Proclamas - 11/08/20
Proclamas
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: KAIO LUIZ FRASSI BUSS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnico em enfermagem, residente na Rua Emanuel, nº 6, Apto. 204, Residencial Itaparica, Vila Velha-ES e JULIANA DO NASCIMENTO ROSA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Emanuel, nº 6, Apto. 204, Residencial Itaparica, Vila Velha-ES. 07628 2.: RODRIGO LEMOS BARCELLOS, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), analista financeiro, residente na Avenida Professora Francelina Carneiro Setúbal, nº 623, Itapuã, Vila Velha-ES e KATIANE PEREIRA RIBEIRO, natural de Anajás-PA, com 35 anos de idade, solteiro(a), técnica em redes de computadores, residente na Avenida Professora Francelina Carneiro Setúbal, nº 623, Itapuã, Vila Velha-ES. 07641 3.: HENRIQUE PLAZZI, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rodovia do Sol, nº 2820, Itaparica Exclusive, Aptº 802, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e DANUBIA VIEIRA DA CUNHA, natural de Iúna-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rodovia do Sol, nº 2820, Itaparica Exclusive, Aptº 802, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07646 4.: WALTER SCHÄFER JUNIOR, natural de Juiz de fora-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Avenida Estudante José Julio de Souza, nº 1850, Bloco A, Aptº 1303, Residencial Mar Mediterrâneo, Torre Ibiz, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e LETÍCIA DE REZENDE ALMEIDA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida Estudante José Julio de Souza, nº 1850, Bloco A, Aptº 1303, Residencial Mar Mediterrâneo, Torre Ibiz, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07651 5.: FILIPE SANTIAGO VIANA, natural de Resplendor-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Ateneu, nº 220, Aptº 01, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e ANA CAROLINE SANTOS DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Ateneu, nº 220, Aptº 01, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES. 07652 6.: ANTONIO GIURIATO STEINKOPF, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), servidor público estadual, residente na Rua Itacibá, nº 170, Ed. Costa Fortuna, Apto. 1306, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e GENNIFER FERREIRA DAMACENA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Guaicurus, nº 01, Santa Inês, Vila Velha-ES. 07654 7.: DAVI JOSÉ MOREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Machado de Assis, nº 32, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e RAYANE DE ARAUJO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Machado de Assis, nº 32, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES. 07655 8.: FELIPE GUILHERME SANTOS ANTUNES, natural de São Paulo-SP, com 28 anos de idade, solteiro(a), administrador de empresas, residente na Rua General Abreu e Lima, nº 144, Aptº 3101, Rosarinho, Recife-PE e MONIKE GOMES FILETTI, natural de Castelo-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista, residente na Rua Costa Azul, nº 164, Aptº 401, Itapoã, Vila Velha-ES. 18347 9.: JOSÉ EDUARDO BALIKIAN, natural de Londrina-PR, com 53 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Travessa Humberto Serrano , N° 1542, Bloco A2, Apartamento 206, Condomínio Varandas, Itapuã, Vila Velha-ES e THAIZA FERRARI VIEIRA, natural de Presidente Prudente-SP, com 41 anos de idade, divorciado(a), contadora, residente na Rua Humberto Serrano, nº 1542, Itapoa, Vila Velha-ES. 18348 10.: RODRIGO SCHWAB RASSELI, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Rua Lúcio Bacelar, nº 524, Edifício Ilha da Sereia, Apartamento 103, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LARISSA OLIVEIRA DE ASSIS, natural de Pinheiros-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Rua Doutor Annor da Silva, nº 96, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 18349 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de agosto de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIANO MARTINS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 43 anos de idade, divorciado(a), médico veterinário, residente na Rua Rodrigo Tavares, Serra Dourada II, Serra-ES e GRAZIELI MARIA HUWER, natural de Domingos Martins-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), psicóloga, residente na Rua Rodrigo Tavares, Serra Dourada II, Serra-ES. 10261 2.: WALACE DOS SANTOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São Marcos, 17, Planalto Serrano, Serra-ES e RAYANE MOREIRA DA CRUZ, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistent administrativo, residente na Rua São Marcos,17, Planalto Serrano, Serra-ES. 10263 3.: LORIVAL DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 62 anos de idade, solteiro(a), técnico de telefone, residente na Avenida Turmalina, nº 66, Nova Carapina II, Serra-ES e IRENE GONÇAVES ROSA, natural de São Geraldo da Piedade-MG, com 61 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Avenida Turmalina, nº 66, Nova Carapina II, Serra-ES. 10264 4.: NATANAEL SANTOS DE ARAÚJO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de padaria, residente na Rua Resplendor, nº 85, Nova Carapina I, Serra-ES e MARILENE RODRIGUES DA ROCHA, natural de Águas Belas-PE, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Resplendor, nº 85, Nova Carapina I, Serra-ES. 10275 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 10 de agosto de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: IRINEU RIGUÊTE DE SOUZA TULLI, natural de Guaçuí-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro mecânico, residente na Rua Carlos Martins, nº 235, Apto 102 Jardim Camburi, Vitória-ES e ÉRICA JULIANE DA SILVA PEREIRA, natural de Jacobina-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Carlos Martins, nº 235, Apto 102 Jardim Camburi, Vitória-ES. 23881 2.: BRUNO DELL'ORTO MERGH, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro de software, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 743, Jardim da Penha, Vitória-ES e ANA CAROLINA ZOCCA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Aurora de Aguiar Ferreira, nº 201,apto 204 Jardim Camburi, Vitória-ES. 23898 3.: PAULO ARTUR SILVA NASCIMENTO, natural de Chapadinha-MA, com 23 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Paulina Marangoni, nº 241, Bloco B Apto 702, Mata da Praia, Vitória-ES e NATALIA ZUCCOLOTTO RAIS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Paulina Marangoni, nº 241, Bloco B Apto 702, Mata da Praia, Vitória-ES. 23902 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de agosto de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALYSON COSTA PINTO, natural de Conceição da Barra-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obra, residente na Rua da Liberdade, nº 460, Bairro Flexal II, Cariacica-ES e FRANCIELI GOMES GRUGEL, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua da Liberdade, nº 460, Bairro Flexal II, Cariacica-ES. 13019 2.: JAMILSON CARDOSO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Romario João Rodrigues, nº 75, São João Batista, Cariacica-ES e CAROLINA ROCHA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Rua Romario João Rodrigues, nº 75, São João Batista, Cariacica-ES. 13020 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 10 de agosto de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO MALAQUIAS DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 73 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro aposentado, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 89, Bicanga, Carapina, Serra-ES e MARIA LAURINDA DA SILVA, natural de Boa Esperança-ES, com 58 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 89, Bicanga, Carapina, Serra-ES. 30175 2.: GABRIEL TÔSO ALEXANDRE, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), técnico em edificações, residente na Rua Amazonas, nº 116, Alterosas, Carapina, Serra-ES e PATRÍCIA CELINO FELIPE, natural de São Mateus-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), técnica em laboratório, residente na Rua Amazonas, nº 116, Alterosas, Carapina, Serra-ES. 30284 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 10 de agosto de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONATHAN EDIOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de padaria, residente na Rua Indios Carajás, S/n, Zumbi dos Palmares, Vila Velha-ES e CAMILA MARRIEL DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Indios Carajás, S/n, Zumbi dos Palmares, Vila Velha-ES. 232728584 2.: JOILSON MARQUES DA SILVA, natural de Itajuípe-BA, com 50 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Ari Barroso, nº 159, Ataide, Vila Velha-ES e ROBERTA ROCHA DOS SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 42 anos de idade, Divorciada(o), autonoma, residente na Rua São Paulo, nº 57, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728585 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de agosto de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSUÉ CRUZ DOS SANTOS, natural de Lauro de Freitas-BA, com 30 anos de idade, Solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Manoel Pedro Rodrigues, nº 15, Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e NAIANE ROSA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Manoel Pedro Rodrigues, nº 15, Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08379 2.: MATEUS SILVA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), ajudante prático de carpinteiro, residente na Avenida Dom Americo, nº 386, Barramares, Vila Velha-ES e LUANA COSME DE SOUZA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Dom Americo, nº 386, Barramares, Vila Velha-ES. 08397 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de agosto de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: PATRICK VIEIRA GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Escadaria Clementina Secundina de Jesus, nº 71, Romão, Vitória-ES e ELISA OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria Clementina Secundina de Jesus, nº 71, Romão, Vitória-ES. 24055 2.: VINICIUS TOLENTINO AZEVEDO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Ângelo Zardine, nº 10, Santa Martha, Vitória-ES e SÂMELA TRABACH AZEVEDO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Assitente Administrativo, residente na Rua Ângelo Zardine, nº 10, Santa Martha, Vitória-ES. 24057 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de agosto de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JACQUES GOMES DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, nº 2520, Interlagos, Linhares-ES e GISELE DE JESUS SOARES, natural de Duque de Caxias-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar em saúde bocal, residente na Avenida Guaçuí, nº 504, Araçá, Linhares-ES. 10293 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 10 de agosto de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAYCON BARRETO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Ametista, nº 19, Caxias do Sul, Viana-ES e THAIS ALVES ASSIS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ametista, nº 19, Caxias do Sul, Viana-ES. 06985 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 10 de agosto de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIVELTON PINHEIRO RIGÃO, natural de Muniz Freire-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rod Br 482, S/n, Centro, Alegre-ES e THAIS RIBEIRO DE OLIVEIRA, natural de Alegre-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), Balconista, residente na Rod Br 482, S/n, Centro, Alegre-ES. 03412 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 10 de agosto de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil