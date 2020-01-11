Proclamas - 11/01/2020
Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: DEIVID NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), educador social, residente na Rua São Januário,29, Bela Aurora, Cariacica-ES e DALIANE HUBNER DE MATOS, natural de Lajinha-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua São Januário,29, Bela Aurora, Cariacica-ES. 26588 2.: JEAN MARCEL RODRIGUES GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), fiscal de loja, residente na Rua Osdack de Lima Rodrigues, nº 49, Alto Lage, Cariacica-ES e ZAIRA SILVA COURA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 36 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Avenida do Planalto, nº 5, Nova Bethânia, Viana-ES. 26589 3.: WILLIAN NUNES LOUREIRO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Polidor de piso, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 24, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES e IVANETE JESUS DA CUNHA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Merendeira, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 24, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES. 26590 4.: MATHEUS VINÍCIUS BINDA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Dois Irmãos, nº 346, Campo Grande, Cariacica-ES e THALYTA SILVA BISPO, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Muqui, nº 08, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 26591 5.: ALEX'ANDRO FERREIRA DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), técnico em eletrônica, residente na Rua Bárbara, Nº: 11, Bela Aurora, Cariacica-ES e EDILENE DA SILVA JORGE, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), auxiliar técnica de laboratório, residente na Rua Barbara, Nº: 11, Bela Aurora, Cariacica-ES. 26592 6.: MÁRCIO DA SILVA ROMÃO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), borracheiro, residente na Rua Santa Helena, Nº11 Mucuri, Cariacica-ES e AMANDA ALVES DA SILVA, natural de Ibatiba-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Santa Helena, Nº11 Mucuri, Cariacica-ES. 26593 7.: JOÃO MARCOS ALVES DOS SANTOS, natural de Iúna-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Gonçalves Dias, nº 512, Glória, Vila Velha-ES e INGRID DA SILVA GOMES, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Do lar, residente na Rua Castelo, nº 239, Vista Linda, Cariacica-ES. 26594 8.: FELIPE WAYGTON COSTA FRAGA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua Primeiro de Maio, S/nº, Alto Boa Vista, Cariacica-ES e SUELEN ANDRADE CANDEIAS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Administradora, residente na Rua Primeiro de Maio, S/nº, Alto Boa Vista, Cariacica-ES. 26595 9.: GABRIEL CORDEIRO BERTOLANI CRISPIM, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua dos Trabalhadores, S/n, Padre Gabriel, Cariacica-ES e EDICASSIANA ROCHA MERELES, natural de Itamaraju-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua dos Trabalhadores, S/n, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 26596 10.: OSÉAS DONATO MESSIAS, natural de Cariacica-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua Fortaleza, S/n, Mata da Praia, Cariacica-ES e ANDRESSA DA CUNHA BAZONI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), Depiladora, residente na Rua Florentino Avidos, S/Nº, Itanguá, Cariacica-ES. 26597 11.: ALESSANDRO DA SILVA BATISTA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Henrique Eller , 05, Itanguá, Cariacica-ES e FERNANDA VERNECK, natural de Cariacica-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), designer de sombracelha, residente na Rua Henrique Eller, 05, Itanguá, Cariacica-ES. 26598 12.: CRISTIANO REIS, natural de Alvinópolis-MG, com 40 anos de idade, divorciado(a), Técnico em mecânica, residente na Rua B, N°69, Bela Aurora, Cariacica-ES e NEUZA ANDRADE FIRME, natural de Águia Branca-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), Gerente comercial, residente na Rua B, N°69, Bela Aurora, Cariacica-ES. 26599 13.: RENAN NATAL FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista de tecnologia, residente na Rua Santo Antônio, nº 15, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e CAMILLA NALESSO PALCICH, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Santo Antônio, nº 15, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 26600 14.: DALVIN LUÍS BAGATOLI MANTOANELI, natural de Aracruz-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Pernambuco, nº 01, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES e JAQUELINE DA PENHA LELIS, natural de Vitoria-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Pernambuco, 1, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES. 26601 15.: DANIEL DOS PRAZERES SILVA, natural de Cataguases-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), Padeiro, residente na Rua Maria da Glória Torezani, S/nº, Boa Sorte, Cariacica-ES e GRAZIELA COSTA DA SILVA, natural de Belford Roxo-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), Balconista, residente na Rua Maria da Glória Torezani, S/nº, Boa Sorte, Cariacica-ES. 26602 16.: JOSÉ REIS DE SOUZA JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Operador de equipamento, residente na Rua das Castanheiras, nº 32, Vila Independência, Cariacica-ES e RAQUEL MUNIZ OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua das Castanheiras, nº 32, Vila Independência, Cariacica-ES. 26603 17.: LUCAS EUGÊNIO ALVES PAULA MACÊDO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Manoel Freire Correa, nº 35, Parque Gramado, Cariacica-ES e JOICY CANDIDO DA SILVA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Manoel Freire Correa, nº 35, Parque Gramado, Cariacica-ES. 26604 18.: SERGIO SCALFONI, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), Técnico em informática, residente na Rua Estado Do Pará, S/nº, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES e SUELY MARILZA ALVES DE SOUZA, natural de Baixo Guandu-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), Cabeleireira, residente na Rua Estado Do Pará, S/nº, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES. 26605 19.: AQUILES DA SILVA VICENTI, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), inspetor, residente na Rua das Palmas, s/nº , Flor do Campo, Cariacica-ES e JACKELINE LOYOLA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua das Palmas, s/nº , Flor do Campo, Cariacica-ES. 26606 20.: RAPHAEL EMANOEL VIEIRA EVARISTO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua São Francisco,141, Boa Sorte, Cariacica-ES e KAROLINE SILVA TRABA, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Francisco,141, Boa Sorte, Cariacica-ES. 26607 21.: VANDERLEY MORAIS PEREIRA, natural de Ibiraçu-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Autônomo, residente na Rua das Orquídeas, S/n, Chacaras Paraíso II, Cariacica-ES e JÉSSICA TETZNER ABREU, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua das Orquídeas, S/n, Chacaras Paraíso II, Cariacica-ES. 26608 22.: WESLEY HAMMER VIANA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Avenida Jerusalém, nº 57, Vila Palestina, Cariacica-ES e GLENDA NORMA NICKEL, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Técnico em enfermagem, residente na Avenida Jerusalém, nº 57, Vila Palestina, Cariacica-ES. 26609 23.: PAULO ROBERTO LAURENTINO, natural de Vitória-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), médico, residente na Rua Manoel José da Silva, nº 25 , Vera Cruz, Cariacica-ES e SIMONE SAIK, natural de Cariacica-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Manoel José da Silva, nº 25, Vera Cruz, Cariacica-ES. 26610 24.: ALESSANDRO SOUZA DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), ajudante geral, residente na Rua Florianópolis, nº 4, Rio Branco, Cariacica-ES e SIMONE PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Florianópolis, Nº 4 , Rio Branco, Cariacica-ES. 26611 25.: LUCAS VIANA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Moacir Ribeiro, 597, Jardim de Alah, Cariacica-ES e CRISLARA SUHETT DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Moacir Ribeiro, 597, Jardim de Alah, Cariacica-ES. 26612 26.: ADILIO BARBOSA DE ARAUJO, natural de Pancas-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), Porteiro, residente na Rua Vicente Santório Fantini, S/nº, Piranema, Cariacica-ES e MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Medeiros Neto-BA, com 44 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Vicente Santório Fantini, S/nº, Piranema, Cariacica-ES. 26613 27.: MATHEUS ARCHANJO SOUZA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de almoxarifado, residente na Rua Brasil, nº 184, Boa Sorte, Cariacica-ES e MARIANA LUDUVICO MACARIO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua José Bonifácio, nº 96, Bandeirantes, Cariacica-ES. 26614 28.: RONDINELI LUCIANO SOUZA COELHO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Paulo VI, S/N, Santa Bárbara, Cariacica-ES e GABRIELA BISPO ARAUJO, natural de Vitoria-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Paulo VI, Nº: 14, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 26615 29.: MAURÍCIO CÔGO CLARINDO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Via Sacra, 16, Vila Palestina, Cariacica-ES e EMILY MOREIRA RAMOS, natural de Nova Venécia-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Via Sacra, nº 16, Vila Palestina, Cariacica-ES. 26616 30.: MARLONY JOSIAN PEREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua Basílio Caldeira da Silva, nº 346, Padre Gabriel, Cariacica-ES e MARIANA PLACIDINO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Basílio Caldeira da Silva, nº 346, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 26617 31.: VALDEMAR JOSÉ SCHUENG, natural de São José do Caparaó, Iúna-ES, com 69 anos de idade, viúvo(a), lavrador, residente na Rua das Margaridas, nº 185, Vista Dourada, Cariacica-ES e ROSIMAR DIAS DA ROCHA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua das Margaridas, nº 185, Vista Dourada, Cariacica-ES. 26618 32.: FILIPE GARCIA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua José Pena, nº 43, São Geraldo, Cariacica-ES e ÉRICA DA CUNHA ASSIS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Administrador de recursos humanos, residente na Avenida Estrela Matutina, nº 15, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 26619 33.: ALAN PEREIRA MOÇO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Itarana, Nº14 , Bandeirantes, Cariacica-ES e FLÁVIA FERREIRA ARRUDA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar fiscal B, residente na Rua Itarana, Nº14 , Bandeirantes, Cariacica-ES. 26620 34.: JOÃO NATALINO LUCIANO, natural de Resplendor-MG, com 68 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua São Cristovão, 68, Liberdade, Cariacica-ES e MARIA GOMES CAMPOS, natural de Conselheiro Pena-MG, com 61 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua São Cristovão, 68, Liberdade, Cariacica-ES. 26621 35.: RICARDO LEAL DE SOUZA, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Liberdade, 280, Liberdade, Cariacica-ES e ANA JULIA DA SILVA PONTES, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Liberdade, 280, Liberdade, Cariacica-ES. 26622 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 10 de janeiro de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO GUARAPARI Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEX BISPO DE ALMEIDA, natural de Itabuna-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua João Bigossi, nº 1345, Itapebussu, Guarapari-ES e ISANA SULAMITA MONTEIRO BATISTA, natural de Salvador-BA, com 36 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua João Bigossi, nº 1345, Itapebussu, Guarapari-ES. 11634 2.: ROGÉRIO BREIJÃO MALAFAIA DA MATTA, natural de Guarapari-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Getúlio Vargas, nº 249, Centro, Guarapari-ES e MANUELA GUIMARÃES COELHO, natural de Guarapari-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Joaquim da Silva Lima, nº 841, Centro, Guarapari-ES. 11635 3.: JOSÉ MARCELO BARBOSA DE SOUZA, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), ajudante de gesseiro, residente na Rua Carlos Lindemberg, S/nº., Santa Margarida, Guarapari-ES e ANGÉLICA SANTOS DE JESUS, natural de Camacan-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Carlos Lindemberg, S/nº., Santa Margarida, Guarapari-ES. 11636 4.: MARCELO FLORENZANO MINARINE, natural de Miraí-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), beneficiário, residente na Avenida Brilhantino Lopes Pereira, nº 203, Praia do Morro, Guarapari-ES e CRISTINA CORRÊA BARBOSA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 42 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Brilhantino Lopes Pereira, nº 203, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11637 5.: ROBERTH WAGNER OLIVA LEITE, natural de Montes Claros-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), captador de imóveis, residente na Rua Magalhães Pinto, nº 100, Coroado, Guarapari-ES e LIDIANI TREVEZANI SEZINI, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Magalhães Pinto, nº 100, Coroado, Guarapari-ES. 11638 6.: VITOR CESAR LOUBACH, natural de Ibatiba-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Getúlio Vargas, nº 114, Centro, Guarapari-ES e GIZELLE NUNES SOARES, natural de Niterói-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Getúlio Vargas, nº 114, Centro, Guarapari-ES. 11639 7.: CLEBER CARDOSO DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Teófilo Otoni, S/nº., Belo Horizonte, Guarapari-ES e MARTA DOS SANTOS DE ALENCAR, natural de Piúma-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Independência, nº 375, Santa Margarida, Guarapari-ES. 11640 8.: MARCOS VINICIUS PATEZ SANTOS, natural de Anchieta-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar serviços gerais, residente na Rua Paissandú, nº 10, Olaria, Guarapari-ES e JANAÍNA DE SOUZA SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar serviços gerais, residente na Rua Paissandú, nº 10, Olaria, Guarapari-ES. 11641 9.: THIAGO MIGLIORINI DO NASCIMENTO, natural de Guarapari-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), carteiro, residente na Rua Batista Gotardo, nº 2, Muquiçaba, Guarapari-ES e KENNI GEGENHEIMER DE FREITAS, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Batista Gotardo, nº 2, Muquiçaba, Guarapari-ES. 11642 10.: JOSÉ MARCIO SILVA DOS SANTOS, natural de Itapitanga-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), supervisor de produção, residente na Rua Domingos Martins, 103, Santa Margarida, Guarapari-ES e JULIANA SILVA MENDES, natural de Pariquera-Açu-SP, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnica de microinformática, residente na Rua Primo Ângelo Marson, nº 210, Parque Hongaro, Sumaré-SP. 11643 11.: MARLON ELI DE OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Paissandú, nº 35, Olaria, Guarapari-ES e MARCELA SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Paissandú, nº 35, Olaria, Guarapari-ES. 11644 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 10 de janeiro de 2020 ALBERSON RAMALHETE COUTINHO Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: PATRICK DA SILVA CHAGAS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Martins, nº 197, Porto de Santana, Cariacica-ES e KARLA DA SILVA BARBOSA MELO, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), cuidadora de idosos, residente na Rua Martins, nº 197, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12670 2.: ADRISSON CORA DE SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de estoque, residente na Rua Cento e Doze, S/nº, Bairro Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e TAÍS DE JESUS SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Cento e Doze, S/nº, Bairro Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12671 3.: ERIKIS SANTANA CHRISTO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Governador Valadares, nº 12, Vila Prudencio, Cariacica-ES e GABRIELA MARIANO ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Governador Valadares, nº 12, Vila Prudencio, Cariacica-ES. 12672 4.: LEANDRO DE OLIVEIRA, natural de Central de Minas-MG, com 33 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Dezessete, nº 96, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e LEDA SOUZA DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 36 anos de idade, Divorciada(o), diarista, residente na Rua Dezessete, nº 96, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12673 5.: FRANCISCO ANTONIO MONTEIRO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Divorciado(a), operador de maquina, residente na Rua São Jorge, S/nº, Bairro Antonio Ferreira Borges, Cariacica-ES e JANAINA VIEIRA MOTTA, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), técnica enfermagem, residente na Rua São Jorge, S/nº, Bairro Antonio Ferreira Borges, Cariacica-ES. 12674 6.: EDGAR ROCHA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Manoel Joaquim dos Santos, nº 103, Itacibá, Cariacica-ES e MILENA RODRIGUES SANTANA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Manoel Joaquim dos Santos, nº 103, Itacibá, Cariacica-ES. 12675 7.: JOÃO VITOR DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), copeiro, residente na Rua Rei Pelé, nº 744, Presidente Médice, Cariacica-ES e CHAYALA REIS DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rei Pelé, nº 744, Presidente Médice, Cariacica-ES. 12681 8.: THIAGO COSTA SILVA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Vitalino Cordeiro de Moraes, S/nº, Maricará, Cariacica-ES e JANAIA PEREIRA DO NASCIMENTO, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Vitalino Cordeiro de Moraes, S/nº, Maricará, Cariacica-ES. 12682 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 10 de janeiro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO MORET MIOTTO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Administrador, residente na Rua Antônio Guilherme do Nascimento, nº 220, Bl C AP 204, Jardim Camburi, Vitória-ES e SARAH RIBEIRO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua Paschoal Delmaestro, nº 466, BL A, 204, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23553 2.: ALEXSANDRO LUIZ DE ANDRADE, natural de Florianópolis-SC, com 37 anos de idade, solteiro(a), Professor universitário, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, nº 101, Jardim da Penha, Vitória-ES e GABRIELLY BECALLI BROSEGUINI, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), psicologa, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, nº 101, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23554 3.: RICHELLE SILVA SAMPAIO, natural de Ibiraçu-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista de roteirização, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, nº 27, Jardim Camburi, Vitória-ES e TATIANE CUSTODIO SOUSA, natural de São João de Meriti-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, nº 27, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23558 4.: LEANDRO CLETO DE AGUIAR, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Garçom, residente na Rua Professor Mário Bodart, nº 195, Maria Ortiz, Vitória-ES e BRUNA RODRIGUES TABACHI, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), Professora, residente na Rua Professor Mário Bodart, nº 195, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23559 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de janeiro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ SERGIO RAMOS DA SILVA JÚNIOR, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), garçom, residente na Rua Vila Lobos, nº 130, Casa 2, Bairro de Fátima, Carapina, Serra-ES e CAROLAYNE SOUZA MARQUES, natural de Tailândia-PA, com 22 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Vila Lobos, nº 130, Casa 2, Bairro de Fátima, Carapina, Serra-ES. 29571 2.: LUIZ HENRIQUE SILVA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua dos Caraipes, nº 2, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e GEIZIANE ROCHA DOS SANTOS PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua dos Caraipes, nº 2, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29573 3.: KÉTTERSON NATANAEL SPANHOL, natural de Vitoria-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Avenida Corsanto, nº 164, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES e GABRIELLY VIEIRA PIMENTEL, natural de Baixo Guandu-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), operadora de loja, residente na Avenida Corsanto, nº 164, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES. 29575 4.: REMILDO VERGNA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Lisboa, nº 65, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES e ZULEIDE FERREIRA LITIG, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Lisboa, nº 65, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES. 29577 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 10 de janeiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: FLAVIO DEVAIR VENIL XAVIER, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), Mecânico de equipamento, residente na Rua Colatina, nº 07, Quadra 22, Lt 02, Marcílio de Noronha, Viana-ES e ROSIANE SIMÕES PASTORA, natural de Caravelas-BA, com 46 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Colatina, nº 07, Quadra 22, Lt 02, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06799 2.: ENRIQUE PEREIRA DAMACENA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de vendas, residente na Rua Atalaias, N° 28, Universal, Viana-ES e GEISSIANI PEREIRA NEVES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), assistente de creditos e cobrança, residente na Rua Atalaias, N° 28, Universal, Viana-ES. 06800 3.: JONAS COUTINHO BISPO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), Carpinteiro, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, S/n°, Nova Bethania, Viana-ES e MILENA SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Ipiaú-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, S/n°, Nova Bethania, Viana-ES. 06802 4.: ISMAEL MARTINS FALCÃO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), pintor, residente na Rua Belo Horizonte, 191, Marcílio de Noronha, Viana-ES e DANIELLE CORRÊA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Belo Horizonte, 191, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06803 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 10 de janeiro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLÁUDIO ROBERTO LUCAS BORGES, natural de Serra dos Aimorés-MG, com 52 anos de idade, Divorciado(a), sem profissão remunerada, residente na Beco Antônio Gomes, nº 18, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES e JUSSARA MENDES ROSA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Divorciada(o), servidora publica, residente na Beco Antônio Gomes, nº 18, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES. 232728314 2.: JEFERSON CASTELAN DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Benedito das Neves, nº 124, Santa Inês, Vila Velha-ES e INGRID DA SILVA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de repografia, residente na Rua Benedito das Neves, nº 124, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728315 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de janeiro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCO EDUARDO DIAS QUAGLIANE, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de produção, residente na Rua Emanuel, nº 41, Cs Morro Caixa D' Agua, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e JESSICA TAVARES BARBIRATO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), monitora infantil, residente na Rua Emanuel, nº 41, Cs Morro Caixa D' Agua, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES. 07459 2.: FLAVIO AUGUSTO DE AZEVEDO AGRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 43 anos de idade, divorciado(a), cozinheiro, residente na Rua Guanabara 1333, APTO 304, Itapoã, Vila Velha-ES e VANIA MARTINS PINTO, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Guanabara, 1333, Ap 304, Itapuã, Vila Velha-ES. 18084 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de janeiro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Canavieira-BA, com 31 anos de idade, Solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Tiri, 210, Nova Carapina II, Serra-ES e JÉSSICA BIZARRIA DA CRUZ, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Tiri, 210, Nova Carapina II, Serra-ES. 09871 2.: REINALDO CORTELETTI, natural de Colatina-ES, com 46 anos de idade, Solteiro(a), comerciário, residente na Av Goiania, 75, Serra Dourada II, Serra-ES e ALESSANDRA DOS SANTOS FELIX, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Divorciada(o), manicure, residente na Av Goiania, 75, Serra Dourada II, Serra-ES. 09873 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 10 de janeiro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSE EUDES DE MELO SANTANA, natural de Ilhéus-BA, com 40 anos de idade, Divorciado(a), operador de motosserra, residente na Rua Manoel Sarmenghi, nº 26, Bairro Nova Conquista, Aracruz-ES e MARINA MOREIRA RIBEIRO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Manoel Sarmenghi, nº 26, Bairro Nova Conquista, Aracruz-ES. 12758 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 10 de janeiro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: REVERTON GONÇALVES DO AMARAL, natural de Vitoria-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Avenida São Pedro, nº 1657, Barramares, Vila Velha-ES e ELAINE SILVA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida São Pedro, nº 1657, Barramares, Vila Velha-ES. 08147 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de janeiro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: NORHAN DE OLIVEIRA BRITO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Travessa Joaquim Gáudio, nº 63, Ilha do Príncipe, Vitória-ES e MARIA CAROLINA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), precursora, residente na Beco da Felicidade, nº 163, Carapina Grande, Serra-ES. 16926 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de janeiro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial ________________________________________________________________________________________ CARTÓRIO 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: WILLY BARBOZA RODRIGUES DO PRADO, de nacionalidade brasileira, natural de Juiz de Fora-MG, nascido em 28 de janeiro de 1994, estado civil solteiro, profissão servidor público estadual, residente na Rua Quatro, nº 1, Maraguá, Itapemirim-ES, filho de ADILSON RODRIGUES DO PRADO e LUCIANA BARBOZA DE FARIA e GLAUCIA VOLPATO SALVADOR SAD, de nacionalidade brasileira, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, nascida em 05 de março de 1985, estado civil viúva, profissão médica, residente na Rua Quatro, nº 1, Maraguá, Itapemirim-ES, filha de PAULO ROBERTO SALVADOR e IRACEMA VOLPATO SALVADOR. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 10 de Janeiro de 2019 Natalia Bastos Bechepeche Antar Oficial do Registro Civil