Proclamas - 12/09/2020
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANILO BOMFIM DE JESUS, natural de Ubaitaba-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Esmeralda, nº 29, Santa Monica, Guarapari-ES e PALLOMA FERREIRA AVELINO, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Esmeralda, nº 29, Santa Monica, Guarapari-ES. 11907 2.: VAGNER SILVA PEREIRA, natural de Camacan-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Monazita, nº 19, São Gabriel, Guarapari-ES e EDINALIA CRUZ SANTOS, natural de Ibirapitanga-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Monazita, nº 19, São Gabriel, Guarapari-ES. 11908 3.: RONALDO MOURA BATISTA, natural de São Gonçalo-RJ, com 56 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Francisco Vieira Passos, nº 299, Muquiçaba, Guarapari-ES e ADRIANA GLORIA PEREIRA, natural de Guarapari-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Rua Francisco Vieira Passos, nº 299, Muquiçaba, Guarapari-ES. 11909 4.: LUCAS ALVES FERREIRA, natural de Anchieta-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Tocantins, nº 45, Jardim Boa Vista, Guarapari-ES e MARIANA AZEVEDO MOREIRA ALMEIDA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Rua Honolulu, nº 211, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11910 5.: DIEGO SIMÕES, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de montagem, residente na Avenida Polivalente, nº 498, Itapebussu, Guarapari-ES e LARISSA CRUZ AMORIM, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Polivalente, nº 498, Itapebussu, Guarapari-ES. 11911 6.: UANDERSON MOREIRA LIMA, natural de Camacan-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua B Cinco, nº 1, Portal, Guarapari-ES e JHULIE LAURENTINO GOMES, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar operacional, residente na Rua Diamante, nº 53, Santa Mônica, Guarapari-ES. 11912 7.: WANDERSON GONÇALVES DA SILVA, natural de Camacan-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua Vista Bela, nº 01, Belo Horizonte, Guarapari-ES e MARÍLIA SILVA DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vista Bela, nº 01, Belo Horizonte, Guarapari-ES. 11913 8.: MAURITO MARQUES DOS SANTOS, natural de Ubaíra-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), serralheiro, residente na Rua dos Pequiás, nº 22, Ipiranga, Guarapari-ES e MARAISA FERREIRA VIEIRA, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Elizário Lourenço Dias, nº 303, Olaria, Guarapari-ES. 11914 9.: GUILHERME LOUREIRO ROCHA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Aniz Homaidan, nº 77, Itapebussu, Guarapari-ES e ALINE ESPINDULA MARQUES PASSOS, natural de Governador Valadares-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), personal trainer, residente na Avenida Aniz Homaidan, nº 77, Itapebussu, Guarapari-ES. 11915 10.: JEAN PATRIKSON PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), operador de rolo, residente na Rua Dom João VI, nº 600, Kubitschek, Guarapari-ES e KAROL SANTOS DE JESUS, natural de Iconha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Dom João VI, nº 600, Kubitschek, Guarapari-ES. 11916 11.: RAFAEL LAPA ASSUNÇÃO, natural de Iconha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), montador de móveis, residente na Rua Professor Cici Gaigher, nº 12, Sol Nascente, Guarapari-ES e MICHELLE DIAS PEREIRA, natural de Manhuaçu-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Professor Cici Gaigher, nº 12, Sol Nascente, Guarapari-ES. 11917 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 11 de setembro de 2020 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VANDERGLEIDYS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), repositor de frios, residente na Rua José Mauro de Vasconcelos, nº 50, Boa Vista I, Vila Velha-ES e KESSYA SUHELLEN SIQUEIRA BARBOSA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, viúvo(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua José Mauro de Vasconcelos, nº 50, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 07688 2.: MAURO FERREIRA, natural de Argirita-MG, com 50 anos de idade, viúvo(a), administrador de empresas, residente na Rua Itabaiana, nº 415, Apto. 501, Torre B, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e JANAINA CASTELO BRANCO BENTO GAZIRE, natural de Belo Horizonte-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua Itabaiana, nº 415, Apto. 501, Torre B, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07699 3.: JOÃO BOSCO SOUZA SANTIAGO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 71 anos de idade, divorciado(a), projetista tecnico, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 500, Ed. Di Lorena, Apto. 401, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MARCIA VALDETARO GOMES CAVALIERI, natural de Vila Velha-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública federal aposentada, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 500, Ed. Di Lorena, Apto. 401, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07724 4.: LUIZ FELIPE DOS REIS MARQUES, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Thomás Antônio Gonzaga, nº 102, Apto.301 Ala A, Boa Vista II,, Vila Velha-ES e LUANA SIMONELI CRIZOTE, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Thomás Antônio Gonzaga, nº 102, Apto.301 Ala A, Boa Vista II,, Vila Velha-ES. 07725 5.: PAULO DE MATEUS MENDES MOREIRA, natural de Nanuque-MG, com 54 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Felisberto Pinto Vieira, nº 176, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e ALCIDA COLATTO, natural de Colatina-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), cuidadora de idoso, residente na Rua Felisberto Pinto Vieira, nº 176, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 07726 6.: JEFFERSON MOTA FREGONA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 3250, Torre A, Aptº 1208, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ARIELLY SALAROLLI DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar contábil, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 3250, Torre A, Aptº 1208, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07727 7.: HÉRCULES PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Rio Branco, nº 801, Barramares, Vila Velha-ES e LUCIANA DO NASCIMENTO REGO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de fabricação, residente na Rua João Antônio Afonso, nº 99, Santa Inês, Vila Velha-ES. 18396 8.: DEYVISON WILLIAM PASSOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua José de Alencar, nº 601, Apartamento 104, Boa Vista I, Vila Velha-ES e LUANA SARTORIO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Diogo Feijó, nº 44, Soteco, Vila Velha-ES. 18397 9.: MATHEUS FERNANDES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Guilherme de Almeida, nº 30, Soteco, Vila Velha-ES e TAINARA ALVES TEIXEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar Administrativo, residente na Rua Guilherme de Almeida, nº 30, Soteco, Vila Velha-ES. 18403 10.: JONATHAS DAVID FISCINA ASSIS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Francisco Cutini, nº 93, Casa A 93, Glória, Vila Velha-ES e THATIANY ROCHA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Duque de Caxias, nº 22, Alto Laje, Cariacica-ES. 18404 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de setembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIOMAR ROSSI, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), construtor, residente na Rua Corveta, nº 335, São Conrado, Vila Velha-ES e ANA MARIA FERREIRA ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Corveta, nº 335, São Conrado, Vila Velha-ES. 08453 2.: TIAGO JESUS DA SILVA, natural de Itabuna-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), educador social, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 33, Barramares, Vila Velha-ES e ALEFE GUILHERME SILVARES, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 33, Barramares, Vila Velha-ES. 08454 3.: RAFAEL DA SILVA MEDEIROS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Mariana do Nascimento, S/n, Alecrim, Vila Velha-ES e JOLIMARA SANTOS VALADARES, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Rio Grande do Norte, nº 19, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08455 4.: ALAN DE JESUS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Rui Barbosa, nº 74, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e JOSELANE MARGEM LIMA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rui Barbosa, nº 74, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08456 5.: LUIZ FILIPE PETRI DOELINGER, natural de Anchieta-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Aristides Miranda, nº 44, Aribiri, Vila Velha-ES e LORENA GONÇALVES NICHIO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), engenheira cicil, residente na Rua Anita Malfati, nº 13, Morro da Lagoa, Vila Velha-ES. 08458 6.: FRANCKLIN DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rodovia do Sol, nº 170, Interlagos I, Vila Velha-ES e CLEICIANE SOUZA DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), do llar, residente na Rodovia do Sol, nº 170, Interlagos I, Vila Velha-ES. 08459 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de setembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ CARLOS LEITE DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), mobilizador, residente na Rua Goiás, nº 336, Aviso, Linhares-ES e BRUNA PENHA DA COSTA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Goiás, nº 336, Aviso, Linhares-ES. 10365 2.: SILMAR FIRMINO DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), ajudante de motorista, residente na Avenida Alegre, nº 760, Araçá, Linhares-ES e ADRIELY OLIVEIRA ALVES, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), repositora de FLV, residente na Avenida Alegre, nº 760, Araçá, Linhares-ES. 10366 3.: MARCOS VINÍCIUS SIQUEIRA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Maria das Graças Bonna Marinato, nº 4, Planalto, Linhares-ES e KETHELLEN KELLEN MOTA FARIAS, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), secretaria, residente na Avenida Comendador Rafael, nº 501, Centro, Linhares-ES. 10367 4.: LUAN BRUNO NOSSA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), padeiro, residente na Avenida Bartolomeu Bueno da Silva, nº 180, Interlagos, Linhares-ES e MÁRCIA LEMOS DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Bartolomeu Bueno da Silva, nº 182, Interlagos, Linhares-ES. 10368 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 11 de setembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO BARTOLOMEU ROQUE FILHO, natural de Teófilo Otoni-MG, com 58 anos de idade, Divorciado(a), caldeireiro, residente na Rua Amazonas, nº 351, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e ELIS REGINA DOS SANTOS GOMES, natural de Caravelas-BA, com 46 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Amazonas, nº 351, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 10336 2.: ALCIMAR ALVARENGA DE JESUS, natural de Serra-ES, com 47 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de motorista I, residente na Rua Oito, nº 618, Maria Niobe, Serra-ES e ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Oito, nº 618, Maria Niobe, Serra-ES. 10337 3.: DANIEL MAURÍCIO DE OLIVEIRA NANTES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), meia oficial, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 132, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e NARA LUISA BARBOSA SANTOS, natural de Camacan-BA, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Maranhão, nº 247, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 10338 4.: DEÔNE ALMEIDA DOS SANTOS JÚNIOR, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerias, residente na Rua Matias Barbosa, nº 313, Nova Carapina II, Serra-ES e LUANA LOPES DE OLIVEIRA, natural de Mantena-MG, com 19 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Matias Barbosa, nº 313, Nova Carapina II, Serra-ES. 10362 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 11 de setembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FAGNER BOLZAN RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de carga e descarga, residente na Rua Três de Maio, S/n, Santana, Cariacica-ES e JOSILENE FLORIANO DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Três de Maio, S/n, Santana, Cariacica-ES. 13113 2.: GUSTAVO DE JESUS SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de carga e descarga, residente na Rua das Camélias, S/n, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e GEIDILAINE FRAGA DE AVILA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua das Camélias, S/n, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 13114 3.: ALEXANDRE OLIVEIRA PAPI, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua do Campo, nº 10, Porto Novo, Cariacica-ES e KEZIA DOS SANTOS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua do Campo, nº 10, Porto Novo, Cariacica-ES. 13115 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 11 de setembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL DOS ANJOS AVELAR, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), bacharel em ciências da computação, residente na Rua Sizenando Pechincha, nº 150, Morada de Camburi, Vitória-ES e JACQUELINE FREIRE RIGATTO, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), oceanógrafa, residente na Rua Sizenando Pechincha, nº 150, Morada de Camburi, Vitória-ES. 23962 2.: ALEXANDRE ABEL XAVIER ARAGÃO, natural de Colatina-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua Arthur Czartoryski, nº 147, Jardim da Penha, Vitória-ES e ALLINE PASSOS DUIA CASTELLO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua Arthur Czartoryski, nº 147, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23973 3.: CLAUDIO LOURENÇO VAZ ALAMBERT RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), gerente administrativo, residente na Rua Carlos Martins, nº 798, Apto 02, Jardim Camburi, Vitória-ES e SARA BITTENCOURT DEL PUPPO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Carlos Martins, nº 798, Apto 02, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23974 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de setembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: REGINALDO GOMES MOURA JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Leopoldina, nº 200, Bairro Argolas, Vila Velha-ES e VIVIANE MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), gerente, residente na Avenida Leopoldina, Nº 200, Bairro Argolas, Vila Velha-ES. 04132 2.: ÉRICKSON RODRIGUES ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Três Irmãos, nº 548, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e MARIA EDUARDA ALMEIDA ALVARENGA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Três Irmãos, nº 548, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04138 3.: EDSON DE JESUS CARVALHO, natural de São Mateus-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), desensetizador, residente na Rua Nova, nº 425, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e MICHELLI CRIS RODRIGUES CHAGAS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Nova, nº 425, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04139 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de setembro de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAMUEL EUGENIO ROMUALDO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Escadaria Projetada Bela Vista II, nº 386, Bela Vista, Vitória-ES e LUDMILA SANTOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Dorival Rosendo da Silva, nº 346, Bela Vista, Vitória-ES. 17100 2.: VINICIUS ALVES CONT, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua América do Sul, nº 104, Resistência, Vitória-ES e KARINA TEODORO DA SILVA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de expedição, residente na Rua América do Sul, nº 104, Resistência, Vitória-ES. 17101 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de setembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: CRISTIANO DO NASCIMENTO CRUZ, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), Conferente mercadoria, residente na Avenida Presidente Florentino Avidos, nº 300, Parque Moscoso, Vitória-ES e ADMA PEREIRA CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), auxiliar financeiro, residente na Avenida Presidente Florentino Avidos, nº 300, Parque Moscoso, Vitória-ES. 24129 2.: ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Laury Tavares, nº 276, Santa Martha, Vitória-ES e REGEANE ASSIS DA COSTA, natural de Belém-PA, com 32 anos de idade, solteiro(a), Administradora, residente na Rua Laury Tavares, nº 276, Santa Martha, Vitória-ES. 24132 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de setembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICARDO MORAES SOARES, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Alexandrino Miranda, nº 150, Barra do Riacho, Aracruz-ES e GRAZIELLI GOES DA CONCEIÇÃO, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Alexandrino Miranda, nº 150, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00603 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 11 de setembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: GERSON SANTOS BERNARDINO JUNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), músico, residente na Frade, Itapecoá, Itapemirim-ES e VANESSA DE SOUSA VERÍSSIMO, natural de Juiz de Fora-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Frade, Itapecoá, Itapemirim-ES. 01151 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 11 de setembro de 2020 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: DEIVID VENTURA SOARES, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua C 11, nº 11, Conjunto Carapina I, Carapina, Serra-ES e ALESSANDRA GONÇALVES BONA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, Divorciada(o), professora, residente na Rua C 11, nº 11, Conjunto Carapina I, Carapina, Serra-ES. 30432 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 11 de setembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: SADRAQUE DO CARMO VIRTUOSO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Divorciado(a), construtor civil, residente na Avenida Marataízes, nº 3004, Itaóca, Itapemirim-ES e TATIANA FISCHER, natural de Constantina-RS, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Marataízes, nº 3004, Itaóca, Itapemirim-ES. 13954 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 11 de setembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã ________________________________________________________________________________________ CARTÓRIO DE ARAÇATIBA 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ADEVALDO DIAS DE JESUS, nacionalidade brasileira, natural de Ilhéus-BA, nascido em 19 de agosto de 1993, estado civil solteiro, profissão caseiro, residente na Assentamento Santa Clara, S/n, Araçatiba em Viana-ES, filho de COSME DIAS DOS SANTOS e MARIA LUIZA DE JESUS DOS SANTOS & VALÉRIA DE JESUS ARAGÃO, nacionalidade brasileira, natural de Porto Seguro-BA, nascida em 05 de junho de 2000, estado civil solteira, profissão autônoma, residente na Assentamento Santa Clara, S/n, Araçatiba em Viana-ES, filha de LUZINEIDE DE JESUS ARAGÃO. 2.: CRISTIANO NERY DA COSTA, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascido em 27 de junho de 1983, estado civil divorciado, profissão autônomo, residente na Rua Domingos Vicente, N° 44 - Vila Bethânia em Viana-ES, filho de GERENALDO MENDES DA COSTA e ROSÂNGELA DOS SANTOS NERY & LIVYA FERNANDES DECOTÉ, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascida em 06 de maio de 1991, estado civil solteira, profissão auxiliar financeiro, residente na Rua Domingos Vicente, N° 44 - Vila Bethânia em Viana-ES, filha de MOYSES DECOTÉ e MARILENE FERNANDES DECOTÉ. Se alguém souber de algum impedimento, oponho-se na forma da Lei. Viana ES, 11 de setembro de 2020 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã Oficial