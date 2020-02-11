Proclamas - 11/02/2020
_____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: LAUDINEI HEBER SPERANDIO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), contador, residente na Rua Itacibá, N°135, Apt°1206, Torre B, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LIGIA BINDA RIBEIRO, natural de Cariacica-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Itacibá, N°135, Apt°1206, Torre B, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07495 2.: ALEXANDRE ROSA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), protético, residente na Rua Vinte e Cinco, nº 206, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e NAYARA DE LIMA ALVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), protética, residente na Rua Vinte e Cinco, nº 206, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 07496 3.: GILSON GARCIA ROMERO, natural de Colatina-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), construtor, residente na Rua Dom João VI, N°480, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e EDNA LAURA FIORETTI, natural de Linhares-ES, com 57 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Dom João VI, N°480, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 07497 4.: EDMILSON TEIXEIRA RAMOS, natural de Volta Redonda-RJ, com 58 anos de idade, divorciado(a), técnico em informática, residente na Rua São Paulo, nº 2514, Ed. Long Beach, Apto. 1002, Itapuã, Vila Velha-ES e SIMONE XAVIER OSÓRIO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 50 anos de idade, divorciado(a), tecnologa mecânica, residente na Avenida Hugo Musso, nº 2000, Ed. Royal Beach, Apto. 203, Itapuã, Vila Velha-ES. 07498 5.: CRISTIANO CARVALHO AGUIAR, natural de Magé-RJ, com 43 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Ormandino Gomes, nº 222, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e GLAUCIA ANTÔNIA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Ormandino Gomes, 222, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07499 6.: ELISON DAMASCENO RIBEIRO JUNIOR, natural de Curvelo-MG, com 50 anos de idade, divorciado(a), metalúrgico, residente na Avenida Santa Leopoldina, N°642, Apt°203, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e WILLIANA FERREIRA DA SILVA, natural de Bayeux-PB, com 53 anos de idade, divorciado(a), esteticista, residente na Avenida Santa Leopoldina, N°642, Apt°203, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07500 7.: MATEUS BARROSO RAMOS DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), despachante, residente na Rua Gonçalves Dias, 101, Ed. Cedro, Apto. 202, Boa Vista I, Vila Velha-ES e IARA RÉGIS FÉLIX DE SOUSA, natural de Teresina-PI, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua João Conto dos Reis, 6056, São Francisco, Teresina-PI. 07501 8.: PEDRO LEONARDO DA SILVA FASSARELLA, natural de São Luis-MA, com 31 anos de idade, solteiro(a), tecnico administrativo, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 660, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANA PAULA JANTORNO SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), funcionaria publica federal, residente na Rua Ernestino Lyrio do Nascimento, nº 50, Fradinhos, Vitória-ES. 18118 9.: TAYLON ORNELAS DOS SANTOS, natural de Felisburgo-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), colportor, residente na Rua Treze, nº 80, Cocal, Vila Velha-ES e AYNOAN RODRIGUES DOS SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 20 anos de idade, solteiro(a), colportora, residente na Rua Treze, nº 80, Cocal, Vila Velha-ES. 18119 10.: DIOGO FRIGGI ALLOCHIO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Florencio Queiroz,8, Centro de Vila Velha, Vila Velha-ES e PRISCILA MARQUES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Canopus, 23, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 18120 11.: ALEJANDRO EDUARDO DE MARCELOS CORBALAN, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Av Antonio Gil Veloso, S/n, Ap 601, Ed Mon Tapinage, Praia da Costa, Vila Velha-ES e IZABELA PIZZOL BELSHOFF, natural de Domingos Martins-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, s/n, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18121 12.: RUAN MOREIRA BERG, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), inspetor de faixa, residente na Rua Vital Brasil, nº 125, Soteco, Vila Velha-ES e NAIURY SOUZA FERREIRA, natural de Eunápolis-BA, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Capixaba, nº 84, Divino, Vila Velha-ES. 18122 13.: GUSTAVO ANDRADE GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), projetista, residente na Rua Sinval Moraes, 435, Centro, Vila Velha-ES e MICHELLY FLEGLER ORTOLANI, natural de Nova Venécia-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), educadora física, residente na Rua Sinval Moraes, nº 435, Centro, Vila Velha-ES. 18123 14.: LEONARDO TROMBETTA AMARAL, natural de Porto Alegre-RS, com 33 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Avenida São Paulo, nº 2170, Aptº 1203, Itapuã, Vila Velha-ES e ISABELLE BUSSOLARI ARANTES, natural de Vitoria-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), servidora publica, residente na Avenida São Paulo, nº 2170, Itapoã, Vila Velha-ES. 18124 15.: PHILIPPE RAMOS OLIVEIRA, natural de Manhuaçu-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Waldemar Verçosa Pitanga, nº 2290, Aptº 308, Ed Cypress Garden, Praia de Itapoã, Vila Velha-ES e LUANA GOMES FRASSON, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Waldemar Verçosa Pitanga, nº 2290, Apto 308, Itapuã, Vila Velha-ES. 18125 16.: CARLOS ALEXANDRE GONÇALVES BRIGIDO, natural de Governador Valadares-MG, com 37 anos de idade, divorciado(a), enfermeiro, residente na Avenida Antonio Almeida Filho, nº 773, Apto 703, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LUANA TESSAROLO CRUZ, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Avenida Antonio Almeida Filho, 773, Apt 703, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18126 17.: MARCIO ANTÔNIO MARTINS, natural de Anapolis-GO, com 60 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Deolindo Perim, nº 03, Itaparica, Vila Velha-ES e ELOIZA MIRANDA GOMES, natural de Caratinga-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Da Limeira, nº 146, Aptº 202, Itapuã, Vila Velha-ES. 18127 18.: SÉRGIO ADRIANI DE OLIVEIRA, natural de Muniz Freire-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida Hugo Musso, nº 2380, Condominio Dyonisio Ruy, Apt. 1604C, Itapoã, Vila Velha-ES e PRISCILLA CARLA FERRAREIS, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Avenida Hugo Musso, nº 2380, Condominio Dionisio Ruy, Apt. 1604C, Itapoã, Vila Velha-ES. 18128 19.: DANIEL DUARTE SANT'ANA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Pastor Jonas Marques, nº 755, Centro, Vila Velha-ES e RHAYANE DA CUNHA FELIPE, natural de Aimorés-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Monte dos Gêmeos, nº 113, Aptº Terreo, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 18129 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de fevereiro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO MATUCHACK SILVA, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), arquiteto, residente na Rua das Cotovias, s/nº , Apartamento 603, Portal de Manguinhos, Carapina, Serra-ES e PÂMELA RODRIGUES PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua das Cotovias, s/nº , Apartamento 603, Portal de Manguinhos, Carapina, Serra-ES. 29688 2.: SAULO VIEIRA DA SILVA, natural de Mantena-MG, com 52 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Quatro, nº 27, Maringa, Carapina, Serra-ES e GENEILDA HENRIQUE DE OLIVEIRA, natural de Mantena-MG, com 46 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Cristalina, nº 255, Santo Antônio, Mantena-MG. 29690 3.: ALAN CORRÊA VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua dos Jequitibás, nº 32, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e PRISCILA SOUZA DE JESUS, natural de Brasília-DF, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua dos Jequitibás,32, Feu Rosa, Serra-ES. 29691 4.: CELSO CORDEIRO DE OLIVEIRA MORAIS, natural de São Félix-BA, com 58 anos de idade, Solteiro(a), tecnico junior, residente na Rua São Jorge , nº 3, Taquara II, Carapina, Serra-ES e HELIDA JOVENCIO, natural de Aracruz-ES, com 57 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Jorge , nº 3, Taquara II, Carapina, Serra-ES. 29695 5.: RODRIGO TEIXEIRA COSTA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Ártica, nº 12, Cidade Continental-Setor América, Carapina, Serra-ES e MARESSA BATISTA DE OLIVEIRA ALVES, natural de Contagem-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Ártica, nº 12, Cidade Continental-Setor América, Carapina, Serra-ES. 29696 6.: CHARLES FRANKLIN SILVA FANTONI, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção II, residente na Rua Distrito Federal, 93, Central Carapina, Carapina, Serra-ES e KATRINE RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Distrito Federal, 93, Central Carapina, Carapina, Serra-ES. 29697 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 10 de fevereiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: HENRIQUE NESPOLI CASTRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de TI, residente na Rua Doutor Antônio Basílio, nº 954, Aptº 302, Jardim da Penha, Vitória-ES e JÉSSICA BARBOSA MAURO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Analista fiscal, residente na Rua Doutor Antônio Basílio, nº 954, Aptº 302, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23856 2.: IRINEU LUCIANO NEVES JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), agente de atendimento, residente na Rua Santa Rita de Cássia, nº 189, de Lourdes, Vitória-ES e LOURDYANE RODRIGUES BEZERRA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), agente de atendimento, residente na Avenida Jacinto Admiral, nº 18, Cobilândia, Vila Velha-ES. 23858 3.: THAMIRYS SCHNEIDER DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Barista, residente na Avenida Carlos Moreira Lima, nº 33/302, Bento Ferreira, Vitória-ES e CAMILA PAULINO SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 25 anos de idade, solteiro(a), Chefe de cozinha, residente na Avenida Carlos Moreira Lima, nº 33/302, Bento Ferreira, Vitória-ES. 23859 4.: FELIPE FERNANDES DE OLIVEIRA, natural de Natal-RN, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Manuel Nunes do Amaral Pereira, nº 50, Jardim Camburi, Vitória-ES e KATIANE PREZOTTI DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Manuel Nunes do Amaral Pereira, nº 50, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23860 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de fevereiro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL COSTA HERÉDIA DE SÁ, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rodovia Serafim Derenzi - de 709 a 975 - Lado Ímpar, nº 819, Santo Antônio, Vitória-ES e MICHELLE TEOTONIO LOPES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Professor Juraci Loureiro Machado, nº 05, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23603 2.: VENANCIO ANGELO BELGA, natural de Cacoal-RO, com 30 anos de idade, Solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua São José, nº 445, Maria Ortiz, Vitória-ES e SARAH JUSTINO RIBEIRO RODRIGUES, natural de Resplendor-MG, com 18 anos de idade, Solteira(o), caixa, residente na Rua São José, nº 445, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23617 3.: RAPHAEL MOTTA GARBINI, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), microempreeendedor, residente na Rua José Neves Cypreste, nº 1096, Jardim da Penha, Vitória-ES e DESIRÉE RIBEIRO PELIÇÃO, natural de Colatina-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), fonoaudióloga, residente na Rua Carijós, nº 550, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23619 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de fevereiro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS CANTÃO SILVA MONTEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), estagiário, residente na Rua do Jambo, nº 792, Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e LUDMILA LIMA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua do Jambo, nº 792, Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08184 2.: GABRIEL VIEIRA DE SOUZA, natural de Governador Valadares-MG, com 23 anos de idade, Solteiro(a), servente de pedreiro, residente na Rua Thomaz Antônio Gonzaga, S/nº, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e KETILEY NAUANE RODRIGUES MIRANDA, natural de Governador Valadares-MG, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Thomaz Antônio Gonzaga, S/nº, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 08187 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de fevereiro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: NILTON VENICIOS LESPAL DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), Técnico de refrigeração, residente na Rua Monte de Oliveira, nº 57, Ilha das Caieiras, Vitória-ES e ROSIANE PANTALEÃO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), Porteiro, residente na Rua Elizabeth, nº 11, Universal, Cariacica-ES. 16944 2.: ELIAS LUIZ EDUARDO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua João Dentuschi, nº 114, Santo André, Vitória-ES e CLAUDIA SILVA MATIAS, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Técnica de enfermagem, residente na Rua João Dentuschi, nº 114, Santo André, Vitória-ES. 16945 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de fevereiro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO MOREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), comprador, residente na Rua José Joaquim Santana Rosa, nº 34, Vila Guaranhuns, Vila Velha-ES e LUCIANY MIRANDA FERRAZ, natural de Alegre-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua José Joaquim Santana Rosa, nº 34, Vila Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232728363 2.: TIAGO VINICIUS DE CASTRO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, viúvo(a), analista de suporte, residente na Rua Salomão José de Almeida, nº 36, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e MERLIN ALVES DOS SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 36 anos de idade, divorciado(a), balconista, residente na Rua Salomão José de Almeida, nº 36, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 232728364 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de fevereiro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: RUBIAN MATEUS SANTOS DE JESUS, natural de Aracaju-SE, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 64, Bairro de Fátima, Aracruz-ES e MARIA DAS DÔRES FERREIRA BISPO, natural de Itabaiana-SE, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 64, Bairro de Fátima, Aracruz-ES. 12793 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 10 de fevereiro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONATAN RICARDO DA COSTA DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua F, nº 11, Planeta, Cariacica-ES e TÁSSILA RODRIGUES E SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), técnica em atendimento, residente na Rua F, nº 11, Planeta, Cariacica-ES. 12738 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 10 de fevereiro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DE ALMEIDA ELLER, natural de Governador Valadares-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de prótese dentária, residente na Rua Francisco Melo Palheta, nº 829, Interlagos, Linhares-ES e DAYLANE DE SOUZA MARÇAL, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Victor Arnal Fabre, S/nº, São José, Linhares-ES. 10016 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 10 de fevereiro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUAN CASSIANO LARANJA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), garçon, residente na Rua Cássia, nº 9, Serra Dourada II, Serra-ES e AMANDA MARCELE DE SOUZA OLIVEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 23 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Cássia, nº 9, Serra Dourada II, Serra-ES. 09937 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 10 de fevereiro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: MAURICIO LEAL BARBOSA, de nacionalidade brasileira, natural de São Miguel Arcanjo-SP, nascido em 23 de outubro de 1996, estado civil solteiro, profissão barbeiro, residente na Área Rural, s/nº, Piabanha do Norte, Itapemirim-ES, filho de LUIMAR DOS SANTOS BARBOSA e ADMA LIMA LEAL e NEIVA GOMES DA ROZA, de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascida em 01 de junho de 1998, estado civil divorciada, profissão estudante, residente na Área Rural, s/nº, Piabanha do Norte, Itapemirim-ES, filha de VALDINEI RUFINO DA ROZA e NORMA LÚCIA FERREIRA GOMES DA ROZA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 10 de fevereiro de 2020 Natalia Bastos Bechepeche Antar Oficial do Registro Civil CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1.: IVONEY RUELA JUNIOR e ERICA ALMEIDA BEZERRA, ele natural de Colatina-ES, com trinta e seis (36) anos anos, estado civil divorciado, profissão Farmacêutico, residente em Vila Velha-ES, ela natural de São Paulo-SP, com quarenta e um (41) anos de idade, estado civil divorciada, profissão Secretária, residente em São Paulo-SP. 2.: RAFAEL BRUNO DE SOUZA e LARISSA RIBEIRO MEIRELES, ele natural de Iúna-ES, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteiro, profissão motorista, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. 3.: WELLINGTON OLIVEIRA DE ANDRADE e CAMYLLA GOMES PEDRADA, ele natural de São Bernardo do Campo-SP, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Arquiteto urbanista, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteira, profissão Arquiteta urbanista, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 10 de fevereiro 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil