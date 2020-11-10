Proclamas - 10/11/20

Proclamas
Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ VINICIUS ALVES SOARES, natural de Governador Valadares-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 464, Ataíde, Vila Velha-ES e JHENNYFER CRISTINA CEZÁRIO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 464, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728730 2.: ERLEN SANTOS PAIGEL, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Trindade, nº 355, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES e ISABELA BERNABÉ BRAGA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Trindade, nº 355, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES. 232728731 3.: JOÃO EZEQUIEL FERREIRA NETO, natural de Guarulhos-SP, com 33 anos de idade, solteiro(a), musico, residente na Rua São Felipe, nº 41, Nova Canaã, Cariacica-ES e ALESSANDRA SOUZA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Professor Irineu de Fraga Neves, nº 07, Cs Beco 03, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES. 232728732 4.: DIEGO NAVARRETE DA SILVA, natural de Barra Mansa-RJ, com 40 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua Treze, nº 37, Vila Nova, Vila Velha-ES e BRUNA AZEVEDO PAULO, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Treze, nº 37, Vila Nova, Vila Velha-ES. 232728733 5.: ELIAS DA SILVA DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), operador logistico, residente na Rua Novo Brasil, nº 21, Rio Marinho, Vila Velha-ES e LIDIANE BRUNA IGNÁCIO GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Novo Brasil, nº 21, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232728734 6.: FELIPE BRANDÃO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Avenida Anders, nº 08, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e AMANDA DE LIMA NASCIMENTO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Anders, nº 8, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 232728735 7.: CAIO DE OLIVEIRA FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), micro empreendedor, residente na Rua Apóstolo Lucas, S/nº, Darly Santos, Vila Velha-ES e ANDRÉIA SOUZA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Apóstolo Lucas, S/nº, Darly Santos, Vila Velha-ES. 232728736 8.: VANILTO PEDRO MOREIRA, natural de Mantena-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), subgerente, residente na Avenida Angular, S/n, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e ANNA PATRICIA PEREIRA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Angular, S/n, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232728737 9.: DOUGLAS KONRADO DE OLIVEIRA LOIOLA, natural de Cariacica-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de fabricação, residente na Rua Pio XII, Alto Boa Vista, Cariacica-ES e LETICIA DALMASCHIO BIASUTTI, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), enfermeira do trabalho, residente na Rua Montevidéu, nº 318, Araçás, Vila Velha-ES. 232728738 10.: ELIO SILVEIRA DIAS, natural de Alegre-ES, com 69 anos de idade, solteiro(a), comerciante aposentado, residente na Rua Vinte e Cinco, nº 30, Vila Nova, Vila Velha-ES e MARISE SANTANA SILVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Vinte e Cinco, nº 30, Vila Nova, Vila Velha-ES. 232728739 11.: MATHEUS VIEIRA DANTAS TOLENTINO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua São Mateus, nº 65, Ataíde, Vila Velha-ES e THADYLA CHRISTINA PAIXÃO DE ALCANTARA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua São Mateus, nº 65, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728740 12.: RICKSON DE SOUZA MERLO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), jardineiro, residente na Rua Moacir Fraga, nº 11, Jardim Guaranhuns, Vila Velha-ES e BRUNA RAMOS NARCISO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de UMEI, residente na Rua Moacir Fraga, nº 11, Jardim Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232728741 13.: JEFFERSON SILVA NOLASCO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), controlador de praga, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 635, Ataíde, Vila Velha-ES e VIVIANE BESERRA NASCIMENTO, natural de Vitoria da Conquista-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), biomedica, residente na Rua Leste, nº 172, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728742 14.: UZIEL DUTRA DOS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), técnico em eletrônica, residente na Rua dos Limões, nº 12, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e ALDA RAMOS ROSA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 43 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de secretária, residente na Rua dos Limões, nº 12, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES. 232728743 15.: RAIMUNDO PAIXÃO LIMA, natural de Feira de Santana-BA, com 52 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Rosa de Prata, nº 405, Guaranhuns, Vila Velha-ES e ANA RITA SOARES SOUZA, natural de Itajuipe-BA, com 46 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Rosa de Prata, nº 405, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232728744 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de novembro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO AMORIM NETO, natural de Vitoria-ES, com 62 anos de idade, solteiro(a), tecnico mecânico, residente na Avenida Santa Leopoldina, S/nº, Ed. Idocrasio, Apto nº 401, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e AUGUSTA MARIA MIRANDA DE ANDRADE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 62 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Avenida Santa Leopoldina, S/nº, Ed. Idocrasio, Apto nº 401, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07813 2.: LEANDRO RODRIGUES BARCELLOS, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Nove, nº 56, Santa Mônica, Vila Velha-ES e MARILENE PEREIRA, natural de Cariacica-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), salgadeira, residente na Rua Nove, N°56, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 07814 3.: WESLLEY MACEDO TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Avenida Vitória, nº 742, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e NADIA PAZETO BARCELLOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua José de Alencar, nº 21, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 07815 4.: PEDRO HENRIQUE PREMOLI ZOCATELLI, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), artifice de manutenção, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 1520, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e JULIANA COSTA BHERING, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista contábil, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 1520, Aptº 206, Ed. Andrea, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07816 5.: PATRICK JOSÉ DO AMARAL, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Rua Joaquim Nabuco , nº 02, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES e STEPHANE AREDES XAVIER MELO, natural de Frei Inocênio-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de Laboratório, residente na Rua Joaquim Nabuco, nº 02, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES. 18503 6.: LUAN DA SILVA MONTEIRO, natural de Manaus-AM, com 32 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Vinte e Sete, nº 40, Apartamento 401, Santa Mônica, Vila Velha-ES e ARYELLEN RÉBOLI LYRIO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vinte e Sete, nº 40, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 18504 7.: OSMAR ELIAS LIMA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 41 anos de idade, divorciado(a), bancário, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1555, Apartamento 1304, Itapoã, Vila Velha-ES e TATIANA VASCONCELOS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1555, Apartamento 1304, Edificio Ilha de Creta, Itapuã, Vila Velha-ES. 18505 8.: ANTÓNIO MANUEL PRETO AFONSO, natural de Angola-ET, com 52 anos de idade, divorciado(a), cozinheiro, residente na Rua das Poldras, nº 23, Freguesia de Alfaião, Portugal-ET e ODANNA CRISTINA DOS SANTOS ZUCARELLI, natural de Guajará-mirim-RO, com 31 anos de idade, solteiro(a), universitária, residente na Rua Armando Rosemberg Menezes, nº 240, Centro, Vila Velha-ES. 18506 9.: JOSÉ AIDNE DE ARAÚJO JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão radiologista, com quarenta e nove (49) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Rio de Janeiro-RJ, com residência e domicílio na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 465 - Apartamento 203 Edificio Chateau D´Orly, Praia da Costa, em Vila Velha-ES e FERNANDA GRAYCE SILVA LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão militar, com trinta e três (33) anos de idade, estado civil divorciada, natural de São Luís-MA, com residência e domicílio na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 465 Apt. 203 Ed. Chateau DOrly, Praia da Costa, em Vila Velha-ES. (Republicado por Incorreção). 10.: ROBERTO CAMPOS ABREU MARINO, de nacionalidade brasileira, profissão advogado, com trinta e oito (38) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Belo Horizonte-MG, com residência e domicílio na Rua Rio Grande do Norte, nº 1138, Apartamento 602, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte-MG e THALITA VANELI GRACELI, de nacionalidade brasileira, profissão defensora publica federal, com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil solteira, natural de Vitoria-ES, com residência e domicílio na Rua Romero Botelho, nº 170, Apartamento 302, Edifício Manhattan, Praia da Costa, em Vila Velha-ES. (Republicado por Incorreção). Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de novembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO LUDOLFO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), Balconista, residente na Escadaria Helvídio Alfredo Silvestri, nº 35, Enseada do Suá, Vitória-ES e ESTER CHAGAS DE HOLANDA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 6374 , Conquista, Vitória-ES. 24292 2.: GENILTON SANTOS DE SOUZA, natural de Camacan-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), encarregado, residente na Escadaria José Caetano da Silva, S/n, Cruzamento, Vitória-ES e ELIANA ALEXANDRE D'AJUDA, natural de Nanuque-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Escadaria José Caetano da Silva, S/n, Cruzamento, Vitória-ES. 24295 3.: EDUARDO SOARES BORGES DOS SANTOS, natural de Marabá-PA, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Júlia Lacourt Penna, nº 645, Jardim Camburi, Vitória-ES e TAIANA BRITO NASCIMENTO, natural de Ipiaú-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, nº 117, Mata da Praia, Vitória-ES. 24296 4.: FERNANDO DA CUNHA STEREA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 65 anos de idade, divorciado(a), executivo, residente na Rua Aleixo Netto, nº 1241, Apto 1601, Praia do Canto, Vitória-ES e SIMONE ZASLAWSKI, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), Comerciante atacadista, residente na Rua Aleixo Netto, nº 1241, Apto 1601, Praia do Canto, Vitória-ES. 24297 5.: MARCELO BERMUDES NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), Técnico em mecânica industrial, residente na Rua Daniel Abreu Machado, nº 880, Itararé, Vitória-ES e VIVIANE RIOS DA ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), promotora de vendas, residente na Rua Daniel Abreu Machado, nº 880, Itararé, Vitória-ES. 24298 6.: ABELARDO GALVÃO JUNIOR, natural de Barra Mansa-RJ, com 57 anos de idade, divorciado(a), Advogado, residente na Avenida Rio Branco, nº 1200, Apto. 1003, Praia do Canto, Vitória-ES e CAROLINA TELES CHEQUER, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Administradora, residente na Avenida Rio Branco, nº 1200, Apto.1003, Praia do Canto, Vitória-ES. 24299 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de novembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO DAS NEVES CAJUEIRO, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), pintor industrial, residente na Rua Ezequiel Fraga Rocha, nº 06, Limão I, Aracruz-ES e JEANE FERNANDES DE SOUZA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ezequiel Fraga Rocha, nº 06, Limão I, Aracruz-ES. 12979 2.: JOÃO FILIPE MENDES JULIO, natural de Conceição da Barra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), prestador de serviço, residente na Rua Doutor Tancredo de Almeida Neves, 59, Sernamby, São Mateus-ES e SAMYLLA FERREIRA ESTEVAM VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), prestadora de serviço, residente na Rua José Nunes Vieira, 06, Vila Nova, Aracruz-ES. 12980 3.: OVIDIO DE OLIVEIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 80 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Adolfo Sarmenghi, nº 07, Novo Jequitibá, Aracruz-ES e AURENILZA LYRA NASCIMENTO, natural de Aracruz-ES, com 64 anos de idade, viúvo(a), aposentada, residente na Rua Marcos Tadeu Furieri, nº 06, Novo Jequitibá, Aracruz-ES. 12981 4.: DEYMIS SANTOS MGGNO, natural de Itabuna-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Murilo Mendes, Nº 234, Villa Santi, Aracruz-ES e JUNIA CASSIA ELLER DA SILVA, natural de Baixo Guandu-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Murilo Mendes, nº 234, Villa Santi, Aracruz-ES. 12982 5.: CARLOS ALCANTARA DA SILVA LOUREIRO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de infraestrutura, residente na Rua Praia das Palmeiras, nº 608, Bairro Sauaçu, Aracruz-ES e FRANCIELE ALMEIDA PEREIRA, natural de Utinga-BA, com 27 anos de idade, divorciado(a), crediarista, residente na Rua Projetada I, nº 02, Bairro Marcionilio Pereira, Utinga-BA. 12983 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 09 de novembro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL ANGELO MIGUEL DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua da Braúna, nº 764, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES e AMANDA ISRAELI SIQUEIRA OLIVEIRA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua da Braúna, nº 764, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 30650 2.: LUIZ HENRIQUE NAPOLEÃO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), educador fisico, residente na Rua Santos, 133, Barcelona, Carapina, serra-ES e TAMARA TAMANINI CARVALHO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), assistente administrativo, residente na Rua Santos, 133, Barcelona, Carapina, serra-ES. 30706 3.: SAMUEL MARTINS PROLICIANO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua Arara Azul, 4, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e MARIA DA PENHA RODRIGUES EDUARDO, natural de Pancas-ES, com 60 anos de idade, Viúva(o), secretária aposentada, residente na Rua Arara Azul, 4, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 30712 4.: LUIZ CLAUDIO DA SILVA LEITÃO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 55 anos de idade, Divorciado(a), mecânico, residente na Rua Iguatemi, 706, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e SUELY AGUIAR DE SOUZA, natural de Alcobaça-BA, com 45 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua Iguatemi, 706, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30713 5.: MAX MARIANO MACHADO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Duque de Caxias, S/n, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e ROSIANE EBERT, natural de Afonso Claudio-ES, com 43 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Duque de Caxias, S/n, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30722 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de novembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: SÉRGIO OLIVEIRA BATISTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Repositor, residente na Rua Edgard Beraldo, nº 14, Baiminas, Cachoeiro de Itapemirim-ES e PAULA CAROLINE DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de educação, residente na Rua Edgard Beraldo, nº 14, Baiminas, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04462 2.: EDUARDO COSTA CORTEZ, natural de Sao Paulo-SP, com 29 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro civil, residente na Rua Elisario Imperial, nº 170, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LUIZA VALLORY ALOCHIO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Elisario Imperial, nº 170 , Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04464 3.: LAURO DA COSTA LAURINDO JÚNIOR, natural de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), agente de correios, residente na Rua Manoel Fonseca, nº 30, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e DANIELA SABINO DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), agente de correios, residente na Rua Manoel Fonseca, nº 30, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04466 4.: CARLOS ALBERTO ZAVARIZE, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), Pintor civil, residente na Rua Artur Prata, nº 246, Nossa Senhora de Fátima, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARILENE ZAVARIZE, natural de Castelo-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Artur Prata, nº 246, Nossa Senhora de Fátima, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04469 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 09 de novembro de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: PATRICK JANNIEL COSTA LOPES, natural de Timóteo-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida Paris, nº 49, Praia do Morro, Guarapari-ES e WIVIANNE GARCIA ROSA, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), fonoaudióloga, residente na Avenida Antônio Guimarães, nº 56, Itapebussu, Guarapari-ES. 12010 2.: WANDER PAULO DE LUCAS MARQUES, natural de Anchieta-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), caminhoneiro, residente na Rua Benedito Sirino, nº 6, Itapebussu, Guarapari-ES e AMANDA FARIAS DADA, natural de Alfredo Chaves-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Benedito Sirino, nº 6, Itapebussu, Guarapari-ES. 12011 3.: HENRIQUE BARBOSA DE MENEZES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Manhumirim, S/nº., Belo Horizonte, Guarapari-ES e MONICA DEMONER RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Manhumirim, S/nº., Belo Horizonte, Guarapari-ES. 12012 4.: FELIPE MONTEIRO CARNIELO, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Ladeira Doutor Gérson da Silva Freire, nº 376, Ipiranga, Guarapari-ES e LAYS CAPISTRANO MARTINS, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Ladeira Doutor Gérson da Silva Freire, nº 376, Ipiranga, Guarapari-ES. 12013 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 09 de novembro de 2020 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS PAULO CORDEIRO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), Outras, residente na Rua Etelvina Pereira, nº 72, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e BRENDA EMANUELLE DE SOUZA BASTOS, natural de Aimorés-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Etelvina Pereira, nº 72, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04163 2.: JÔNATAS ELLER, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), gestor de segurança privada e pública, residente na Rua Joel Antônio de Jesus, nº 79, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e SUELLEN DE JESUS DOS SANTOS, natural de Aracaju-SE, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Joel Antônio de Jesus, nº 79, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04168 3.: PAULO CELSO BEFF DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), analista de planejamento, residente na Rua Joaquim Bahiense, nº 9, Bairro Paul, Vila Velha-ES e ALESSANDRA ALVES GOMES, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Joaquim Bahiense, nº 9, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04171 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de novembro de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVANDRO FEU EUZEBIO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Missionária, nº 08, Universal, Viana-ES e VIRLANDA REIS DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Missionária, nº 08, Universal, Viana-ES. 07102 2.: LUCIÔNE DA SILVA BICHI, natural de Nova Venécia-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Afonso Cláudio, nº 01, Canaã, Viana-ES e ANGELICA FLEGLER PISKE, natural de Nova Venécia-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Afonso Cláudio, nº 01, Canaã, Viana-ES. 07103 3.: AVANILDO SILVA DE ANDRADE, natural de Itororó-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 29, Arlindo Villaschi, Viana-ES e ANA CLAUDIA RONCETE, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), Do lar, residente na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 29, Arlindo Villaschi, Viana-ES. 07104 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 09 de novembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JAIRO GOMES PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 62 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua São Benedito, S/nº, São João Batista, Cariacica-ES e IVANETE DE OLIVEIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São Benedito, S/nº, São João Batista, Cariacica-ES. 13235 2.: LUCAS BROEDEL, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Cândido Ferreira de Santana, nº 7, Cariacica Sede, Cariacica-ES e LAISLA SILVA PINTO BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Cândido Ferreira de Santana, nº 7, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 13237 3.: PATRIK BONOMO FRAGA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua 31 de Março, nº 112, Itacibá, Cariacica-ES e MICHELE DANIELA LIMA AUGUSTO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua 31 de Março, nº 112, Itacibá, Cariacica-ES. 13238 4.: VALDIONOR SOUZA MEIRA, natural de Jaguarão do Jacinto-MG, com 72 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Jerusalem, nº 222, Santa Luzia, Cariacica-ES e MARIA ALICE SOARES DE ALMEIDA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Jerusalem, nº 222, Santa Luzia, Cariacica-ES. 13240 5.: DAILSON DIAS COUTINHO, natural de Santa Leopoldina-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), armador, residente na Rua Minas Gerais, nº 262, Sede, Cariacica-ES e SUELY RANGEL MAMEDE, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Minas Gerais, nº 262, Sede, Cariacica-ES. 13241 6.: LAUDELINO RAMALHETE PIRES, natural de Cariacica-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua João Bernardino Senna, S/nº, Tucum, Cariacica-ES e ADRIANA DE PAULA ANJOS, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua João Bernardino Senna, S/nº, Tucum, Cariacica-ES. 13243 7.: SIMÃO PEDRO DA SILVA, natural de Iconha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Cleto Nunes, nº 2, Centro, Cariacica-ES e BRUNA JÚLIA LYRA GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Cleto Nunes, nº 2, Centro, Cariacica-ES. 13244 8.: VICTOR NASCIMENTO DE ASSIS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Henrique Rosetti, S/nº, 13, Itacibá, Cariacica-ES e ESTHER DE PAULA SARMENTO, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Henrique Rosetti, S/nº, 13, Itacibá, Cariacica-ES. 13245 9.: WEVERTON GALDINO DOS REIS, natural de Resplendor-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Nova São Vicente, nº 277, Bairro Porto de Santana, Cariacica-ES e LORENA DO NASCIMENTO FRANÇA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), agente socio educativo, residente na Rua Nova Sao Vicente, Nº 277, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13247 10.: VERGILIO DA ROCHA FILHO, natural de Mantena-MG, com 69 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Leonel Silva, S/nº, Bairro Santana, Cariacica-ES e MARIA DO CARMO CALCI PEREIRA, natural de São Dalmacio-ES, com 46 anos de idade, viúvo(a), pensionista, residente na Rua Leonel Silva, S/nº, Bairro Santana, Cariacica-ES. 13249 11.: MARCOS ANTONIO DA SILVA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua Evangélica, nº 35, Bela Vista, Cariacica-ES e KARLIANE NASCIMENTO CHAVES, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Evangélica, nº 35, Bela Vista, Cariacica-ES. 13250 12.: MATHEUS DA SILVA MAZIOLI, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), profissional de educação física, residente na Rua São Sebastião, nº 37, Alto Boa Vista, Cariacica-ES e TATIANE SILVA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Do Canal, nº 216, Nova Brasília, Cariacica-ES. 13252 13.: ARTHUR TAMAZATO DO NASCIMENTO, natural de Campo Grande-MS, com 30 anos de idade, solteiro(a), supervisor de estacionamento, residente na Rua Gabino Rios, nº 68, Porto de Santana, Cariacica-ES e SILVIA DE BRITO, natural de São Paulo-SP, com 42 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Gabino Rios, nº 68, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13256 14.: CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua 15 de Novembro, nº 720, Porto de Santana, Cariacica-ES e AMANDA ALVES VAZ, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Travessa Marechal Floriano, nº 708, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13258 15.: GABRIEL DOS SANTOS BARBOZA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Cinquenta e Sete, nº 4, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e ISABELE CRISTINA DE ARAGÃO PIRES, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Cinquenta e Sete, nº 4, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13263 16.: SILMAR DE JESUS SOUZA, natural de Medeiros Neto-BA, com 56 anos de idade, divorciado(a), pintor, residente na Rua Alfredo Chaves, S/n, Porto Novo, Cariacica-ES e MARIA DOS SANTOS SILVA BEZERRA, natural de Bacabal-MA, com 35 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Rua Alfredo Chaves, S/n, Porto Novo, Cariacica-ES. 13270 17.: MATHEUS DE SÁ ROCHA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), administrador, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 263, Aparecida, Cariacica-ES e KEYDMA BERTANHA DO ROZARIO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), supervisora administrativo, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 263, Aparecida, Cariacica-ES. 13271 18.: ANTONIO CARLOS DE ARAUJO, natural de Aimorés-MG, com 44 anos de idade, solteiro(a), metalúrgico, residente na Rua São Vicente, nº 14, Grauna, Cariacica-ES e ROSANIA FERREIRA MORAES, natural de Cariacica-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Vicente, nº 14, Grauna, Cariacica-ES. 13272 19.: MATHEUS ANTONIO MOREIRA NASCIMENTO, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de obra, residente na Rua Imaculada Conceição, nº 5, Itacibá, Cariacica-ES e EMILLY LOURENÇO DA COSTA, natural de Cariacica-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Imaculada Conceição, nº 5, Itacibá, Cariacica-ES. 13273 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 09 de novembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDERSON TEIXEIRA MUNIZ, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Minas Gerais, nº 396, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e CLARA ELISE PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Contagem-MG, com 21 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Itapemirim, S/n, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10500 2.: ZAQUEU ALVES PEREIRA, natural de Itagimirim-BA, com 52 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Atílio Vivácqua, nº 901, Vista da Serra I, Serra-ES e GRAZIELA LIMA CLARINDO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Atílio Vivácqua, nº 901, Vista da Serra I, Serra-ES. 10518 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de novembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: HELIODORO JOSÉ DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 62 anos de idade, Divorciado(a), pescador profissional, residente na Avenida França, S/nº, Bloco 01, Apto 10, Jabaeté, Vila Velha-ES e LUCIMAR MIRANDA DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 58 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Avenida França, S/nº, Bloco 01, Apto 10, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08577 2.: MARCONIS MACHADO JUNIOR, natural de Governador Valadares-MG, com 32 anos de idade, Divorciado(a), Encarregado de serviço, residente na Avenida Doutor Dório Silva, nº 577, Santa Paula, Vila Velha-ES e IVANILDES DE JESUS CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Avenida Doutor Dório Silva, nº , Santa Paula, Vila Velha-ES. 08579 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de novembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDSON TADEU LOPES, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), agente de representação parlamentar, residente na Rua Santo Suave, nº 1, Quadra 54/1, São José, Linhares-ES e TATIANY MATOS CERQUEIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã- dentista, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, nº 1225, Ap 701, Araçá, Linhares-ES. 10520 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 09 de novembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO DA VITORIA EVANGELISTA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 5.553, Redenção, Vitória-ES e BRUNA ELOISA ALVES ILDEFONÇO DE LAZARI, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Ernesto Bassini, nº 219, Santo Antônio, Vitória-ES. 17186 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de novembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS CAETANO VENTURA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), chaveiro, residente na No Lugar Denominado Safra, Itapecoá,, Itapemirim-ES e ISABELLA CARVALHO VALPASSOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na No Lugar Denominado Safra, Itapecoá,, Itapemirim-ES. 01162 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 09 de novembro de 2020 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Calogi - Serra - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISAIAS FRAGA DE OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), Vidraceiro, residente na Rua Tiradentes, nº 20, Cidade Nova da Serra, Serra-ES e KAILANY DOS REIS MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), designer de sombrancelhas, residente na Rua Tiradentes, nº 20, Cidade Nova da Serra, Serra-ES. 00092 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de novembro de 2020 Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: SERGIO ROGERIO PEREIRA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 42 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado em Alto Vargem Grande, zona rural, Brejetuba-ES e MARLENE APARECIDA DOS SANTOS, natural de Muniz Freire, ES, com 39 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada em Alto Vargem Grande, zona rural, Brejetuba-ES - 000950 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 09 de novembro de 2020. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1- PAULO CEZAR BASTOS JUNIOR e KAMILA PIMENTA AMORIM, ele natural de Vitória-ES, com trinta e oito (38) anos de idade, estado civil solteiro, profissão mecânico industrial, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com trinta e oito (38) anos de idade, estado civil solteira, profissão assistente administrativa, residente em Vila Velha-ES. 2- LINDOMAR GONÇALVES DA SILVA e MARIA GAMAS SOARES, ele natural de Serra Talhada-PE, com quarenta e cinco (45) anos de idade, estado civil divorciado, profissão Comerciante varejista, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Umburatiba-MG, com cinquenta (50) anos de idade, estado civil divorciada, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. 3- SORIEDHEM MADEIRA MEDEIROS e LARISSA DA SILVA LIMA, ele natural de Aimorés-MG, com trinta (30) anos de idade, estado civil solteiro, profissão professor, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Teixeira de Freitas-BA, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteira, profissão autônoma, residente em Vila Velha-ES. 4- JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA e MILENA VON DOELINGER LÓSS, ele natural de Serra-ES, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Auxiliar de logistica, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteira, profissão Técnica em química, residente em Vila Velha-ES. 5- FARLEY TIAGO PEREIRA MARTINS e JULIA DA SILVA BLASER, ele natural de Vitória-ES, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteiro, profissão chaveiro, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. 6- LUAM CONCEIÇÃO MARCELINO e YULI ALVES MARRIEL, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteiro, profissão vendedor externo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, residente em Vila Velha-ES. 7- DANIEL GERALDO RIBEIRO e GIULIA DELLABIANCA CHAGAS ROSA, ele natural de Vitória-ES, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteiro, profissão lavador, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteira, profissão Assistente administrativo, residente em Vila Velha-ES. 8- BRUNNO CORRÊA PEREIRA e NADINI GASIGLIA DE OLIVEIRA, ele natural de Vitória-ES, com trinta e cinco (35) anos de idade, estado civil solteiro, profissão coordenador, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteira, profissão Técnica em enfermagem, residente em Vila Velha-ES. 9- GABRIEL FELIPE DE SOUZA SIQUEIRA e PÂMELA DETUCHI DA SILVA, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteiro, profissão promotor de vendas, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Cariacica-ES, com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteira, profissão repositora, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 09 de novembro 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil