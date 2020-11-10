Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publicidade Legal

Proclamas - 10/11/20

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 01:00

Redação de A Gazeta

Arquivos & Anexos

Proclamas - 10/11/20

Proclamas - 10/11/20
Tamanho do arquivo: 614kb
Baixar

Arquivos & Anexos

Proclamas - 10/11/20 - Errata

Proclamas - 10/11/20 - Errata
Tamanho do arquivo: 614kb
Baixar

Proclamas

Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ VINICIUS ALVES SOARES, natural de Governador Valadares-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 464, Ataíde, Vila Velha-ES e JHENNYFER CRISTINA CEZÁRIO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 464, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728730 2.: ERLEN SANTOS PAIGEL, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Trindade, nº 355, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES e ISABELA BERNABÉ BRAGA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Trindade, nº 355, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES. 232728731 3.: JOÃO EZEQUIEL FERREIRA NETO, natural de Guarulhos-SP, com 33 anos de idade, solteiro(a), musico, residente na Rua São Felipe, nº 41, Nova Canaã, Cariacica-ES e ALESSANDRA SOUZA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Professor Irineu de Fraga Neves, nº 07, Cs Beco 03, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES. 232728732 4.: DIEGO NAVARRETE DA SILVA, natural de Barra Mansa-RJ, com 40 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua Treze, nº 37, Vila Nova, Vila Velha-ES e BRUNA AZEVEDO PAULO, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Treze, nº 37, Vila Nova, Vila Velha-ES. 232728733 5.: ELIAS DA SILVA DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), operador logistico, residente na Rua Novo Brasil, nº 21, Rio Marinho, Vila Velha-ES e LIDIANE BRUNA IGNÁCIO GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Novo Brasil, nº 21, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232728734 6.: FELIPE BRANDÃO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Avenida Anders, nº 08, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e AMANDA DE LIMA NASCIMENTO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Anders, nº 8, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 232728735 7.: CAIO DE OLIVEIRA FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), micro empreendedor, residente na Rua Apóstolo Lucas, S/nº, Darly Santos, Vila Velha-ES e ANDRÉIA SOUZA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Apóstolo Lucas, S/nº, Darly Santos, Vila Velha-ES. 232728736 8.: VANILTO PEDRO MOREIRA, natural de Mantena-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), subgerente, residente na Avenida Angular, S/n, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e ANNA PATRICIA PEREIRA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Angular, S/n, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232728737 9.: DOUGLAS KONRADO DE OLIVEIRA LOIOLA, natural de Cariacica-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de fabricação, residente na Rua Pio XII, Alto Boa Vista, Cariacica-ES e LETICIA DALMASCHIO BIASUTTI, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), enfermeira do trabalho, residente na Rua Montevidéu, nº 318, Araçás, Vila Velha-ES. 232728738 10.: ELIO SILVEIRA DIAS, natural de Alegre-ES, com 69 anos de idade, solteiro(a), comerciante aposentado, residente na Rua Vinte e Cinco, nº 30, Vila Nova, Vila Velha-ES e MARISE SANTANA SILVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Vinte e Cinco, nº 30, Vila Nova, Vila Velha-ES. 232728739 11.: MATHEUS VIEIRA DANTAS TOLENTINO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua São Mateus, nº 65, Ataíde, Vila Velha-ES e THADYLA CHRISTINA PAIXÃO DE ALCANTARA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua São Mateus, nº 65, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728740 12.: RICKSON DE SOUZA MERLO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), jardineiro, residente na Rua Moacir Fraga, nº 11, Jardim Guaranhuns, Vila Velha-ES e BRUNA RAMOS NARCISO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de UMEI, residente na Rua Moacir Fraga, nº 11, Jardim Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232728741 13.: JEFFERSON SILVA NOLASCO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), controlador de praga, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 635, Ataíde, Vila Velha-ES e VIVIANE BESERRA NASCIMENTO, natural de Vitoria da Conquista-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), biomedica, residente na Rua Leste, nº 172, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728742 14.: UZIEL DUTRA DOS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), técnico em eletrônica, residente na Rua dos Limões, nº 12, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e ALDA RAMOS ROSA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 43 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de secretária, residente na Rua dos Limões, nº 12, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES. 232728743 15.: RAIMUNDO PAIXÃO LIMA, natural de Feira de Santana-BA, com 52 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Rosa de Prata, nº 405, Guaranhuns, Vila Velha-ES e ANA RITA SOARES SOUZA, natural de Itajuipe-BA, com 46 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Rosa de Prata, nº 405, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232728744 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de novembro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO AMORIM NETO, natural de Vitoria-ES, com 62 anos de idade, solteiro(a), tecnico mecânico, residente na Avenida Santa Leopoldina, S/nº, Ed. Idocrasio, Apto nº 401, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e AUGUSTA MARIA MIRANDA DE ANDRADE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 62 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Avenida Santa Leopoldina, S/nº, Ed. Idocrasio, Apto nº 401, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07813 2.: LEANDRO RODRIGUES BARCELLOS, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Nove, nº 56, Santa Mônica, Vila Velha-ES e MARILENE PEREIRA, natural de Cariacica-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), salgadeira, residente na Rua Nove, N°56, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 07814 3.: WESLLEY MACEDO TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Avenida Vitória, nº 742, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e NADIA PAZETO BARCELLOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua José de Alencar, nº 21, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 07815 4.: PEDRO HENRIQUE PREMOLI ZOCATELLI, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), artifice de manutenção, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 1520, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e JULIANA COSTA BHERING, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista contábil, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 1520, Aptº 206, Ed. Andrea, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07816 5.: PATRICK JOSÉ DO AMARAL, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Rua Joaquim Nabuco , nº 02, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES e STEPHANE AREDES XAVIER MELO, natural de Frei Inocênio-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de Laboratório, residente na Rua Joaquim Nabuco, nº 02, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES. 18503 6.: LUAN DA SILVA MONTEIRO, natural de Manaus-AM, com 32 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Vinte e Sete, nº 40, Apartamento 401, Santa Mônica, Vila Velha-ES e ARYELLEN RÉBOLI LYRIO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vinte e Sete, nº 40, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 18504 7.: OSMAR ELIAS LIMA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 41 anos de idade, divorciado(a), bancário, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1555, Apartamento 1304, Itapoã, Vila Velha-ES e TATIANA VASCONCELOS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1555, Apartamento 1304, Edificio Ilha de Creta, Itapuã, Vila Velha-ES. 18505 8.: ANTÓNIO MANUEL PRETO AFONSO, natural de Angola-ET, com 52 anos de idade, divorciado(a), cozinheiro, residente na Rua das Poldras, nº 23, Freguesia de Alfaião, Portugal-ET e ODANNA CRISTINA DOS SANTOS ZUCARELLI, natural de Guajará-mirim-RO, com 31 anos de idade, solteiro(a), universitária, residente na Rua Armando Rosemberg Menezes, nº 240, Centro, Vila Velha-ES. 18506 9.: JOSÉ AIDNE DE ARAÚJO JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão radiologista, com quarenta e nove (49) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Rio de Janeiro-RJ, com residência e domicílio na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 465 - Apartamento 203 Edificio Chateau D´Orly, Praia da Costa, em Vila Velha-ES e FERNANDA GRAYCE SILVA LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão militar, com trinta e três (33) anos de idade, estado civil divorciada, natural de São Luís-MA, com residência e domicílio na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 465 Apt. 203 Ed. Chateau DOrly, Praia da Costa, em Vila Velha-ES. (Republicado por Incorreção). 10.: ROBERTO CAMPOS ABREU MARINO, de nacionalidade brasileira, profissão advogado, com trinta e oito (38) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Belo Horizonte-MG, com residência e domicílio na Rua Rio Grande do Norte, nº 1138, Apartamento 602, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte-MG e THALITA VANELI GRACELI, de nacionalidade brasileira, profissão defensora publica federal, com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil solteira, natural de Vitoria-ES, com residência e domicílio na Rua Romero Botelho, nº 170, Apartamento 302, Edifício Manhattan, Praia da Costa, em Vila Velha-ES. (Republicado por Incorreção). Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de novembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO LUDOLFO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), Balconista, residente na Escadaria Helvídio Alfredo Silvestri, nº 35, Enseada do Suá, Vitória-ES e ESTER CHAGAS DE HOLANDA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 6374 , Conquista, Vitória-ES. 24292 2.: GENILTON SANTOS DE SOUZA, natural de Camacan-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), encarregado, residente na Escadaria José Caetano da Silva, S/n, Cruzamento, Vitória-ES e ELIANA ALEXANDRE D'AJUDA, natural de Nanuque-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Escadaria José Caetano da Silva, S/n, Cruzamento, Vitória-ES. 24295 3.: EDUARDO SOARES BORGES DOS SANTOS, natural de Marabá-PA, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Júlia Lacourt Penna, nº 645, Jardim Camburi, Vitória-ES e TAIANA BRITO NASCIMENTO, natural de Ipiaú-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, nº 117, Mata da Praia, Vitória-ES. 24296 4.: FERNANDO DA CUNHA STEREA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 65 anos de idade, divorciado(a), executivo, residente na Rua Aleixo Netto, nº 1241, Apto 1601, Praia do Canto, Vitória-ES e SIMONE ZASLAWSKI, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), Comerciante atacadista, residente na Rua Aleixo Netto, nº 1241, Apto 1601, Praia do Canto, Vitória-ES. 24297 5.: MARCELO BERMUDES NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), Técnico em mecânica industrial, residente na Rua Daniel Abreu Machado, nº 880, Itararé, Vitória-ES e VIVIANE RIOS DA ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), promotora de vendas, residente na Rua Daniel Abreu Machado, nº 880, Itararé, Vitória-ES. 24298 6.: ABELARDO GALVÃO JUNIOR, natural de Barra Mansa-RJ, com 57 anos de idade, divorciado(a), Advogado, residente na Avenida Rio Branco, nº 1200, Apto. 1003, Praia do Canto, Vitória-ES e CAROLINA TELES CHEQUER, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Administradora, residente na Avenida Rio Branco, nº 1200, Apto.1003, Praia do Canto, Vitória-ES. 24299 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de novembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO DAS NEVES CAJUEIRO, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), pintor industrial, residente na Rua Ezequiel Fraga Rocha, nº 06, Limão I, Aracruz-ES e JEANE FERNANDES DE SOUZA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ezequiel Fraga Rocha, nº 06, Limão I, Aracruz-ES. 12979 2.: JOÃO FILIPE MENDES JULIO, natural de Conceição da Barra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), prestador de serviço, residente na Rua Doutor Tancredo de Almeida Neves, 59, Sernamby, São Mateus-ES e SAMYLLA FERREIRA ESTEVAM VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), prestadora de serviço, residente na Rua José Nunes Vieira, 06, Vila Nova, Aracruz-ES. 12980 3.: OVIDIO DE OLIVEIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 80 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Adolfo Sarmenghi, nº 07, Novo Jequitibá, Aracruz-ES e AURENILZA LYRA NASCIMENTO, natural de Aracruz-ES, com 64 anos de idade, viúvo(a), aposentada, residente na Rua Marcos Tadeu Furieri, nº 06, Novo Jequitibá, Aracruz-ES. 12981 4.: DEYMIS SANTOS MGGNO, natural de Itabuna-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Murilo Mendes, Nº 234, Villa Santi, Aracruz-ES e JUNIA CASSIA ELLER DA SILVA, natural de Baixo Guandu-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Murilo Mendes, nº 234, Villa Santi, Aracruz-ES. 12982 5.: CARLOS ALCANTARA DA SILVA LOUREIRO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de infraestrutura, residente na Rua Praia das Palmeiras, nº 608, Bairro Sauaçu, Aracruz-ES e FRANCIELE ALMEIDA PEREIRA, natural de Utinga-BA, com 27 anos de idade, divorciado(a), crediarista, residente na Rua Projetada I, nº 02, Bairro Marcionilio Pereira, Utinga-BA. 12983 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 09 de novembro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL ANGELO MIGUEL DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua da Braúna, nº 764, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES e AMANDA ISRAELI SIQUEIRA OLIVEIRA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua da Braúna, nº 764, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 30650 2.: LUIZ HENRIQUE NAPOLEÃO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), educador fisico, residente na Rua Santos, 133, Barcelona, Carapina, serra-ES e TAMARA TAMANINI CARVALHO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), assistente administrativo, residente na Rua Santos, 133, Barcelona, Carapina, serra-ES. 30706 3.: SAMUEL MARTINS PROLICIANO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua Arara Azul, 4, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e MARIA DA PENHA RODRIGUES EDUARDO, natural de Pancas-ES, com 60 anos de idade, Viúva(o), secretária aposentada, residente na Rua Arara Azul, 4, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 30712 4.: LUIZ CLAUDIO DA SILVA LEITÃO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 55 anos de idade, Divorciado(a), mecânico, residente na Rua Iguatemi, 706, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e SUELY AGUIAR DE SOUZA, natural de Alcobaça-BA, com 45 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua Iguatemi, 706, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30713 5.: MAX MARIANO MACHADO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Duque de Caxias, S/n, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e ROSIANE EBERT, natural de Afonso Claudio-ES, com 43 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Duque de Caxias, S/n, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30722 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de novembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: SÉRGIO OLIVEIRA BATISTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Repositor, residente na Rua Edgard Beraldo, nº 14, Baiminas, Cachoeiro de Itapemirim-ES e PAULA CAROLINE DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de educação, residente na Rua Edgard Beraldo, nº 14, Baiminas, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04462 2.: EDUARDO COSTA CORTEZ, natural de Sao Paulo-SP, com 29 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro civil, residente na Rua Elisario Imperial, nº 170, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LUIZA VALLORY ALOCHIO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Elisario Imperial, nº 170 , Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04464 3.: LAURO DA COSTA LAURINDO JÚNIOR, natural de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), agente de correios, residente na Rua Manoel Fonseca, nº 30, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e DANIELA SABINO DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), agente de correios, residente na Rua Manoel Fonseca, nº 30, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04466 4.: CARLOS ALBERTO ZAVARIZE, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), Pintor civil, residente na Rua Artur Prata, nº 246, Nossa Senhora de Fátima, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARILENE ZAVARIZE, natural de Castelo-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Artur Prata, nº 246, Nossa Senhora de Fátima, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04469 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 09 de novembro de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: PATRICK JANNIEL COSTA LOPES, natural de Timóteo-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida Paris, nº 49, Praia do Morro, Guarapari-ES e WIVIANNE GARCIA ROSA, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), fonoaudióloga, residente na Avenida Antônio Guimarães, nº 56, Itapebussu, Guarapari-ES. 12010 2.: WANDER PAULO DE LUCAS MARQUES, natural de Anchieta-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), caminhoneiro, residente na Rua Benedito Sirino, nº 6, Itapebussu, Guarapari-ES e AMANDA FARIAS DADA, natural de Alfredo Chaves-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Benedito Sirino, nº 6, Itapebussu, Guarapari-ES. 12011 3.: HENRIQUE BARBOSA DE MENEZES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Manhumirim, S/nº., Belo Horizonte, Guarapari-ES e MONICA DEMONER RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Manhumirim, S/nº., Belo Horizonte, Guarapari-ES. 12012 4.: FELIPE MONTEIRO CARNIELO, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Ladeira Doutor Gérson da Silva Freire, nº 376, Ipiranga, Guarapari-ES e LAYS CAPISTRANO MARTINS, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Ladeira Doutor Gérson da Silva Freire, nº 376, Ipiranga, Guarapari-ES. 12013 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 09 de novembro de 2020 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS PAULO CORDEIRO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), Outras, residente na Rua Etelvina Pereira, nº 72, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e BRENDA EMANUELLE DE SOUZA BASTOS, natural de Aimorés-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Etelvina Pereira, nº 72, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04163 2.: JÔNATAS ELLER, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), gestor de segurança privada e pública, residente na Rua Joel Antônio de Jesus, nº 79, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e SUELLEN DE JESUS DOS SANTOS, natural de Aracaju-SE, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Joel Antônio de Jesus, nº 79, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04168 3.: PAULO CELSO BEFF DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), analista de planejamento, residente na Rua Joaquim Bahiense, nº 9, Bairro Paul, Vila Velha-ES e ALESSANDRA ALVES GOMES, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Joaquim Bahiense, nº 9, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04171 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de novembro de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVANDRO FEU EUZEBIO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Missionária, nº 08, Universal, Viana-ES e VIRLANDA REIS DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Missionária, nº 08, Universal, Viana-ES. 07102 2.: LUCIÔNE DA SILVA BICHI, natural de Nova Venécia-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Afonso Cláudio, nº 01, Canaã, Viana-ES e ANGELICA FLEGLER PISKE, natural de Nova Venécia-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Afonso Cláudio, nº 01, Canaã, Viana-ES. 07103 3.: AVANILDO SILVA DE ANDRADE, natural de Itororó-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 29, Arlindo Villaschi, Viana-ES e ANA CLAUDIA RONCETE, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), Do lar, residente na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 29, Arlindo Villaschi, Viana-ES. 07104 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 09 de novembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JAIRO GOMES PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 62 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua São Benedito, S/nº, São João Batista, Cariacica-ES e IVANETE DE OLIVEIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São Benedito, S/nº, São João Batista, Cariacica-ES. 13235 2.: LUCAS BROEDEL, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Cândido Ferreira de Santana, nº 7, Cariacica Sede, Cariacica-ES e LAISLA SILVA PINTO BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Cândido Ferreira de Santana, nº 7, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 13237 3.: PATRIK BONOMO FRAGA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua 31 de Março, nº 112, Itacibá, Cariacica-ES e MICHELE DANIELA LIMA AUGUSTO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua 31 de Março, nº 112, Itacibá, Cariacica-ES. 13238 4.: VALDIONOR SOUZA MEIRA, natural de Jaguarão do Jacinto-MG, com 72 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Jerusalem, nº 222, Santa Luzia, Cariacica-ES e MARIA ALICE SOARES DE ALMEIDA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Jerusalem, nº 222, Santa Luzia, Cariacica-ES. 13240 5.: DAILSON DIAS COUTINHO, natural de Santa Leopoldina-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), armador, residente na Rua Minas Gerais, nº 262, Sede, Cariacica-ES e SUELY RANGEL MAMEDE, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Minas Gerais, nº 262, Sede, Cariacica-ES. 13241 6.: LAUDELINO RAMALHETE PIRES, natural de Cariacica-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua João Bernardino Senna, S/nº, Tucum, Cariacica-ES e ADRIANA DE PAULA ANJOS, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua João Bernardino Senna, S/nº, Tucum, Cariacica-ES. 13243 7.: SIMÃO PEDRO DA SILVA, natural de Iconha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Cleto Nunes, nº 2, Centro, Cariacica-ES e BRUNA JÚLIA LYRA GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Cleto Nunes, nº 2, Centro, Cariacica-ES. 13244 8.: VICTOR NASCIMENTO DE ASSIS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Henrique Rosetti, S/nº, 13, Itacibá, Cariacica-ES e ESTHER DE PAULA SARMENTO, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Henrique Rosetti, S/nº, 13, Itacibá, Cariacica-ES. 13245 9.: WEVERTON GALDINO DOS REIS, natural de Resplendor-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Nova São Vicente, nº 277, Bairro Porto de Santana, Cariacica-ES e LORENA DO NASCIMENTO FRANÇA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), agente socio educativo, residente na Rua Nova Sao Vicente, Nº 277, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13247 10.: VERGILIO DA ROCHA FILHO, natural de Mantena-MG, com 69 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Leonel Silva, S/nº, Bairro Santana, Cariacica-ES e MARIA DO CARMO CALCI PEREIRA, natural de São Dalmacio-ES, com 46 anos de idade, viúvo(a), pensionista, residente na Rua Leonel Silva, S/nº, Bairro Santana, Cariacica-ES. 13249 11.: MARCOS ANTONIO DA SILVA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua Evangélica, nº 35, Bela Vista, Cariacica-ES e KARLIANE NASCIMENTO CHAVES, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Evangélica, nº 35, Bela Vista, Cariacica-ES. 13250 12.: MATHEUS DA SILVA MAZIOLI, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), profissional de educação física, residente na Rua São Sebastião, nº 37, Alto Boa Vista, Cariacica-ES e TATIANE SILVA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Do Canal, nº 216, Nova Brasília, Cariacica-ES. 13252 13.: ARTHUR TAMAZATO DO NASCIMENTO, natural de Campo Grande-MS, com 30 anos de idade, solteiro(a), supervisor de estacionamento, residente na Rua Gabino Rios, nº 68, Porto de Santana, Cariacica-ES e SILVIA DE BRITO, natural de São Paulo-SP, com 42 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Gabino Rios, nº 68, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13256 14.: CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua 15 de Novembro, nº 720, Porto de Santana, Cariacica-ES e AMANDA ALVES VAZ, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Travessa Marechal Floriano, nº 708, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13258 15.: GABRIEL DOS SANTOS BARBOZA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Cinquenta e Sete, nº 4, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e ISABELE CRISTINA DE ARAGÃO PIRES, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Cinquenta e Sete, nº 4, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13263 16.: SILMAR DE JESUS SOUZA, natural de Medeiros Neto-BA, com 56 anos de idade, divorciado(a), pintor, residente na Rua Alfredo Chaves, S/n, Porto Novo, Cariacica-ES e MARIA DOS SANTOS SILVA BEZERRA, natural de Bacabal-MA, com 35 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Rua Alfredo Chaves, S/n, Porto Novo, Cariacica-ES. 13270 17.: MATHEUS DE SÁ ROCHA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), administrador, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 263, Aparecida, Cariacica-ES e KEYDMA BERTANHA DO ROZARIO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), supervisora administrativo, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 263, Aparecida, Cariacica-ES. 13271 18.: ANTONIO CARLOS DE ARAUJO, natural de Aimorés-MG, com 44 anos de idade, solteiro(a), metalúrgico, residente na Rua São Vicente, nº 14, Grauna, Cariacica-ES e ROSANIA FERREIRA MORAES, natural de Cariacica-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Vicente, nº 14, Grauna, Cariacica-ES. 13272 19.: MATHEUS ANTONIO MOREIRA NASCIMENTO, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de obra, residente na Rua Imaculada Conceição, nº 5, Itacibá, Cariacica-ES e EMILLY LOURENÇO DA COSTA, natural de Cariacica-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Imaculada Conceição, nº 5, Itacibá, Cariacica-ES. 13273 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 09 de novembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDERSON TEIXEIRA MUNIZ, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Minas Gerais, nº 396, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e CLARA ELISE PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Contagem-MG, com 21 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Itapemirim, S/n, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10500 2.: ZAQUEU ALVES PEREIRA, natural de Itagimirim-BA, com 52 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Atílio Vivácqua, nº 901, Vista da Serra I, Serra-ES e GRAZIELA LIMA CLARINDO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Atílio Vivácqua, nº 901, Vista da Serra I, Serra-ES. 10518 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de novembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: HELIODORO JOSÉ DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 62 anos de idade, Divorciado(a), pescador profissional, residente na Avenida França, S/nº, Bloco 01, Apto 10, Jabaeté, Vila Velha-ES e LUCIMAR MIRANDA DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 58 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Avenida França, S/nº, Bloco 01, Apto 10, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08577 2.: MARCONIS MACHADO JUNIOR, natural de Governador Valadares-MG, com 32 anos de idade, Divorciado(a), Encarregado de serviço, residente na Avenida Doutor Dório Silva, nº 577, Santa Paula, Vila Velha-ES e IVANILDES DE JESUS CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Avenida Doutor Dório Silva, nº , Santa Paula, Vila Velha-ES. 08579 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de novembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDSON TADEU LOPES, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), agente de representação parlamentar, residente na Rua Santo Suave, nº 1, Quadra 54/1, São José, Linhares-ES e TATIANY MATOS CERQUEIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã- dentista, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, nº 1225, Ap 701, Araçá, Linhares-ES. 10520 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 09 de novembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO DA VITORIA EVANGELISTA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 5.553, Redenção, Vitória-ES e BRUNA ELOISA ALVES ILDEFONÇO DE LAZARI, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Ernesto Bassini, nº 219, Santo Antônio, Vitória-ES. 17186 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de novembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS CAETANO VENTURA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), chaveiro, residente na No Lugar Denominado Safra, Itapecoá,, Itapemirim-ES e ISABELLA CARVALHO VALPASSOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na No Lugar Denominado Safra, Itapecoá,, Itapemirim-ES. 01162 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 09 de novembro de 2020 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Calogi - Serra - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISAIAS FRAGA DE OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), Vidraceiro, residente na Rua Tiradentes, nº 20, Cidade Nova da Serra, Serra-ES e KAILANY DOS REIS MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), designer de sombrancelhas, residente na Rua Tiradentes, nº 20, Cidade Nova da Serra, Serra-ES. 00092 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de novembro de 2020 Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: SERGIO ROGERIO PEREIRA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 42 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado em Alto Vargem Grande, zona rural, Brejetuba-ES e MARLENE APARECIDA DOS SANTOS, natural de Muniz Freire, ES, com 39 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada em Alto Vargem Grande, zona rural, Brejetuba-ES - 000950 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 09 de novembro de 2020. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1- PAULO CEZAR BASTOS JUNIOR e KAMILA PIMENTA AMORIM, ele natural de Vitória-ES, com trinta e oito (38) anos de idade, estado civil solteiro, profissão mecânico industrial, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com trinta e oito (38) anos de idade, estado civil solteira, profissão assistente administrativa, residente em Vila Velha-ES. 2- LINDOMAR GONÇALVES DA SILVA e MARIA GAMAS SOARES, ele natural de Serra Talhada-PE, com quarenta e cinco (45) anos de idade, estado civil divorciado, profissão Comerciante varejista, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Umburatiba-MG, com cinquenta (50) anos de idade, estado civil divorciada, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. 3- SORIEDHEM MADEIRA MEDEIROS e LARISSA DA SILVA LIMA, ele natural de Aimorés-MG, com trinta (30) anos de idade, estado civil solteiro, profissão professor, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Teixeira de Freitas-BA, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteira, profissão autônoma, residente em Vila Velha-ES. 4- JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA e MILENA VON DOELINGER LÓSS, ele natural de Serra-ES, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Auxiliar de logistica, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteira, profissão Técnica em química, residente em Vila Velha-ES. 5- FARLEY TIAGO PEREIRA MARTINS e JULIA DA SILVA BLASER, ele natural de Vitória-ES, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteiro, profissão chaveiro, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. 6- LUAM CONCEIÇÃO MARCELINO e YULI ALVES MARRIEL, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteiro, profissão vendedor externo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, residente em Vila Velha-ES. 7- DANIEL GERALDO RIBEIRO e GIULIA DELLABIANCA CHAGAS ROSA, ele natural de Vitória-ES, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteiro, profissão lavador, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteira, profissão Assistente administrativo, residente em Vila Velha-ES. 8- BRUNNO CORRÊA PEREIRA e NADINI GASIGLIA DE OLIVEIRA, ele natural de Vitória-ES, com trinta e cinco (35) anos de idade, estado civil solteiro, profissão coordenador, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteira, profissão Técnica em enfermagem, residente em Vila Velha-ES. 9- GABRIEL FELIPE DE SOUZA SIQUEIRA e PÂMELA DETUCHI DA SILVA, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteiro, profissão promotor de vendas, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Cariacica-ES, com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteira, profissão repositora, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 09 de novembro 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gabriela Sartório morreu após ser atropelada enquanto pedalava
Morre ciclista atropelada por motorista que confessou ter bebido em Vitória
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
A WN7 é o primeiro modelo elétrico de grande porte da Honda.
Moto elétrica da Honda é premiada como melhor design de produto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados