Proclamas - 10/12/19 - Errata
Proclamas
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LAZARO HENRIQUE DOS SANTOS, natural de Itajuípe-BA, com 38 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua dos Jequitibás, 30, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e IVANETE FERNANDES DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 42 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua dos Jequitibás, 30, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29446 2.: JOHN ALLEX GOMES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), Balconista, residente na Avenida Vitória, nº 152, Central Carapina, Carapina, Serra-ES e ROSIMÁRIA BORGES SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 19 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Avenida Vitória, nº 152, Central Carapina, Carapina, Serra-ES. 29447 3.: ANTONIO PEREIRA DE JESUS, natural de Prado-BA, com 51 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de obras, residente na Rua Itaguaçu, nº 17, Jardim Caparina, Carapina, Serra-ES e PATRÍCIA DA ROCHA SOUZA, natural de Boa Esperança-ES, com 43 anos de idade, Solteira(o), domestica, residente na Rua Itaguaçu, nº 17, Jardim Caparina, Carapina, Serra-ES. 29450 4.: LEONARDO SUSTRUNK BORGES, natural de Tupaciguara-MG, com 33 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Leôncio Monjardim, nº 9, Guaraciaba, Carapina, Serra-ES e GISELE TERESA PEREIRA DAMAS, natural de Três Rios-RJ, com 35 anos de idade, Solteira(o), recuperadora de credito, residente na Rua Leôncio Monjardim, nº 9, Guaraciaba, Carapina, Serra-ES. 29451 5.: WELLYNTON NICODEMO DA SILVA, natural de Porto Seguro-BA, com 26 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua São José, 115, Ap 101 Lt 17, Qd 27, Ed Daud, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e ALANE SANTANA SANTOS, natural de Ilheus-BA, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São José, 115, Ap 101 Lt 17, Qd 27, Ed Daud, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 29452 6.: GILMARIO SANTOS DA SILVA, natural de Ilheus-BA, com 43 anos de idade, Solteiro(a), montador, residente na Rua Palmeirinha, nº 49, Casa, Taquara II, Carapina, Serra-ES e ELENICE SOUZA SANTOS, natural de Ubatã-BA, com 42 anos de idade, Solteira(o), chefe de cozinha, residente na Rua Palmeirinha, nº 49, Casa, Taquara II, Carapina, Serra-ES. 29453 7.: GEOVANE DOS SANTOS BERNARDO, natural de Una-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua Pavão, 31, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e FRANCIELLE ANDRADE JUSTINO, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Pavão, 31, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29457 8.: LEANDRO LUIZ PEREIRA ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), servidor publico estadual, residente na Rua CD, 10, Manoel Plaza, Carapina, Serra-ES e FERNANDA KAREN CHAVES PAVÃO, natural de Pedra Azul-MG, com 34 anos de idade, divorciado(a), tecnica de enfermagem, residente na Rua CD, 10, Manoel Plaza, Carapina, Serra-ES. 29458 9.: ERISANDER GAMA ROSA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), operador de forno, residente na Rua Nelson Teixeira, 168, Barro Branco, Carapina, Serra-ES e BRUNA ASCACIBAS DUPPIO, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Nelson Teixeira, 168, Barro Branco, Carapina, Serra-ES. 29459 10.: ODILON MARGARIDA DA ROCHA, natural de Jequeri-MG, com 68 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua das Rosas, nº 86, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e BENEDITA ROCHA TRANCOSO, natural de Caravelas-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), cuidadora social, residente na Rua das Rosas, nº 86, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29462 11.: ELIAS CORRÊA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), tecnico em informatica, residente na Rua Herman Stern, nº 235, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e FLORA MAGALHÃES PENNA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), tecnica de edificações, residente na Rua Herman Stern, nº 235, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29463 12.: ROSENILDO DA SILVA VILELA, natural de Salvador-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua Rubi, nº 31, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES e PAMÊLA AHNERTT NUNES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de designer, residente na Rua Rubi, nº 31, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES. 29465 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de dezembro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: GLAUBER MARCELO ALVES CABRAL, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), Administrador, residente na Rua Antônio Araújo Lyra, nº 163, Apto 501, Jardim Camburi, Vitória-ES e RUBIANY BARCELOS SALAZAR GARCIA, natural de Resplendor-MG, com 25 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Antônio Araújo Lyra, nº 163, Apto 501, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23274 2.: JOEL RONNI DAL PIERO, natural de Linhares-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Carlos Orlando Carvalho, Jardim da Penha, Vitória-ES e ELIZETE DEL SANTO, natural de Colatina-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Avenida Carlos Orlando Carvalho, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23444 3.: GILBERTO SOUZA NETTO, natural de Vitória-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), funcionário público federal, residente na Avenida Doutor Pedro Feu Rosa, nº 610, Jardim da Penha, Vitória-ES e ARLINDA PAZINATO, natural de São Mateus-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), bancária, residente na Avenida Doutor Pedro Feu Rosa, nº 610, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23470 4.: JOÃO VITOR DA SILVA RIBEIRO, natural de São Mateus-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de caminhão, residente na Rua Julio Cesar Oliveira Serrano, S/n, Mata da Praia, Vitória-ES e LUCINEIDE CORREIA DE JESUS, natural de São Mateus-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Julio Cesar Oliveira Serrano, S/n, Mata da Praia, Vitória-ES. 23471 5.: LUCAS ZUCCOLOTTO RAIS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Antônio Nobre Filho, nº 41, Jabour, Vitória-ES e PÂMMELA ANDJARA MENDES RIBEIRO DE MEDEIROS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), designer, residente na Rua Antônio Nobre Filho, nº 41, Jabour, Vitória-ES. 23472 6.: GABRIEL GARSCHAGEN GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), servidor publico, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, nº 461, Jardim da Penha, Vitória-ES e THAÍS BARCELOS PEREIRA, natural de João Neiva-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Carijós, nº , Jardim da Penha, Vitória-ES. 23475 7.: LINCOLN RIBEIRO MAIA DE RESENDE, natural de Conselheiro Lafaiete-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), servidor público federal, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 305, Apto 104, Jardim Camburi, Vitória-ES e KÊNIA MORAES DE RESENDE MOURA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública estadual, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 305, Apto 104, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23477 8.: PEDRO BUTERI GONRING, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Avenida Mário Corteletti, nº 145, Jardim da Penha, Vitória-ES e JUSCILENE CARDOSO DOS SANTOS, natural de Ecoporanga-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), gestora de recursos humanos, residente na Avenida Mário Corteletti, nº 145, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23478 9.: AGOSTINHO PEREIRA NETO, natural de Vila Matilde-SP, com 40 anos de idade, divorciado(a), servidor público federal, residente na Rua Professor Guilherme Santos Neves, nº 75, Maria Ortiz, Vitória-ES e RAQUEL RODRIGUES PENA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), agente de aviação civil, residente na Rua Professor José Leão Nunes, 102, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23479 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de dezembro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial ___________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ELIAS DA SILVA NASCIMENTO e ACÁCIA SOLANGE DE ANDRADE NUNES NASCIMENTO, ele natural de Vitória-ES, com sessenta e um (61) anos de idade, estado civil divorciado, profissão Agente de segurança, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Guanabara-RJ, com sessenta e sete (67) anos de idade, estado civil divorciada, profissão aposentada, residente em Vila Velha-ES. 2.: VINÍCIUS RODRIGUES DE SOUZA e PATRÍCIA JOSÉ DOS SANTOS, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteiro, profissão psicólogo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Pau Brasil-BA, com trinta (30) anos de idade, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, residente em Vila Velha-ES. 3.: JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA e DAMARISA VEREDIANO DA SILVA, ele natural de Barra de São Francisco-ES, com quarenta e sete (47) anos de idade, estado civil divorciado, profissão Sargento da policia militar, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Chalé-MG, com trinta e sete (37) anos de idade, estado civil solteira, profissão Esteticista, residente em Vila Velha-ES. 4.: GIOVANNI MARQUES DA SILVA FIUZA e LEIDIANE CARVALHO, ele natural de Belo Horizonte-MG, com cinquenta (50) anos de idade, estado civil divorciado, profissão micro empresário, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com trinta e seis (36) anos de idade, estado civil divorciada, profissão microempreendedora, residente em Vila Velha-ES. 5.: MARCOS ROGÉRIO DE OLIVEIRA e CARINA GOMES QUINTINO, ele natural de Afonso Cláudio-ES, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. 6.: FABIO MOTA DE OLIVEIRA e DIANA OLIVEIRA DE ARAUJO, ele natural de Vila Velha-ES, com trinta e nove (39) anos de idade, estado civil solteiro, profissão analista de importação, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteira, profissão assistente financeiro, residente em Vila Velha-ES. 7.: ANDRÉ CARLOS DE MIRANDA SILVA e JULIANA CABRAL RODRIGUES, ele natural de Vitória-ES, com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Fiscal de loja, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil divorciada, profissão Auxiliar de farmácia, residente em Vila Velha-ES. Vila Velha, ES, 09 de Dezembro 2019 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFFERSON GOMES SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 19 anos de idade, Solteiro(a), auxilair de serviços gerais, residente na Rua Treze de Maio, 143, Campinho da Serra II, Serra-ES e MICAELEN RIBEIRO GOMES, natural de Betim-MG, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Treze de Maio, 143, Campinho da Serra II, Serra-ES. 09803 2.: VICENTE MIGUEL RODRIGUES, natural de Santa Rita de Ouro Preto - Município de Ouro Preto, com 59 anos de idade, Divorciado(a), açougueiro, residente na Rua Platina, 15, Serra Dourada I, Serra-ES e ROSEMIRA DA SILVA, natural de Mantenópolis-ES, com 53 anos de idade, Divorciada(o), artesã, residente na Rua Platina, 15, Serra Dourada I, Serra-ES. 09805 3.: WILSON CORDEIRO, natural de Serra-ES, com 62 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua São Pedro, nº 367, São Domingos, Serra-ES e ÉDNA RODRIGUES, natural de Nova Viçosa-BA, com 47 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua São Pedro, nº 367, São Domingos, Serra-ES. 09806 4.: VITOR VASCONCELOS NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), instalador de internet, residente na Rua Camara, 75, Maria Niobe, Serra-ES e SABRINA GONÇALVES DE OLIVEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 22 anos de idade, Solteira(o), encarregada operacional, residente na Rua Camara, 75, Maria Niobe, Serra-ES. 09807 5.: ARMANDO ALVES DOS ANJOS JÚNIOR, natural de Paulo Afonso-BA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Azaleia, 333, Qd 36, Lt 17, Residencial Centro da Serra, Serra-ES e LEIDIANI DE JESUS FERREIRA, natural de Pedro Canário-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), analista de recursos humanos, residente na Rua Azaleia, 333, Qd 36, Lt 17, Residencial Centro da Serra, Serra-ES. 09808 6.: LUIS CARLOS MENDONÇA, natural de Baixo Guandu-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), operador de máquinas, residente na Rua Tres Corações, 15, Nova Carapina I, Serra-ES e VANESSA GOMES BARCELLOS, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Tres Corações, 15, Nova Carapina I, Serra-ES. 09809 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de dezembro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEORGE ALVES BARCELOS FILHO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Etero Fabri, nº 45, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e LARYSSA DA SILVA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Etero Fabri, nº 45, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04020 2.: RONALDO GONÇALVES SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Floresta, nº 300, Alecrim, Vila Velha-ES e LINDA MARIANE FERREIRA DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Orlando Carlos dos Santos, S/n, Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04027 3.: LEVY GOMES ROBERTO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), carpinteiro, residente na Rua Boa Sorte, S/nº, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e MÔNICA SANTOS DIAS, natural de Belmonte-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Boa Sorte, S/nº, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04028 4.: CLEVERTO DE JESUS PINTO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), inspetor, residente na Rua Leocardino Cruz, nº 334, Vila Garrido, Vila Velha-ES e POLIANA ISABEL FERREIRA DA SILVA, natural de Baixo Guandu-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), faturista, residente na Rua Leocardino Cruz, nº 334, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04030 5.: SAULO ROBERTO DOS SANTOS, natural de Resplendor-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua São Sebastião, nº 94, Vila Garrido, Vila Velha-ES e SCHEILA CRISTINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua São Sebastião, nº 94, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04034 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de dezembro de 2019 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DE MORAES SANTOS, natural de Ariquemes-RO, com 21 anos de idade, Solteiro(a), marceneiro B, residente na Rua 7 de Julho, nº 35, 23 de Maio, Vila Velha-ES e GABRIELLE ROCHA SOUTO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), atendente I, residente na Rua 7 de Julho, nº 35, 23 de Maio, Vila Velha-ES. 08107 2.: FELIPE GONÇALVES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), frentista, residente na Rua das Castanheiras, nº 9, Jão Goulart, Vila Velha-ES e KEILA PAIXÃO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua das Castanheiras, nº 9, João Goulart, Vila Velha-ES. 08108 3.: CLEITON CARLOS DA CUNHA, natural de Ecoporanga-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Raul Seixas, nº 59, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e LUANA MARIA XAVIER DE ANDRADE, natural de Itaguaçu-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Raul Seixas, nº 59, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08110 4.: NATAN RIBEIRO RAFALSKY DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Elis Regina, nº 26, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e MAYARA VILLAR RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Elis Regina, nº 26, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08112 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de dezembro de 2019 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: NELSON MAGALHÃES FILHO DOS SANTOS, natural de Medeiros Neto-BA, com 52 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Avenida Rui Braga Ribeiro, nº 1266, Santa Inês, Vila Velha-ES e SIMONE DOS SANTOS VIDIGAL, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Avenida Rui Braga Ribeiro, nº 1266, Santa Inês, Vila Velha-ES. 07428 2.: BRENO OLIVEIRA CHISTE, natural de Marilândia-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), motoboy, residente na Rua Vinte e Seis, nº 270, Casa B, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e BRENDA KAREN COUTINHO XAVIER, natural de Belo Horizonte-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Vinte e Seis, nº 270, Casa B, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 07429 3.: LUIZ GUILHERME VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 69 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, nº 142, Apartamento 201, Praia de Itapuã, Vila Velha-ES e MARTA ALVES DA SILVA, natural de Nanuque-MG, com 48 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho nº 142, Apartamento 201, Praia de Itapuã, Vila Velha-ES. 18035 4.: ADILSON ARAUJO DA SILVA, natural de Baixo Guandu-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua Anita Garibaldi, nº 32, Divino Espírito Santo,, Vila Velha-ES e ANGELA MARIA ROCHA VENANCIO, natural de Vila Velha-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), autonoma, residente na Rua Anita Garibaldi, nº 32, Divino Espírito Santo,, Vila Velha-ES. 18037 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de dezembro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: SÉRGIO SOUZA DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 36 anos de idade, Solteiro(a), operador de maquina, residente na Rua Curio, nº 24, Bairro Retiro Saudoso, Cariacica-ES e ANA ALICE DA SILVA NEVES, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Curio, nº 24, Bairro Retiro Saudoso, Cariacica-ES. 12626 2.: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA GOMES, natural de Volta Redonda-RJ, com 19 anos de idade, Solteiro(a), consultor de vendas, residente na Rua Cinquenta e Nove, nº 33, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e ÉMILY CANDEIA RAMOS, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Cinquenta e Nove, nº 33, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12627 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 09 de dezembro de 2019 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: VITOR MACHADO ALVES DE ASSIS, natural de Alegre-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), Agropecuarista, residente na Rua 15 de Novembro, nº 178, Centro, Alegre-ES e TALITA DELFINO DE OLIVEIRA, natural de Alegre-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), caixa, residente na Rua 15 de Novembro, nº 178, Centro, Alegre-ES. 03359 2.: DANWILSON CARLOS DOS SANTOS DA SILVA, natural de Juiz de Fora-MG, com 34 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Amim Tanure, 41, Centro, Alegre-ES e SONIA MARIA DE QUEIROZ COELHO, natural de Alegre-ES, com 43 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Honorio Lacerda Ferra, nº 55, Centro, Alegre-ES. 03361 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 09 de dezembro de 2019 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILSON SAMPAIO MACHADO, natural de Francês, Município de Aracruz-ES, com 53 anos de idade, Divorciado(a), músico, residente na Rua Ephifânio Pontin, s/nº , Polivalente, Aracruz-ES e GISELI CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Ephifânio Pontin, s/nº , Polivalente, Aracruz-ES. 12730 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 09 de dezembro de 2019 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANILO DA SILVA CASTRO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de churrasqueiro, residente na Avenida Nossa Senhora Aparecida, nº 21, Nova Bethânia, Viana-ES e GABRIELLI OLIVEIRA DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Avenida Nossa Senhora Aparecida, nº 21, Nova Bethânia, Viana-ES. 06782 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 09 de dezembro de 2019 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS NASCIMENTO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), lavador, residente na Rua Todos os Santos, nº 1335, Vale Encantado, Vila Velha-ES e YASMIN APARECIDA PORTELA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Maria Cláudia, S/nº, Santa Clara, Vila Velha-ES. 232728275 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de dezembro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã