nº 10, Soteco, Vila Velha-ES e FABIANA ALMEIDA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Saturno, nº 29, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 07390 7.: ANDRE FELLIPE DOS SANTOS, natural de Montalvânia-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 1800, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MARIA CAROLINA PESSOA LAVIOLA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 414, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 17972 8.: LUCAS CONDACK DE MORAES, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnico em edificações, residente na Rua Araribóia, nº 390, Centro, Vila Velha-ES e ANA ELISA CANTAMESSE RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Bernardino Monteiro, 531, Paul, Vila Velha-ES. 17973 9.: VICTOR TAGLIATE TEDESCO, natural de Vitoria-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro Mecânico, residente na Rua Guaçui 33, Praia de Itapoa, Vila Velha-ES e NICOLLE ARAUJO MOREIRA DE PAULA, natural de Assú-RN, com 34 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua Brasília, nº 51, Itapoã, Vila Velha-ES. 17974 10.: DIEGO DUARTE PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1555, Itapuã, Vila Velha-ES e EDUARDA VIANEZ AVILA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Hugo Musso, nº 1555, Itapuã, Vila Velha-ES. 17975 11.: VALMOR JOSÉ MONTEIRO FILHO, natural de Criciúma-SC, com 33 anos de idade, divorciado(a), gerente, residente na Rua Humberto Serrano, nº 520, Aptº 1403 Ed Verdes Mares, Praia da Costa, Vila Velha-ES e AMANDA DA ROCHA MENEGUCI, natural de Mimoso do Sul-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), agente de vendas, residente na Rua Humberto Serrano, nº 520, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 17976 12.: FELIPE ELIAS DE SOUSA SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 30 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Romero Lofego Botelho, nº 275, Praia da Costa, Vila Velha-ES e CAROLINE SERVILHA DORO, natural de Curitiba-PR, com 28 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Romero Lofego Botelho, nº 275, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 17977 13.: LUCAS BROEDEL SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de confeiteiro, residente na Rua Aracati, 58, Glória, Vila Velha-ES e JESSYCA BATISTA STEIN, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), banhista de animais domésticos, residente na Rua Aracati, nº 58, Glória, Vila Velha-ES. 17978 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de novembro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPE PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Machacalis-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), serralheiro, residente na Rua Araponga, nº 02, Pontal das Garças, Vila Velha-ES e JOSUELI CRISTINA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Araponga, nº 02, Pontal das Garças, Vila Velha-ES. 232728224 2.: MARCOS VINÍCIUS PEREIRA VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Doutor Ceciliano Abel de Almeida, nº 1169, Guaranhuns, Vila Velha-ES e LUCIANA SCARDUA BADARO DIAS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), funcionaria publica, residente na Rua Doutor Ceciliano Abel de Almeida, nº 1169, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232728228 3.: WÉLLITON NUNES FELLIS, natural de Belo Horizonte-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Rua Desembargador Ernesto Guimarães, nº 42, Santa Rita, Vila Velha-ES e JULIET SOUSA VIAL DO PRADO, natural de Sao Paulo-SP, com 29 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Desembargador Ernesto Guimarães, nº 42, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728229 4.: WANDERLEY DE CAMPOS THIENGO, natural de Cariacica-ES, com 52 anos de idade, Divorciado(a), autonomo, residente na Travessa Manoel Nascimento, nº 147, Ataíde, Vila Velha-ES e SANDRA MARA CARDOSO, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, Divorciada(o), zeladora, residente na Travessa Manoel Nascimento, nº 147, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728230 5.: FÁBIO POMPERMAYER, natural de Cachoeiro do Itapemirim-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), encarregado de equipe, residente na Avenida Vitória Régia, nº 128, Santos Dumont, Vila Velha-ES e NAURIANNE DA SILVA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), universitária, residente na Avenida Vitória Régia, nº 128, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232728231 6.: DELCILIO RODRIGUES DE ANDRADE, natural de Peçanha-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), Confeiteiro, residente na Rua Emílio Brandão, nº 175, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e MARIA CLAUDEANA DA SILVA, natural de Porto da Folha-SE, com 33 anos de idade, solteiro(a), faxineira, residente na Rua Emílio Brandão, nº 175, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232728232 7.: BRÁULIO FAZOLO LIMA, natural de Sarzedo-MG, com 32 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Ipanema, nº 38, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e MÔNICA JÚLLIA SOARES LIMA FAZOLO, natural de Caratinga-MG, com 31 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Ipanema, N° 38, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 232728233 8.: RENAN JESUS JARDIM, natural de Resende-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), tec. em informatica, residente na Rua Amor Perfeito, nº 06, Jardim Asteca, Vila Velha-ES e ANA CAROLINA PERMÍNIO DA SILVA, natural de Volta Redonda-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Amor Perfeito, nº 06, Jardim Asteca, Vila Velha-ES. 232728234 9.: RAFAEL CRUZ CALIARI, natural de Colatina-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), empresario, residente na Rua Teerã, 35, Araças, Vila Velha-ES e GABRIELA SANTOS AMORIM, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Teerã, 35, Araças, Vila Velha-ES. 232728235 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de novembro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO PEREIRA TERRES, natural de Marau-RS, com 49 anos de idade, solteiro(a), Autonomo, residente na Avenida Eugênio Pacheco de Queiroz, nº 350, Ap 407, Jardim Camburi, Vitória-ES e EVA PIRES DUTRA, natural de Manhuaçu-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), Advogada, residente na Avenida Eugênio Pacheco de Queiroz, nº 350, Ap 407, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23218 2.: MOISÉS ANDRADE MERCIER DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Servidor Público Estadual, residente na Rua Leopoldo Gomes de Salles, nº 225, Goiabeiras, Vitória-ES e ARIADNA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Leopoldo Gomes de Salles, nº 225, Goiabeiras, Vitória-ES. 23394 3.: BRENO TEIXEIRA TORQUATO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), berbeiro, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, nº 325, Jardim Camburi, Vitória-ES e LUNA ALVES DE SOUZA RODRIGUES, natural de Carangola-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, nº 325, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23396 4.: RAFAEL DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Historiador, residente na Rua Leopoldo Gomes de Salles, nº 73, Goiabeiras, Vitória-ES e VINICIUS ANDRADE LOPES, natural de Ervália-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), Biólogo, residente na Rua Leopoldo Gomes de Salles, nº 73, Goiabeiras, Vitória-ES. 23398 5.: ALOISIO SOARES DE ALVARENGA JUNIOR, natural de Cariacica-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Vidraceiro, residente na Rua Alice Bumachar Neffa, nº 728, Jardim Camburi, Vitória-ES e LORENA SIRQUEIRA DA SILVA BARCELLOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Pedagoga, residente na Rua Alice Bumachar Neffa, nº 728, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23399 6.: THYAGO DOS SANTOS MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), técnico de segurança, residente na Rua Carlos Martins, nº 635, Apto 302, Jardim Camburi, Vitória-ES e BÁRBARA EVARISTO RODRIGUES, natural de Belo Horizonte-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira ambiental, residente na Rua Carlos Martins, nº 635, Apto 302, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23403 7.: CARLOS BARCELLOS DAMASCENO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 59 anos de idade, divorciado(a), contador, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, nº 280, Bloco D Apto 2003, Jardim Camburi, Vitória-ES e KARLA SPERANDIO SIQUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, nº 280, Bloco D Apto 2003, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23404 8.: LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), marinheiro, residente na Rua Professor José Leão Nunes, nº 16, Jabour, Vitória-ES e MARIANA ALVES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Professor José Leão Nunes, nº 16, Jabour, Vitória-ES. 23405 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de novembro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: SEBASTIÃO HELVÉCIO FERREIRA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 67 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua San Marino, 138, Castelandia, Carapina, Serra-ES e SONIA MARIA NUNES, natural de Linhares-ES, com 56 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua San Marino, 138, Castelandia, Carapina, Serra-ES. 29328 2.: ANTONIO SOARES DA SILVA, natural de Ataléia-MG, com 35 anos de idade, Solteiro(a), operador de produção, residente na Rua Alfredo Galeno, nº 2080, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e ANA LUCIA DE MATOS, natural de Barra de São Francisco-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Alfredo Galeno, nº 2080, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29329 3.: NILO CEZAR BASSETTI DE ANDRADE, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Cristovão Colombo, 75, Bl 03, Cancun, Ap 201, São Diogo, Carapina, Serra-ES e THAIS CRISTINA DA SILVA COELHO, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Cristovão Colombo, 75, Bl 03, Cancun, Ap 201, São Diogo, Carapina, Serra-ES. 29330 4.: DANIEL GOMES DA SILVA, natural de Capanema-PA, com 67 anos de idade, viúvo(a), maritimo, residente na Rua Herman Stern, 235, Condominio Recreio das Palmeiras, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e MARIA ELIANE ALVES PEREIRA, natural de Pavão-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Herman Stern, 235, Condominio Recreio das Palmeiras, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29332 5.: MARCOS PONCIDONIO MESSIAS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), operador logistico, residente na Rua Brauna, 08, Balneario de Carapebus, Carapina, Serra-ES e REGIANE SILVA PEREIRA, natural de Carlos Chagas-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Brauna, 08, Balneario de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29333 6.: SIDNEI RIBEIRO, natural de Jauru-MT, com 35 anos de idade, solteiro(a), tecnico em eletrotecnica, residente na Rua José de Alencar, 1420, São Diogo II, Carapina, Serra-ES e KARYNA BERNABÉ DE ABREU, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua José de Alencar, 1420, São Diogo II, Carapina, Serra-ES. 29334 7.: GILDO GOMES DOS SANTOS, natural de Potiragua-BA, com 48 anos de idade, solteiro(a), lider de grupo, residente na Rua Italia, 31, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e CLEONILDES SANTOS CAÇULA, natural de Jacarandá-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Italia, 31, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29335 8.: RODRIGO DE ALMEIDA MAIA, natural de Virginópolis-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Minas Gerais, nº 166, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e PATRICIA DA SILVA GUEDES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Minas Gerais, nº 166, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29341 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 11 de novembro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ WANDERSON FERREIRA DOS SANTOS, natural de MARECHAL DEODORO-AL, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Engº MARIO PINTO DE CASTRO, Nº 04, NOVA PONTA DA FRUTA, VILA VELHA-ES e CLÁUDIA PAIXÃO DA SILVA SANTOS, natural de Uruçuca-BA, com 40 anos de idade, Divorciada(o), repositora, residente na Rua Eng. Mario Pinto de Castro, 04, Nova Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08065 2.: SAMIR DOS SANTOS SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Juscelino Kubistchek de Oliveira, nº 18, Vinte e Três de Maio, Vila Velha-ES e THAMIRES SILVA DE PAULA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), operadora de hipermercado, residente na Rua Juscelino Kubistchek de Oliveira, nº 18, Vinte e Três de Maio, Vila Velha-ES. 08067 3.: ANTONIO CARLOS SOUZA MONTEIRO, natural de Uruçuca-BA, com 43 anos de idade, Divorciado(a), porteiro, residente na Avenida Bandeirantes, nº Barramares, Vila Velha-ES e MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Bandeirantes, nº 1623 Barramares, Vila Velha-ES. 08068 4.: GABRIEL WILSON GOMES LIMA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico de help desk, residente na Rua Dalmares Stauffer, Nº 644, Barramares, Vila Velha-ES e THAIS ZANON RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar financeiro, residente na Rua Dalmares Stauffer, nº 644, Barramares, Vila Velha-ES. 08069 5.: GRECO DE BANDEIRA NOGUEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), técnico de áudio, residente na Rua do Sabia, nº 1, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e MARIALINA CÔGO ANTOLINI, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua do Sabia, nº 1, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08072 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de novembro de 2019 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSSIMAR FRANCISCO JUNIOR, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), micro empresário, residente na Rua Ouro Preto, nº 03, Divinópolis, Serra-ES e LORENA SILVA BARROS, natural de Mantena-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Corinthians, S/n, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 09749 2.: DAVID DO NASCIMENTO, natural de Niterói-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), borracheiro, residente na Rua Rio Marinho, 500, Eldorado, Serra-ES e SOLANGE TEODOLINO ABREU, natural de Mucuri-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Felipe dos Santos, S/n, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 09754 3.: EVERSON DOS SANTOS LIMA, natural de São João de Meriti-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Basílio da Gama, nº 145, Chácara Parreiral, Serra-ES e GLECIA ROSA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Anna Borges Miguel Castelo, nº 120, Palmeiras, Serra-ES. 09755 4.: ELTON FERREIRA TEODORO, natural de São Paulo-SP, com 37 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Goiabeiras, nº 70, Vista da Serra II, Serra-ES e EDIRLEIA NUNES BARBOSA, natural de MOGI DAS CRUZES-SP, com 35 anos de idade, Divorciada(o), assistente social, residente na Rua das Magnólias, nº 12, Cascata, Serra-ES. 09756 5.: LUIZ FERNANDO SILVA BRITO, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Monte Senir, nº 13, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e LARA OLIVEIRA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), atendente I, residente na Rua Monte Senir, nº 13, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 09757 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 11 de novembro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: IGOR SOARES DA SILVA JULIÃO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estagiário, residente na Escadaria Eusedeque da Silva, nº 19, Caratoíra, Vitória-ES e ELIANE DA SILVA RAPHAEL, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, divorciado(a), estudante, residente na Escadaria Eusedeque da Silva, nº 19, Caratoíra, Vitória-ES. 16856 2.: GERAMEEL PINTO DA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Três, nº 43, Estrelinha, Vitória-ES e VANESSA DA ROCHA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua Três, nº 43, Estrelinha, Vitória-ES. 16857 3.: DAVÍ DOS SANTOS DE CARLOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico em eletrôtecnica, residente na Rua Jonael Sócrates Medeiros Ferreira, nº 298, Nova Palestina, Vitória-ES e MEYRIELI PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Técnica de enfermagem, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 6560 , Conquista, Vitória-ES. 16858 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de novembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROMULO FREITAS PAULO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), auxilair de serviços gerais, residente na Rua Ana Marculina Marques, s/nº , Tabuazeiro, Vitória-ES e KESIDY TAVARES DE SOUSA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ana Marculina Marques, s/nº , Tabuazeiro, Vitória-ES. 23701 2.: GERALDO RODRIGUES CALDEIRA, natural de Ataléia-MG, com 35 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de pintura, residente na Escadaria Vinte e Cinco de Abril, S/n, do Moscoso, Vitória-ES e FLÁVIA FERREIRA OTONI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de laboratorio, residente na Escadaria Vinte e Cinco de Abril, S/n, do Moscoso, Vitória-ES. 23710 3.: LUCAS MELLO FANTIN, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, Nº160/305 -B, Jardim Camburi, Vitória-ES e CAROLINA PASSOS ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 160/305-B, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23713 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de novembro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILSON MIRANDA DA SILVA, natural de Divino-MG, com 67 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Giovani Modenesi, 77, Cs12, Jequitibá, Aracruz-ES e ENEIDA RAMOS DOS SANTOS, natural de Machacalis-MG, com 50 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Giovani Modenesi, 77, Cs12, Jequitibá, Aracruz-ES. 12699 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 11 de novembro de 2019 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEVERSON GONÇALVES FRAGA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), ajudante pratico, residente na Rua São José, nº 46, Itacibá, Cariacica-ES e KARINA GONÇALVES RODRIGUES, natural de Cariacica-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São José, nº 46, Itacibá, Cariacica-ES. 12498 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 11 de novembro de 2019 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANILO MATEINI RIBEIRO, natural de Mimoso do Sul-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rua Romualdo Nogueira Gama, s/nº , Centro, Alegre-ES e MARIANA ANEQUIM DEMARTINI, natural de Alegre-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Romualdo Nogueira Gama, s/nº , Centro, Alegre-ES. 03354 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 11 de novembro de 2019 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil ___________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.:ÉDNYS CÂNDIDO FERREIRA, brasileiro, solteiro, pintor, com 21 anos de idade, natural de Vitória, ES, residente e domiciliado na Rua Guararapes, nº 28, Alecrim, , em Vila Velha-ES e ÉRIKA KAPICHE GUIMARÃES, brasileira, solteira, estudante, com 17anos de idade, natural de Venda Nova do Imigrante, ES, residente e domiciliada na Rua Dirceu Davoli, S/nº, Alto Xaxixe, Venda Nova do Imigrante-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Argolas, Vila Velha ES, 11 de Novembro de 2019. Fabrini Leite Marcal Oficial e tabelião __________________________________________________________________ CARTÓRIO DE ARAÇATIBA 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ANDRÉ FELIPE TEIXEIRA GOMES, nacionalidade brasileira, natural de Belo Horizonte-MG, nascido em 02 de julho de 1986, estado civil solteiro, profissão gesseiro, residente na Avenida Florentino Avidos, Nº165, Centro em Viana-ES, filho de RICARDO SARDINHA e NILDE TEIXEIRA GOMES & JORDANA EDUARDA RIBEIRO GOMES ALVES, nacionalidade brasileira, natural de Congonhas-MG, nascida em 21 de setembro de 2001, estado civil solteira, profissão autônoma, residente na Avenida Florentino Avidos, Nº165, Centro em Viana-ES, filha de CLEBER GOMES ALVES e GISLENE JESUS RIBEIRO ALVES. Se alguém souber de algum impedimento, oponho-se na forma da Lei. Viana ES, 11 de Novembro de 2019 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã Oficial