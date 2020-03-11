Proclamas - 11/03/20
Proclamas
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDINELSON ILÁRIO LEITE, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua José Carlos dos Santos Chaves, S/nº, Bairro Vila Prudêncio, Cariacica-ES e RAYANE DIAS DE PAULA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 250, Bairro Nova Brasilia, Cariacica-ES. 12686 2.: MATHEUS SANTOS BATISTA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), localizador, residente na Rua Guadalajara, Nº 594, Porto de Santana, Cariacica-ES e JULIANA MOURA FREITAS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Sivaldo Azevedo, nº 446, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12717 3.: LUIZ CARLOS LOPES ALVES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 45 anos de idade, divorciado(a), cobrador, residente na Rua São João, S/nº, Bairro Porto Novo, Cariacica-ES e DIVANI ARAGÃO DE SOUZA, natural de Nova Venécia-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São João, S/nº, Bairro Porto Novo, Cariacica-ES. 12736 4.: EMANUEL FERNANDES DIAS BORGES, natural de Alegre-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), gestão de leitos, residente na Rua dos Lírios, nº 15, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e JÉSSICA CARDOSO DE FREITAS, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua dos Lírios, nº 15, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 12740 5.: RAFAEL SILVA BALESTREIRO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), medíco veterinario, residente na Rua Santo Antônio, nº 4, Itacibá, Cariacica-ES e KATIANA GUILHERME FÖECH, natural de Afonso Claúdio-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua Santo Antônio, nº 4, Itacibá, Cariacica-ES. 12769 6.: EDIRCEU PEREIRA DOS SANTOS, natural de Ubatã-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Evangelista, S/n, Bela Vista, Cariacica-ES e PATRICIA PEREIRA DE MOURA, natural de Aurelino Leal-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua Evangelista, S/n, Bela Vista, Cariacica-ES. 12775 7.: FÁBIO PACÍFICO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua dos Milagres, 8, Nova Esperança, Cariacica-ES e MARIA APARECIDA DA ROCHA, natural de Santa Maria do Suaçuí-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua dos Milagres, 8, Nova Esperança, Cariacica-ES. 12780 8.: CARLOS ALBERTO CRUZ LAGO, natural de Prado-BA, com 65 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua Alecrim, nº 01, Nova Esperança, Cariacica-ES e MARIA AUREA PIRES DE OLIVEIRA, natural de Itamaraju-BA, com 61 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Alecrim, nº 01, Nova Esperança, Cariacica-ES. 12782 9.: MATEUS DE ALMEIDA VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Da Vitória, s/nº , Porto Novo, Cariacica-ES e LERISMAR GUIMARÃES DA CRUZ, natural de Mantena-MG, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Da Vitória, s/nº , Porto Novo, Cariacica-ES. 12787 10.: CLEY MONTEIRO GUIMARÃES, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), zelador, residente na Avenida Nova Canaã, S/nº, Nova Canaã, Cariacica-ES e ELIANA DOS SANTOS LIMA, natural de Serra Preta-BA, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Nova Canaã, S/nº, Nova Canaã, Cariacica-ES. 12788 11.: MATEUS FERREIRA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), estagiario, residente na Rua 23, nº 135, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e HELLEN DO CARMO DE ALMEIDA, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua 23, nº 135, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12789 12.: ALEXSANDRO DA SILVA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), garçon, residente na Rua São Jorge, nº 446, Aparecida, Cariacica-ES e SILVIA LETICIA BORGES MOTA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Divorciada(o), operadora de caixa, residente na Rua São Jorge, nº 446, Aparecida, Cariacica-ES. 12790 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 10 de março de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ ROCHA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), cozinheiro, residente na Rua Balbina dos Santos, nº 185, Santos Dumont, Vitória-ES e CAROLINA CALIARI NUNES DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Balbina dos Santos, nº 185, Santos Dumont, Vitória-ES. 23904 2.: MAURICIO NUNES PEYNEAU, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Euclides Pereira, nº 85, Maruípe, Vitória-ES e WANESSA LOBATO PEREIRA BIBIANO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Luiz Fernandes Reis, s/n , Praia da Costa, Vila Velha-ES. 23905 3.: LUCIANO JOSÉ DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), servidor público, residente na Rua Abiail do Amaral Carneiro, nº 84/403-Torre II, Enseada do Suá, Vitória-ES e KAROLINA VITTORAZZI, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estagiária do ministério público estadual, residente na Rua Montanha, nº 595 , José Rodrigues Maciel, Linhares-ES. 23910 4.: RAFAEL TEIXEIRA BRAVIM, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Psicólogo, residente na Rua João Jantorno, nº 95, Fradinhos, Vitória-ES e RAÍNI ROSA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), ergonomista, residente na Rua Jasmim Amarelo, nº 15, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 23911 5.: ARISTÓTELES CALAZANS MORAES OLIVEIRA, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 40 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Joaquim Tavares da Silva, nº 160, Fradinhos, Vitória-ES e PRISCILA ANGELO BOURÉ, natural de São Paulo-SP, com 37 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua Joaquim Tavares da Silva, nº 160 , Fradinhos, Vitória-ES. 23912 6.: RODRIGO MELO PLETSCH, natural de São Sebastião do Caí-RS, com 34 anos de idade, divorciado(a), missionário, residente na Rua Lauro Cunha Freire, nº 42, Monte Belo, Vitória-ES e JULIANA SIMÕES DA SILVA ARAUJO, natural de Nova Venécia-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua João Vieira, nº 179 , Monte Belo, Vitória-ES. 23913 7.: JULIO MARCOS BORTOLON RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua Eugenílio Ramos, nº 943, Apt 305, Jardim da Penha, Vitória-ES e THAIS COVRE DELBONI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Paineiras, nº 97, Coqueiral, Aracruz-ES. 23915 8.: MARCOS DANIEL DE OLIVEIRA FALCÃO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Avenida Leitão da Silva, s/n , Gurigica, Vitória-ES e TALITA HYGINO FRANCISCO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Leitão da Silva, s/n , Gurigica, Vitória-ES. 23916 9.: HENRIQUE AZEVEDO VIEIRA, natural de Lavras-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, nº 780/402, Ilha do Boi, Vitória-ES e FERNANDA RODRIGUES DE CARVALHO VARGAS, natural de Belo Horizonte-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), terapeuta ocupacional, residente na Rua Quixadá, nº 143, Nova Floresta, Belo Horizonte-MG. 23918 10.: YURI VINTURINI VIEIRA DANTAS, natural de São Mateus-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), analista de TI, residente na Rua Senador Salgado Filho, nº 25/202, Jucutuquara, Vitória-ES e PRISCILA FANTICELLI PINTO XAVIER, natural de São Mateus-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), bióloga, residente na Rua Senador Salgado Filho, nº 25/202, Jucutuquara, Vitória-ES. 23919 11.: RUAN BERNARDINO BARROS, natural de Vitória-ES, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente na Rua Arthur Czartoryski, nº 520, Jardim da Penha, Vitória-ES e LORÊNÇA DE JESUS FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil divorciado, profissão estudante, residente na Rua Arthur Czartoryski, nº 520, Jardim da Penha, Vitória-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de março de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO THEOTONIO DE OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 47 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Orminda Machado Duarte, N°106, Apt°605, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e CAROLINA BARBARA MIGUEL CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua Guarajás, N°277, Soteco, Vila Velha-ES. 07516 2.: JANDERSON CABRINI ALVARENGA, natural de Colatina-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua C, nº 200, Ed. Castanheira, Apto. 101, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e GREICY STREY DOS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), Policial Militar, residente na Rua C, nº 200, Ed. Castanheira, Apto. 101, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07517 3.: ADEMIR DE OLIVEIRA, natural de Patrocínio do Muriaé-MG, com 64 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Rua Itaipava, nº 140, Aptº 204, Ed. Praia Dourada, Bloco A,B, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LUZIA PAULA SANTOS DE JESUS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 46 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Itaipava, nº 140, Aptº 204, Ed. Praia Dourada, Bloco A,B, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07518 4.: RAINER MAGALHÃES CASTELLO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), Advogado, residente na Rua Goiânia, nº 234, Ed. Costa Maggiore, Apto-102, Itapoã, Vila Velha-ES e GLEUCIMARA PINHEIRO, natural de São Mateus-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Goiania, S/n, Itapua, Vila Velha-ES. 18168 5.: SERGIO BERTOLANE JÚNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Itaquari, nº 300, BL B, Apto 1203, Itapuã, Vila Velha-ES e LARISSA BARROS NEVES, natural de Nova Venécia-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Itaquari, nº 300, BL B, Apto 1203, Itapuã, Vila Velha-ES. 18169 6.: PEDRO NEVES SARDINHA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), representante, residente na Rua Anésio Alvarenga, nº 56, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ISABELLA BEHREND NEVES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Anésio Alvarenga, nº 56, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18171 7.: BRUNNO TOSE, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Estudante Jose Julio de Souza, nº 2190, Apartamento702, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e JULIANA MARQUES LINHARES, natural de Ipatinga-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Itaperuna, nº 30, Edifício Sun Beach, Apartamento 605 A, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18172 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de março de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDERLEI LUIS FERREIRA, natural de Novo Oriente de Minas-MG, com 40 anos de idade, divorciado(a), supervisor de produção, residente na Rua Acarau, nº 62 A, Q 623, Lt 17, Centro da Serra, Serra-ES e ALDA DE JESUS NASCIMENTO SILVA, natural de Serra-ES, com 56 anos de idade, viúvo(a), autônoma, residente na Rua Acarau, nº 62 A, Q 623, Lt 17, Centro da Serra, Serra-ES. 09986 2.: JAIR AMORIM COUTO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Sergipe, nº 91, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e LUCIMÁRIA LOPES DE SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Sergipe, nº 91, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 09988 3.: HUGO DO ESPÍRITO SANTO DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), topógrafo, residente na Rua Harpia, nº 8, Serra Dourada III, Serra-ES e DANIELLE SOARES RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de saúde bucal, residente na Rua Harpia, nº 8, Serra Dourada III, Serra-ES. 09989 4.: BENEDITO PEREIRA DA HORA, natural de Nova Viçosa-BA, com 64 anos de idade, Divorciado(a), carpinteiro, residente na Avenida Brasília, nº 1154, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e MARIA ANGELICA LEITE DE OLIVEIRA, natural de Ilhéus-BA, com 64 anos de idade, Divorciada(o), costureira, residente na Avenida Brasília, nº 1154, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 09990 5.: NEILTON DE JESUS LIMA, natural de Itamaraju-BA, com 33 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Tupã (Loteamento Monte Verde), S/n, Nova Carapina II, Serra-ES e MARIA ANTONIA SANTANA DE JESUS, natural de Nova Viçosa-BA, com 36 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Tupã (Loteamento Monte Verde), S/n, Nova Carapina II, Serra-ES. 09991 6.: DIEMERSON OLIVEIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Barcelona, nº 86, Planalto Serrano, Serra-ES e LEANDRA DA SILVA SANTOS, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Barcelona, nº 86, Planalto Serrano, Serra-ES. 09992 7.: MAIKO SOUSA ALMEIDA, natural de Itabuna-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Av. Sophia Barcelos 18, Serra Dourada II, Serra-ES e CRISTIELE SANTOS DE SANT'ANA, natural de Buerarema-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Av. Sophia Barcelos 18, Serra Dourada II, Serra-ES. 09993 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 10 de março de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LAELSON BICÁRIO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Divorciado(a), maritimo, residente na Rua Olavo Bilac, nº 360, Santa Rita, Vila Velha-ES e MIRILÂNDIA ROCHA DE LIMA, natural de Pereiro-CE, com 37 anos de idade, Divorciada(o), recepcionista, residente na Rua Olavo Bilac, nº 360, Santa Rita, Vila Velha-ES. 04047 2.: ROBERT JOSE DOS SANTOS AMORIM, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de farmácia, residente na Rua Capitão Vieira de Melo, nº 117, Vila Garrido, Vila Velha-ES e BEATRIZ BARCELOS MONTEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Jardel Jércolis Filho, nº 06, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 04048 3.: FELIPE MARCIUS DA PAZ JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua São Sebastião, nº 11, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e KAMILA GOMES ESMERIOS DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), autônomo, residente na Rua São Sebastião, nº 11, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04049 4.: JOÃO BISPO PEREIRA, natural de Itanhém-BA, com 49 anos de idade, Viúvo(a), autonômo, residente na Est. Jerônimo Monteiro, nº 4431, Vila Batista, Vila Velha-ES e IRACEMA GONÇALVES ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 71 anos de idade, Viúva(o), pensionista, residente na Est. Jerônimo Monteiro, nº 4431, Vila Batista, Vila Velha-ES. 04051 5.: LUIZ EDUARDO GUIMARÃES, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Nova, nº 230, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e ELIETE CONSTÂNCIO DE OLIVEIRA, natural de Belford Roxo-RJ, com 37 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Rua Nova, nº 230, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04052 6.: FELIPE CARLOS LASCOSQUI DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 57 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Faustiniano Falcão, nº 89, Vila Batista, Vila Velha-ES e NAZARETH COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 47 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Izabel Basília, nº 15, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04054 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de março de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO HENRIQUE MIRANDA GOMES, natural de Madre de Deus-BA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de farmácia, residente na Rua Irmínio Coelho de Souza, nº 229, Goiabeiras, Vitória-ES e MIRIAN NASCIMENTO OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Irmínio Coelho de Souza, nº 229, Goiabeiras, Vitória-ES. 23676 2.: FABIANO TEIXEIRA FERREIRA, natural de Aracruz-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), Construtor civil, residente na Rua José Neves Cypreste, nº 102, Jardim da Penha, Vitória-ES e LETICIA RODRIGUES JUNQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), Cuidadora de animais, residente na Rua José Neves Cypreste, nº 102, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23677 3.: SIDINEI FREIRE SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 35 anos de idade, Solteiro(a), carpinteiro, residente na Avenida Fernando Ferrari, nº 1790, Boa Vista, Vitória-ES e MAURA GOMES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Fernando Ferrari, nº 1790, Boa Vista, Vitória-ES. 23678 4.: PAULO RAINAUD DUARTE, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), Auxiliar administrativo, residente na Avenida Alziro Zarur, S/nº, Mata da Praia, Vitória-ES e EDEANI ALVES REGIS, natural de Eunápolis-BA, com 28 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Avenida Alziro Zarur, S/nº, Mata da Praia, Vitória-ES. 23685 5.: JOSÉ FABIANO DA SILVA, natural de Estância Velha-RS, com 22 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de carregamento, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 323, Ed. Santa Paula Bl A Apto 101, Jardim Camburi, Vitória-ES e KEYLA MARA MARQUES GUIMARÃES, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), repositora, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 323, Ed. Santa Paula Bl A Apto 101, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23689 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de março de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: RHENZO DE ARAUJO FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Cisne, nº 33, Pontal das Garças, Vila Velha-ES e IANA MICAELE RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 24 anos de idade, Solteira(o), Vendedora, residente na Rua Brinco de Princesa, S/n, Darly Santos, Vila Velha-ES. 232728410 2.: JONATAS LEANDRO RABELLO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, Solteiro(a), designer grafico, residente na Rua Baunilha, s/n , Rio Marinho, Vila Velha-ES e MIRIAN GABRIEL DE SOUZA TOMAZ, natural de Vitoria-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Baunilha, nº S/n, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232728411 3.: EDSON MACHADO ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), gari, residente na Rua Des. Ernesto Guimarães, nº 18, Santa Rita, Vila Velha-ES e ROSIANE RODRIGUES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua Des. Ernesto Guimarães, nº 18, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728412 4.: IVO ROCHA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Rua 15, nº 24, Casa B, Vila Nova, Vila Velha-ES e JULIANA COSTA NUNES LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua 15, nº 24, Casa B, Vila Nova, Vila Velha-ES. 232728414 5.: DEIVID ALVES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), marinheiro, residente na Rua Onze (Colina), S/n, Bl. Itapoa, Ataide, Vila Velha-ES e LARISSA RANIELLE SILVA SOUSA, natural de Irecê-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Onze (Colina), S/n, Bl. Itapoa, Ataide, Vila Velha-ES. 232728415 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de março de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RÔNALD CORRÊA MACHADO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), segurança, residente na Rua Quintino Nascimento, nº 450, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e BEATRIZ PEDRA EFFGEN, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Quintino Nascimento, nº 450, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 29807 2.: THIAGO FERREIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de rampa, residente na Rua Dom Pedro II, S/nº, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e RUANA CRISTINA DO ESPIRITO SANTO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), fiscal de caixa, residente na Rua Dom Pedro II, S/nº, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29813 3.: REGINALDO AGUIAR DE SOUZA, natural de Colatina-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), churrasqueiro, residente na Avenida Corsanto, nº 62, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES e ALESSANDRA DA SILVA FERREIRA, natural de Capitão Enéas-MG, com 33 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de cozinha, residente na Avenida Corsanto, nº 62, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES. 29817 4.: RODRIGO DE FREITAS, natural de Serra-ES, com 36 anos de idade, Divorciado(a), mecânico montador autônomo, residente na Rua Vitória, 16, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e FABIANNY DE OLIVEIRA RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), designer de unhas, residente na Rua Vitória, 16, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29819 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 10 de março de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO OLIVEIRA RODRIGUES, natural de Governador Valadares-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na o qual Pode Ser Encontrado na Rua Projetada, S/n, Jardim Laguna, Linhares-ES e RAFAELA DE ASSIS AGUIAR, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pinheiro, s/n, Praiamar, Serra-ES. 10069 2.: SAMARONE SIMON, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Raimundo Costa Pinheiro, nº 18, São José, Linhares-ES e LILLIANE SILVA RODRIGUES, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), educadora física, residente na Avenida Henrique Gaburro, S/nº, São José, Linhares-ES. 10070 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 10 de março de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO GODOY SARCINELLI, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro mecânico, residente na Rua Dos Juritis, nº 47, Bairro Ericina, Ibiraçu-ES e MIRLA BORGHI, natural de João Neiva-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), biomédica, residente na Rua Genserico Encarnação, nº 185, AP 204, Mata da Praia, Vitória-ES. 00801 2.: ARTHUR LOMBARDI, natural de Ibiraçu-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista administrativo, residente na Rua Antonio Lanschi, nº 7, Cohab, Ibiraçu-ES e MARINA FOEGER ROMAGNHA, natural de Carapina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Decki Ruschi, 412, Vila Nova, Santa Teresa-ES. 00802 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 10 de março de 2020 NEURA LUCIA MELO FERREIRA Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO PEREIRA DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua São Nicolau, nº 115, Bc Universal, Conquista, Vitória-ES e MARIA DA CRUZ CARDOSO, natural de Barras-PI, com 42 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua São Nicolau, nº 115, Bc Universal, Conquista, Vitória-ES. 16965 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de março de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Araçatiba Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCIO FERREIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Winston Churchill, S/n, Vila Nova, Viana-ES e MARIA MARISTELIA BRIERE, natural de Viana-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Winston Churchill, S/n, Vila Nova, Viana-ES. 01629 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 10 de março de 2020 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã e Oficiala de Registros Públicos Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DJALMA PEREIRA SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 38 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Avenida Espírito Santo, nº 38, Marcílio de Noronha, Viana-ES e AMANDA CRISTINA NUNES, natural de São Paulo-SP, com 34 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Avenida Espírito Santo, nº 38, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06864 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 10 de março de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VICTOR DE SOUZA E SILVA, natural de Iúna-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Fidelis Antonio, Número 42, Quilombo, Iúna-ES e RAPHAELA CÉSAR BORGES, natural de Iúna-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Córrego Boa Sorte, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES. 08578 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 10 de março de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas ________________ SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVID WILLIAM MOURA DA SILVA, natural de Vitória-ES, brasileiro, nascido em 06 de julho de 1998, estado civil solteiro, profissão magarefe, residente na Rua Luis Marques nº 39 3 DT, Mealhada, Portugal, filho de NOÉ MORAES DA SILVA FILHO e LUCIMAR DE MOURA SILVA e DANIELA DOMINGOS DE SOUZA, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, brasileira, nascida em 25 de julho de 1997, estado civil solteira, profissão artesã, residente na Rua José Alcuri 131, Centro, Alegre-ES, filha de PAULO CEZAR SANTANA DE SOUZA e MARIA CLARICE DOMINGOS DE SOUZA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 03 de março de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil ___________________ CARTÓRIO 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: RUBENS MARCOS PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, nascido em 25 de março de 1965, estado civil divorciado, profissão comerciante, residente na Rua Ivete de Cassia, s/nº, Centro , Itapemirim-ES, filho de HENRIQUE PINHEIRO DE LIMA e DUCILA RODRIGUES PINHEIRO e ROBERTA DO NASCIMENTO LOURENÇO, de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascida em 26 de fevereiro de 1987, estado civil solteira, profissão farmacêutica, residente na Rua Ivete de Cassia, s/nº, Centro, Itapemirim-ES, filha de JOSÉ ROBERTO GOMES LOURENÇO e ROSÂNGELA DO NASCIMENTO LOURENÇO. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 10 de março de 2020 Natalia Bastos Bechepeche Antar Oficial do Registro Civil